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Кевин Де Бройне остава в Наполи и през новия сезон

Кевин Де Бройне остава в Наполи и през новия сезон

4 Август, 2026 15:30 371 0

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  • футбол

Бъдещето на ветерана беше поставено под въпрос след дебютната му кампания в Серия А, белязана от тежка контузия и колебания относно тактическия подход на Антонио Конте

Кевин Де Бройне остава в Наполи и през новия сезон - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Кевин Де Бройне е решил да продължи кариерата си в Наполи поне още един сезон, въпреки интереса към него от Мейджър Лийг Сокър. Според белгийския трансферен експерт Саша Таволиери полузащитникът е взел решението заедно със своето семейство.

Бъдещето на ветерана беше поставено под въпрос след дебютната му кампания в Серия А, белязана от тежка контузия и колебания относно тактическия подход на Антонио Конте. Назначаването на известния с дефанзивния си стил Масимилиано Алегри допълнително засили спекулациите, че белгиецът може да потърси ново предизвикателство.

Интерес към Де Бройне проявяваха Чикаго Файър, Сан Диего ФК и Интер Маями, но на този етап той предпочита да остане в Неапол. Градът има специално място за футболиста и семейството му още отпреди неговото преминаване в Наполи след раздялата с Манчестър Сити.

От италианския клуб също подчертаха, че играчът има действащ договор и поради тази причина „няма решения за взимане“ относно бъдещето му.


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