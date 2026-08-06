Хейли Бийбър с горещи СНИМКИ по розов бански

Знаменитостите явно си изкарват страхотно през това лято. Поредното доказателство за това е Хейли Бийбър. През уикенда 29-годишната моделка публикува нова доза кадри от горещия сезон, пише teenproblem.net. И не остави последователите си равнодушни.
Тя показа в профила си в Instagram както омайни гледки, така и перфектно тяло по бански.
Виждаме как звездата позира седнала на пода в стая, като си прави селфи в огледалото. Хейли е по бански от 2 части в тъмнорозово и демонстрира стройната си фигура. Има и по-близък кадър, на който чудесно си личи колко добре оформено е тялото на красавицата. Тя събра куп комплименти за тези провокативни снимки.
И отново показа, че банските костюми във всякакви нюанси на розовото са голям хит през лятото на 2026 г.
В поредицата виждаме и кадри на красиви морски пейзажи, както и на вкусна храна.
Личен живот
Хейли Бийбър стана майка за първи път през август 2024 г. На 23-и този месец момченцето ѝ Джак Блус ще навърши 2 г. Щастливият татко е певецът Джъстин Бийбър.Звездите сключиха брак през септември 2018 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 майстор
08:00 06.08.2026
2 Въй
08:01 06.08.2026
3 във сяка шивашка фабрика
08:13 06.08.2026
4 в кратце
08:15 06.08.2026
5 Друга
08:18 06.08.2026
6 Тази какво друго може да прави
Някакви хайлази без никаква работа.
08:28 06.08.2026
7 Абе
Коментиран от #8
08:31 06.08.2026
8 Много
До коментар #7 от "Абе":Мразим мъж без никакъв професионализъм! А на всичкото отгоре и да ми мрънка какво му се е паднало! Жените се държат много по достойно! И десет сантиметра да и се паднат, казва - Няма страшно, ще свършим работата!
Учете се бе, нежни...
08:38 06.08.2026
9 Мдааа
09:14 06.08.2026