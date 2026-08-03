Руската армия: Настъплението продължава, превзехме още две села в украинската Харковска област

Русия обяви днес, че е превзела две украински села в североизточната Харковска област, предаде ТАСС, цитирана от бТА.
Министерството на отбраната на Руската федерация каза, че въоръжените сили на страната са установили контрол върху Устиновка и Белий Колодез.
Тези твърдения не са проверени по независим път. До момента няма реакция от украинска страна.
Устиновка се намира в Купянски район. В края на миналата година Русия обяви, че е превзела Купянск за втори път от началото на войната, започнала преди повече от четири години, но Украйна отхвърли тези твърдения.
Градът в източната част на Харковска област е важен железопътен възел.
Белий Колодез се намира в северната част на региона - във Вовчански район, близо до границата с Русия. Град Вовчанск, за който се водят ожесточени сражения, на практика е в развалини.
Харковска област не е сред украинските региони, обявени от Русия за анексирани. Москва обаче иска да създаде буферна зона по протежение на границата, както твърди, в отговор на действията на Киев.
Двете села, обявени от Русия за превзети, изобщо не са споменати в сутрешната сводка на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна. В текста, публикуван във Фейсбук и цитиран от Укринформ, пише, че вчера са били регистрирани общо 207 сражения.
Министерството на отбраната на Русия съобщи днес, че руските сили са ударили още 4 кораба с военен товар за украинската армия, предаде държавната новинарска агенция РИА Новости.
Според министерството два кораба са били ударени в украинското пристанище Николаев и още два - в акваторията на Черно море.
Корабите са били използвани за превоз на военен товар за украинските въоръжени сили, допълни ведомството.
Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди съобщенията на руското министерство на отбраната чрез независими източници.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отец Дионисий
Коментиран от #33
18:06 03.08.2026
2 Нищо ново под слънцето!
18:08 03.08.2026
3 Шопо
18:08 03.08.2026
4 Пич
Не са кадърни да противопоставят нищо на руската армия!!! Както дядовците си!!!
18:10 03.08.2026
5 До момента няма реакция от укра страна
нито от русофободебилните мечтатели на копейки
18:10 03.08.2026
6 Абе
Над 1600 днни се превземат и още не севижда ни края на за "СВО" нито сигнаха Киев. За Лисабон да не говорим
Коментиран от #22, #35, #41
18:10 03.08.2026
7 Овчар
18:11 03.08.2026
8 авантгард
Голямото моткане, села някакви, дрън дрън.
18:11 03.08.2026
9 Апят
18:12 03.08.2026
10 Всичко от московия е лъжа и измама !
18:13 03.08.2026
11 Също
18:14 03.08.2026
12 Кои са
18:14 03.08.2026
13 Хохохо
18:15 03.08.2026
14 Валдберис
18:16 03.08.2026
15 Московските BAPBAPИ !
18:16 03.08.2026
16 Харков
18:17 03.08.2026
17 РФ е един огромен КЕН eф !
Кадри от Красноярск.
18:18 03.08.2026
18 Тошо
18:19 03.08.2026
19 авантгард
18:20 03.08.2026
20 Господа,
18:21 03.08.2026
21 Хи хи
18:21 03.08.2026
22 Абе
До коментар #6 от "Абе":20 процента върната руска територия до сега ,нищо работа,колкото цяла България:)))и бандерите искат преговори по сегашните граници на фронта да спасят 15 процента от Донбас,Абе той Бисмарк отдавна е предупредил за първите предложения на руснаците:)))
Коментиран от #36
18:22 03.08.2026
23 Малко балсам за душичките
18:22 03.08.2026
24 Тази статия
18:22 03.08.2026
25 барем стъкмистики България с 4,1%,
В противоположния край на спектъра е Естония с най-нисък годишен инфлационен темп от 2%. Над нея в еврозоната са Малта с 2,1%, Франция 2,4%, Латвия 2,5%, Австрия 2,6% и Финландия с 2,6%.
тенденцията в България се дължи на външни фактори – ситуацията с Иран, енергийните цени, които отново се повишават. Вторият определящ фактор е много силното вътрешно търсене и потребление, според финансиста.
18:23 03.08.2026
26 az СВО Победа 81
Терористичните актове на ВСУ продължават....
Коментиран от #29, #31, #32, #43, #49
18:23 03.08.2026
27 😂😂😂😂😂
18:24 03.08.2026
28 Маринов
18:25 03.08.2026
29 Българин
До коментар #26 от "az СВО Победа 81":На видеото се вижда безразборна стрелба, след което падат някакви парчетии от небето.
Ако не бяха стреляли, дробът щеше да си порази определената цел и хората нямаше да пострадат.
18:25 03.08.2026
30 Превзели са
18:26 03.08.2026
31 Тошо Сводката
До коментар #26 от "az СВО Победа 81":Това е в рамките на нормалното като знаем за възможностите на криворъкото руско ПВО.
