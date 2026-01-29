Левски не приеха 2,5 милиона евро за Мустафа Сангаре

Голмайсторът на Левски - Мустафа Сангаре остава в отбора, въпреки силното желание и голямата сума, предложена от египетския гранд Ал Ахли. Тимът от Кайро даваше 2,5 милиона евро за тарана, но от „Герена“ не приеха предложението и ще го запазят поне до края на сезона.

Това е втора поредна силна оферта, която от Левски отхвърлят за един от водещите си футболисти. В края на миналата година имаше такава от марокански отбор.

Първоначално Сангаре бе готов да я приеме, но впоследствие бе разубеден от шефовете, както и от своите мениджъри. Малиецът призна, че желанието да стане шампион с Левски е надделяло.

Сега ситуацията не се е променила. Ал Ахли направи две оферти за Сангаре, като втората бе доста по-добра от първата. Самият футболист обаче е заявил пред ръководството, че предпочита да остане в Левски поне до лятото. Това е било потвърдено и в личен разговор със собственика Наско Сираков.