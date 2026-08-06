Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Залужни шокира Киев: Украйна изчерпа военния си потенциал
  Тема: Украйна

Залужни шокира Киев: Украйна изчерпа военния си потенциал

6 Август, 2026 04:36, обновена 6 Август, 2026 05:49 3 594 38

  • залужни-
  • нато-
  • пейтриът-
  • изтребители-
  • украйна-
  • война-
  • русия

Напрежение в небето: 250% ръст на прехващанията на НАТО; Преговорите за „Пейтриът“: САЩ и Украйна търсят компромис Посланикът в Лондон призна, че Русия е намерила противодействие на всички съвременни доктрини и оръжия

Залужни шокира Киев: Украйна изчерпа военния си потенциал - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна е задействала всички налични тактически и технологични иновации на бойното поле, но Руската федерация успешно е адаптирала отбраната си и е намерила ефективно противодействие срещу тях.

Това изненадващо и мащабно признание направи бившият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и настоящ посланик на страната в Обединеното кралство Валерий Залужни.

Дипломатът направи ключовия коментар по време на обща среща на украинските посланици в Киев, превръщайки се в централна тема на сутрешния новинарски поток на 6 август.

„Ресурсът е изчерпан“

Според цитати, разпространени от редица чуждестранни медии и информационни платформи като dzen.ru, fedpress.ru и ura.news, Залужни е подчертал, че до момента Киев е използвал почти целия възможен спектър от съвременно въоръжение и стратегии.

„През 2026 година Украйна приложи почти всички видове оръжия и доктрини. С изключение на крилатите ракети Tomahawk, ядреното оръжие, самолетоносачите и изтребителите F-35, които са на въоръжение в НАТО. Ресурсът е изчерпан. Руската федерация намери противодействие на всичко това“, заяви Залужни пред колегите си в Киев.

Бившият генерал допълни, че реалностите на фронта изискват фундаментална промяна в подхода към съвременната война. Той отправи критики към Северноатлантическия алианс, посочвайки, че НАТО изостава от темповете на научно-техническия прогрес и продължава да се опира на остарели концепции, датиращи още от ерата на Втората световна война.

„За съжаление, в сегашния вид на организацията няма как да се присъединим. Невъзможно е с текущото ниво на развитие на въоръжените ни сили да влезем в структура, която все още се ръководи от доктрини от Втората световна война“, подчерта Залужни.

Той изрично декларира, че остава твърд поддръжник на НАТО, но призова за радикална трансформация и адаптиране към технологиите на 21-ви век. Външното министерство на Украйна побърза да уточни, че думите му са интерпретирани извън контекста и стратегическият курс на Киев към пълноправно членство остава непроменен, пише kyivindependent.com. Генералът обаче настоя, че Украйна спешно се нуждае от технологиите на съюзниците – включително противоракетна отбрана и космически капацитет, като паралелно трябва да обмисли участие и в нови отбранителни блокове, като Обединените експедиционни сили (JEF) под ръководството на Великобритания, допълва Украинска правда.

Резонансът около НАТО и позицията на Киев

Изказването на посланика идва само дни след негови по-ранни коментари, че Украйна трудно би се присъединила към НАТО в сегашния му формат. Международни наблюдатели и украински медии (сред които порталът eurointegration.com.ua и агенция liga.net) припомнят, че думите му предизвикаха сериозен отзвук в дипломатическите среди.

Говорителят на Министерството на външните работи на Украйна Георгий Тихий побърза да внесе уточнение, като заяви пред журналисти, че думите на Залужни са били „извадени от контекста“. Официалната позиция на външното министерство, цитирана от украинското издание pravda.com.ua, остава категорична: курсът на Украйна към пълноправно членство в НАТО е непроменен и за колективната сигурност в Европа няма реална алтернатива.

Въпреки дипломатическото заглаждане на темата, Залужни остава на мнение, че наред с НАТО, Киев трябва активно да търси нови регионални военно-политически съюзи в Европа, като например Обединените експедиционни сили (JEF), за да гарантира дългосрочната си отбрана.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 САло. Пасито

    40 5 Отговор
    ЕЕЕЕЕХ колко е хубаво да не си на ИЗТОЧНИЯ ФРООООНТ.....

