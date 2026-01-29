Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Бенфика срази Реал Мадрид в зрелищен двубой и си осигури място в плейофите на Шампионската лига

29 Януари, 2026 00:17 521 4

"Белия балет" ще играе в плейофите

Бенфика срази Реал Мадрид в зрелищен двубой и си осигури място в плейофите на Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бенфика надви гостуващия Реал Мадрид с 4:2 в последния кръг от груповата фаза на Шампионската лига. С този успех португалският гранд си гарантира последната квота за плейофите, докато "кралският клуб" ще трябва да премине през допълнителен кръг, за да продължи напред.

Срещата започна с високо темпо и още в 30-ата минута Килиан Мбапе даде преднина на мадридчани след прецизно центриране на Раул Асенсио.

Само шест минути по-късно обаче, Андреас Шелдеруп възстанови равенството с майсторски удар с глава, а последното докосване бе на Евангелос Павлидис.

В добавеното време на първата част Павлидис бе безпогрешен от бялата точка и изведе "орлите" напред.

След почивката Бенфика продължи да натиска и в 54-ата минута Шелдеруп реализира втория си гол в мача след отличен пас от Павлидис, покачвайки на 3:1.

Реал Мадрид не се предаде и Мбапе върна интригата с второто си попадение в 58-ата минута, този път след асистенция на Арда Гюлер.

В заключителните минути стражът на домакините Анатолий Трубин се превърна в герой, спасявайки решаващи удари и запазвайки преднината на своя тим.

В самия край Фредрик Аурснес изсипа топката в наказателното поле, а Бенфика оформи крайното 4:2, с което си осигури място сред най-добрите.

С победата лисабонци завършват на 24-о място с 9 точки и продължават към плейофите на турнира. Реал Мадрид, въпреки 15-те си точки, ще трябва да се бори за място на 1/8-финалите чрез допълнителен плейофен двубой.



