Роналд Куман: Когато вдигнахме темпото, проблемите изчезнаха

Селекционерът на Нидерландия Роналд Куман коментира предстоящия осминафинален двубой от Световното първенство. срещу тима на Мароко. Днес „оранжевите“ постигнаха победа с 3:1 над Тунис в третия кръг от груповата фаза.

„Надявахме се на добро начало и точно това се случи“, заяви Куман, визирайки двата бързи гола, които отборът му отбеляза в рамките на първите седем минути.

„След това обаче много неща се объркаха. На няколко пъти не се справихме добре при прехода в защита. През втората половина на първото полувреме и в началото на второто също не играхме особено успешно. Но когато вдигнахме малко темпото, проблемите изчезнаха", обясни специалистът.

Запитан за предстоящия сблъсък с Мароко в елиминациите, треньорът добави: „Срещаме се с Мароко? Отлично. А що се отнася до това, че ще играем в Монтерей… Ако е горещо, добре. Ще трябва да го приемем.“