Меси показа огромното си сърце - дари сериозна сума

Лионел Меси показа голямото си сърце. Легендата на Барселона дари 80 000 евро за подпомагане на възстановяването на района Сиера Оесте в Мадрид след опостушителните пожари. Новината беше съобщена от председателя на регионалното правителство на Мадрид Изабел Диас Аюсо.

„Жителите на Мадрид се надяваме скоро да го посрещнем и да му отдадем заслужените аплодисменти“, написа тя в социалната мрежа "X", където обяви дарението.

В момент, когато възстановяването на инфраструктурата, природните територии и икономическите дейности изисква съвместните усилия на държавните институции, бизнеса и гражданите, участието на личности с общественото влияние на Меси представлява не само финансова, но и силна морална подкрепа за всички, които ежедневно работят за връщането към нормалния живот в засегнатите населени места. Както е известно, пожарът унищожи близо 30 000 хектара в района Сиера Оесте.

Това не е първият подобен жест на Меси. Чрез своята фондация, основана през 2007 г., той развива активна благотворителна дейност в подкрепа на проекти в областта на здравеопазването, образованието и спорта за деца в неравностойно положение.

През 2020 г. той дари 500 000 евро на болници в Аржентина за закупуване на респиратори, монитори и медицинско оборудване за борба с COVID-19. През същата година предостави още 1 милион евро на клиника в Барселона и други испански лечебни заведения за подпомагане на борбата с пандемията.

Освен това, като посланик на UNICEF от 2010 г., Меси е подкрепил хуманитарни помощи за Хаити след разрушителното земетресение, както и образователни програми за деца, засегнати от войната в Сирия.