Новини
Спорт »
Световен футбол »
16-годишен донесе успешен старт за Байерн Мюнхен в азиатското турне

16-годишен донесе успешен старт за Байерн Мюнхен в азиатското турне

4 Август, 2026 16:30 526 2

  • байерн мюнхен-
  • футбол-
  • жежу юнайтед

След три дни Байерн ще срещне доста по-силен противник - носителят на Лига Европа Астън Вила, като срещата ще се играе в Хонг Конг

16-годишен донесе успешен старт за Байерн Мюнхен в азиатското турне - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен започна успешно азиатското си турне и победи с 2:1 Жежу Юнайтед в приятелски мач, игран на остров Чеджу в Южна Корея. Успехът за баварците дойде след попадения на юношите Фелипе Чавес (12’) и Бастиан Асомо (41’), като именно 16-годишният нападател донесе успеха за тима на Венсан Компани, а всички голове в мача паднаха през първото полувреме. След три дни Байерн ще срещне доста по-силен противник - носителят на Лига Европа Астън Вила, като срещата ще се играе в Хонг Конг.

Любопитното бе, че като титуляр за Байерн се появи Жоао Палиня, на който усилено се търси нов отбор. Сред по-опитните играчи, които стартираха от първата минута, бяха Том Бишоф, Ким Мин-Жае, който играеше на родна земя и бе с капитанската лента, както и Хироки Ито. Атаката на баварците пък бе съставена изцяло от юноши на отбора.

Байерн излезе напред, когато перуанецът Фелипе Чавес се възползва от разбъркване в наказателното поле и с плътен удар направи безпомощен вратаря на Жежу Жае-Вон Хео - 1:0 за Байерн. Авансът на баварците обаче продължи само три минути, а южнокорейците изравниха след неразбирателство в защитата на германците и у дар отблизо на Чанг-Мин Лий за 1:1.

Байерн пък отново можеше да излезе напред в 40-ата минута, но стражът на Жежу спаси два последователни удара на играчи на германския гранд. Минута по-късно обаче вратарят нямаше какво да направи при красивия и много точен далечен изстрел на 16-годишния юноша на баварците Бастиан Асомо - 2:1 за германските шампиони.

През втората част - около 60-ата минута, в игра се появиха германските национали Йошуа Кимих, Йонатан Та, Натаниъл Браун и Александър Павлович, които се завърнаха от Мондиал 2026, a след това в игра се появиха и Луис Диас, Конрад Лаймер и Йосип Станишич. Втората полувреме предложи доста по-малко интересни ситуации за гол. Най-добрият шанс за баварците се откри в 85-ата минута, когато Станишич изведе по десния фланг младия бразилец Майкон Кардосо, който напредна и стреля, но бе с малко неточен.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой от тримата нигъри на снимката

    1 0 Отговор
    е 16 годишния?

    16:33 04.08.2026

  • 2 Гост

    1 0 Отговор
    Павка къде ходите 5 човека и накрая Мара ви пише статиите 🙂

    16:36 04.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове