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Джеймс Камерън обмисля „последния акт“ в кариерата си след „Аватар“

Джеймс Камерън обмисля „последния акт“ в кариерата си след „Аватар“

6 Август, 2026 08:43 435 1

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Засега Камерън не говори за пенсиониране, а по-скоро за внимателен избор на историите, на които иска да се посвети

Джеймс Камерън обмисля „последния акт“ в кариерата си след „Аватар“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Джеймс Камерън обмисля как да изглежда „последният акт“ от кариерата му и допуска, че следващите му големи проекти може да не бъдат свързани с вселената на „Аватар“. Режисьорът призна, че след повече от две десетилетия, посветени на Пандора, отново изпитва желание да разказва различни истории.

Носителят на „Оскар“ направи коментара в интервю, свързано с присъдената му през 2026 г. награда на генерал-губернатора на Канада за цялостен принос към сценичните изкуства. Отличието е сред най-престижните културни признания в страната.

Камерън разкри, че през последните седмици буквално е очертавал възможните посоки за следващия етап от професионалния си път. Основният въпрос, който си поставял, бил кой проект би донесъл най-голяма полза и би помогнал светът да стане по-добро място за бъдещите поколения.

„Все още не съм взел никакви решения. Продължавам да очертавам, така да се каже, последния акт. Не знам дали той ще продължи една година или 20 години“, заяви режисьорът.

Думите му не означават официално оттегляне от поредицата „Аватар“. Сценариите за четвъртия и петия филм вече са написани, но все още няма окончателна яснота дали Камерън лично ще ги режисира. По-рано той определи заснемането на следващите части като вероятно, но не напълно сигурно.

Режисьорът обаче даде знак, че е готов отново да насочи вниманието си към други теми. Сред проектите, с които името му се свързва, е филмът „Ghosts of Hiroshima“, посветен на ядрената бомбардировка над японския град и опасността от съвременна ядрена ескалация. Камерън работи и по триизмерен концертен филм от турнето „Hit Me Hard and Soft“ на Били Айлиш.

През кариерата си Джеймс Камерън създаде някои от най-успешните продукции в историята на киното, сред които „Терминатор“, „Пришълците“, „Титаник“ и филмите от поредицата „Аватар“. Той е сценарист, режисьор или продуцент на три от четирите най-касови филма за всички времена.

Засега Камерън не говори за пенсиониране, а по-скоро за внимателен избор на историите, на които иска да посвети оставащите години от кариерата си. След дългия период, прекаран в света на „Аватар“, режисьорът изглежда готов да остави Пандора поне временно зад гърба си и да потърси ново творческо предизвикателство.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Като

    2 0 Отговор
    Гледам колко е дрът, хубаво обмисля последния акт, но има ли с какво да го направи?!

    08:47 06.08.2026