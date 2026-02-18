Новини
България »
София »
Комисията по демографска политика прие част от регистъра на педофилите да е публичен

Комисията по демографска политика прие част от регистъра на педофилите да е публичен

18 Февруари, 2026 21:36 1 063 29

  • педофили-
  • списък-
  • депутати-
  • парламент

Необходимо е да се засилят усилията на институциите и да се реагира по възможно най-безкомпромисния начин

Комисията по демографска политика прие част от регистъра на педофилите да е публичен - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентарната комисия по демографската политика, децата и семейството прие на първо гласуване законопроект за допълнение на Закона за закрила на детето, с който ограничена част от данните в Националния регистър за случаите на педофилия да бъдат публични.

Предложението, внесено от Костадин Костадинов и група народни представители, бе гласувано с 16 гласа „за“, без „против“ и въздържали се.

Промените предвиждат в информацията, подлежаща на публичност, да се съдържат три имена, дата на раждане, постоянен и настоящ адрес, вид на извършеното престъпление и наложеното наказание.

Климент Шопов от „Възраждане“ каза, че нарастват случаите на педофилия, както и броят на осъдените за престъпления срещу малолетни и непълнолетни. Шопов цитира данни, че между 2024 г. и 2025 г. има 58% ръст на осъдените за такива престъпления. До голяма степен данните за тези лица е анонимна и след като излежат присъдата си, могат да останат анонимни. Искаме информацията да бъде публична и всеки родител да знае кои са извършителите на подобни деяния, каза Шопов.

Необходимо е да се засилят усилията на институциите и да се реагира по възможно най-безкомпромисния начин, каза зам.-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев, информира БТА. Министерството на труда и социалната политика еднозначно подкрепя изложените мотиви и необходимостта за предприемане на мерки, допълни Кръстев. Той предложи да бъде разширен достъпът до данните в Националната информационна система за превенция и защита от педофилия до директори на образователни институции и ръководители на социални услуги.

Подкрепяме представеното становище, защото това са едни от най-тежките престъпления върху деца, каза зам.-председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ивайла Касърова.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 1 Отговор
    А частта с политиците педофили?

    Коментиран от #12, #20, #28

    21:38 18.02.2026

  • 2 хаха

    10 2 Отговор
    Тиквай Лама - почетен каратанчевски член (мек) на сектата.

    21:38 18.02.2026

  • 3 Бендида

    17 0 Отговор
    Това добре, лошото е, че педофилите се отърват с условна присъда или до 5-6 години.

    Коментиран от #11

    21:41 18.02.2026

  • 4 Смърфиета

    9 5 Отговор
    Да не излезне некой Кузо от Възраждане? Особено па да излезне, че е и пасивен...

    Коментиран от #10

    21:43 18.02.2026

  • 5 европейския съд

    10 0 Отговор
    Аууу а правата на личната неприкосновеност на личните данни, как един педрофил няма да може да остане инкогнито в училище, в НПО с грижа към малките таланти, или под прикритие на природозащитници, или....

    21:43 18.02.2026

  • 6 ППДБ

    9 2 Отговор
    Против сме за това посегателство на личните данни!

    21:43 18.02.2026

  • 7 Милена

    7 1 Отговор
    Е, както ясно се видя, тия от Възраждане със сигурност не са педофили. За другите не е ясно.

    Коментиран от #16, #18, #19

    21:45 18.02.2026

  • 8 Бойко Борисов !

    2 1 Отговор
    Бойко Борисов !

    Президента !

    И Останалите !

    В Списъка !

    Ли Са ?

    21:47 18.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пепел

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Смърфиета":

    Ти на устата! Тези от Възраждане са от мъж нагоре. Не вярвам някой да го разкрачат...

    Коментиран от #13

    21:47 18.02.2026

  • 11 Смърфиета

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Бендида":

    Лесно е. Педофилът отива в съда, сменя първото или фамилното си име, регистърът не го отразява, другите педофили започват да получават заплахи за саморазправа с хулигански подбуди, вадят си разрешително от РПУ-Монтана или някое подобно, и регистърът олеква. Снощи впрочем, Росен Йорданов намекна, че Васил Попов вероятно е извършил блудство и след това, полув акт с дъщеря си Сияна, и е извършил освен това "злепоставяне" по смисъла на НК, за да прикрие следите, като е накарал да я вози по опасен път дядо й, който е на преклонна възраст и най-малкото не би трябвало да управлява автомобил.

    21:49 18.02.2026

  • 12 Гербер

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нас законът ни пази 😉😘

    21:49 18.02.2026

  • 13 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Пепел":

    Абе и аз съм платонично влюбена в Цончо "Айхман" Ганев, убаче това не пречи там да има някой Кузо, преференциален или ситуативен хомо педофил, или пък пасивен, който плаща на мунчета.

    21:52 18.02.2026

  • 14 Сила

    4 3 Отговор
    Бащата на Копейкин , бай Тодор Копанара е доказан педофил ...майката на Копейкин го е родила на 15 годишна възраст ....!!!???!!!

    Коментиран от #17, #22

    21:52 18.02.2026

  • 15 604

    2 1 Отговор
    демек сеектъ педиОпедофили пепедебъе ще са в регистъра уау.....

    21:54 18.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 604

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Сила":

    поне се е родил от женъ, тия от пепето сектътъ още пробвът мъжко с мъжко .....

