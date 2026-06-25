Роналд Куман: Нашата цел е да печелим стъпка по стъпка, без да гледаме твърде напред

Селекционерът на Нидерландия, Роналд Куман, демонстрира непоколебима увереност преди решаващия сблъсък с Тунис на Световното първенство по футбол. Въпреки че съперникът вече е извън борбата, оранжевите не подценяват предстоящия двубой, а треньорът категорично заяви, че няма предпочитания за бъдещите си опоненти във фазата на елиминациите.

„За мен всички противници са равностойни. Не изпитваме страх от никого, а уважаваме всеки, който застане срещу нас. Вярваме в собствените си възможности и сме готови да се изправим срещу всеки“, подчерта Куман пред медиите.

След драматично равенство 2:2 с Япония и впечатляваща победа с 5:1 над Швеция, Нидерландия оглавява група F по отбелязани голове, като дели първото място с японците. Швеция остава трета с три точки, а Тунис вече напусна надпреварата след две тежки поражения. "Оранжевите" са решени да затвърдят лидерската си позиция и да продължат напред с високо вдигнати глави.

„Подхождаме към всеки мач с максимална концентрация. Нашата цел е да печелим стъпка по стъпка, без да гледаме твърде напред“, допълни Куман.

Добрата новина за феновете на Нидерландия е, че в отбора няма кадрови проблеми. Куинтен Тимбер и Френки де Йонг, които наскоро се възстановиха от травми, са напълно готови за игра. Това дава допълнителна увереност на селекционера в навечерието на важния мач. Въпреки това, метеорологичните условия в Канзас Сити могат да се окажат непредвидим фактор. Прогнозите вещаят гръмотевични бури, проливни дъждове и силни ветрове, които биха могли да прекъснат срещата, подобно на двубоя между Франция и Ирак във Филаделфия.

„Времето е единственото, което не можем да контролираме. Ще видим как ще се развият нещата, но сме готови за всякакви предизвикателства“, завърши Куман.