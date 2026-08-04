Гьоко Хаджиевски стана треньор в ОАЕ



Доскорошният треньор на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски пристигна днес в столицата на ОАЕ Абу Даби и започва работата в Ал Мадина, съобщиха арабите в страницата си в "Инстаграм". 71-годишният специалист явно няма да има никаква почивка, защото се мести край Персийския залив само пет дни, след като се раздели със "соколите" по взаимно съгласие. Сега той се мести в четвъртото ниво на футбола в ОАЕ, а амбицията на ръководството на отбора е още тази година да се изкачи едно стъпало нагоре във футболната пирамида.

Новото място за работа на Хаджиевски не е напълно непозната територия, тъй като той познава арабския футбол много добре. По време на кариерата си бившият наставник на ЦСКА е работил успешно в множество клубове в региона. Новият ангажимент в Дубай е общо 34-ят в богатата треньорска кариера на един от най-успешните треньори от Северна Македония. На мястото му в Спартак вече е назначен Ясен Петров, а бившият национален треньор снощи стартира с победа 1:0 над Локомотив (Пловдив).