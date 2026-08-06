Залужни шокира Киев: Украйна изчерпа военния си потенциал

Украйна е задействала всички налични тактически и технологични иновации на бойното поле, но Руската федерация успешно е адаптирала отбраната си и е намерила ефективно противодействие срещу тях.
Това изненадващо и мащабно признание направи бившият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и настоящ посланик на страната в Обединеното кралство Валерий Залужни.
Дипломатът направи ключовия коментар по време на обща среща на украинските посланици в Киев, превръщайки се в централна тема на сутрешния новинарски поток на 6 август.
„Ресурсът е изчерпан“
Според цитати, разпространени от редица чуждестранни медии и информационни платформи като dzen.ru, fedpress.ru и ura.news, Залужни е подчертал, че до момента Киев е използвал почти целия възможен спектър от съвременно въоръжение и стратегии.
„През 2026 година Украйна приложи почти всички видове оръжия и доктрини. С изключение на крилатите ракети Tomahawk, ядреното оръжие, самолетоносачите и изтребителите F-35, които са на въоръжение в НАТО. Ресурсът е изчерпан. Руската федерация намери противодействие на всичко това“, заяви Залужни пред колегите си в Киев.
Бившият генерал допълни, че реалностите на фронта изискват фундаментална промяна в подхода към съвременната война. Той отправи критики към Северноатлантическия алианс, посочвайки, че НАТО изостава от темповете на научно-техническия прогрес и продължава да се опира на остарели концепции, датиращи още от ерата на Втората световна война.
„За съжаление, в сегашния вид на организацията няма как да се присъединим. Невъзможно е с текущото ниво на развитие на въоръжените ни сили да влезем в структура, която все още се ръководи от доктрини от Втората световна война“, подчерта Залужни.
Той изрично декларира, че остава твърд поддръжник на НАТО, но призова за радикална трансформация и адаптиране към технологиите на 21-ви век. Външното министерство на Украйна побърза да уточни, че думите му са интерпретирани извън контекста и стратегическият курс на Киев към пълноправно членство остава непроменен, пише kyivindependent.com. Генералът обаче настоя, че Украйна спешно се нуждае от технологиите на съюзниците – включително противоракетна отбрана и космически капацитет, като паралелно трябва да обмисли участие и в нови отбранителни блокове, като Обединените експедиционни сили (JEF) под ръководството на Великобритания, допълва Украинска правда.
Резонансът около НАТО и позицията на Киев
Изказването на посланика идва само дни след негови по-ранни коментари, че Украйна трудно би се присъединила към НАТО в сегашния му формат. Международни наблюдатели и украински медии (сред които порталът eurointegration.com.ua и агенция liga.net) припомнят, че думите му предизвикаха сериозен отзвук в дипломатическите среди.
Говорителят на Министерството на външните работи на Украйна Георгий Тихий побърза да внесе уточнение, като заяви пред журналисти, че думите на Залужни са били „извадени от контекста“. Официалната позиция на външното министерство, цитирана от украинското издание pravda.com.ua, остава категорична: курсът на Украйна към пълноправно членство в НАТО е непроменен и за колективната сигурност в Европа няма реална алтернатива.
Въпреки дипломатическото заглаждане на темата, Залужни остава на мнение, че наред с НАТО, Киев трябва активно да търси нови регионални военно-политически съюзи в Европа, като например Обединените експедиционни сили (JEF), за да гарантира дългосрочната си отбрана.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 САло. Пасито
04:49 06.08.2026
2 Един
Коментиран от #6, #14, #25
04:51 06.08.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
04:55 06.08.2026
4 Много са
04:58 06.08.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
БИЗНЕСМЕНИТЕ ГОТВЕЛИ КОПРИНЕНО ВЪЖЕНЦЕ ЗА ШАЙКАТА НА ЗЕЛЯ :)
05:01 06.08.2026
6 Толкова е добър
До коментар #2 от "Един":Че го махнаха, за да не го линчуват войниците. Ти май не следиш или си забравил жертвите след неговото нападение. Много бяха. Самия той имаше тарпанация на мозъка. Сега далеч от фронта се е охранил и може да е много умен
05:04 06.08.2026
7 Не посмяхте
А дано утре ви разрешат!
Коментиран от #8
05:07 06.08.2026
8 Жокер
До коментар #7 от "Не посмяхте":Каза че на НАТО му трябват 12 години за да достигне половината от военния капацитет на Русия.
И че Украйна трябва да забрави за НАТО.
05:12 06.08.2026
9 голям кеф
05:52 06.08.2026
10 Тогава
Коментиран от #13
05:57 06.08.2026
11 Коментар
Раша губи войната по всички основни показатели.
Коментиран от #15, #21, #33
06:09 06.08.2026
12 Дудов
Коментиран от #17
06:19 06.08.2026
13 Това от
До коментар #10 от "Тогава":личен опит ли го знаеш ?
06:21 06.08.2026
14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Един":Ти май си по-тъп и от майка си, старата пача
06:22 06.08.2026
15 Коментар
До коментар #11 от "Коментар":Това че Русия губи според твоите думи не значи че НАТО я печели. Още по малко Укрите
06:23 06.08.2026
16 8888
целия свят разбра че за да се "бори" като с русия трябва да се въоръжава поне 5 години с 5% от БВП... а това което става в Украйна е "ще ви дадем много милиарди, за да жертвате държавата си и да отслабите Русия"
06:25 06.08.2026
17 Мишел
До коментар #12 от "Дудов":И ти ли като мен си правен в задната дупка?
06:27 06.08.2026
18 Това според дзен.ру ,ура.ру,федпресс.ру
06:33 06.08.2026
19 АЙДЕЕЕ...!
06:35 06.08.2026
20 Ха ха ха
06:38 06.08.2026
21 Хубаво е да си оптимист!
До коментар #11 от "Коментар":НО!
Когато се превърнеш в Паталогичен Оптимист,тогава вече просто...се излагаш...!
06:39 06.08.2026
22 ФЕЙК НЮЗ
06:39 06.08.2026
23 Залужни се оказа Копейка
Коментиран от #24
06:43 06.08.2026
24 Ама ти да не се вдъхнови от - ...
До коментар #23 от "Залужни се оказа Копейка":...пост Номер-19...?!?!
06:49 06.08.2026
25 Хасковски каунь
До коментар #2 от "Един":Eeeх,
ако баба беше мъжка....
06:51 06.08.2026
26 Фен
06:52 06.08.2026
27 каза
06:54 06.08.2026
28 ДрБр
Коментиран от #35
06:55 06.08.2026
29 да ви имам шока
истината ли? ами ако не беше нато колко щеше да искара нацистката армия ? не повече от година че даже и година им е много
06:56 06.08.2026
30 укроинци
06:58 06.08.2026
31 Залужни ли?!
...,,С Изтеклият Срок на Годност"...!
06:59 06.08.2026
32 Доказано
07:00 06.08.2026
33 правилно си го казал
До коментар #11 от "Коментар":това че се мислиш за умен не означава че си прав
07:00 06.08.2026
34 ФЕЙК НЮЗ
07:01 06.08.2026
35 Пааак ли ве...😝?!
До коментар #28 от "ДрБр":Ами айде де,кога най-накрая вече наистина ще е се случи...😆?!
07:02 06.08.2026
36 йолпий
07:12 06.08.2026
37 точка
07:16 06.08.2026
38 Иначе казано
07:17 06.08.2026