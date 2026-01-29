Сблъсъци между ултраси на Наполи и Лацио: забрана за гостувания до края на сезона (ВИДЕО)

Италианските власти наложиха строги мерки след сериозните инциденти между ултрасите на Наполи и Лацио. Във вторник вечерта министърът на вътрешните работи подписа декрет, с който се забраняват всички гостувания на фенове на двата клуба до края на сезона.

Министърът подчерта, че ултрас групите на Наполи и Лацио „показват особена склонност към незаконни действия по време на пътуванията си, включително системни посегателства срещу търговски обекти“. По думите му, само феновете на Наполи са участвали в подобни инциденти при 14 гостувания, като през миналия сезон на „адзурите“ са били забранени общо 11 визити.

Декретът засяга привържениците на Лацио, живеещи в региона Лацио, както и феновете на Наполи от област Кампания. Единственото изключение от забраната е дербито Лацио – Рома на 17 май. Въпреки че Лацио е гост в този мач, срещата ще се играе в Рим, което позволява на „бианкочелестите“ да закупят билети за двубоя на „Олимпико“.

Мерките са пряко следствие от тежките сблъсъци, станали в неделя по автомагистралата в района на Фрозиноне. Фенове на Лацио се прибирали от гостуването си в Лече, докато привърженици на Наполи пътували към Торино за мача срещу Ювентус, когато се стигнало до напрежение и насилие.

Gli ultras della Lazio armati di bastoni che aspettano i tifosi del Napoli sull'autostrada pic.twitter.com/qjawpxkaw1 — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) January 26, 2026