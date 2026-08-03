Руската армия: Настъплението продължава, превзехме още две села в украинската Харковска област

Русия обяви днес, че е превзела две украински села в североизточната Харковска област, предаде ТАСС, цитирана от бТА.

Министерството на отбраната на Руската федерация каза, че въоръжените сили на страната са установили контрол върху Устиновка и Белий Колодез.

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Тези твърдения не са проверени по независим път. До момента няма реакция от украинска страна.

Устиновка се намира в Купянски район. В края на миналата година Русия обяви, че е превзела Купянск за втори път от началото на войната, започнала преди повече от четири години, но Украйна отхвърли тези твърдения.

Градът в източната част на Харковска област е важен железопътен възел.

Белий Колодез се намира в северната част на региона - във Вовчански район, близо до границата с Русия. Град Вовчанск, за който се водят ожесточени сражения, на практика е в развалини.

Харковска област не е сред украинските региони, обявени от Русия за анексирани. Москва обаче иска да създаде буферна зона по протежение на границата, както твърди, в отговор на действията на Киев.

Двете села, обявени от Русия за превзети, изобщо не са споменати в сутрешната сводка на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна. В текста, публикуван във Фейсбук и цитиран от Укринформ, пише, че вчера са били регистрирани общо 207 сражения.

Министерството на отбраната на Русия съобщи днес, че руските сили са ударили още 4 кораба с военен товар за украинската армия, предаде държавната новинарска агенция РИА Новости.

Според министерството два кораба са били ударени в украинското пристанище Николаев и още два - в акваторията на Черно море.

Корабите са били използвани за превоз на военен товар за украинските въоръжени сили, допълни ведомството.

Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди съобщенията на руското министерство на отбраната чрез независими източници.