Сблъсъци между ултраси на Наполи и Лацио: забрана за гостувания до края на сезона (ВИДЕО)

29 Януари, 2026 06:45 373 3

  • наполи-
  • лацио-
  • футбол-
  • фенове

По-рано този месец феновете на Фиорентина и Рома получиха същите забрани

Сблъсъци между ултраси на Наполи и Лацио: забрана за гостувания до края на сезона (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Италианските власти наложиха строги мерки след сериозните инциденти между ултрасите на Наполи и Лацио. Във вторник вечерта министърът на вътрешните работи подписа декрет, с който се забраняват всички гостувания на фенове на двата клуба до края на сезона.

Министърът подчерта, че ултрас групите на Наполи и Лацио „показват особена склонност към незаконни действия по време на пътуванията си, включително системни посегателства срещу търговски обекти“. По думите му, само феновете на Наполи са участвали в подобни инциденти при 14 гостувания, като през миналия сезон на „адзурите“ са били забранени общо 11 визити.

Декретът засяга привържениците на Лацио, живеещи в региона Лацио, както и феновете на Наполи от област Кампания. Единственото изключение от забраната е дербито Лацио – Рома на 17 май. Въпреки че Лацио е гост в този мач, срещата ще се играе в Рим, което позволява на „бианкочелестите“ да закупят билети за двубоя на „Олимпико“.

Мерките са пряко следствие от тежките сблъсъци, станали в неделя по автомагистралата в района на Фрозиноне. Фенове на Лацио се прибирали от гостуването си в Лече, докато привърженици на Наполи пътували към Торино за мача срещу Ювентус, когато се стигнало до напрежение и насилие.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Перник

    0 0 Отговор
    Паоло Ди Канио. Брутален расист.

    07:00 29.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Перник

    0 0 Отговор
    Да...

    07:01 29.01.2026