    04:49 06.08.2026

  • 2 Един

    2 77 Отговор
    Един от най добрите украински генерали. Ако беше останал главнокомандващ, рашките щяха да са изгонени от много украински територии.

    Коментиран от #6, #14, #25

    04:51 06.08.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    23 4 Отговор
    ЩЕ БЪДЕ ГОЛЯМА ЧЕСТ АКО СЕРГЕЙ ЕВГЕНИЕВИЧ МИ НАРЕДИ ДА ПРАТЯ ВОЕННОПРЕСТЪПНИКА ПРИ БАНДЕРАТА :)

    04:55 06.08.2026

  • 4 Много са

    36 7 Отговор
    Велики украйнците, по велики и от НАТО. Нищо че при една офанзива под негово ръководство умряха от 150 до 180 000 украинци. Защото не послуша натовското ръководство.

    04:58 06.08.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    35 9 Отговор
    БИЗНЕСА В УКРАЙНА ИЗГОРЯ ЯКО ПРЕДИШНАТА ВЕЧЕР И
    БИЗНЕСМЕНИТЕ ГОТВЕЛИ КОПРИНЕНО ВЪЖЕНЦЕ ЗА ШАЙКАТА НА ЗЕЛЯ :)

    05:01 06.08.2026

  • 6 Толкова е добър

    41 7 Отговор

    До коментар #2 от "Един":

    Че го махнаха, за да не го линчуват войниците. Ти май не следиш или си забравил жертвите след неговото нападение. Много бяха. Самия той имаше тарпанация на мозъка. Сега далеч от фронта се е охранил и може да е много умен

    05:04 06.08.2026

  • 7 Не посмяхте

    36 8 Отговор
    да публикувате най-интересното от изказването на Залужни.:)
    А дано утре ви разрешат!

    Коментиран от #8

    05:07 06.08.2026

  • 8 Жокер

    51 32 Отговор

    До коментар #7 от "Не посмяхте":

    Каза че на НАТО му трябват 12 години за да достигне половината от военния капацитет на Русия.
    И че Украйна трябва да забрави за НАТО.

    05:12 06.08.2026

  • 9 голям кеф

    35 33 Отговор
    Урките отново в немилост ......Бият ги както циганин не си бие кучето , но те територии нямали да отстъпват ....Ха-ха , наближава времето и това да видим . На бой трудно се устоява .

    05:52 06.08.2026

  • 10 Тогава

    28 31 Отговор
    остава укрите да свалят шортите и да се хващат за големите пръсти на краката.

    Коментиран от #13

    05:57 06.08.2026

  • 11 Коментар

    20 31 Отговор
    Това ,че всеки се прави на капацитет и всезнайко ...не означава ,че е прав.

    Раша губи войната по всички основни показатели.

    Коментиран от #15, #21, #33

    06:09 06.08.2026

  • 12 Дудов

    29 16 Отговор
    Ресурсът е изчерпан. Е-би се от3ад Звленски. Краят ви идва

    Коментиран от #17

    06:19 06.08.2026

  • 13 Това от

    10 7 Отговор

    До коментар #10 от "Тогава":

    личен опит ли го знаеш ?

    06:21 06.08.2026

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 12 Отговор

    До коментар #2 от "Един":

    Ти май си по-тъп и от майка си, старата пача

    06:22 06.08.2026

  • 15 Коментар

    16 10 Отговор

    До коментар #11 от "Коментар":

    Това че Русия губи според твоите думи не значи че НАТО я печели. Още по малко Укрите

    06:23 06.08.2026

  • 16 8888

    22 7 Отговор
    е този защо не е част от пропагандата?!?!
    целия свят разбра че за да се "бори" като с русия трябва да се въоръжава поне 5 години с 5% от БВП... а това което става в Украйна е "ще ви дадем много милиарди, за да жертвате държавата си и да отслабите Русия"

    06:25 06.08.2026

  • 17 Мишел

    3 4 Отговор

    До коментар #12 от "Дудов":

    И ти ли като мен си правен в задната дупка?

    06:27 06.08.2026

  • 18 Това според дзен.ру ,ура.ру,федпресс.ру

    4 5 Отговор
    🤣🤣🤣🤣

    06:33 06.08.2026

  • 19 АЙДЕЕЕ...!

