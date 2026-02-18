Комисията по демографска политика прие част от регистъра на педофилите да е публичен

Парламентарната комисия по демографската политика, децата и семейството прие на първо гласуване законопроект за допълнение на Закона за закрила на детето, с който ограничена част от данните в Националния регистър за случаите на педофилия да бъдат публични.

Предложението, внесено от Костадин Костадинов и група народни представители, бе гласувано с 16 гласа „за“, без „против“ и въздържали се.

Промените предвиждат в информацията, подлежаща на публичност, да се съдържат три имена, дата на раждане, постоянен и настоящ адрес, вид на извършеното престъпление и наложеното наказание.

Климент Шопов от „Възраждане“ каза, че нарастват случаите на педофилия, както и броят на осъдените за престъпления срещу малолетни и непълнолетни. Шопов цитира данни, че между 2024 г. и 2025 г. има 58% ръст на осъдените за такива престъпления. До голяма степен данните за тези лица е анонимна и след като излежат присъдата си, могат да останат анонимни. Искаме информацията да бъде публична и всеки родител да знае кои са извършителите на подобни деяния, каза Шопов.

Необходимо е да се засилят усилията на институциите и да се реагира по възможно най-безкомпромисния начин, каза зам.-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев, информира БТА. Министерството на труда и социалната политика еднозначно подкрепя изложените мотиви и необходимостта за предприемане на мерки, допълни Кръстев. Той предложи да бъде разширен достъпът до данните в Националната информационна система за превенция и защита от педофилия до директори на образователни институции и ръководители на социални услуги.

Подкрепяме представеното становище, защото това са едни от най-тежките престъпления върху деца, каза зам.-председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ивайла Касърова.