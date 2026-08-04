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Велислава Петрова категорично опровергава твърдения на Костадин Костадинов

Велислава Петрова категорично опровергава твърдения на Костадин Костадинов

4 Август, 2026 08:49 2 851 129

  • велислава петрова-
  • велислава петрова - чамова-
  • костадин костадинов-
  • мвнр-
  • ми-6

Категорично невярно и без каквато и да е фактическа основа е и твърдението, че министър Петрова е „пряко назначена от английските специални служби“

Велислава Петрова категорично опровергава твърдения на Костадин Костадинов - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Право на отговор. Министърът на външните работи Велислава Петрова категорично опровергава разпространените от Костадин Костадинов в ефира на bTV твърдения.

Правото на отговор е поискано от Министерството на външните работи след участие на председателя на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов в „Тази сутрин“ на 31 юли.

„Велислава Петрова не е имала бивш съпруг, поради което твърдението за съществуването на такова лице и приписваните му връзки с британските специални служби е фактически невярно.

Категорично невярно и без каквато и да е фактическа основа е и твърдението, че министър Петрова е „пряко назначена от английските специални служби“.

Подобни твърдения са неверни, не се основават на факти и създават подвеждащи внушения пред обществеността“, се посочва в правото на отговор.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    26 8 Отговор
    Министърката на външните работи - Велислава Петрова...

    Коментиран от #2, #102

    08:50 04.08.2026

  • 2 Престани

    43 4 Отговор

    До коментар #1 от "бушприт":

    Формата „министър“ с мъжки род е традиционна за официалната и административна реч, а „министърка“ е допустима в разговорната реч.

    Коментиран от #80

    08:52 04.08.2026

  • 3 1488

    40 24 Отговор
    чорап и тиква са лика прилика
    🧦 = 🎃

    Коментиран от #26

    08:53 04.08.2026

  • 4 Трол

    58 10 Отговор
    Не е бил съпруг, а просто приятел.

    Коментиран от #21, #124

    08:53 04.08.2026

  • 5 Това са думи

    61 1 Отговор
    Нищо повече. Обаче в дебелите книги е казано По делата им ще ги познаете !!!

    08:53 04.08.2026

  • 6 майстор

    10 22 Отговор
    Не пишете за жените в мъжки род!

    Коментиран от #60

    08:54 04.08.2026

  • 7 Незабавно

    43 7 Отговор
    това часовете трябва да бъде хоспитализирана впсихо-диспансера . Погледа и ясно показва диагнозата, абсолютно шизи.

    Коментиран от #11

    08:55 04.08.2026

  • 8 Даниел

    20 7 Отговор
    Бледоликите най-мразят работата и истината!

    08:55 04.08.2026

  • 9 костя е клоун

    58 8 Отговор
    но и това бледно тинейджърче изтъпанено от червените некадърници за министер директно от голямото междучасие в гимназията е голям резил...

    Коментиран от #15

    08:55 04.08.2026

  • 10 във всяка лъжа има доза истина

    51 8 Отговор
    всички знаем че досега неофициално британското посолство е давало нареждания на бившите управляващи какво да правят , какво да приемат и какво да не приемат ,и че нищо не са правели без разрешението на това посолство , сега как е ще се разбере с времето

    Коментиран от #87

    08:56 04.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 англия е далече . службите едва ли ще я

    7 12 Отговор
    влияат . но тя не е от възраждане . а като цяло външната политика е без възраждане . касае войните, митата, визите, търговията . гастарбайтерите носят пари . мигрантите си пътуват . укаинците и те . сега на морето очакват англичаните да идват .

    08:57 04.08.2026

  • 13 Мнение

    52 3 Отговор
    Съпруг не е имала, а съжител. Без брак.

    Коментиран от #16, #45

    08:57 04.08.2026

  • 14 Стриптизьорката

    38 7 Отговор
    Е назначена, защото яко се е въртяла на пилона.........нечий...

    08:59 04.08.2026

  • 15 явно е отроче

    26 4 Отговор

    До коментар #9 от "костя е клоун":

    на някой голям червен вожд

    08:59 04.08.2026

  • 16 От къде

    24 1 Отговор

    До коментар #13 от "Мнение":

    идва фамилията-Чамова?

