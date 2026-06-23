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Ботев Пловдив стартира лятната подготовка с гръмка победа над Спартак Плевен

Ботев Пловдив стартира лятната подготовка с гръмка победа над Спартак Плевен

23 Юни, 2026 21:19 541 0

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Убедително начало на проверките за "жълто-черните"

Ботев Пловдив стартира лятната подготовка с гръмка победа над Спартак Плевен - 1
Кадър: sportal.bg
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ботев Пловдив разгроми с 4:0 тима на Спартак Плевен в първата си приятелска среща от лятната подготовка. На централния терен на футболен комплекс "Никола Щерев – Старика" "канарчетата" показаха отлична форма и настроение, като отбелязаха по два гола във всяко полувреме.

Още през първата част пловдивчани наложиха волята си. Алекс Джон, който е на проби в отбора, откри резултата с прецизен удар, а малко по-късно Ивайло Видев удвои преднината на домакините.

След почивката Самуил Цонов и Уилиамс Чимези също се разписаха, с което оформиха крайното 4:0 и затвърдиха доминацията на Ботев.

Това бе само началото на серията от проверки за "жълто-черните".

Ето и програмата за следващите приятелски срещи:

26 юни – срещу Арда (Кърджали)

1 юли – срещу Черноморец (Бургас)

4 юли – две проверки: срещу Етър (Велико Търново) и Спартак (Варна)

11 юли – очаква се да бъде обявен съперник


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