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Захарова: Западната помощ можеше да превърне Украйна в „технологичен Дубай“
  Тема: Украйна

Захарова: Западната помощ можеше да превърне Украйна в „технологичен Дубай“

5 Август, 2026 11:31 688 40

  • мария захарова-
  • украйна-
  • дубай-
  • западна помощ

Говорителят на руското външно министерство заяви, че средствата, предоставени от западните държави на Киев, биха могли да бъдат използвани за мащабно развитие на страната.

Захарова: Западната помощ можеше да превърне Украйна в „технологичен Дубай“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Колосалните средства, изразходвани от западните държави в подкрепа на режима в Киев, биха могли да превърнат Украйна в „технологичен Дубай“. Това заяви говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС, предава Фокус.

„Западът е готов да похарчи стотици милиарди за разрушение и унищожение. Но всеки път иска да отнеме все повече и повече за строителство“, отбеляза дипломатът.

По думите ѝ средствата, които Западна Европа е изпратила като помощ за Киев, са можели да бъдат използвани за цялостно преустройство на Украйна.

„С парите, които Западна Европа изпрати за така наречената помощ на киевския режим, Украйна можеше да бъде преустроена в съвременен „европейски Дубай“ - поне в технологичен смисъл“, посочи Захарова.

В края на юли 2026 г. Европейската комисия преведе над 3,4 милиарда евро на Украйна по частта за отбрана от програмата за подкрепа на заеми с общ размер 90 милиарда евро. Този транш включва финансиране за допълнителни дронове, включително дронове с реактивен двигател с голям обсег, ракети и изтребители Gripen.

На 25 юни председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви отпускането на първия транш макрофинансова помощ за Киев в размер на 3,2 милиарда евро от заема.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 СЮЛЕЙМАН

    7 10 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #14, #30, #34, #40

    11:32 05.08.2026

  • 4 СЮЛЕЙМАН

    9 10 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    11:32 05.08.2026

  • 5 Вместо това

    9 9 Отговор
    Украйна прилича на Припят

    11:32 05.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 българин

    13 13 Отговор
    стига ни я показвахте тая гроZoтия!

    11:34 05.08.2026

  • 8 Абе парцал

    11 11 Отговор
    Вие ако имахте тези пари щяхте да превземете Мала Токмачка.

    11:35 05.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Обаче

    15 4 Отговор
    Приходите от нефт и газ можеха да превърнат русия в Дубай.

    11:35 05.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "СЮЛЕЙМАН":

    да ядеш на реZания кожичката.

    11:36 05.08.2026

  • 13 Сенатор Линдзи

    9 11 Отговор
    Това са най-добре похарчените пари.
    Москва гори, руснаците умират.

    11:36 05.08.2026

  • 14 Ха ха ха

    8 9 Отговор

    До коментар #3 от "СЮЛЕЙМАН":

    Не си прочел правилно, това са руските жертви

    11:36 05.08.2026

  • 15 Лавров каза

    8 7 Отговор
    Напускайте Киив! Дипломатите да хващат влака за Полша, докато не са взривили мостовете и тунелите, а урките да копаят землянки в горите!

    11:37 05.08.2026

  • 16 Българин 🇧🇬

    13 11 Отговор
    Вчера си мислих , колко можеше да направи Европа , ако тези десетки милиарди бяха вложени в медицински изследвания , а вместо това отиват за " полезни " терористи , които да отслабват Русия .

    Коментиран от #27

    11:37 05.08.2026

  • 17 МирО

    8 9 Отговор
    То за някои работи требе Акъл, а бандерът дали има???

    11:38 05.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Госあ

    9 7 Отговор
    Укрите се оказаха изключително продажни и глупави ! Повече от нас. Верно сме братски народи 😆 Вместо да лапат и от Русия и от ЕС, юдеите и саксите ги нахендриха така, че векове няма да се оправят както са корумпирани до козирката

    11:41 05.08.2026

  • 22 Маша

    1 2 Отговор
    За да има какво да бомбим с кеф, разбира се.
    Пошегувах се.
    Никога няма да го допуснем. Ние си оставаме по-по-най-велики

    11:41 05.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Машенка, а вие ако

    5 6 Отговор
    не си пилеехте ресурсите, за да демонстрирате
    мускули насам-натам, най-малкото щяхте да сте решили проблема с външните тоалетни и с повсеместната радиация.
    Как е Карачай? Какво ще строите там?

