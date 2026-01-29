Пеп Гуардиола благодари на Моуриньо

Мениджърът Пеп Гуардиола благодари на колегата си Жозе Моуриньо, след като Манчестър Сити си осигури място на осминафиналите в Шампионската лига.

Тимът на Сити победи Галатасарай на стадион „Етихад“ в последния мач от основната фаза, но се нуждаеше от други резултати, за да е сигурен в класирането си сред най-добрите. В един момент успехът им с 2:0 изглеждаше, че ще ги изведе напред, но късните голове на Спортинг Лисабон и Челси ги оставиха на осмо място.

Когато на стадион „Етихад“ прозвуча последният съдийски сигнал, Реал Мадрид беше единственият отбор, който все още можеше да изпревари Сити, но в крайна сметка "белите" бяха победени драматично с 4:2 от Бенфика на Моуриньо.

На въпрос дали ще изпрати благодарствено съобщение на Моуриньо, мениджърът на Сити Гуардиола отговори: „Разбира се.“

Бенфика всъщност беше отпаднала от състезанието, докато вратарят им Анатолий Трубин не отбеляза четвъртия им гол в добавеното време. Гуардиола и играчите му наблюдаваха нервно тези последни няколко мига в съблекалнята.

„Всички бяхме там. Не знаехме, че Бенфика се нуждае от гол, за да се класира. С вратаря кси азахме: „Защо отиваш? Остани на вратата, защото Мадрид може да изравни!“ След това отпадаме. Но това беше добра стратегия за Жозе, нали? Да вкара четвърти гол“, каза испанецът.

Този гол означава, че Сити избягва плейофен кръг през февруари, който се оказа непреодолимо препятствие за "гражданите" миналия сезон.

„Има много неща за подобрение, но сме наистина доволни, че завършихме в челната осмица, като се има предвид колко трудна стана Шампионската лига. Когато започнах преди 16 или 17 години, Шампионската лига беше различен тип състезание от днешното. Всеки отбор е наистина, наистина, наистина, наистина, наистина труден за преодоляване. Много сме доволни, че няма да играем в плейофите. Надяваме се, че ще можем да бъдем в най-добрата си форма пред март“, коментира Гуардиола.

Лошата новина за Сити беше контузията на крилото Жереми Доку на прасеца през първото полувреме. Белгиецът блесна през първия половин час и създаде и двата гола за Ерлинг Холанд и Райън Шерки.

Гуардиола не беше сигурен колко дълго може да отсъства от игра, но почти изключи възможността да го вземе от неделното гостуване на Тотнъм.

„За съжаление, той няма да е готов още няколко дни“, каза мениджърът.

Попадението на Холанд беше първо за него от игра в десет мача, но Гуардиола коментира, че никога не се е съмнявал в звездния си нападател.

„Много ми харесва, че пропусна една чиста възможност, но след това имаше самообладанието да направи това невероятно докосване. Когато си притеснен, не правиш това“, завърши треньорът.