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Хавайската икона на Богородица ще бъде изложена в пет града в Благоевградска област

Хавайската икона на Богородица ще бъде изложена в пет града в Благоевградска област

6 Август, 2026 07:48 748 10

  • хавайска икона-
  • богородица

От Българската патриаршията са предвидили над 3000 малки копия на иконата, които да бъдат раздадени на миряните

Хавайската икона на Богородица ще бъде изложена в пет града в Благоевградска област - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Чудотворната хавайска мироточива икона на Пресвета Богородица ще бъде изложена в пет града в Благоевградска област от 6 до 8 август.

Иконата ще бъде посрещната Гоце Делчев, Разлог, Петрич, Сандански и Благоевград, което са част от Неврокопската епархия, съобщи БТА.

На 5 август вечерта иконата беше посрещната от миряни и духовници по-рано тази вечер в храма „Свети Георги Победоносец" в Дупница.

От Българската патриаршията са предвидили над 3000 малки копия на иконата, които да бъдат раздадени на миряните.

Хавайската мироточива икона на Пресвета Богородица пристигна в България на 31 юли и до вчера беше изложена за поклонение в катедралния храм „Света Неделя“, а интересът беше огромен.

За няколко часа тя беше пренесена и до спешната болница „Пирогов“, за да могат болните и страдащите също да се поклонят пред нея.

Светинята е била в над хиляда храма на три континента по целия свят, след като през 2007 г. от нея потича миро.

В православната традиция мироточивите икони са смятани за голямо Божие благословение, като от тях мнозина християни получават изцеление.

Иконата се нарича „Хавайска“, защото за първи път мирото потича в дома на отец Нектарий в Хонолулу през 2007 г.

Година по-късно е призната за чудотворна и оттогава досега обикаля храмове в Северна Америка, Европа и Азия.

Сред чудесата, приписвани на Божията Майка чрез тази икона, е лечението на различни болести.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лекарите Свършиха !

    7 2 Отговор
    Взехме да се Молим На Господа !

    Е Гати !

    Лекарите !

    07:50 06.08.2026

  • 2 Питане

    6 5 Отговор
    Не свърши ли хорската Та ПО ТИЯ ???
    Още на икони разчитат да се излекуват...
    Тогава да закриват болниците. За какво са ни докторите ???

    07:55 06.08.2026

  • 3 ха ха

    1 5 Отговор
    Русите много ниско паднаха.

    08:06 06.08.2026

  • 4 щом

    0 6 Отговор
    Щом е руска, значи е лъжа.

    Коментиран от #5

    08:06 06.08.2026

  • 5 Бай Ху (By Who)

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "щом":

    Имайте страх от Бога, господине.

    08:08 06.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Браво

    6 1 Отговор
    Нека помага на вярващите християни.

    08:21 06.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гост666

    1 1 Отговор
    Това е измама ,нищо не лекува това . Но щом има кой да вярва , на тези неща . Нека си вярва и лекува.

    09:00 06.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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