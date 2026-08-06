Винисиус изтри всички следи от Реал Мадрид в социалните мрежи

Бразилският нападател на Реал Мадрид Винисиус Жуниор напълно изчисти профилите си в социалните мрежи. Футболистът е премахнал всички свои публикации и е заличил всяко споменаване на кралския клуб от описанието на профила си.
Тази стъпка на играча съвпада с напрегнатите преговори за нов договор с мадридчани и активните слухове за потенциалното му преминаване в Арсенал през летния трансферен прозорец.
По-рано се появи информация, че 26-годишният бразилец е отхвърлил последното предложение на ръководството на Реал за удължаване на петгодишния му договор с годишна заплата в размер на 22 млн. евро.
Снощи трябваше да се проведе последният кръг от преговори между агентите на Винисиус и ръководството на „белите“. Според някои медии, Арсенал вече е договорил личните условия с нападателя.
Винисиус играе за Реал Мадрид от лятото на 2018 г. Футболистът премина в мадридския клуб от Фламенго срещу 45 млн. евро. През изминалия сезон той изигра 53 мача за „лос бланкос“, в които отбеляза 22 гола и направи 14 асистенции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гост
Коментиран от #3, #4, #5
09:03 06.08.2026
2 Мдаа!🤔
09:11 06.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ои8уйхътгрф
До коментар #1 от "гост":Докато нидуразумениъ като теб го плюят тая голема джука директно ви се изхожда мощно в устите и си прибира милионите... Има и по-лошо- тези дето му плащат милионите първо ви го турят, а после и те ви се изхождат още по-мощно в устите... Как е вкуса, харесва ли ви?
09:16 06.08.2026
6 Mими Кучева🐕🦺
09:39 06.08.2026
7 мерач
09:46 06.08.2026
8 Васил
10:15 06.08.2026