    Коментиран от #97

    09:00 04.08.2026

  • 17 честен ционист

    27 2 Отговор
    И тази Велислава и другата Велислава са все роботи.

    09:02 04.08.2026

  • 18 Кирил

    41 6 Отговор
    Това правителство е пълна трагедия

    09:02 04.08.2026

  • 19 Краунейджънтс

    15 8 Отговор
    Много задълбаха в сферата на конспирациите и реконтра разузнаването тука.

    09:02 04.08.2026

  • 20 Парашутистка е, ясно

    49 5 Отговор
    Доста е ваканцувала щом й трябват 5дена за двата реда хленчещ отговор. Посредствени хора за дипломати, това е практиката на демокрацията, откакто спуснаха Надка за дипломатка.

    Коментиран от #85

    09:03 04.08.2026

  • 21 хмм

    22 4 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    Ако бракът е бил сключен и разтрогнат там, няма как тук някой да знае.

    Коментиран от #33, #44, #110

    09:03 04.08.2026

  • 22 Глей ти

    27 2 Отговор
    до какво доведе фриволното, полуголо,поведение на " свой човек"

    09:04 04.08.2026

  • 23 Чамова вън

    36 7 Отговор
    Предателите нямат място в България, да заминава при наглите си господари от т.нар. "Остров".

    09:05 04.08.2026

  • 24 Окооо

    16 24 Отговор
    Костадинов и той се включи усилено в хора на плюещите! Тайната патерица на ГЕРБ- ДПС е разкрита и едва ли вече ще се докопа до 4 процента... Затова лае ! Затова всява излишен страх у хората!

    Коментиран от #68

    09:05 04.08.2026

  • 25 честен ционист

    27 5 Отговор
    Има нещо Петроханско в погледа на министърката.

    09:07 04.08.2026

  • 26 Ахааа

    29 8 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    Нощо общо между това , което наричаш чорап и тиква! Единият е истински генерал, завършва Максуел в САЩ и прочел един вагон книги... Другият е фалшив пожарникарски генерал, завършва Симеоново и чел недочел Винету !!!

    Коментиран от #34, #43

    09:08 04.08.2026

  • 27 Специалист

    20 16 Отговор
    Костадинов на следващите избори ще отиде при Атака.Прави само клюки.Нищо стойностно не е направил за България

    Коментиран от #57, #78

    09:08 04.08.2026

  • 28 смях в залата

    7 20 Отговор
    Друго си е да е назначена от братското посолство. Или президент а сега министър председател назначени от Решетников. Или патриарх от Гундяев. Или депутати от възраждане ходили в Иран на инструктаж.

    09:10 04.08.2026

  • 29 Ехо муциии

    12 3 Отговор
    Да те направят външен министър на Англия не на България

    09:12 04.08.2026

  • 30 Аве г-н Радев

    19 5 Отговор
    Какво е това недорузомение тази не е Българка

    09:13 04.08.2026

  • 31 Когато Един !

    4 1 Отговор
    Капут !

    Започне ад се смята за Нещо !

    Всичко Пропада !

    09:14 04.08.2026

  • 32 Стенли

    18 3 Отговор
    Тази госпожа , която е назначена за мѝнистър МВнР и за директор на детска градина , ме става , като цяло Радев излъга доста хора , и ква стана тя махнахме бою циганина да дойде Радев лъжеца 😮‍💨😡👎

    09:14 04.08.2026

  • 33 Пилотът Гошу

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "хмм":

    Глупости...

    09:14 04.08.2026

  • 34 Проблема Е !

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Ахааа":

    Че Ефекта Е !

    Едзин И Същ !

    09:16 04.08.2026

  • 35 Българският Водкаджия...-

    10 7 Отговор
    ...Костадинов,пак е прекалил с водката...!

    Коментиран от #48

    09:17 04.08.2026

  • 36 Коко

    12 2 Отговор
    Това недоразумение не става и за затискане на зелето, камо ли за министър!

    09:17 04.08.2026

  • 37 скъпата ни калинка

    15 4 Отговор
    Такава некадърничка може само да бъде посочена отвън, а и всички външни министри досега така бяха избирани. Е, английското посолство ни е дарило с нея анонимно разбира се.

    09:18 04.08.2026

  • 38 щурецъ

    7 1 Отговор
    Фамилията-Чамова идва от борова гора.

