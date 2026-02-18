Комисията по демографска политика прие част от регистъра на педофилите да е публичен

Парламентарната комисия по демографската политика, децата и семейството прие на първо гласуване законопроект за допълнение на Закона за закрила на детето, с който ограничена част от данните в Националния регистър за случаите на педофилия да бъдат публични.
Предложението, внесено от Костадин Костадинов и група народни представители, бе гласувано с 16 гласа „за“, без „против“ и въздържали се.
Промените предвиждат в информацията, подлежаща на публичност, да се съдържат три имена, дата на раждане, постоянен и настоящ адрес, вид на извършеното престъпление и наложеното наказание.
Климент Шопов от „Възраждане“ каза, че нарастват случаите на педофилия, както и броят на осъдените за престъпления срещу малолетни и непълнолетни. Шопов цитира данни, че между 2024 г. и 2025 г. има 58% ръст на осъдените за такива престъпления. До голяма степен данните за тези лица е анонимна и след като излежат присъдата си, могат да останат анонимни. Искаме информацията да бъде публична и всеки родител да знае кои са извършителите на подобни деяния, каза Шопов.
Необходимо е да се засилят усилията на институциите и да се реагира по възможно най-безкомпромисния начин, каза зам.-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев, информира БТА. Министерството на труда и социалната политика еднозначно подкрепя изложените мотиви и необходимостта за предприемане на мерки, допълни Кръстев. Той предложи да бъде разширен достъпът до данните в Националната информационна система за превенция и защита от педофилия до директори на образователни институции и ръководители на социални услуги.
Подкрепяме представеното становище, защото това са едни от най-тежките престъпления върху деца, каза зам.-председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ивайла Касърова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #12, #20, #28
21:38 18.02.2026
2 хаха
21:38 18.02.2026
3 Бендида
Коментиран от #11
21:41 18.02.2026
4 Смърфиета
Коментиран от #10
21:43 18.02.2026
5 европейския съд
21:43 18.02.2026
6 ППДБ
21:43 18.02.2026
7 Милена
Коментиран от #16, #18, #19
21:45 18.02.2026
8 Бойко Борисов !
Президента !
И Останалите !
В Списъка !
Ли Са ?
21:47 18.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пепел
До коментар #4 от "Смърфиета":Ти на устата! Тези от Възраждане са от мъж нагоре. Не вярвам някой да го разкрачат...
Коментиран от #13
21:47 18.02.2026
11 Смърфиета
До коментар #3 от "Бендида":Лесно е. Педофилът отива в съда, сменя първото или фамилното си име, регистърът не го отразява, другите педофили започват да получават заплахи за саморазправа с хулигански подбуди, вадят си разрешително от РПУ-Монтана или някое подобно, и регистърът олеква. Снощи впрочем, Росен Йорданов намекна, че Васил Попов вероятно е извършил блудство и след това, полув акт с дъщеря си Сияна, и е извършил освен това "злепоставяне" по смисъла на НК, за да прикрие следите, като е накарал да я вози по опасен път дядо й, който е на преклонна възраст и най-малкото не би трябвало да управлява автомобил.
21:49 18.02.2026
12 Гербер
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Нас законът ни пази 😉😘
21:49 18.02.2026
13 Смърфиета
До коментар #10 от "Пепел":Абе и аз съм платонично влюбена в Цончо "Айхман" Ганев, убаче това не пречи там да има някой Кузо, преференциален или ситуативен хомо педофил, или пък пасивен, който плаща на мунчета.
21:52 18.02.2026
14 Сила
Коментиран от #17, #22
21:52 18.02.2026
15 604
21:54 18.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 604
До коментар #14 от "Сила":поне се е родил от женъ, тия от пепето сектътъ още пробвът мъжко с мъжко .....
21:56 18.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Смърфиета
До коментар #7 от "Милена":Ако началникът ти се държи странно и някой откровено те пита дали не мислиш, че е хомосексуалист, ти как би постъпила? Аз бих се уплашила да се съглася с теб, да не си навлека гнева му. И ми се е случвало.
Коментиран от #21
22:01 18.02.2026
20 Тити на Кака
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ще се обявяват само имена на педофили от ГЕРБ, ШИШИДПС, Копейки и Величави.
Набараните розови понита от ПП, ДС и Кметството пак ще ги вписват, но с оглед на тяхното основно качество, че все се променят и 24 часа след някое момченце или момиченце вече са нещо друго ще бъдат вписвани в съответствие с техния нов статус. Например като педагози.
Това ще е несъмнен акт на справедливост и уважение към хората, мъченически променящи ни към добро!
22:02 18.02.2026
21 Тити на Кака
До коментар #19 от "Смърфиета":Да напомня, умните дами никога не се доверяват на подобни голи твърдения / които всъщност са облечени/, винаги проверяват нещата лично!
Проста работа е, въпрос на само няколко минути!
22:06 18.02.2026
22 Смърфиета
До коментар #14 от "Сила":Дайте да се разберем. Педофил е човек, който има влечение и пристъпва към действия по отношение на полово незрели лица. Това означава докъм 14 навършени години горна граница, което съвпада с понятието за малолетни лица, по смисъла на НК. Едно лице ненавършило 16 години, има правото да копулира с полово зрели лица на своята възраст по взаимно съгласие. Едно непълнолетно лице е свободно да копулира с лица на каквато и да е възраст, по взаимна преценка. Но едно лице едва навършило пълнолетие, не може да копулира с лице, навлязло в полова зрялост, ако то не е навършило 16 години. Т.е., едно момче на 18 навършени може да бъде държано отговорно за любов, която може да прерастне в трайна връзка, ако момичето е на 15 години. Дура лекс, сед лекс. Това момче влиза в регистър на педофилите, откъдето няма да излезе, дори когато изтърпи наказанието си, вероятно пробация, и влезе в постоянна интимна връзка със същото момиче, което вече е навършило 16, и тази връзка завърш с брак. Някой адвокат тук знае ли как това момче, когато и двамата са вече пълнолетни, и имат трайна връзка, и тя прерастне в брак, може да подаде молба да бъде извадено от регистъра на педофилите. Така например, то не може да бъде извадено на основание, че впроследствие е сключило брак, защото към момента на простъпката си, момичето не е било навършило 16 години, следователно той е педофил, който се е оженил за жертвата и ще трябва да се минава през сложни психологически и психиатрични експертизи, кои
Коментиран от #23
22:17 18.02.2026
23 Смърфиета
До коментар #22 от "Смърфиета":които трябва да установят не дали бракът е по взаимност, а дали към момента на деянието, момичето е било психофизически зряло така, че да се приеме, че може да се приравни към непълнолетните. Проблемът тук обаче е, че законът мълчи дали такова приравняване е възможно, което означава, че едва такава експертиза е невалидна. То ест, когато двамата сключат брак, и имат деца, баща им ще фигурира в регистър на педофилите, защото за пръв път е имал интимен контакт с майка им, защото той едва е бил навършил 18, а тя е била на 15 и половина. Това спомага ли за демографската политика? Точко колкото сектата от Петрохан, т.е. никак.
22:25 18.02.2026
24 Смърфиета
22:38 18.02.2026
25 Смърфиета
22:49 18.02.2026
26 бай митьо плочкаджията
22:53 18.02.2026
27 Бай Ставри
22:56 18.02.2026
28 те автоматично
До коментар #1 от "Последния Софиянец":влизат в списъка по домова книга на мацква
01:11 19.02.2026
29 Разпуснете парламента
01:33 19.02.2026