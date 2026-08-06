Доналд Тръмп поискал спешно обяснение от шефа на Пентагона: Къде са ракетите?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на заседание на кабинета в Кемп Дейвид поиска обяснения от министъра на отбраната Пийт Хегсет във връзка с изчерпването на запасите от ракети на фона на конфликта с Иран, пише вестник "Вашингтон пост", позовавайки се на източници.

Според публикацията Тръмп е поискал от Хегсет "да обясни защо, по всичко личи, е бил подведен относно острия недостиг на боеприпаси, който сега заплашва да ограничи военните възможности по отношение на Иран".

Сблъсъкът е станал миналия петък и, според източниците, Тръмп е смятал, че проблемът с боеприпасите "вече е решен".

Според един от събеседниците на вестника недостигът на боеприпаси, особено на управляеми ракети с голям обсег и противовъздушни ракети-прехващачи, е станал една от причините, поради които Тръмп се е отказал от нанасянето на допълнителни масирани удари срещу Иран през последните дни.

В нощта срещу четвъртък Тръмп заяви, че както и преди би предпочел да сключи споразумение с Иран, за да се избегнат ненужни жертви.

"По-добре бих сключил споразумение, защото не искам да убивам хора", каза той, изказвайки се на митинг в Лас Вегас.

Президентът на САЩ отбеляза, че преговорите продължават и че засега не знае какво ще се случи по-нататък.