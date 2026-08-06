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Винисиус изтри всички следи от Реал Мадрид в социалните мрежи

Винисиус изтри всички следи от Реал Мадрид в социалните мрежи

6 Август, 2026 09:00 1 371 8

  • реал мадрид-
  • винисиус жуниор-
  • футбол-
  • социални мрежи

Тази стъпка на играча съвпада с напрегнатите преговори за нов договор с мадридчани и активните слухове за потенциалното му преминаване в Арсенал през летния трансферен прозорец

Винисиус изтри всички следи от Реал Мадрид в социалните мрежи - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бразилският нападател на Реал Мадрид Винисиус Жуниор напълно изчисти профилите си в социалните мрежи. Футболистът е премахнал всички свои публикации и е заличил всяко споменаване на кралския клуб от описанието на профила си.

Тази стъпка на играча съвпада с напрегнатите преговори за нов договор с мадридчани и активните слухове за потенциалното му преминаване в Арсенал през летния трансферен прозорец.

По-рано се появи информация, че 26-годишният бразилец е отхвърлил последното предложение на ръководството на Реал за удължаване на петгодишния му договор с годишна заплата в размер на 22 млн. евро.

Снощи трябваше да се проведе последният кръг от преговори между агентите на Винисиус и ръководството на „белите“. Според някои медии, Арсенал вече е договорил личните условия с нападателя.

Винисиус играе за Реал Мадрид от лятото на 2018 г. Футболистът премина в мадридския клуб от Фламенго срещу 45 млн. евро. През изминалия сезон той изигра 53 мача за „лос бланкос“, в които отбеляза 22 гола и направи 14 асистенции.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 гост

    3 4 Отговор
    Лакомата Джука...няма наяждане,с този си характер където и да отиде ще бъде оплют.

    Коментиран от #3, #4, #5

    09:03 06.08.2026

  • 2 Мдаа!🤔

    2 3 Отговор
    Добре, че са го изгонили тоя бездарен грозник!

    09:11 06.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ои8уйхътгрф

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    Докато нидуразумениъ като теб го плюят тая голема джука директно ви се изхожда мощно в устите и си прибира милионите... Има и по-лошо- тези дето му плащат милионите първо ви го турят, а после и те ви се изхождат още по-мощно в устите... Как е вкуса, харесва ли ви?

    09:16 06.08.2026

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 2 Отговор
    Печката отива в Арсенал. 🦍🥳🤣👍

    09:39 06.08.2026

  • 7 мерач

    2 2 Отговор
    Артилерист съм. Тоя симпатяга не го искам. Отличен футболист, но примадона, която ще развали атмосферата в отбора. В Арсенал трябва да играят футболисти, които наистина искат да са част от отбора, а не да идват заради повечето пари. Хайде няма нужда да се правим на "галактикоси".

    09:46 06.08.2026

  • 8 Васил

    1 2 Отговор
    Който и отбор да го купи, също ще си купи и големи проблеми с тая май муна.

    10:15 06.08.2026

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