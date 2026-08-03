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Руската армия: Настъплението продължава, превзехме още две села в украинската Харковска област
  Тема: Украйна

Руската армия: Настъплението продължава, превзехме още две села в украинската Харковска област

3 Август, 2026 18:05, обновена 3 Август, 2026 19:07 1 443 63

  • русия-
  • украйна-
  • харковска област-
  • ракети-
  • донбас

Москва иска да създаде буферна зона по протежение на границата, както твърди, в отговор на действията на Киев

Руската армия: Настъплението продължава, превзехме още две села в украинската Харковска област - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия обяви днес, че е превзела две украински села в североизточната Харковска област, предаде ТАСС, цитирана от бТА.

Министерството на отбраната на Руската федерация каза, че въоръжените сили на страната са установили контрол върху Устиновка и Белий Колодез.

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Тези твърдения не са проверени по независим път. До момента няма реакция от украинска страна.

Устиновка се намира в Купянски район. В края на миналата година Русия обяви, че е превзела Купянск за втори път от началото на войната, започнала преди повече от четири години, но Украйна отхвърли тези твърдения.

Градът в източната част на Харковска област е важен железопътен възел.

Белий Колодез се намира в северната част на региона - във Вовчански район, близо до границата с Русия. Град Вовчанск, за който се водят ожесточени сражения, на практика е в развалини.

Харковска област не е сред украинските региони, обявени от Русия за анексирани. Москва обаче иска да създаде буферна зона по протежение на границата, както твърди, в отговор на действията на Киев.

Двете села, обявени от Русия за превзети, изобщо не са споменати в сутрешната сводка на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна. В текста, публикуван във Фейсбук и цитиран от Укринформ, пише, че вчера са били регистрирани общо 207 сражения.

Министерството на отбраната на Русия съобщи днес, че руските сили са ударили още 4 кораба с военен товар за украинската армия, предаде държавната новинарска агенция РИА Новости.

Според министерството два кораба са били ударени в украинското пристанище Николаев и още два - в акваторията на Черно море.

Корабите са били използвани за превоз на военен товар за украинските въоръжени сили, допълни ведомството.

Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди съобщенията на руското министерство на отбраната чрез независими източници.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отец Дионисий

    22 13 Отговор
    Господ да ви благослови!

    Коментиран от #33

    18:06 03.08.2026

  • 2 Нищо ново под слънцето!

    34 11 Отговор
    Просто още две села ...,,изгубиха стратегическото си значение"...!

    18:08 03.08.2026

  • 3 Шопо

    35 12 Отговор
    Великата украинска армия напредва към Лвов.

    18:08 03.08.2026

  • 4 Пич

    27 11 Отговор
    Това беше предвидено, и неизбежно за Украйна и НАТО!!!
    Не са кадърни да противопоставят нищо на руската армия!!! Както дядовците си!!!

    18:10 03.08.2026

  • 5 До момента няма реакция от укра страна

    20 8 Отговор
    нито от ройтерс
    нито от русофободебилните мечтатели на копейки

    18:10 03.08.2026

  • 6 Абе

    17 28 Отговор
    Дали двесела, или две селски къщи?
    Над 1600 днни се превземат и още не севижда ни края на за "СВО" нито сигнаха Киев. За Лисабон да не говорим

    Коментиран от #22, #35, #41

    18:10 03.08.2026

  • 7 Овчар

    14 13 Отговор
    Аз чакам да спре тока в ЕС..!

    18:11 03.08.2026

  • 8 авантгард

    12 15 Отговор
    Откачалки.
    Голямото моткане, села някакви, дрън дрън.

    18:11 03.08.2026

  • 9 Апят

    7 7 Отговор
    както винаги....

    18:12 03.08.2026

  • 10 Всичко от московия е лъжа и измама !

    15 24 Отговор
    предаде ТАСС, цитирана от бТА. 🤣🤣🤣🤣

    18:13 03.08.2026

  • 11 Също

    7 3 Отговор
    и Константиновка ли?

    18:14 03.08.2026

  • 12 Кои са

    8 1 Отговор
    двамата губернатори?

