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Доналд Тръмп поискал спешно обяснение от шефа на Пентагона: Къде са ракетите?

Доналд Тръмп поискал спешно обяснение от шефа на Пентагона: Къде са ракетите?

6 Август, 2026 07:52 3 212 55

  • доналд тръмп-
  • пийт хегсет-
  • ракети-
  • иран-
  • ормузки проток

В нощта срещу четвъртък Тръмп заяви, че както и преди би предпочел да сключи споразумение с Иран, за да се избегнат ненужни жертви

Доналд Тръмп поискал спешно обяснение от шефа на Пентагона: Къде са ракетите? - 1
The Washington Post The Washington Post

Президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на заседание на кабинета в Кемп Дейвид поиска обяснения от министъра на отбраната Пийт Хегсет във връзка с изчерпването на запасите от ракети на фона на конфликта с Иран, пише вестник "Вашингтон пост", позовавайки се на източници.

Според публикацията Тръмп е поискал от Хегсет "да обясни защо, по всичко личи, е бил подведен относно острия недостиг на боеприпаси, който сега заплашва да ограничи военните възможности по отношение на Иран".

Сблъсъкът е станал миналия петък и, според източниците, Тръмп е смятал, че проблемът с боеприпасите "вече е решен".

Според един от събеседниците на вестника недостигът на боеприпаси, особено на управляеми ракети с голям обсег и противовъздушни ракети-прехващачи, е станал една от причините, поради които Тръмп се е отказал от нанасянето на допълнителни масирани удари срещу Иран през последните дни.

В нощта срещу четвъртък Тръмп заяви, че както и преди би предпочел да сключи споразумение с Иран, за да се избегнат ненужни жертви.

"По-добре бих сключил споразумение, защото не искам да убивам хора", каза той, изказвайки се на митинг в Лас Вегас.

Президентът на САЩ отбеляза, че преговорите продължават и че засега не знае какво ще се случи по-нататък.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дончо далаверата

    76 1 Отговор
    Кой ми се изхака у гащите

    Коментиран от #54

    07:54 06.08.2026

  • 2 Трол

    77 3 Отговор
    Г-н Зеленски е усвоил ракетите, предназначени за Иран.

    07:55 06.08.2026

  • 3 СЮЛЕЙМАН

    98 7 Отговор
    Смях, сша свършиха ракетите за няма и 4 месеца интензивта война. Целия запад е ко4ина и въздух под налягане.

    Коментиран от #35, #48

    07:56 06.08.2026

  • 4 Хаха

    79 9 Отговор
    Ракетите са на хартия, като самолетите на Мунчо.

    Коментиран от #13

    07:57 06.08.2026

  • 5 хитлер

    48 4 Отговор
    Как къде в украйна но тя продаде на доста терористи по света.

    08:02 06.08.2026

  • 6 китайски балон

    49 2 Отговор
    Нямат лопати, нямат чипове от перални, но имат американски герб😅 "Дека са ни ракетите"? 😂

    08:03 06.08.2026

  • 7 дони съчмата

    42 1 Отговор
    ние сме хартиен тигър

    08:03 06.08.2026

  • 8 Хаха

    53 3 Отговор
    Е..ти цирка!!
    И вие на тези ли искате да ставаме колония.?!!
    Я по-добре си изберете някои по-читави

    08:04 06.08.2026

  • 9 Дзак

    41 1 Отговор
    Не го ла пита преди да заплашва с нова вълна удари?

    08:04 06.08.2026

  • 10 Някой

    42 0 Отговор
    Хм, а нали вчера Белия дом бурно опроверга твърдението, че ракетите били силно намалели, а някои направо изчезнали? Сега друго ни обяснявате.
    Не се чудете после, защо САЩ спряха изненадващо ударите по Иран. Имат късмет, че иранците благородно ги оставиха да подишат въздух.

    08:04 06.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Механик

    43 1 Отговор
    Тоест, САЩ все пак са свършили ракетите?!
    Мухахаха!
    Къде го СтоянчоГеоргиев да ми раправя как "Дони бомби Русия, Дони баомби Мджабата".
    Бомби, ама няма с какво.

    08:05 06.08.2026

  • 13 Опааа

    40 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    Самолетите са на Тиквата, драги...
    Айде малко по-честно

    Коментиран от #55

    08:05 06.08.2026

  • 14 Тръмп

    39 0 Отговор
    Тръмп: Аз заличавам цивилизации и държави, но не обичам да убивам хора. Убивам само деца.

    08:06 06.08.2026

  • 15 УСА боклук

    27 1 Отговор
    Майтап Уили, майтап. Направо жифта+шак

    08:06 06.08.2026

  • 16 Лост

    34 1 Отговор
    И сега Китай,ако нападне Тайван и Тръмп ще се охълца.

    08:07 06.08.2026

  • 17 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    34 1 Отговор
    Щял да бяга. Много се бил уплашил че няма ракети.

    Коментиран от #29

    08:07 06.08.2026

  • 18 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН

    25 2 Отговор
    Да ми звъннат да им продам от фламингото.

