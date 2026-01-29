Вижте това невероятно попадение директно от корнер в Аржентина (ВИДЕО)

Сред водещите моменти от последния кръг в аржентинската Примера Дивисион е невероятният гол на Николас Барос Шелото, който прати топката директно от корнер във вратата на Расинг още в 10-ата минута на мача, изпращайки я с изумителна кривина в мрежата без никой да я докосне.
Този вид попадение, известно като “гол олимпико”, е изключително рядък, а ударът на младия полузащитник впечатли фенове и коментатори с плавната си траектория и прецизност, която го прави вероятен кандидат за наградата Пушкаш за най-красив гол на сезона.
Nicolás Barros Schelotto scored directly from a corner against Racing and it might be the biggest curl you'll ever see on a goal. 👏👏👏— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) January 28, 2026
Absolutely sensational. 🚬 pic.twitter.com/8R84im7Ssl
