Критично ниско ниво на Дунав блокира кораби у нас

Към 08,30 часа сутринта на 6 август 2026 г. хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав остава изключително тежка. Водните нива продължават да спадат, като при водомерен пост Русе стоежът вече достигна критичните минус 97 сантиметра спрямо условната кота нула. Експертите от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) предупреждават, че стойностите са значително под Ниското корабоплавателно и регулационно ниво (НКРН), определено от Дунавската комисия. Прогнозите сочат, че до дни нивото край Русе може да падне до минус 100 см.

Критична дълбочина и проблеми за бизнеса

Особено алармена е ситуацията в най-плитките зони на реката, където се налагат сериозни ограничения за газене на плавателните съдове:

Района на остров Белене: Дълбочината на корабоплавателния път е паднала до едва 1,60 метра, а широчината на фарватера е стеснена до около 60 метра. Поради засушаването в района изплуваха нови пясъчни коси, като има и заседнала баржа извън корабоплавателния път.

Района на остров Батин: Максимално допустимото газене тук също е ограничено до 1,60 – 1,65 метра.

Останалата част от българския участък: Поддържа се минимална дълбочина от около 1,80 метра, което прави преминаването на тежко натоварени търговски конвои невъзможно.

Повече от 10 големи конвоя в момента изчакват на котва в района на Русе в очакване на по-високи води. Макар корабоплаването да не е официално преустановено с административна заповед, превозвачите сами спират курсовете си, тъй като транспортирането с минимален капацитет на товарите е икономически нерентабилно. Международните круизни кораби също избягват българско-румънския сектор поради риск от засядане.

Тенденции и енергийни рискове на Балканите

Настоящото маловодие през август 2026 г. се нарежда сред най-тежките в съвременната история на реката наред с кризисните години 1947, 1985, 2003 и 2022. Основният проблем е, че рекордно ниските стойности се достигат твърде рано през лятото, докато обикновено този пик на сушата се наблюдава през септември. Хидролозите прогнозират, че сухият период ще се задържи поне още един месец, а възстановяването на нивата зависи изцяло от валежите в Централна Европа.

Енергийните системи в съседните държави също са под огромно напрежение. Румънските власти взеха спешни мерки за осигуряване на водни количества за охлаждане на АЕЦ „Черна вода“, след като нивото на Дунав застраши работата на централата. За щастие, от ИАППД уверяват, че към този час няма никаква опасност за охлаждащите системи на българската АЕЦ „Козлодуй“, тъй като дълбочината на специалните канали в нашия участък е технологично подсигурена и водата е напълно достатъчна.