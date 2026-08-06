Хавайската икона на Богородица ще бъде изложена в пет града в Благоевградска област

Чудотворната хавайска мироточива икона на Пресвета Богородица ще бъде изложена в пет града в Благоевградска област от 6 до 8 август.
Иконата ще бъде посрещната Гоце Делчев, Разлог, Петрич, Сандански и Благоевград, което са част от Неврокопската епархия, съобщи БТА.
На 5 август вечерта иконата беше посрещната от миряни и духовници по-рано тази вечер в храма „Свети Георги Победоносец" в Дупница.
От Българската патриаршията са предвидили над 3000 малки копия на иконата, които да бъдат раздадени на миряните.
Хавайската мироточива икона на Пресвета Богородица пристигна в България на 31 юли и до вчера беше изложена за поклонение в катедралния храм „Света Неделя“, а интересът беше огромен.
За няколко часа тя беше пренесена и до спешната болница „Пирогов“, за да могат болните и страдащите също да се поклонят пред нея.
Светинята е била в над хиляда храма на три континента по целия свят, след като през 2007 г. от нея потича миро.
В православната традиция мироточивите икони са смятани за голямо Божие благословение, като от тях мнозина християни получават изцеление.
Иконата се нарича „Хавайска“, защото за първи път мирото потича в дома на отец Нектарий в Хонолулу през 2007 г.
Година по-късно е призната за чудотворна и оттогава досега обикаля храмове в Северна Америка, Европа и Азия.
Сред чудесата, приписвани на Божията Майка чрез тази икона, е лечението на различни болести.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лекарите Свършиха !
Е Гати !
Лекарите !
07:50 06.08.2026
2 Питане
Още на икони разчитат да се излекуват...
Тогава да закриват болниците. За какво са ни докторите ???
07:55 06.08.2026
3 ха ха
08:06 06.08.2026
4 щом
Коментиран от #5
08:06 06.08.2026
5 Бай Ху (By Who)
До коментар #4 от "щом":Имайте страх от Бога, господине.
08:08 06.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Браво
08:21 06.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Гост666
09:00 06.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.