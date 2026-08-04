Кевин Де Бройне остава в Наполи и през новия сезон

Кевин Де Бройне е решил да продължи кариерата си в Наполи поне още един сезон, въпреки интереса към него от Мейджър Лийг Сокър. Според белгийския трансферен експерт Саша Таволиери полузащитникът е взел решението заедно със своето семейство.

Бъдещето на ветерана беше поставено под въпрос след дебютната му кампания в Серия А, белязана от тежка контузия и колебания относно тактическия подход на Антонио Конте. Назначаването на известния с дефанзивния си стил Масимилиано Алегри допълнително засили спекулациите, че белгиецът може да потърси ново предизвикателство.

Интерес към Де Бройне проявяваха Чикаго Файър, Сан Диего ФК и Интер Маями, но на този етап той предпочита да остане в Неапол. Градът има специално място за футболиста и семейството му още отпреди неговото преминаване в Наполи след раздялата с Манчестър Сити.

От италианския клуб също подчертаха, че играчът има действащ договор и поради тази причина „няма решения за взимане“ относно бъдещето му.

🚨❌ Inter Miami are not negotiating for Kevin De Bruyne despite reports, same for Juan Fernando Quintero. pic.twitter.com/z9JbiFEizq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2026