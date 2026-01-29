Новини
Крайно класиране в ШЛ: Ето кои намериха място на 1/8-финалите и кои ще играят плейофи

29 Януари, 2026 08:59 1 249 0

  • шампионска лига-
  • футбол-
  • класиране

Крайно класиране в ШЛ: Ето кои намериха място на 1/8-финалите и кои ще играят плейофи - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В сряда вечер приключи борбата в основната фаза на Шампионска лига. След края на 18-те двубоя, които се играха по едно и също време, паднаха и последните въпросителни относно това, кои отбори се класират за директните елиминации на осминафиналите и кои ще трябва да играят допълнителни плейофи, за да намерят място сред 16-те най-добри на Стария континент.

Най-голямата изненада дойде от Лисабон, където Реал Мадрид загуби от Бенфика, а това коства на „кралете“ място в Топ 8 в крайното класиране.

ВИЖТЕ ВСИЧКИ РЕЗУЛТАТИ И ГОЛМАЙСТОРИ ТУК!

Пари Сен Жермен и Нюкасъл също последваха съдбата на Реал и останаха под чертата, след като направиха равенство помежду 1:1 в Париж.

Ето и всички тимове, които се класират директно за осминафиналите на турнира: Арсенал, Байерн, Ливърпул, Тотнъм, Барселона, Челси, Спортинг Лисабон и Манчестър Сити.

За плейофите се класират: Реал Мадрид, Интер, ПСЖ, Нюкасъл, Ювентус, Атлетико Мадрид, Аталанта, Байер Леверкузен, Борусия Д, Олимпиакос, Брюж, Галатасарай, Монако, Карабах, Бодьо/Глимт и Бенфика.

Плейофите ще се играят на 10/11 март и 17/18 март.


