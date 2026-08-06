Доналд Тръмп поискал спешно обяснение от шефа на Пентагона: Къде са ракетите?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на заседание на кабинета в Кемп Дейвид поиска обяснения от министъра на отбраната Пийт Хегсет във връзка с изчерпването на запасите от ракети на фона на конфликта с Иран, пише вестник "Вашингтон пост", позовавайки се на източници.
Според публикацията Тръмп е поискал от Хегсет "да обясни защо, по всичко личи, е бил подведен относно острия недостиг на боеприпаси, който сега заплашва да ограничи военните възможности по отношение на Иран".
Сблъсъкът е станал миналия петък и, според източниците, Тръмп е смятал, че проблемът с боеприпасите "вече е решен".
Според един от събеседниците на вестника недостигът на боеприпаси, особено на управляеми ракети с голям обсег и противовъздушни ракети-прехващачи, е станал една от причините, поради които Тръмп се е отказал от нанасянето на допълнителни масирани удари срещу Иран през последните дни.
В нощта срещу четвъртък Тръмп заяви, че както и преди би предпочел да сключи споразумение с Иран, за да се избегнат ненужни жертви.
"По-добре бих сключил споразумение, защото не искам да убивам хора", каза той, изказвайки се на митинг в Лас Вегас.
Президентът на САЩ отбеляза, че преговорите продължават и че засега не знае какво ще се случи по-нататък.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дончо далаверата
Коментиран от #54
07:54 06.08.2026
2 Трол
07:55 06.08.2026
3 СЮЛЕЙМАН
Коментиран от #35, #48
07:56 06.08.2026
4 Хаха
Коментиран от #13
07:57 06.08.2026
5 хитлер
08:02 06.08.2026
6 китайски балон
08:03 06.08.2026
7 дони съчмата
08:03 06.08.2026
8 Хаха
И вие на тези ли искате да ставаме колония.?!!
Я по-добре си изберете някои по-читави
08:04 06.08.2026
9 Дзак
08:04 06.08.2026
10 Някой
Не се чудете после, защо САЩ спряха изненадващо ударите по Иран. Имат късмет, че иранците благородно ги оставиха да подишат въздух.
08:04 06.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Механик
Мухахаха!
Къде го СтоянчоГеоргиев да ми раправя как "Дони бомби Русия, Дони баомби Мджабата".
Бомби, ама няма с какво.
08:05 06.08.2026
13 Опааа
До коментар #4 от "Хаха":Самолетите са на Тиквата, драги...
Айде малко по-честно
Коментиран от #55
08:05 06.08.2026
14 Тръмп
08:06 06.08.2026
15 УСА боклук
08:06 06.08.2026
16 Лост
08:07 06.08.2026
17 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
Коментиран от #29
08:07 06.08.2026
18 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН
08:08 06.08.2026
19 Споко
08:10 06.08.2026
20 Гери
ИСКАТ САМО КОНФЛИКТИ И ВОИНИ
08:10 06.08.2026
21 Цирк, Пенке!
08:11 06.08.2026
22 Как къде да отидат
Наказание !
08:11 06.08.2026
23 Симо
Пък то било обратното. На перчема не смеят да кажат , че ЦАРЯ Е ГОЛ!!!!
08:12 06.08.2026
24 Хахаххаха
Рамбо е измислен герой, Дони!
08:13 06.08.2026
25 ДОНИ ДА ЗАПОЧНЕ ДА БОМБАРДИРА
08:14 06.08.2026
26 az СВО Победа 81
08:14 06.08.2026
27 Само казвам
Алчността е погубила не една империя, но това Дончо и бандата му няма как да го знаят защото вместо на училище са ходели .... на кино...
