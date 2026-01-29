Всички резултати и голмайстори от Шампионската лига

Основната фаза на Шампионската лига приключи. Изиграха се последните двубои от този етап на турнира. Всички срещи стартираха едновременно в 22:00 часа българско време.

Единствените сигурни в топ 8 бяха Арсенал и Байерн Мюнхен, които съответно финишираха на първо и второ място в подреждането. Важно е да се отбележи, че тези отбори директно продължават напред, избягвайки допълнителните елиминационни плейофи, които очакват тимовете, завършили между 9-о и 24-о място.

Шокиращите резултати не липсваха, като Реал Мадрид е аут от топ 8 след късен гол на вратаря Анатолий Трубин и победа за Бенфика с 4:2. Португалският тим завършва на последната позиция в зоната на плейофите - 24-о място. Челси също влиза в топ 8 след обрат над Наполи и успех с 3:2. След късен гол от дузпа Спортинг Лисабон надви Атлетик Билбао и също влиза в челната осмица. Сходна съдба сполетя и Манчестър Сити след успеха на "гражданите" над Галатасарай с 2:0. Тотнъм си гарантира мястото в топ 8 след успех над Айнтрахт Франкфурт с 2:0, а Ливърпул също ще е там след разгром над Карабах с 6:0.

ПСЖ и Нюкасъл ще играят плейофи, след като завършиха 1:1, а победата бе задължителна и за двата отбора. Интер надви Борусия Дортмунд с 2:0, но това не стигна на "нерадзурите" за топ 8 и ще играят плейоф. Барселона влиза също в топ 8 след обрат над Копенхаген и победа с 4:1. Арсенал записа победа с 3:2 над Кайрат Алмати, а Байерн спечели срещу ПСВ с 2:1.

Резултати и голмайстори от последния кръг на основната фаза на Шампионската лига:

Ливърпул – Карабах 6:0

1:0 Алексис Мак Алистър 15`, 2:0 Флориан Вирц 21`, 3:0 Мохамед Салах 50`, 4:0 Юго Екитике 57`, 5:0 Алексис Мак Алистър 61`, 6:0 Федерико Киеза 90`

Манчестър Сити – Галатасарай 2:0

1:0 Ерлинг Халанд 10`, 2:0 Раян Шерки 29`

Монако – Ювентус 0:0

Наполи – Челси 2:3

0:1 Енцо Фернандес 19`, 1:1 Антонио Вергара 33`, 2:1 Расмус Хойлунд 43`, 2:2 Жоао Педро 61`, 2:3 Жоао Педро 82`

Борусия Дортмунд – Интер 0:2

0:1 Федерико Димарко 81`, 0:2 Анди Диуф 90+4`

Аякс – Олимпиакос 1:2

0:1 Желсон Мартинс 52`, 1:1 Каспер Долберг (д) 69`, Сантяго Есе 79`

Байер Леверкузен – Виляреал 3:0

1:0 Малик Тилман 12`, 2:0 Малик Тилман 35`, 3:0 Алехандро Грималдо 57`

Барселона – ФК Копенхаген 4:1

0:1 Виктор Дадасон 4`, 1:1 Роберт Левандовски 48`, 2:1 Ламин Ямал 60`, 3:1 Рафиня 69`, 4:1 Маркъс Рашфорд 85`

Бенфика – Реал Мадрид 4:2

0:1 Килиан Мбапе 30`, 1:1 Андреас Шелдеруп, 2:1 Вангелис Павлидис 45+5`, 3:1 Андреас Шелдеруп 54`, 3:2 Килиан Мбапе 58`, 4:2 Анатолий Трубин 90+8`

Роял Юнион СЖ – Аталанта 1:0

1:0 Анан Халаили 70`

Aйнтрахт Франкфурт – Тотнъм 0:2

0:1 Рандал Коло Муани 47`, 0:2 Доминик Соланке 77`

Арсенал – Кайрат Алмати 3:2

1:0 Виктор Гьокереш 3`, 1:1 Жоржиньо (д) 7`, 2:1 Кай Хаверц 16`, 3:1 Габриел Мартинели 38`, 3:2 Рикардиньо 90+3`

Атлетик Билбао – Спортинг 2:3

1:0 Ойхан Сансет 3`, 1:1 Усман Диоманде 12`, 2:1 Горка Гурузета 29`, Тринкао 62`, 2:3 Алисон Сантош 90+4`

Атлетико Мадрид – Бодьо/Глимт 1:2

1:0 Александър Сьорлот 15`, 1:1 Фредрик Шьоволд 35`, 1:2 Каспар Хьог 59`

Клуб Брюж – Марсилия 3:0

1:0 Мамаду Диахон 4`, 2:0 Ромео Вермон 11`, 3:0 Александър Станкович 79`

Пафос – Славия Прага 4:1

1:0 Влад Драгомир 17`, 1:1 Щепан Халупек 44`, 2:1 Бруно 53`, 3:1 Андерсон 84`, 4:1 Андерсон 87`

ПСВ – Байерн Мюнхен 1:2

0:1 Джамал Мусиала 58`, 1:1 Исмаел Сайбари 78`, 1:2 Хари Кейн 82`

ПСЖ – Нюкасъл 1:1

1:0 Витиня 8`, 1:1 Джо Уилък 45+2`