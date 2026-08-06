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Във Воронежка област? Къде може да бъде разположена ракетната част от Северна Корея
  Тема: Украйна

Във Воронежка област? Къде може да бъде разположена ракетната част от Северна Корея

6 Август, 2026 08:52 605 18

  • русия-
  • украйна-
  • северна корея-
  • ким чен-ун

"Ройтерс" припомня, че миналата седмица Русия извърши първите два изстрела на севернокорейски ракети по Украйна от август миналата година

Във Воронежка област? Къде може да бъде разположена ракетната част от Северна Корея - 1
Reuters Reuters

Русия планира да разположи ракетна част от Северна Корея, наброяваща около 90 севернокорейски военнослужещи, във Воронежката област.

Тя ще бъде включена в състава на руската 112-та ракетна бригада, пише агенция "Ройтерс", позовавайки се на представителя на ГУР на Украйна Андрей Черняк.

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По думите му Пхенян вече е изпратил в Русия нова партида от 40 ракети КН-23 и КН-24, както и персонал, но конфигурацията на разполагането на ракетната част и общият брой ракети ще бъдат окончателно съгласувани по време на преговори на най-високо равнище следващия месец.

Русия очаква разполагането да включва 120 севернокорейски балистични ракети и шест пускови установки, твърди представителят на ГУР на Украйна.

В същото време, както отбелязва агенцията, все още не е ясно каква точно роля ще играят севернокорейците в руските ракетни операции.

"Ройтерс" припомня, че миналата седмица Русия извърши първите два изстрела на севернокорейски ракети по Украйна от август миналата година.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    9 1 Отговор
    Защо дони не закача Ким? Защото на дони му е все по-малко копчето и става за посмешище в цял свят.

    08:54 06.08.2026

  • 2 ХА ХА ХА

    8 1 Отговор
    представителя на ГУР на Украйна Андрей Черняк е
    НАЙ, НАЙ, НАЙ-ДОСТОВЕРНИЯ ИЗТОЧНИК НА СВЕТА.

    Той като каже, че сестра ти е к-ва, значи е истина .... нищо, че нямаш сестра.

    08:55 06.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Анина Коваленко

    8 1 Отговор
    Все едно къде, важното е Киев и Одеса да са в РФ!

    08:56 06.08.2026

  • 5 хехе

    7 0 Отговор
    Това не са ракети, а севернокорейски лопати и перални.

    08:57 06.08.2026

  • 6 жик так

    6 2 Отговор
    Сега и Северна Корея почва да си тества оръжията върху укрите . Няма само западните държави да правят това .

    08:59 06.08.2026

  • 7 Вашето мнение

    7 0 Отговор
    Въпрос към БГ - прайд - има ли в северна Корея демокрация или не? Защо не организирате едно цветно шествие със паунови пера в аналена в защита на демокрацията?

    Коментиран от #18

    09:01 06.08.2026

  • 8 Айляк

    5 1 Отговор
    Обречена история за Бандерията.
    Щото, бандеркото е заминал още преди да е почнало СВО-то.
    Сега, ако искат може и да си поиграят и на балистичти ракети, че и на ядрени даже.
    Кимчо, Кимчо се появи на хоризонта.

    09:01 06.08.2026

  • 9 Биби

    2 4 Отговор
    Роберт каза каде он че я разположи и Кабзоновата зона! Внетен ли е?

    Коментиран от #11

    09:02 06.08.2026

  • 10 Топчията

    5 2 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    09:03 06.08.2026

  • 11 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Биби":

    Лап Пай У Йотт бре дупнишки хъесосс!

    09:05 06.08.2026

  • 12 жик так

    3 1 Отговор
    Киев е в шок - 28 руски ракети за 28 минути и нито една прехваната .

    09:06 06.08.2026

  • 13 Панчо

    3 1 Отговор
    Укрите имат голям страх от воините на Ким. Перфектни заличители, безстрашни и безжалостни ... Когато укрите направиха контранаступ в Брянска област, срещнаха севернокорейци и там останаха.

    Коментиран от #15

    09:08 06.08.2026

  • 14 Трол

    2 1 Отговор
    България е добро място за разполагане на корейски ракетни войски.

    09:09 06.08.2026

  • 15 Вашето мнение

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Панчо":

    Оказа се обаче, че патриотите не могат да прихващат не само руски ракети, ирански и севернокорейски, също

    09:11 06.08.2026

  • 16 Ердоган

    1 1 Отговор
    Крадев Нун: ще ни въвлекат във война с Велика Украйна

    09:12 06.08.2026

  • 17 Мусорчик

    1 3 Отговор
    Заради тоталното си безсилие Путин ще предаде на Кимчето всякакви технологии, на Китай всякакви ресурси. От всичко това светът няма да стане по-добър, а Капейчо се радва. Радва се, че идва баба Меца да го изяде.

    09:12 06.08.2026

  • 18 Оди па виж

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето мнение":

    Дедова ли ми крепиш още в ЕС?

    09:15 06.08.2026

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