    18:14 03.08.2026

  • 13 Хохохо

    12 11 Отговор
    Браво, с тези две села, превзетите села стават хиляда хиляди, още десетина села и ще минат 2 милиона и накрая, на сто километра от границата

    18:15 03.08.2026

  • 14 Валдберис

    8 5 Отговор
    В тях ще построим складове!

    18:16 03.08.2026

  • 15 Московските BAPBAPИ !

    11 18 Отговор
    Броят на загиналите руснаци заради това, че руската ПВО свали украински дрон директно на плажа близо до Геленджик вече е 7 души.

    18:16 03.08.2026

  • 16 Харков

    7 4 Отговор
    не е ли до самата граница?

    18:17 03.08.2026

  • 17 РФ е един огромен КЕН eф !

    12 21 Отговор
    Русия окончателно се превърна в Северна Корея. Децата са карани да скандират името на руския диктатор.
    Кадри от Красноярск.

    18:18 03.08.2026

  • 18 Тошо

    11 3 Отговор
    Селяните посрещаха ли ги с хляб и сол?

    18:19 03.08.2026

  • 19 авантгард

    8 4 Отговор
    Добре де, нали Мариупол първо, после Авдеевка беше там незнам си какво, после Красноармейск и то, големите завоевания уж, ала бала, МЪРДИ заспали!

    18:20 03.08.2026

  • 20 Господа,

    4 1 Отговор
    прочетете какво сте написали под: (Напиши коментар:) и го изпълнете!!!

    18:21 03.08.2026

  • 21 Хи хи

    13 6 Отговор
    Мноооо слаби тез урки, еййййй ! Толкоз пари им дадохме, пък те продължават да губят наши територии !

    18:21 03.08.2026

  • 22 Абе

    20 8 Отговор

    До коментар #6 от "Абе":

    20 процента върната руска територия до сега ,нищо работа,колкото цяла България:)))и бандерите искат преговори по сегашните граници на фронта да спасят 15 процента от Донбас,Абе той Бисмарк отдавна е предупредил за първите предложения на руснаците:)))

    Коментиран от #36

    18:22 03.08.2026

  • 23 Малко балсам за душичките

    8 10 Отговор
    на русодебилите!

    18:22 03.08.2026

  • 24 Тази статия

    6 4 Отговор
    съм чел над 20 пъти!

    18:22 03.08.2026

  • 25 барем стъкмистики България с 4,1%,

    6 4 Отговор
    Инфлацията в България продължава да се забавя, но остава една от най-високите в Еврозоната, по данни на Евростат. Инфлационният шампион е Литва с най-високия темп в Еврозоната през юли от 5,6%, следвана от България с 4,1%, Кипър 4%, Испания 3,8% и Хърватия с 3,6 %

    В противоположния край на спектъра е Естония с най-нисък годишен инфлационен темп от 2%. Над нея в еврозоната са Малта с 2,1%, Франция 2,4%, Латвия 2,5%, Австрия 2,6% и Финландия с 2,6%.

    тенденцията в България се дължи на външни фактори – ситуацията с Иран, енергийните цени, които отново се повишават. Вторият определящ фактор е много силното вътрешно търсене и потребление, според финансиста.

    18:23 03.08.2026

  • 26 az СВО Победа 81

    14 9 Отговор
    Киев удари курортното населено мязто Архипо-Осиповка в Краснодарския край. По същество мека цел, т.е. цивилна. Убити са 6 човека сред които три деца. Около 40 са ранените.

    Терористичните актове на ВСУ продължават....

    Коментиран от #29, #31, #32, #43, #49

    18:23 03.08.2026

  • 27 😂😂😂😂😂

    4 2 Отговор
    😂😂😂😂😂😂

    18:24 03.08.2026

  • 28 Маринов

    13 7 Отговор
    Значи, каквото каже Москва, няма потвърждение от независим източник. А каквото публикува Киев е истина и няма нужда от независими източници. То наистина е смешно: Русия да прави буферна зона. За какъв чеп й е, когато англо украинските ракети удрят на 1000 км на изток от тази зона. Не разбирам Путин. За да има буферна зона и да е защитена руската територия, трябва Киев да е сринат, заводите за дронове и ракети също, импортът на оръжие - също. Толкова е просто. Отваряш арсенала и почваш. Ако НАТО иска да се меси, вадиш тактическите, а после ако трябва и другите. Да се оправят. Аз имам други проблеми.

