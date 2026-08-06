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Хейли Бийбър с горещи СНИМКИ по розов бански

Хейли Бийбър с горещи СНИМКИ по розов бански

6 Август, 2026 07:51 1 550 9

  • хейли бийбър-
  • розов бански

Банските костюми във всякакви нюанси на розовото са голям хит през лятото на 2026 г.

Хейли Бийбър с горещи СНИМКИ по розов бански - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Знаменитостите явно си изкарват страхотно през това лято. Поредното доказателство за това е Хейли Бийбър. През уикенда 29-годишната моделка публикува нова доза кадри от горещия сезон, пише teenproblem.net. И не остави последователите си равнодушни.

Тя показа в профила си в Instagram както омайни гледки, така и перфектно тяло по бански.

Виждаме как звездата позира седнала на пода в стая, като си прави селфи в огледалото. Хейли е по бански от 2 части в тъмнорозово и демонстрира стройната си фигура. Има и по-близък кадър, на който чудесно си личи колко добре оформено е тялото на красавицата. Тя събра куп комплименти за тези провокативни снимки.

И отново показа, че банските костюми във всякакви нюанси на розовото са голям хит през лятото на 2026 г.


В поредицата виждаме и кадри на красиви морски пейзажи, както и на вкусна храна.

Личен живот

Хейли Бийбър стана майка за първи път през август 2024 г. На 23-и този месец момченцето ѝ Джак Блус ще навърши 2 г. Щастливият татко е певецът Джъстин Бийбър.Звездите сключиха брак през септември 2018 г.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 майстор

    7 0 Отговор
    И какво като Хейли Беабер е по бански? Да не би само тя да е жена? На плажа е пълно с жени по бански-красота ни засипва отвсякъде!

    08:00 06.08.2026

  • 2 Въй

    0 2 Отговор
    Независимо ,какъв цвят е банският й,въпросът е,той малко да прикрива голите й прелести.

    08:01 06.08.2026

  • 3 във сяка шивашка фабрика

    2 1 Отговор
    и жилищен блок има по хубави мацки

    08:13 06.08.2026

  • 4 в кратце

    1 0 Отговор
    Щастливият татко е певецът Джустин Беабер.Звездите огнени около Джупайтър сключиха брак през септември 1359-та година,като се сблъскаха в междузвездното пространство. Образуваха се нови звезди,които светят и до днесъ.

    08:15 06.08.2026

  • 5 Друга

    3 1 Отговор
    Жена желаем, и то - по без бански!

    08:18 06.08.2026

  • 6 Тази какво друго може да прави

    6 0 Отговор
    освен да се снима по бански.
    Някакви хайлази без никаква работа.

    08:28 06.08.2026

  • 7 Абе

    3 1 Отговор
    На таа са й мноо малки бибърите.

    Коментиран от #8

    08:31 06.08.2026

  • 8 Много

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Абе":

    Мразим мъж без никакъв професионализъм! А на всичкото отгоре и да ми мрънка какво му се е паднало! Жените се държат много по достойно! И десет сантиметра да и се паднат, казва - Няма страшно, ще свършим работата!
    Учете се бе, нежни...

    08:38 06.08.2026

  • 9 Мдааа

    0 0 Отговор
    Венке. май по тая мацка много си падаш. Че е готина, готина си е. Но дали е лезбо като за теб, май не е!

    09:14 06.08.2026