    08:08 06.08.2026

  • 19 Споко

    31 0 Отговор
    Украйна ше им прати "Фламинго", но поради липса на гориво, ще са на собствен ход

    08:10 06.08.2026

  • 20 Гери

    31 1 Отговор
    И ТОЗИ Е СЪЩИЯ КАТО БАЙДЪН
    ИСКАТ САМО КОНФЛИКТИ И ВОИНИ

    08:10 06.08.2026

  • 21 Цирк, Пенке!

    36 1 Отговор
    Е сега е времето Ким да "демократизира" Америка. Петрола ще му е ТРОФЕЙ...

    08:11 06.08.2026

  • 22 Как къде да отидат

    22 0 Отговор
    Фалшиви доклади
    Наказание !

    08:11 06.08.2026

  • 23 Симо

    30 0 Отговор
    Ще падна от смях! Нали до сега само Путин го подвеждаха за наличността на боеприпасите?? И той милия беше в неведение за липсата им! Както че му свършват и войниците!!
    Пък то било обратното. На перчема не смеят да кажат , че ЦАРЯ Е ГОЛ!!!!

    08:12 06.08.2026

  • 24 Хахаххаха

    34 0 Отговор
    Улав Дончо ще разбере, че Холивуд се разминава с реалността.
    Рамбо е измислен герой, Дони!

    08:13 06.08.2026

  • 25 ДОНИ ДА ЗАПОЧНЕ ДА БОМБАРДИРА

    22 0 Отговор
    С лицензи за производство и договори за бъдещи доставки с авансово плащане.

    08:14 06.08.2026

  • 26 az СВО Победа 81

    36 0 Отговор
    Пет години ни убеждават, че Русия била свършила ракетите, пък да се окаже, че не Русия ами САЩ останали без ракети и то само два месеца след началото на агресията срещу Иран.... 🤣

    08:14 06.08.2026

  • 27 Само казвам

    33 1 Отговор
    Абе то хубаво са свършили ракетите, ама лошото е че НЕ МОГАТ ДА СИ ПРОИЗВЕДАТ НОВИ защото отдавна изнесоха заводите в Китай!
    Алчността е погубила не една империя, но това Дончо и бандата му няма как да го знаят защото вместо на училище са ходели .... на кино...

    08:15 06.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ми то неговия

    20 0 Отговор

    До коментар #17 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":

    багаж не е ли в Украйна откъдето цоца

    08:15 06.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА

    25 0 Отговор
    Когато Урсулата разправяше, че някой свършил ракетите то били американците.

    08:16 06.08.2026

  • 32 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ

    27 0 Отговор
    Англосаксонския упадък.

    08:17 06.08.2026

  • 33 Мелания

    24 0 Отговор
    Ужас!! И сега кой ще ни защити от Куба?!

    08:18 06.08.2026

  • 34 Девиза ми е: Аз искам

    22 0 Отговор
    Къде са ми ракетите. Искам си ракетите! И Гренландия...и Куба...и Канада.....и Русия......ъъъцц.....ааках се!

    08:19 06.08.2026

  • 35 Възраждане

    19 0 Отговор

    До коментар #3 от "СЮЛЕЙМАН":

    Та една Северна Корея, ако поиска може да завладее краварите за 3 дни, ако поиска, но ги спират от Китай, з са не им развали търговията. ЕС и САЩ са аут. Харчат милиони за ракети, които реално унищожават цели за 100000 долара

    08:19 06.08.2026

  • 36 Хахаххаха

    17 0 Отговор

    До коментар #28 от "Готов за бой":

    Вземи Тагаренко да ти носи патрони... от Китай

    08:20 06.08.2026

  • 37 На зла круша, зъл прът

    2 31 Отговор
    Още един висш руски генерал гушна букета след бруталния взрив в ресторант „Балзи Роси“ в Москва – ритна камбаната генерал-лейтенант Игор Йерусалимов, старши командир във Въздушно-космическите сили (ВКС). Точно този човек ръководеше и координираше стратегическите бомбардировки и безмилостните ракетни удари, които избиваха невинни в Украйна. Но възмездието го настигна в кутия за подарък и сега списъкът с ликвидираните окупатори просто се увеличи с още едно име.
    Часовникът тиктака и за най-недосегаемите. Дори в „сърцето“ на Москва, зад стените на най-луксозните им ресторанти, където руските генерали пируват с кървави пари, смъртта ги настига на затворени врати. Днес е Йерусалимов, утре – следващият.
    Няма ПВО, няма бункери, няма охрана, която да спре правосъдието. Руските окупатори и техните слуги започват да измират един по един в собствената си бърлога. Погребват ги тайно, нощно време, като кучета, за да не види уплашеният руски народ, че колосът им е на глина.
    Всички български русофили, които тук се прекланят пред тези убийци, е добре много внимателно да четат тези новини. Вижте съдбата на вашите идоли! Всеки, който подкрепя терора, рано или късно плаща сметката. Накрая винаги остава само един студен гроб и пълна забрава. Справедливостта идва тихо, но удря безмилостно. Треперете!