    18:25 03.08.2026

  • 29 Българин

    5 10 Отговор

    До коментар #26 от "az СВО Победа 81":

    На видеото се вижда безразборна стрелба, след което падат някакви парчетии от небето.
    Ако не бяха стреляли, дробът щеше да си порази определената цел и хората нямаше да пострадат.

    18:25 03.08.2026

  • 30 Превзели са

    5 8 Отговор
    Костадинкостадиновка!Горна и Долна!

    18:26 03.08.2026

  • 31 Тошо Сводката

    9 9 Отговор

    До коментар #26 от "az СВО Победа 81":

    Това е в рамките на нормалното като знаем за възможностите на криворъкото руско ПВО.

    18:26 03.08.2026

  • 32 Руското ПВО

    6 5 Отговор

    До коментар #26 от "az СВО Победа 81":

    нищо не пропуска !Всички щети ,винаги са от отломки!

    18:28 03.08.2026

  • 33 Той ги е благословил

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    и то така, че не живеят, а вегетират в неведение какво им се случва.
    Мъжете се впиянчват. Жените се чудят как да се омъжат за чужденец без значение от възраст, раса, тен, занятие, и да заминат по-най бързия начин от родината. Там не само пенсионерките, но и младите жени са обсебени от турските и индийските сериали и си представят бъдещето като щастлив сериал. Битието им крета между шопинга, сериалите и клюките за филмови звезди. Миличките! Но някои от тях готвят великолепно, признавам. И ми е тъжно, че държавата с процъфтяващ, великолепен преди културен живот, се е свила до битовизми.
    Путинска им работа!

    18:30 03.08.2026

  • 34 Сибирячка

    6 4 Отговор
    Не искаме Москва!Искаме Китай!

    18:30 03.08.2026

  • 35 Сметах,сметах

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "Абе":

    Вече трябваше да са в околностите на Вашингтон.

    Коментиран от #40

    18:31 03.08.2026

  • 36 Да бе, да

    6 7 Отговор

    До коментар #22 от "Абе":

    Първо не върната, а окупирана . Второ толко са процентите ама 2014г. Трето средната скорост на напредване вече е под 2 кв.км на ден. на ценатата на 45хиляди от "армията" на Путлер. За всичко друго което коства на Русия "грандиозния" напредак да не коментираме въобще

    18:31 03.08.2026

  • 37 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    9 7 Отговор
    „Когато Чингис хан обсажда Бухара, той не може да превземе града с щурм, затова пише на жителите на града: „Който е на наша страна, е в безопасност.“ Жителите на Бухара се разделят на две групи. Първата отказва да се подчини на Чингис хан, а втората се съгласява. Чингис хан пише на тези, които се съгласяват да му се подчиняват: „Ако помогнете в борбата с онези, които отказват, ще ви поверим вашия град.“
    И така, те се подчиняват на заповедта му и между двете групи избухва война. В крайна сметка „поддръжниците на Чингис хан“ печелят, но големият шок е, че завоевателите грабват оръжие и започват да ги убиват. И тогава Чингис хан казва думите: „Ако бяха верни, нямаше да предадат братята си заради нас, когато ние им бяхме чужди…“
    Та запомнете го добре това, недраги копейки, защото днешна московия е наследник на Чингис хан !

    Коментиран от #44, #45

    18:33 03.08.2026

  • 38 Руси Филев

    6 1 Отговор
    Гледам само Салавьов!

    18:34 03.08.2026

  • 39 Град Козлодуй

    6 2 Отговор
    Чайко яви ли се на хоризонта?

    18:34 03.08.2026

  • 40 Ами

    6 2 Отговор

    До коментар #35 от "Сметах,сметах":

    Тя тяхната пропаганда ще каже, че е превзела целия свят и сега затова са пак на 100 км от официалната медународно призната граница на Русия

    18:36 03.08.2026

  • 41 Абе,уж така,ама...

    4 7 Отговор

    До коментар #6 от "Абе":

    ...Вашият Зелко,не спира да хленчи и плаче на рамото на Урсула и Тръмп,че руснаците яката го шамарят...!

