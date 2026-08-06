Украйна е задействала всички налични тактически и технологични иновации на бойното поле, но Руската федерация успешно е адаптирала отбраната си и е намерила ефективно противодействие срещу тях.

Това изненадващо и мащабно признание направи бившият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и настоящ посланик на страната в Обединеното кралство Валерий Залужни.

Дипломатът направи ключовия коментар по време на обща среща на украинските посланици в Киев, превръщайки се в централна тема на сутрешния новинарски поток на 6 август.

„Ресурсът е изчерпан“

Според цитати, разпространени от редица чуждестранни медии и информационни платформи като dzen.ru, fedpress.ru и ura.news, Залужни е подчертал, че до момента Киев е използвал почти целия възможен спектър от съвременно въоръжение и стратегии.

„През 2026 година Украйна приложи почти всички видове оръжия и доктрини. С изключение на крилатите ракети Tomahawk, ядреното оръжие, самолетоносачите и изтребителите F-35, които са на въоръжение в НАТО. Ресурсът е изчерпан. Руската федерация намери противодействие на всичко това“, заяви Залужни пред колегите си в Киев.

Бившият генерал допълни, че реалностите на фронта изискват фундаментална промяна в подхода към съвременната война. Той отправи критики към Северноатлантическия алианс, посочвайки, че НАТО изостава от темповете на научно-техническия прогрес и продължава да се опира на остарели концепции, датиращи още от ерата на Втората световна война.

„За съжаление, в сегашния вид на организацията няма как да се присъединим. Невъзможно е с текущото ниво на развитие на въоръжените ни сили да влезем в структура, която все още се ръководи от доктрини от Втората световна война“, подчерта Залужни.

Той изрично декларира, че остава твърд поддръжник на НАТО, но призова за радикална трансформация и адаптиране към технологиите на 21-ви век. Външното министерство на Украйна побърза да уточни, че думите му са интерпретирани извън контекста и стратегическият курс на Киев към пълноправно членство остава непроменен, пише kyivindependent.com. Генералът обаче настоя, че Украйна спешно се нуждае от технологиите на съюзниците – включително противоракетна отбрана и космически капацитет, като паралелно трябва да обмисли участие и в нови отбранителни блокове, като Обединените експедиционни сили (JEF) под ръководството на Великобритания, допълва Украинска правда.

Резонансът около НАТО и позицията на Киев

Изказването на посланика идва само дни след негови по-ранни коментари, че Украйна трудно би се присъединила към НАТО в сегашния му формат. Международни наблюдатели и украински медии (сред които порталът eurointegration.com.ua и агенция liga.net) припомнят, че думите му предизвикаха сериозен отзвук в дипломатическите среди.

Говорителят на Министерството на външните работи на Украйна Георгий Тихий побърза да внесе уточнение, като заяви пред журналисти, че думите на Залужни са били „извадени от контекста“. Официалната позиция на външното министерство, цитирана от украинското издание pravda.com.ua, остава категорична: курсът на Украйна към пълноправно членство в НАТО е непроменен и за колективната сигурност в Европа няма реална алтернатива.

Въпреки дипломатическото заглаждане на темата, Залужни остава на мнение, че наред с НАТО, Киев трябва активно да търси нови регионални военно-политически съюзи в Европа, като например Обединените експедиционни сили (JEF), за да гарантира дългосрочната си отбрана.