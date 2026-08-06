Във Воронежка област? Къде може да бъде разположена ракетната част от Северна Корея

Русия планира да разположи ракетна част от Северна Корея, наброяваща около 90 севернокорейски военнослужещи, във Воронежката област.
Тя ще бъде включена в състава на руската 112-та ракетна бригада, пише агенция "Ройтерс", позовавайки се на представителя на ГУР на Украйна Андрей Черняк.
По думите му Пхенян вече е изпратил в Русия нова партида от 40 ракети КН-23 и КН-24, както и персонал, но конфигурацията на разполагането на ракетната част и общият брой ракети ще бъдат окончателно съгласувани по време на преговори на най-високо равнище следващия месец.
Русия очаква разполагането да включва 120 севернокорейски балистични ракети и шест пускови установки, твърди представителят на ГУР на Украйна.
В същото време, както отбелязва агенцията, все още не е ясно каква точно роля ще играят севернокорейците в руските ракетни операции.
"Ройтерс" припомня, че миналата седмица Русия извърши първите два изстрела на севернокорейски ракети по Украйна от август миналата година.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
08:54 06.08.2026
2 ХА ХА ХА
НАЙ, НАЙ, НАЙ-ДОСТОВЕРНИЯ ИЗТОЧНИК НА СВЕТА.
Той като каже, че сестра ти е к-ва, значи е истина .... нищо, че нямаш сестра.
08:55 06.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Анина Коваленко
08:56 06.08.2026
5 хехе
08:57 06.08.2026
6 жик так
08:59 06.08.2026
7 Вашето мнение
Коментиран от #18
09:01 06.08.2026
8 Айляк
Щото, бандеркото е заминал още преди да е почнало СВО-то.
Сега, ако искат може и да си поиграят и на балистичти ракети, че и на ядрени даже.
Кимчо, Кимчо се появи на хоризонта.
09:01 06.08.2026
9 Биби
Коментиран от #11
09:02 06.08.2026
10 Топчията
09:03 06.08.2026
11 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #9 от "Биби":Лап Пай У Йотт бре дупнишки хъесосс!
09:05 06.08.2026
12 жик так
09:06 06.08.2026
13 Панчо
Коментиран от #15
09:08 06.08.2026
14 Трол
09:09 06.08.2026
15 Вашето мнение
До коментар #13 от "Панчо":Оказа се обаче, че патриотите не могат да прихващат не само руски ракети, ирански и севернокорейски, също
09:11 06.08.2026
16 Ердоган
09:12 06.08.2026
17 Мусорчик
09:12 06.08.2026
18 Оди па виж
До коментар #7 от "Вашето мнение":Дедова ли ми крепиш още в ЕС?
09:15 06.08.2026