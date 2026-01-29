Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Вижте това невероятно попадение директно от корнер в Аржентина (ВИДЕО)

29 Януари, 2026 07:59 916 2

19-годишният талант на Химназия записа един от най-впечатляващите голове през сезона

Вижте това невероятно попадение директно от корнер в Аржентина (ВИДЕО) - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Сред водещите моменти от последния кръг в аржентинската Примера Дивисион е невероятният гол на Николас Барос Шелото, който прати топката директно от корнер във вратата на Расинг още в 10-ата минута на мача, изпращайки я с изумителна кривина в мрежата без никой да я докосне.

Този вид попадение, известно като “гол олимпико”, е изключително рядък, а ударът на младия полузащитник впечатли фенове и коментатори с плавната си траектория и прецизност, която го прави вероятен кандидат за наградата Пушкаш за най-красив гол на сезона.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сигурно

    0 0 Отговор
    са снимали филм "55 години без Котков"

    08:09 29.01.2026

  • 2 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    И Начко Михайлов ги вкарваше от корнер

    08:18 29.01.2026

