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Гръцките медии побесняха след хикса на ПАО с ЦСКА 1948

Гръцките медии побесняха след хикса на ПАО с ЦСКА 1948

6 Август, 2026 05:59, обновена 6 Август, 2026 06:04 1 593 3

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  • футбол

Разочарование в Атина: „Детелините“ пропуснаха победата у дома срещу българския вицешампион в първия мач от Лигата на конференциите

Гръцките медии побесняха след хикса на ПАО с ЦСКА 1948 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Гръцкият гранд Панатинайкос записа неочаквано и силно разочароващо равенство 1:1 срещу българския ЦСКА 1948 на Олимпийския стадион „Спирос Луис“.

Двубоят бе част от първия мач от третия квалификационен кръг на УЕФА Лига на конференциите. Домакините поведоха рано чрез Адриано Ягушич в 21-ата минута, но Георги Русев възстанови равенството в 31-ата минута. Резултатът предизвика вълна от остри критики в южната ни съседка.

Анализи и коментари в гръцкия печат

Водещите спортни издания в Гърция не спестиха критиките си към представянето на „зелените“. Журналистите акцентират върху факта, че въпреки огромното предимство във владението на топката (69% срещу 31%), Панатинайкос е бил надигран по брой чисти голови положения и общ брой удари.

Наблюдателите отбелязват, че след ранния гол тимът е допуснал груби грешки в защита, позволявайки на българския тим да организира опасни контраатаки. Повечето спортни анализатори определят играта на Панатинайкос като „безидейна“ и „мудна“ през второто полувреме, което логично е довело до бурни освирквания от страна на гръцките фенове по трибуните след последния съдийски сигнал.

Какво казаха от щаба на „детелините“

В лагера на домакините цари сериозно напрежение. Представители на спортно-техническия щаб споделиха в зоната за интервюта, че отборът е подходил с ненужно самочувствие след откриването на резултата.

  • Оценка за мача: „След първия гол настъпи необяснимо отпускане. Помислихме, че мачът е решен, което срещу организиран съперник като ЦСКА 1948 е недопустимо.“
  • Поглед към реванша: От щаба подчертаха, че класирането за плейофната фаза остава основна цел, но представянето в София трябва да бъде коренно различно, за да се избегне ранен провал в Европа.

Реакции на футболистите и специалистите

Младата надежда Адриано Ягушич, който отбеляза единственото попадение за домакините, изрази съжаление, че неговият гол не е бил достатъчен за победата. Играчите признаха, че липсата на игрова динамика и по-добро взаимодействие в халфовата линия са попречили на тима да пречупи българската отбрана.

Специалистите в южната ни съседка предупреждават, че ЦСКА 1948 е показал изключителен характер и е бил по-близо до победата, визирайки гредата на Огнен Гашевич в 82-ата минута и пропуските на Георги Русев очи в очи с вратаря Иняки Пеня. Гръцките коментатори са единодушни, че реваншът на Националния стадион „Васил Левски“ на 11 август ще бъде изключително тежък тест за амбициите на Панатинайкос.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Подцениха ги

    4 0 Отговор
    Полупразен стадион - ясен признак, че са считали мача за протоколен и предизвестен.
    В София ще е иначе но всичко е възможно.

    06:42 06.08.2026

  • 2 Ботев

    3 0 Отговор
    Абе то и ние направихме добър резултат във Атина но във Пловдив ни вкараха 4 гола.Така че Числото да знаят че ги чака тежък реванш във София и като нищо Пао ще ги бие

    07:04 06.08.2026

  • 3 Даааа

    2 1 Отговор
    Няма лесни мачове във Европа и на реванша ще бъде трудно.Мача го играйте двойка и ще спечелите пари.

    07:07 06.08.2026

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