Хавайската икона на Богородица ще бъде изложена в пет града в Благоевградска област

Чудотворната хавайска мироточива икона на Пресвета Богородица ще бъде изложена в пет града в Благоевградска област от 6 до 8 август.

Иконата ще бъде посрещната Гоце Делчев, Разлог, Петрич, Сандански и Благоевград, което са част от Неврокопската епархия, съобщи БТА.

На 5 август вечерта иконата беше посрещната от миряни и духовници по-рано тази вечер в храма „Свети Георги Победоносец" в Дупница.

От Българската патриаршията са предвидили над 3000 малки копия на иконата, които да бъдат раздадени на миряните.

Хавайската мироточива икона на Пресвета Богородица пристигна в България на 31 юли и до вчера беше изложена за поклонение в катедралния храм „Света Неделя“, а интересът беше огромен.

За няколко часа тя беше пренесена и до спешната болница „Пирогов“, за да могат болните и страдащите също да се поклонят пред нея.

Светинята е била в над хиляда храма на три континента по целия свят, след като през 2007 г. от нея потича миро.

В православната традиция мироточивите икони са смятани за голямо Божие благословение, като от тях мнозина християни получават изцеление.

Иконата се нарича „Хавайска“, защото за първи път мирото потича в дома на отец Нектарий в Хонолулу през 2007 г.

Година по-късно е призната за чудотворна и оттогава досега обикаля храмове в Северна Америка, Европа и Азия.

Сред чудесата, приписвани на Божията Майка чрез тази икона, е лечението на различни болести.