    11:45 05.08.2026

  • 25 Антирашист 2104

    3 5 Отговор
    Рашистката наглост няма край ! Западната помощ щяла да направи Украйна технологичен рай ! И кой казва това: един от агресорите !

    11:45 05.08.2026

  • 26 Вашето мнение

    4 3 Отговор

    До коментар #23 от "Нашето мнение":

    От боклука стамболов, до 1944 година България е била прозападна и профашистка държава. другарят Т. Живков е бил небрежен с цвета на нацията.

    Коментиран от #35

    11:46 05.08.2026

  • 27 Всъщност си си мислил:

    1 4 Отговор

    До коментар #16 от "Българин 🇧🇬":

    "Ееех, защо не ги дадоха на мен, а на тях!"
    Първо, това е фонд само и единствено за отбрана от нацистки путинци по време на война.
    Второ, когато Путин те нападне, ще дадат и на те.

    Коментиран от #33

    11:48 05.08.2026

  • 28 Антирашист 2105

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "Вашето мнение":

    Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети зафашистките държави !

    11:50 05.08.2026

  • 29 шмара

    1 3 Отговор
    шо там про пироните?

    11:50 05.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Пак ще станат, Захарче!;

    2 2 Отговор
    Когато спрете геноцида над Украйна и си изтеглите нацистката армия оттам.
    Ако не, ще чакаш..

    11:53 05.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Българин 🇧🇬

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Всъщност си си мислил:":

    Путин не "нападна" , а отговори ! Отговори на действията на украинския нацистки режим избил хиляди рускоезични , забраняващ руската култура и музика , горящ руски книги . А по мисленето ти и меркантилизма ти се вижда , че си гербер .

    Коментиран от #37, #39

    11:55 05.08.2026

  • 34 Дервишоглу

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "СЮЛЕЙМАН":

    И още една интересна статистика.
    ЕС България
    2025 -умрели 150 000, родени 49 000. За първи път под 50х е прираста.
    2026 - няма 30 милиона за детска болница, но за първото полугодие дадени 45 милиона на Украйна.
    С две думи фашизираните хайвани ще си отиват с все по бързи темпове.

    Коментиран от #38

    11:56 05.08.2026

  • 35 Антирашист 2106

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "Вашето мнение":

    Какво да правим сега ,като пусин отмени честванията на воср ? Вече пропускаме болшевике и комунисти!

    11:56 05.08.2026

  • 36 оня с коня

    0 2 Отговор
    Умната Захарова иска Русия да завладее Украйна,а Западът от Признателност да превърне Украйна с парите си в Руски Дубай.

    12:00 05.08.2026

  • 37 Антирашист 2107

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Българин 🇧🇬":

    Пусин следва хитлер, който окупира судетската област в чехословакия със същите оправдания !

    12:01 05.08.2026

  • 38 Българин 🇧🇬

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Дервишоглу":

    За цена на Национална детска болница , това са стари разчети . От времето когато евроатлантиците ни "започнаха да строят" . Сега е : " Изграждането на една модерна национална детска болница в момента струва между 160 милиона евро и над 2.2 милиарда евро, в зависимост от мащаба на проекта, капацитета на леглата и икономическия стандарт на държавата. Понастоящем средната цена за строителство на такъв тип високоспециализирани обекти в световен мащаб варира около 11 000 долара на квадратен метър "

    12:01 05.08.2026

  • 39 помак

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Българин 🇧🇬":

    калната ти вена ште отговаря

    12:03 05.08.2026

  • 40 Роко

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "СЮЛЕЙМАН":

    Още един идиот преписа тази глупост. Приятелю а какво казват хакерите за убитите рассияни? Всъщност нормално е да не се интересуват от тях кой го е грижа за убитите руски маймуни, затова побликуват само човешките жертви.

    12:03 05.08.2026

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