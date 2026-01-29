Напрежение в Ал Итихад: Бензема поиска да не играе

Карим Бензема е поискал да бъде оставен извън състава на Ал Итихад за днешния мач срещу Ал Фатех, съобщава журналистът Бен Джейкъбс.

Решението идва на фона на безрезултатни разговори между френския нападател и клуба относно удължаване на договора му. По информацията, това е било лично решение на Бензема, а не тактическо или дисциплинарно отстраняване от страна на старши треньора Сержио Консейсао.

Ситуацията подсказва за нарастващо напрежение между звездата и ръководството на Ал Итихад, като бъдещето на носителя на „Златната топка“ в клуба изглежда все по-несигурно.