18:26 03.08.2026
32 Руското ПВО
До коментар #26 от "az СВО Победа 81":нищо не пропуска !Всички щети ,винаги са от отломки!
18:28 03.08.2026
33 Той ги е благословил
До коментар #1 от "Отец Дионисий":и то така, че не живеят, а вегетират в неведение какво им се случва.
Мъжете се впиянчват. Жените се чудят как да се омъжат за чужденец без значение от възраст, раса, тен, занятие, и да заминат по-най бързия начин от родината. Там не само пенсионерките, но и младите жени са обсебени от турските и индийските сериали и си представят бъдещето като щастлив сериал. Битието им крета между шопинга, сериалите и клюките за филмови звезди. Миличките! Но някои от тях готвят великолепно, признавам. И ми е тъжно, че държавата с процъфтяващ, великолепен преди културен живот, се е свила до битовизми.
Путинска им работа!
18:30 03.08.2026
34 Сибирячка
18:30 03.08.2026
35 Сметах,сметах
До коментар #6 от "Абе":Вече трябваше да са в околностите на Вашингтон.
Коментиран от #40
18:31 03.08.2026
36 Да бе, да
До коментар #22 от "Абе":Първо не върната, а окупирана . Второ толко са процентите ама 2014г. Трето средната скорост на напредване вече е под 2 кв.км на ден. на ценатата на 45хиляди от "армията" на Путлер. За всичко друго което коства на Русия "грандиозния" напредак да не коментираме въобще
18:31 03.08.2026
37 Жалки продажни копейки 🤪🤡
И така, те се подчиняват на заповедта му и между двете групи избухва война. В крайна сметка „поддръжниците на Чингис хан“ печелят, но големият шок е, че завоевателите грабват оръжие и започват да ги убиват. И тогава Чингис хан казва думите: „Ако бяха верни, нямаше да предадат братята си заради нас, когато ние им бяхме чужди…“
Та запомнете го добре това, недраги копейки, защото днешна московия е наследник на Чингис хан !
Коментиран от #44, #45
18:33 03.08.2026
38 Руси Филев
18:34 03.08.2026
39 Град Козлодуй
18:34 03.08.2026
40 Ами
До коментар #35 от "Сметах,сметах":Тя тяхната пропаганда ще каже, че е превзела целия свят и сега затова са пак на 100 км от официалната медународно призната граница на Русия
18:36 03.08.2026
41 Абе,уж така,ама...
До коментар #6 от "Абе":...Вашият Зелко,не спира да хленчи и плаче на рамото на Урсула и Тръмп,че руснаците яката го шамарят...!
18:37 03.08.2026
42 Павел Пенев
18:37 03.08.2026
43 Чиба!
До коментар #26 от "az СВО Победа 81":А те какво са очаквали руските фашисти?Да тероризират цивилното население и да крадат тоалетни чинии и да ми ходят по ресторанти и да ми ваканцуват.Е,строшиха си зъбите.Украйна не е Грузия или Чечня.
18:40 03.08.2026
44 Незнайко
До коментар #37 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":Монголците не са имали писменост по времето на Чингис Хан, сигурно им е писал на суахили 🤣
18:42 03.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Бит русораст
18:46 03.08.2026
48 Ти си
До коментар #45 от "Азиатец":Смешния Руски тръбар
18:46 03.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Тъкмо реша да се зарадвам и –
Дотогава не ме занимавайте да коментирам превземки, тоест превземане на села.
18:48 03.08.2026
51 Докато ушанките
Пет пъти го превземаха туй село??🤓
18:49 03.08.2026
52 az СВО Победа 81
Не, че така ще спечели войната срещу Русия...
Неведнъж съм казвал, колкото по-малко възможности има ВСУ за водене на бойни действия, толкова повече ще залага на терористичните актове.
Справка Чеченските войни!
И тогава зад чеченците и сега зад Киев стоят едни и същи куратори, оттам и еднаквите им действия....
Коментиран от #57, #62
18:49 03.08.2026
53 Целта
18:52 03.08.2026
54 Алпиперов
18:56 03.08.2026
55 Анубис
Коментиран от #56, #58
19:01 03.08.2026
56 Защо
До коментар #55 от "Анубис":колко села да превзели?
19:04 03.08.2026
57 Буча
До коментар #52 от "az СВО Победа 81":Карай бе.Руски фейкове.
19:06 03.08.2026
58 Къде видя украинско твърдение?
До коментар #55 от "Анубис":Върнах се да чета статията заради теб, уверявам те, няма такова.
19:08 03.08.2026
59 Ново 20
19:11 03.08.2026
60 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
19:14 03.08.2026
61 КВО ЧУДНО? НА ЛИ СА НЕПАБЕДИМАЯ?
19:15 03.08.2026
62 Гресирана ватенка
До коментар #52 от "az СВО Победа 81":Може да си казвал може и да си преразказвал😁😁😁
19:15 03.08.2026
63 Не е вярно
19:15 03.08.2026