    Коментиран от #41

    08:20 06.08.2026

  • 38 444444

    20 0 Отговор
    Царят е гол.Всички го виждат, само той горкия си мисли, че велик.

    08:21 06.08.2026

  • 39 Не,

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "Готов за бой":

    Ти си луд с картечница

    08:21 06.08.2026

  • 40 Бай онзи

    14 0 Отговор
    Спираме ударите,докато произведен още ракети и бомби.После пак!!!!

    08:23 06.08.2026

  • 41 Следващия

    10 2 Отговор

    До коментар #37 от "На зла круша, зъл прът":

    път детето ти да стане косвена жертва в украински теракт

    08:26 06.08.2026

  • 42 дядо Дони

    12 0 Отговор
    Кой ми открадна ракетите?Защо нямаме?

    08:28 06.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Хи хи

    12 0 Отговор
    Къде са ракетите звучи като кой ми с р а в гащите.

    08:30 06.08.2026

  • 45 Факт

    6 1 Отговор

    До коментар #28 от "Готов за бой":

    Патроните свършиха, корнела ги изнесе, разтваряй бузки...чаламба!

    08:36 06.08.2026

  • 46 стоян георгиев

    10 0 Отговор
    Клоуна Доналд заедно с помощника си хегсет са най жалките управленци на сащ в цялата история на тази държава.не знаят кое е горе кое е долу...

    08:41 06.08.2026

  • 47 Поредният ден

    12 0 Отговор
    с поредното ново 20- се от Тръмп!

    Вчера твърдеше, че мирният договор ще бъде сключен до края на деня МОЖЕ БИ!
    Днес не знаел , завалията!

    Иран и Оман изцяло го изключиха от преговорите!

    Такъв срам за САЩ не е имало в историята!

    08:42 06.08.2026

  • 48 койдазнай

    0 6 Отговор

    До коментар #3 от "СЮЛЕЙМАН":

    За война се готвят само руските нацисти. На запад никой не е предполагал, че ще му се наложи да воюва.

    08:52 06.08.2026

  • 49 Тръмп отчаяно се нуждае от някакъв мир,

    2 0 Отговор
    за да може да се оттегли с някакво достойнство от блатото, в което сам се намърда в Иран!

    Иран и Оман се договарят без него и ще сключат договор за Ормуз , който е изгоден за тях. Това означава, че ще наложат такси за преминаване през Протока, независимо как ще ги назоват. А Тръмп ще ги приеме, понеже няма друг изход! Ще измисли някаква дипломатическа врътка, с която да прикрие поражението си!

    Но... подозирам как точно по време на американските избори Иран отново ще изостри напрежението в Залива, цените нна горивата пак ще фръкнат нагоре и ако американците пак не се усетят какво чудо са си натресли за президент, значи си заслужават излагацията!

    08:54 06.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 БЕШЕ КВО БЕШЕ........

    2 0 Отговор
    ...........ХОЛИВУД ВЕЧЕ НЕ МОЖЕ ДА СМОГНЕ С "РЕКЛАМАТА" ЗА ............."ВЕЛИКАТА" АМЕРИКА

    08:58 06.08.2026

  • 52 ОБЕКТИВЕН

    1 0 Отговор
    Алчността и арогантността са по-силни от разума. Къде са ракетите? Пипнал се отзад и о, чудо, ако. Бе ти какъв президент си? Къде са ти военните анализатори и стратези? Къде ти е военната индустрия? Къде са ти супер оръжията? Къде са ти супер самолетите? Ааа, сетих се - в Русия. Ама как не си забелязъл, че отдавна ги нямаш? Иран победи и САЩ, и Израел, както и да го въртите :) Ама то щото отзад са Русия и Китай, иначе... И така да е, какво ще правиш в Украйна и в Тайван??? Идва нов световен ред, в който, както каза Путин, ако не участва САЩ , ще бъде изграден без тях. Четете бре...

    09:01 06.08.2026

  • 53 Ха ха

    0 1 Отговор
    Вярвате ли на тези тинтири-минтри! Никоа държава не тръби на ляво и дясно за количеството на оръжието си. Това е военна тайна. Ала за едно съм сигурен, човека иска бизнес, а не да трепе народ, както кремълското джудже унищожава жилищата на хората.

    09:01 06.08.2026

  • 54 еврокъз

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дончо далаверата":

    сега е момента Русия да удари ЕС..и на последен кретен е ясно че НАТО..няма с какво да се отбранява..но за жалост Путин се оказа хуманитарно настроен..ако беше Сталин...досега Берлин щял да прилича на Сахара..и цяла европа също..а САЩ за пореден път биха написали в социални мрежи ..това не е нашата война..ХО ХО ХО..скатавки..реално хамериканци на терен нищо не могат да направят..20г..в афганистан и изчезнаха за 60секунди..като оставиха оборудвяане за трилион долара на талибани..бясно бягство беше..

    09:08 06.08.2026

  • 55 Тиквата

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Опааа":

    Да бе,все тиквата ви е в тиквите.Айде по-сериозно.

    09:09 06.08.2026