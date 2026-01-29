Новини
Напрежение в Ал Итихад: Бензема поиска да не играе

29 Януари, 2026 06:11 586 5

  • карим бензема-
  • футбол-
  • ал итихад-
  • ал фатех

Французинът сам е взел решението след застой в преговорите за нов договор

Напрежение в Ал Итихад: Бензема поиска да не играе - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Карим Бензема е поискал да бъде оставен извън състава на Ал Итихад за днешния мач срещу Ал Фатех, съобщава журналистът Бен Джейкъбс.

Решението идва на фона на безрезултатни разговори между френския нападател и клуба относно удължаване на договора му. По информацията, това е било лично решение на Бензема, а не тактическо или дисциплинарно отстраняване от страна на старши треньора Сержио Консейсао.

Ситуацията подсказва за нарастващо напрежение между звездата и ръководството на Ал Итихад, като бъдещето на носителя на „Златната топка“ в клуба изглежда все по-несигурно.


