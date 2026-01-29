Новини
Спорт »
Световен футбол »
Левски не приеха 2,5 милиона евро за Мустафа Сангаре

Левски не приеха 2,5 милиона евро за Мустафа Сангаре

29 Януари, 2026 09:28 609 2

  • левски-
  • мустафа сангаре-
  • ал ахли-
  • футбол

Това е втора поредна силна оферта, която от Левски отхвърлят за един от водещите си футболисти

Левски не приеха 2,5 милиона евро за Мустафа Сангаре - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Голмайсторът на Левски - Мустафа Сангаре остава в отбора, въпреки силното желание и голямата сума, предложена от египетския гранд Ал Ахли. Тимът от Кайро даваше 2,5 милиона евро за тарана, но от „Герена“ не приеха предложението и ще го запазят поне до края на сезона.

Това е втора поредна силна оферта, която от Левски отхвърлят за един от водещите си футболисти. В края на миналата година имаше такава от марокански отбор.

Първоначално Сангаре бе готов да я приеме, но впоследствие бе разубеден от шефовете, както и от своите мениджъри. Малиецът призна, че желанието да стане шампион с Левски е надделяло.

Сега ситуацията не се е променила. Ал Ахли направи две оферти за Сангаре, като втората бе доста по-добра от първата. Самият футболист обаче е заявил пред ръководството, че предпочита да остане в Левски поне до лятото. Това е било потвърдено и в личен разговор със собственика Наско Сираков.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Щом това е

    1 1 Отговор
    желанието на Сангаре да стане шампион с Левски, то означава, че ще си остане в Левски до края на спортната си кариера.

    09:33 29.01.2026

  • 2 Уефски

    1 0 Отговор
    Ако се пазарят още, от "египетския Гранд" Ал Кайро ще си пратят скаутите в жунглата и ще си докарат цял автобус негри.

    09:33 29.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