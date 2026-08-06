Новини
Спорт »
Световен футбол »
25 000 приветстваха Мохамед Салах в Трабзон

25 000 приветстваха Мохамед Салах в Трабзон

6 Август, 2026 06:45 1 364 5

  • трабзонспор-
  • ливърпул-
  • мохамед салах-
  • футбол

Египтянинът облече фланелка на клуба с номер 10

25 000 приветстваха Мохамед Салах в Трабзон - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Хиляди привърженици на Трабзонспор посрещнаха новото попълнение на клуба Мохамед Салах на летището. Бившият нападател Ливърпул пристигна в Истанбул, където премина медицински прегледи, а по-късно вечерта кацна в Трабзон.

Церемонията по подписването на договора със Салах и представянето на футболиста ще се състои днес на домашния стадион на клуба.

На летището в Трабзон Мохамед беше посрещнат от хиляди фенове. Египтянинът облече фланелка на клуба с номер 10.

„Много съм щастлив да се озова в тази невероятна атмосфера. Не си спомням някога да съм виждал нещо подобно. Тук има 25 000 души, това е невероятно! Никога не съм виждал такова нещо“, заяви Салах.

„Навсякъде съм постигал успехи. Искам да постигна успех и в Трабзонспор“, добави той.

25 000 приветстваха Мохамед Салах в Трабзон


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ю невър уолк алоун

    0 0 Отговор
    Сега феновете им поне няма да пеят като тези на Ливърпул, че ще станат мюсюлмани, ако Мо вкара днес. Ре вече са си мюсюлмани

    08:25 06.08.2026

  • 5 Я АЛЛАХ БИСМИЛЛЯХ

    0 0 Отговор
    МУХАММЕД САЛАХ !!!

    09:31 06.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове