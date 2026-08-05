Захарова: Западната помощ можеше да превърне Украйна в „технологичен Дубай“

Колосалните средства, изразходвани от западните държави в подкрепа на режима в Киев, биха могли да превърнат Украйна в „технологичен Дубай“. Това заяви говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС, предава Фокус.
„Западът е готов да похарчи стотици милиарди за разрушение и унищожение. Но всеки път иска да отнеме все повече и повече за строителство“, отбеляза дипломатът.
По думите ѝ средствата, които Западна Европа е изпратила като помощ за Киев, са можели да бъдат използвани за цялостно преустройство на Украйна.
„С парите, които Западна Европа изпрати за така наречената помощ на киевския режим, Украйна можеше да бъде преустроена в съвременен „европейски Дубай“ - поне в технологичен смисъл“, посочи Захарова.
В края на юли 2026 г. Европейската комисия преведе над 3,4 милиарда евро на Украйна по частта за отбрана от програмата за подкрепа на заеми с общ размер 90 милиарда евро. Този транш включва финансиране за допълнителни дронове, включително дронове с реактивен двигател с голям обсег, ракети и изтребители Gripen.
На 25 юни председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви отпускането на първия транш макрофинансова помощ за Киев в размер на 3,2 милиарда евро от заема.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 СЮЛЕЙМАН
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
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Коментиран от #14, #30, #34, #40
11:32 05.08.2026
4 СЮЛЕЙМАН
11:32 05.08.2026
5 Вместо това
11:32 05.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 българин
11:34 05.08.2026
8 Абе парцал
11:35 05.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Обаче
11:35 05.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ
До коментар #2 от "СЮЛЕЙМАН":да ядеш на реZания кожичката.
11:36 05.08.2026
13 Сенатор Линдзи
Москва гори, руснаците умират.
11:36 05.08.2026
14 Ха ха ха
До коментар #3 от "СЮЛЕЙМАН":Не си прочел правилно, това са руските жертви
11:36 05.08.2026
15 Лавров каза
11:37 05.08.2026
16 Българин 🇧🇬
Коментиран от #27
11:37 05.08.2026
17 МирО
11:38 05.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Госあ
11:41 05.08.2026
22 Маша
Пошегувах се.
Никога няма да го допуснем. Ние си оставаме по-по-най-велики
11:41 05.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Машенка, а вие ако
мускули насам-натам, най-малкото щяхте да сте решили проблема с външните тоалетни и с повсеместната радиация.
Как е Карачай? Какво ще строите там?
11:45 05.08.2026
25 Антирашист 2104
11:45 05.08.2026
26 Вашето мнение
До коментар #23 от "Нашето мнение":От боклука стамболов, до 1944 година България е била прозападна и профашистка държава. другарят Т. Живков е бил небрежен с цвета на нацията.
Коментиран от #35
11:46 05.08.2026
27 Всъщност си си мислил:
До коментар #16 от "Българин 🇧🇬":"Ееех, защо не ги дадоха на мен, а на тях!"
Първо, това е фонд само и единствено за отбрана от нацистки путинци по време на война.
Второ, когато Путин те нападне, ще дадат и на те.
Коментиран от #33
11:48 05.08.2026
28 Антирашист 2105
До коментар #18 от "Вашето мнение":Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети зафашистките държави !
11:50 05.08.2026
29 шмара
11:50 05.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Пак ще станат, Захарче!;
Ако не, ще чакаш..
11:53 05.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Българин 🇧🇬
До коментар #27 от "Всъщност си си мислил:":Путин не "нападна" , а отговори ! Отговори на действията на украинския нацистки режим избил хиляди рускоезични , забраняващ руската култура и музика , горящ руски книги . А по мисленето ти и меркантилизма ти се вижда , че си гербер .
Коментиран от #37, #39
11:55 05.08.2026
34 Дервишоглу
До коментар #3 от "СЮЛЕЙМАН":И още една интересна статистика.
ЕС България
2025 -умрели 150 000, родени 49 000. За първи път под 50х е прираста.
2026 - няма 30 милиона за детска болница, но за първото полугодие дадени 45 милиона на Украйна.
С две думи фашизираните хайвани ще си отиват с все по бързи темпове.
Коментиран от #38
11:56 05.08.2026
35 Антирашист 2106
До коментар #26 от "Вашето мнение":Какво да правим сега ,като пусин отмени честванията на воср ? Вече пропускаме болшевике и комунисти!
11:56 05.08.2026
36 оня с коня
12:00 05.08.2026
37 Антирашист 2107
До коментар #33 от "Българин 🇧🇬":Пусин следва хитлер, който окупира судетската област в чехословакия със същите оправдания !
12:01 05.08.2026
38 Българин 🇧🇬
До коментар #34 от "Дервишоглу":За цена на Национална детска болница , това са стари разчети . От времето когато евроатлантиците ни "започнаха да строят" . Сега е : " Изграждането на една модерна национална детска болница в момента струва между 160 милиона евро и над 2.2 милиарда евро, в зависимост от мащаба на проекта, капацитета на леглата и икономическия стандарт на държавата. Понастоящем средната цена за строителство на такъв тип високоспециализирани обекти в световен мащаб варира около 11 000 долара на квадратен метър "
12:01 05.08.2026
39 помак
До коментар #33 от "Българин 🇧🇬":калната ти вена ште отговаря
12:03 05.08.2026
40 Роко
До коментар #3 от "СЮЛЕЙМАН":Още един идиот преписа тази глупост. Приятелю а какво казват хакерите за убитите рассияни? Всъщност нормално е да не се интересуват от тях кой го е грижа за убитите руски маймуни, затова побликуват само човешките жертви.
12:03 05.08.2026