    21 2 Отговор
    Позволявайки си да,каже горчивата истина ...- сега и Залужни ще бъде обявен за...,,Копейка"...!

    06:35 06.08.2026

  • 20 Ха ха ха

    4 10 Отговор
    Кълват копейките на празна кука.

    06:38 06.08.2026

  • 21 Хубаво е да си оптимист!

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Коментар":

    НО!
    Когато се превърнеш в Паталогичен Оптимист,тогава вече просто...се излагаш...!

    06:39 06.08.2026

  • 22 ФЕЙК НЮЗ

    3 11 Отговор
    Руската пропаганда е за глупаците.

    06:39 06.08.2026

  • 23 Залужни се оказа Копейка

    7 4 Отговор
    Затова и го изгониха. Всеки ден цапа. Да го пращат на фронта.

    Коментиран от #24

    06:43 06.08.2026

  • 24 Ама ти да не се вдъхнови от - ...

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Залужни се оказа Копейка":

    ...пост Номер-19...?!?!

    06:49 06.08.2026

  • 25 Хасковски каунь

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Един":

    Eeeх,
    ако баба беше мъжка....

    06:51 06.08.2026

  • 26 Фен

    5 2 Отговор
    Избиването на зъбките на НАТО прави света едно малко по-безопасно място.

    06:52 06.08.2026

  • 27 каза

    3 2 Отговор
    че укройна е КАПУТ..и веднага търсят контекст..превод на разбираем език..сигурно говорил на укроински и евротретополови нямали преводач..

    06:54 06.08.2026

  • 28 ДрБр

    0 3 Отговор
    пРосия ка-пут.

    Коментиран от #35

    06:55 06.08.2026

  • 29 да ви имам шока

    3 0 Отговор
    и кое му е шокиращото??? това че каазва
    истината ли? ами ако не беше нато колко щеше да искара нацистката армия ? не повече от година че даже и година им е много

    06:56 06.08.2026

  • 30 укроинци

    2 1 Отговор
    Тръмп каза че нефт на Венецуела било трофей на САЩ..питайте го.. вас за какви държи..след като земята ви вече продадена няколко пъти..за какво воювате...дълбок сон не е много полезен..може и да не се събудите..

    06:58 06.08.2026

  • 31 Залужни ли?!

    2 0 Отговор
    Та той е нескритият кандидат-президент на Украйна и сериозен опонент на сегашният Зеленски -..
    ...,,С Изтеклият Срок на Годност"...!

    06:59 06.08.2026

  • 32 Доказано

    5 0 Отговор
    Заложни също е фашист като цялата укрохунта!

    07:00 06.08.2026

  • 33 правилно си го казал

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Коментар":

    това че се мислиш за умен не означава че си прав

    07:00 06.08.2026

  • 34 ФЕЙК НЮЗ

    0 0 Отговор
    Украйна изнася оръжие....

    07:01 06.08.2026

  • 35 Пааак ли ве...😝?!

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "ДрБр":

    Ами айде де,кога най-накрая вече наистина ще е се случи...😆?!

    07:02 06.08.2026

  • 36 йолпий

    0 0 Отговор
    Спешно ви трябва ако намерите някъде мозък да си го трансплантирате, мръсни бандера фашисти и пропаднали боклуци. Мозък ви трябва да не оръжия. Само че в нато няма мозък, така че сте капо. Слава на Господ Иисус Христос Русия издържа на атаката на западните лисици. Сега понеже се продадохте за пари на Запада и тръгнахте на война с братята си, ще ви почупят от бой. Само на надрусани бандера фашисти ще ви направят руснаците. Стягаите гащите че още не са ви почнали както трябва.

    07:12 06.08.2026

  • 37 точка

    1 0 Отговор
    Русия трябваше да бъде разгромена, разчленена и отшла в историята според запдните закани. И кво стана — започна да подритва портата на НАТО и ласкаво да вика—,, Открой Медвед пришол,,.

    07:16 06.08.2026

  • 38 Иначе казано

    1 0 Отговор
    Сащ загубиха войната си срещу Русия. Проксито им укра е в кома.

    07:17 06.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания