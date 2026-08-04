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Меси показа огромното си сърце - дари сериозна сума

Меси показа огромното си сърце - дари сериозна сума

4 Август, 2026 15:45 704 7

  • футбол-
  • лионел меси-
  • дарение-
  • пожари-
  • мадрид

Жителите на Мадрид се надяваме скоро да го посрещнем и да му отдадем заслужените аплодисменти

Меси показа огромното си сърце - дари сериозна сума - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лионел Меси показа голямото си сърце. Легендата на Барселона дари 80 000 евро за подпомагане на възстановяването на района Сиера Оесте в Мадрид след опостушителните пожари. Новината беше съобщена от председателя на регионалното правителство на Мадрид Изабел Диас Аюсо.

„Жителите на Мадрид се надяваме скоро да го посрещнем и да му отдадем заслужените аплодисменти“, написа тя в социалната мрежа "X", където обяви дарението.

В момент, когато възстановяването на инфраструктурата, природните територии и икономическите дейности изисква съвместните усилия на държавните институции, бизнеса и гражданите, участието на личности с общественото влияние на Меси представлява не само финансова, но и силна морална подкрепа за всички, които ежедневно работят за връщането към нормалния живот в засегнатите населени места. Както е известно, пожарът унищожи близо 30 000 хектара в района Сиера Оесте.

Това не е първият подобен жест на Меси. Чрез своята фондация, основана през 2007 г., той развива активна благотворителна дейност в подкрепа на проекти в областта на здравеопазването, образованието и спорта за деца в неравностойно положение.

През 2020 г. той дари 500 000 евро на болници в Аржентина за закупуване на респиратори, монитори и медицинско оборудване за борба с COVID-19. През същата година предостави още 1 милион евро на клиника в Барселона и други испански лечебни заведения за подпомагане на борбата с пандемията.

Освен това, като посланик на UNICEF от 2010 г., Меси е подкрепил хуманитарни помощи за Хаити след разрушителното земетресение, както и образователни програми за деца, засегнати от войната в Сирия.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    3 1 Отговор
    никой нищо не ми е дал
    само като взима ме търси

    15:49 04.08.2026

  • 2 Чирков

    8 1 Отговор
    Невероятно дарение. Седмичната му заплата. Значи аз имам по-голямо сърце, защото ВСЕКИ месец дарявам около 1/3 от заплатата си.

    Коментиран от #7

    15:51 04.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Много бе!!!

    7 0 Отговор
    Толква му струва сигурно вечерята в хубав ресторант

    15:59 04.08.2026

  • 5 Бай амед сиганина

    2 0 Отговор
    То и на световното на финала със съотборниците си доста тупаници подари на Испания

    16:08 04.08.2026

  • 6 Данчо

    0 0 Отговор
    Преди доста време прочетох изказване на човек, който го познава отблизо. Той каза така: “На терена с топка в краката е изключителен футболист, без топка е грубиянин, а извън терена е просто един неприятен човек”. Навярно е бил прав този човек!

    16:14 04.08.2026

  • 7 Гоуст

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Чирков":

    Седмичната? Май не си наясно колко взима Меси. Това му е дневната и то само от договора, без други приходи

    16:15 04.08.2026

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