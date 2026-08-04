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Хиляди фенове и легенди изпратиха Барези

Хиляди фенове и легенди изпратиха Барези

4 Август, 2026 16:45 881 3

  • милан-
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  • погребение-
  • легенда

Многобройното присъствие още веднъж показа колко огромно уважение е будел Франко Барези далеч отвъд съблекалнята на Милан

Хиляди фенове и легенди изпратиха Барези - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Някои от най-великите имена в историята на Милан се събраха във вторник в базиликата „Сант'Амброджо“, за да си вземат последно сбогом с Франко Барези, докато хиляди привърженици изпълниха площада пред храма, за да почетат паметта на легендарния капитан на „росонерите“.

Хиляди фенове и легенди изпратиха Барези

Според Milannews24 море от фенове на Милан се е стекло пред църквата много преди началото на траурната церемония. Сред тях беше и организираната агитка „Курва Суд“, която отдаде последна почит на един от най-великите футболисти в историята на играта.

Хиляди фенове и легенди изпратиха Барези

Събралите се фенове посрещаха всеки от бившите съотборници на Барези с аплодисменти и скандирания, докато те пристигаха, за да прегърнат опечаленото семейство и да се сбогуват със своя дългогодишен приятел и боен другар.

Сред най-очакваните гости бяха Паоло Малдини и Марко ван Бастен, които пристигнаха заедно и бяха посрещнати с бурни аплодисменти. Мауро Тасоти и Пиетро Паоло Вирдис също предизвикаха силни емоции сред привържениците.

Хиляди фенове и легенди изпратиха Барези

Появата им, запечатана в снимки и видеокадри от мястото, се превърна в един от най-трогателните моменти на церемонията.

Многобройното присъствие още веднъж показа колко огромно уважение е будел Франко Барези далеч отвъд съблекалнята на Милан.

Хиляди фенове и легенди изпратиха Барези

Погребението, което започна в 11:00 часа в сърцето на Милано, събра представители на клуба, институции и делегации от футболния свят. Сред тях имаше и представители на Реал Мадрид и Барселона – подобаващо последно изпращане за една от най-големите легенди, останала вярна през цялата си кариера на един-единствен клуб, чиято достойна личност и лоялност надхвърляха футболните съперничества.

Хиляди фенове и легенди изпратиха Барези


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПОКЛОН

    13 1 Отговор
    Пред ФРАНКО БАРЕЗИ

    БАРЕЗИ, КОСТАКУРТА, ТАСОТИ, МАЛДИНИ

    Великата защитна четворка
    На един велик МИЛАН.

    16:51 04.08.2026

  • 2 фергюсън

    8 0 Отговор
    Невероятен играч и мъжкар !!! Лека му пръст!!

    16:51 04.08.2026

  • 3 Лопата Орешник

    5 0 Отговор
    Мир на душата ти, Легендо!

    17:13 04.08.2026

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