08:15 06.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ми то неговия
До коментар #17 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":багаж не е ли в Украйна откъдето цоца
08:15 06.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА
08:16 06.08.2026
32 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ
08:17 06.08.2026
33 Мелания
08:18 06.08.2026
34 Девиза ми е: Аз искам
08:19 06.08.2026
35 Възраждане
До коментар #3 от "СЮЛЕЙМАН":Та една Северна Корея, ако поиска може да завладее краварите за 3 дни, ако поиска, но ги спират от Китай, з са не им развали търговията. ЕС и САЩ са аут. Харчат милиони за ракети, които реално унищожават цели за 100000 долара
08:19 06.08.2026
36 Хахаххаха
До коментар #28 от "Готов за бой":Вземи Тагаренко да ти носи патрони... от Китай
08:20 06.08.2026
37 На зла круша, зъл прът
Часовникът тиктака и за най-недосегаемите. Дори в „сърцето“ на Москва, зад стените на най-луксозните им ресторанти, където руските генерали пируват с кървави пари, смъртта ги настига на затворени врати. Днес е Йерусалимов, утре – следващият.
Няма ПВО, няма бункери, няма охрана, която да спре правосъдието. Руските окупатори и техните слуги започват да измират един по един в собствената си бърлога. Погребват ги тайно, нощно време, като кучета, за да не види уплашеният руски народ, че колосът им е на глина.
Всички български русофили, които тук се прекланят пред тези убийци, е добре много внимателно да четат тези новини. Вижте съдбата на вашите идоли! Всеки, който подкрепя терора, рано или късно плаща сметката. Накрая винаги остава само един студен гроб и пълна забрава. Справедливостта идва тихо, но удря безмилостно. Треперете!
Коментиран от #41
08:20 06.08.2026
38 444444
08:21 06.08.2026
39 Не,
До коментар #28 от "Готов за бой":Ти си луд с картечница
08:21 06.08.2026
40 Бай онзи
08:23 06.08.2026
41 Следващия
До коментар #37 от "На зла круша, зъл прът":път детето ти да стане косвена жертва в украински теракт
08:26 06.08.2026
42 дядо Дони
08:28 06.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Хи хи
08:30 06.08.2026
45 Факт
До коментар #28 от "Готов за бой":Патроните свършиха, корнела ги изнесе, разтваряй бузки...чаламба!
08:36 06.08.2026
46 стоян георгиев
08:41 06.08.2026
47 Поредният ден
Вчера твърдеше, че мирният договор ще бъде сключен до края на деня МОЖЕ БИ!
Днес не знаел , завалията!
Иран и Оман изцяло го изключиха от преговорите!
Такъв срам за САЩ не е имало в историята!
08:42 06.08.2026
48 койдазнай
До коментар #3 от "СЮЛЕЙМАН":За война се готвят само руските нацисти. На запад никой не е предполагал, че ще му се наложи да воюва.
08:52 06.08.2026
49 Тръмп отчаяно се нуждае от някакъв мир,
Иран и Оман се договарят без него и ще сключат договор за Ормуз , който е изгоден за тях. Това означава, че ще наложат такси за преминаване през Протока, независимо как ще ги назоват. А Тръмп ще ги приеме, понеже няма друг изход! Ще измисли някаква дипломатическа врътка, с която да прикрие поражението си!
Но... подозирам как точно по време на американските избори Иран отново ще изостри напрежението в Залива, цените нна горивата пак ще фръкнат нагоре и ако американците пак не се усетят какво чудо са си натресли за президент, значи си заслужават излагацията!
08:54 06.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 БЕШЕ КВО БЕШЕ........
08:58 06.08.2026
52 ОБЕКТИВЕН
09:01 06.08.2026
53 Ха ха
09:01 06.08.2026
54 еврокъз
До коментар #1 от "Дончо далаверата":сега е момента Русия да удари ЕС..и на последен кретен е ясно че НАТО..няма с какво да се отбранява..но за жалост Путин се оказа хуманитарно настроен..ако беше Сталин...досега Берлин щял да прилича на Сахара..и цяла европа също..а САЩ за пореден път биха написали в социални мрежи ..това не е нашата война..ХО ХО ХО..скатавки..реално хамериканци на терен нищо не могат да направят..20г..в афганистан и изчезнаха за 60секунди..като оставиха оборудвяане за трилион долара на талибани..бясно бягство беше..
09:08 06.08.2026
55 Тиквата
До коментар #13 от "Опааа":Да бе,все тиквата ви е в тиквите.Айде по-сериозно.
09:09 06.08.2026