Гръцките медии побесняха след хикса на ПАО с ЦСКА 1948

Гръцкият гранд Панатинайкос записа неочаквано и силно разочароващо равенство 1:1 срещу българския ЦСКА 1948 на Олимпийския стадион „Спирос Луис“.
Двубоят бе част от първия мач от третия квалификационен кръг на УЕФА Лига на конференциите. Домакините поведоха рано чрез Адриано Ягушич в 21-ата минута, но Георги Русев възстанови равенството в 31-ата минута. Резултатът предизвика вълна от остри критики в южната ни съседка.
Анализи и коментари в гръцкия печат
Водещите спортни издания в Гърция не спестиха критиките си към представянето на „зелените“. Журналистите акцентират върху факта, че въпреки огромното предимство във владението на топката (69% срещу 31%), Панатинайкос е бил надигран по брой чисти голови положения и общ брой удари.
Наблюдателите отбелязват, че след ранния гол тимът е допуснал груби грешки в защита, позволявайки на българския тим да организира опасни контраатаки. Повечето спортни анализатори определят играта на Панатинайкос като „безидейна“ и „мудна“ през второто полувреме, което логично е довело до бурни освирквания от страна на гръцките фенове по трибуните след последния съдийски сигнал.
Какво казаха от щаба на „детелините“
В лагера на домакините цари сериозно напрежение. Представители на спортно-техническия щаб споделиха в зоната за интервюта, че отборът е подходил с ненужно самочувствие след откриването на резултата.
- Оценка за мача: „След първия гол настъпи необяснимо отпускане. Помислихме, че мачът е решен, което срещу организиран съперник като ЦСКА 1948 е недопустимо.“
- Поглед към реванша: От щаба подчертаха, че класирането за плейофната фаза остава основна цел, но представянето в София трябва да бъде коренно различно, за да се избегне ранен провал в Европа.
Реакции на футболистите и специалистите
Младата надежда Адриано Ягушич, който отбеляза единственото попадение за домакините, изрази съжаление, че неговият гол не е бил достатъчен за победата. Играчите признаха, че липсата на игрова динамика и по-добро взаимодействие в халфовата линия са попречили на тима да пречупи българската отбрана.
Специалистите в южната ни съседка предупреждават, че ЦСКА 1948 е показал изключителен характер и е бил по-близо до победата, визирайки гредата на Огнен Гашевич в 82-ата минута и пропуските на Георги Русев очи в очи с вратаря Иняки Пеня. Гръцките коментатори са единодушни, че реваншът на Националния стадион „Васил Левски“ на 11 август ще бъде изключително тежък тест за амбициите на Панатинайкос.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Подцениха ги
В София ще е иначе но всичко е възможно.
06:42 06.08.2026
2 Ботев
07:04 06.08.2026
3 Даааа
07:07 06.08.2026