    18:37 03.08.2026

  • 42 Павел Пенев

    4 6 Отговор
    Селата не ни интересуват, мачкайте ги за пълна и безусловна капитулация. Слава на Русия.

    18:37 03.08.2026

  • 43 Чиба!

    7 3 Отговор

    До коментар #26 от "az СВО Победа 81":

    А те какво са очаквали руските фашисти?Да тероризират цивилното население и да крадат тоалетни чинии и да ми ходят по ресторанти и да ми ваканцуват.Е,строшиха си зъбите.Украйна не е Грузия или Чечня.

    18:40 03.08.2026

  • 44 Незнайко

    2 4 Отговор

    До коментар #37 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    Монголците не са имали писменост по времето на Чингис Хан, сигурно им е писал на суахили 🤣

    18:42 03.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Бит русораст

    7 2 Отговор
    Когато руснаците съобщават,че са превзели село,значи някъде много са ги драли.

    18:46 03.08.2026

  • 48 Ти си

    6 1 Отговор

    До коментар #45 от "Азиатец":

    Смешния Руски тръбар

    18:46 03.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Тъкмо реша да се зарадвам и –

    7 2 Отговор
    то се окаже, че селата са били превзети някоя предишна година. Затова се отказвам да следя руските успехи, докато Коцето не извести, че се е построил с погачата на Дунава и маха с руското знаме.
    Дотогава не ме занимавайте да коментирам превземки, тоест превземане на села.

    18:48 03.08.2026

  • 51 Докато ушанките

    6 1 Отговор
    не превземат село Ню Йорк не вярвам на нищо!😀
    Пет пъти го превземаха туй село??🤓

    18:49 03.08.2026

  • 52 az СВО Победа 81

    6 5 Отговор
    От безизходица Киев започна удари по плажовете на Краснодарския край на РФ.

    Не, че така ще спечели войната срещу Русия...

    Неведнъж съм казвал, колкото по-малко възможности има ВСУ за водене на бойни действия, толкова повече ще залага на терористичните актове.

    Справка Чеченските войни!

    И тогава зад чеченците и сега зад Киев стоят едни и същи куратори, оттам и еднаквите им действия....

    Коментиран от #57, #62

    18:49 03.08.2026

  • 53 Целта

    1 3 Отговор
    не са селата,а ожънатото зърно!

    18:52 03.08.2026

  • 54 Алпиперов

    1 2 Отговор
    Да ви светна!Тръмп атакува Иран и петрола скача!Путин товари танкерите!Тръмп казва че отменя ударите и ще преговаря,и купува натоварения петрол!

    18:56 03.08.2026

  • 55 Анубис

    1 5 Отговор
    Украинските твърдения по независим път ли са проверени!?!

    Коментиран от #56, #58

    19:01 03.08.2026

  • 56 Защо

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Анубис":

    колко села да превзели?

    19:04 03.08.2026

  • 57 Буча

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "az СВО Победа 81":

    Карай бе.Руски фейкове.

    19:06 03.08.2026

  • 58 Къде видя украинско твърдение?

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "Анубис":

    Върнах се да чета статията заради теб, уверявам те, няма такова.

    19:08 03.08.2026

  • 59 Ново 20

    3 0 Отговор
    Сега пък буферна зона. Чудят се какви да ги къдрят кремълците, за да замангильосват руското население и без да му обяснят какво ВСЪЩНОСТ правят в Украйна.

    19:11 03.08.2026

  • 60 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    0 0 Отговор
    Щял да бяга. Много се бил уплашил, че руснаците идат.

    19:14 03.08.2026

  • 61 КВО ЧУДНО? НА ЛИ СА НЕПАБЕДИМАЯ?

    0 0 Отговор
    ТЕ И КИЕВ ПРЕВЗЕХА ЗА ТРИ ДНИ АМА САМО АЗ ИМ ВЕРВАМ.

    19:15 03.08.2026

  • 62 Гресирана ватенка

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "az СВО Победа 81":

    Може да си казвал може и да си преразказвал😁😁😁

    19:15 03.08.2026

  • 63 Не е вярно

    0 0 Отговор
    Русия обяви днес, НЕ че е превзела а че е освободила още две села в североизточната Харковска област. !!!

    19:15 03.08.2026

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