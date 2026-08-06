Във Воронежка област? Къде може да бъде разположена ракетната част от Северна Корея

Русия планира да разположи ракетна част от Северна Корея, наброяваща около 90 севернокорейски военнослужещи, във Воронежката област.

Тя ще бъде включена в състава на руската 112-та ракетна бригада, пише агенция "Ройтерс", позовавайки се на представителя на ГУР на Украйна Андрей Черняк.

Още новини от Украйна

По думите му Пхенян вече е изпратил в Русия нова партида от 40 ракети КН-23 и КН-24, както и персонал, но конфигурацията на разполагането на ракетната част и общият брой ракети ще бъдат окончателно съгласувани по време на преговори на най-високо равнище следващия месец.

Русия очаква разполагането да включва 120 севернокорейски балистични ракети и шест пускови установки, твърди представителят на ГУР на Украйна.

В същото време, както отбелязва агенцията, все още не е ясно каква точно роля ще играят севернокорейците в руските ракетни операции.

"Ройтерс" припомня, че миналата седмица Русия извърши първите два изстрела на севернокорейски ракети по Украйна от август миналата година.