    21:56 18.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Милена":

    Ако началникът ти се държи странно и някой откровено те пита дали не мислиш, че е хомосексуалист, ти как би постъпила? Аз бих се уплашила да се съглася с теб, да не си навлека гнева му. И ми се е случвало.

    Коментиран от #21

    22:01 18.02.2026

  • 20 Тити на Кака

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ще се обявяват само имена на педофили от ГЕРБ, ШИШИДПС, Копейки и Величави.
    Набараните розови понита от ПП, ДС и Кметството пак ще ги вписват, но с оглед на тяхното основно качество, че все се променят и 24 часа след някое момченце или момиченце вече са нещо друго ще бъдат вписвани в съответствие с техния нов статус. Например като педагози.

    Това ще е несъмнен акт на справедливост и уважение към хората, мъченически променящи ни към добро!

    22:02 18.02.2026

  • 21 Тити на Кака

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Смърфиета":

    Да напомня, умните дами никога не се доверяват на подобни голи твърдения / които всъщност са облечени/, винаги проверяват нещата лично!
    Проста работа е, въпрос на само няколко минути!

    22:06 18.02.2026

  • 22 Смърфиета

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Сила":

    Дайте да се разберем. Педофил е човек, който има влечение и пристъпва към действия по отношение на полово незрели лица. Това означава докъм 14 навършени години горна граница, което съвпада с понятието за малолетни лица, по смисъла на НК. Едно лице ненавършило 16 години, има правото да копулира с полово зрели лица на своята възраст по взаимно съгласие. Едно непълнолетно лице е свободно да копулира с лица на каквато и да е възраст, по взаимна преценка. Но едно лице едва навършило пълнолетие, не може да копулира с лице, навлязло в полова зрялост, ако то не е навършило 16 години. Т.е., едно момче на 18 навършени може да бъде държано отговорно за любов, която може да прерастне в трайна връзка, ако момичето е на 15 години. Дура лекс, сед лекс. Това момче влиза в регистър на педофилите, откъдето няма да излезе, дори когато изтърпи наказанието си, вероятно пробация, и влезе в постоянна интимна връзка със същото момиче, което вече е навършило 16, и тази връзка завърш с брак. Някой адвокат тук знае ли как това момче, когато и двамата са вече пълнолетни, и имат трайна връзка, и тя прерастне в брак, може да подаде молба да бъде извадено от регистъра на педофилите. Така например, то не може да бъде извадено на основание, че впроследствие е сключило брак, защото към момента на простъпката си, момичето не е било навършило 16 години, следователно той е педофил, който се е оженил за жертвата и ще трябва да се минава през сложни психологически и психиатрични експертизи, кои

    Коментиран от #23

    22:17 18.02.2026

  • 23 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Смърфиета":

    които трябва да установят не дали бракът е по взаимност, а дали към момента на деянието, момичето е било психофизически зряло така, че да се приеме, че може да се приравни към непълнолетните. Проблемът тук обаче е, че законът мълчи дали такова приравняване е възможно, което означава, че едва такава експертиза е невалидна. То ест, когато двамата сключат брак, и имат деца, баща им ще фигурира в регистър на педофилите, защото за пръв път е имал интимен контакт с майка им, защото той едва е бил навършил 18, а тя е била на 15 и половина. Това спомага ли за демографската политика? Точко колкото сектата от Петрохан, т.е. никак.

    22:25 18.02.2026

  • 24 Смърфиета

    3 0 Отговор
    И не ми чукайте минуси, защото аз се отворих на 15 и ме отвори момче на 18. След което малко се разсмърдя, той се уплаши, след това имаше много натрупани взаимни обвинения, които бяха глупави, родителите ни се настроиха едни срещу други заради тази връзка, после аз трябваше да уча за приемни изпити, той влезе в къзартма и така се разпадна една хубава любов, но аз вече се бях разтропала, минах през кратки връзки, но все попадах на мухлювци и не намерих никога повече такава силна любов. Това момче идваше, седеше до оградата на училището и ме чакаше всеки ден, и един ден го направихме когато техните ги нямаше. Казват, че първия път не било хубаво. Аз си бях премахнала химена, защото ме беше срам, бях си направила интимна прическа и всичко мина много добре.

    22:38 18.02.2026

  • 25 Смърфиета

    2 0 Отговор
    И как ще стане това? Ти мое си κγρва, ма аз не съм. Освен това, аз не говоря за това да се провери дали е истина, а как ще ти се отрази на кариерата и мога да ти кажа, че облечените твърдения, ще навредят на кариерата ти. А ако са голи, кγчката си пак ти.

    22:49 18.02.2026

  • 26 бай митьо плочкаджията

    1 1 Отговор
    работим ,четирима мъже.не сме женени.нямаме връзки с жени.не сме обратни.и ние ли влизаме в списъка ,на тая комисия???дайте ,адвокати и прокурори,да ни изяснят.не можем да спим и да работим нормално.

    22:53 18.02.2026

  • 27 Бай Ставри

    1 0 Отговор
    Нема да е публична най-важната част, а именно какви действия е предприелъ детелюбецътъ касателно жертвата и как я е мануполиръл и принождавал, как се казва жертвата от какъв пол е, къде е родена и постоянен и настоящ адрез. Ами сега?

    22:56 18.02.2026

  • 28 те автоматично

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    влизат в списъка по домова книга на мацква

    01:11 19.02.2026

  • 29 Разпуснете парламента

    0 0 Отговор
    Коя част? Без зоофилите от дъпъсъ?

    01:33 19.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове