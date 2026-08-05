Колосалните средства, изразходвани от западните държави в подкрепа на режима в Киев, биха могли да превърнат Украйна в „технологичен Дубай“. Това заяви говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС, предава Фокус.

„Западът е готов да похарчи стотици милиарди за разрушение и унищожение. Но всеки път иска да отнеме все повече и повече за строителство“, отбеляза дипломатът.

По думите ѝ средствата, които Западна Европа е изпратила като помощ за Киев, са можели да бъдат използвани за цялостно преустройство на Украйна.

„С парите, които Западна Европа изпрати за така наречената помощ на киевския режим, Украйна можеше да бъде преустроена в съвременен „европейски Дубай“ - поне в технологичен смисъл“, посочи Захарова.

В края на юли 2026 г. Европейската комисия преведе над 3,4 милиарда евро на Украйна по частта за отбрана от програмата за подкрепа на заеми с общ размер 90 милиарда евро. Този транш включва финансиране за допълнителни дронове, включително дронове с реактивен двигател с голям обсег, ракети и изтребители Gripen.

На 25 юни председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви отпускането на първия транш макрофинансова помощ за Киев в размер на 3,2 милиарда евро от заема.