    Коментиран от #46

    09:19 04.08.2026

  • 39 Редно е!

    6 8 Отговор
    Министър Петрова да осъди Костадинов за клевета...!
    Но я разбирам!
    На умряло куче-нож да вади...?!
    Няма смисъл!

    Коментиран от #94

    09:19 04.08.2026

  • 40 пешо

    19 2 Отговор
    Радев разкарай го това недоразумение

    09:19 04.08.2026

  • 41 Хохо Бохо

    1 9 Отговор
    Ма изпукай му едно дело ма, изпукай едно и на предаването дето каби лъжци и разпространява лъжи ма. Кво фи бавиш?

    09:19 04.08.2026

  • 42 Някой вярва ли на тази дърта кифла

    7 5 Отговор
    Кифлата е преминала през доста ръце и не само ръце и вече не помни всички

    09:20 04.08.2026

  • 43 Стенли

    13 2 Отговор

    До коментар #26 от "Ахааа":

    Той човека говори за поведението му , все повече Радев лъжеца заприличва на ранния бою циганина, остава само само гълъба да излезе с постната пица ,а иначе също като бою циганина , днес каже едно утре друго🤯

    Коментиран от #113

    09:20 04.08.2026

  • 44 Дори и прах в очите не е

    10 4 Отговор

    До коментар #21 от "хмм":

    Толкова неадекватен отговор, отговаря на неадекватната политика на министърката, под ръководството на неадекватния Радун!
    Голяма излагация!

    Коментиран от #47

    09:22 04.08.2026

  • 45 Ха ХаХа

    9 4 Отговор

    До коментар #13 от "Мнение":

    Нали подобно съжителство е евроатлантическа ценност която въведохте.Защо сега плюете тази жена.
    При комунизма това беше незаконно съжителство.
    Демократични боклуци Сър Джон

    09:23 04.08.2026

  • 46 честен ционист

    5 5 Отговор

    До коментар #38 от "щурецъ":

    Фамилията Чамов има татарски произход.

    Коментиран от #49

    09:24 04.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Стенли

    17 2 Отговор

    До коментар #35 от "Българският Водкаджия...-":

    Много си е прав Костадинов , тази госпожа изобщо не тази длъжност , тя не знае на кой свят се намира , и като цяло цялото правителство се държи доста , неадекватно , цялата работа на Радев за борба с олигархията е да замрази МРЗ и да вдигнебцените на винетките браво , ашконсул🤯🤨👎

    Коментиран от #50

    09:25 04.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Пилотът Гошу

    12 4 Отговор

    До коментар #48 от "Стенли":

    Никой от тях не знае на кой свят се намира, какво трябва да прави и въобще за какво е там, освен да си пълнят джобовете...

    Коментиран от #51, #79

    09:27 04.08.2026

  • 51 Глупак

    4 1 Отговор

    До коментар #50 от "Пилотът Гошу":

    110%

    09:29 04.08.2026

  • 52 Гресирана ватенка

    5 6 Отговор
    Опушеният първо да върне субсидийте и после да лъже😁

    09:29 04.08.2026

  • 53 Сандо

    5 3 Отговор
    Е,добре де,значи истината е:няма бивш съпруг и съм назначена от английското посолство за външен министър.Пък и имат ли значение словата,след като и виждаме делата?

    09:29 04.08.2026

  • 54 ДО фат ма ка Mr.БО(га)ТАШ!

    5 2 Отговор
    р"ум€н"€ ,МАХАЙ го това $ъ щ€ $т во, Н€ € ДО БР€ $ ГЛЪ ВЪ ТЪ, И ГЛ€ДА ЛО ШО!
    И вУ€нният мин-$тър мит€то(твоята $€Х(к)р€тарка) ИМА СТРАНЕН ПОГЛЕД И БРЪМ БЪ РИ
    В ТИК ВЪ ТЪ!

    09:30 04.08.2026

  • 55 непротестиращ

    17 1 Отговор
    Абсолютно неподготвена, без хал хабер от дипломация и дрескод! Срам за Радев, срам за народа, срам за България!

    09:32 04.08.2026

  • 56 Аве г-н Радев

    15 1 Отговор
    Каде ви намират такива продажни мекерета излъгахте половин България

    09:32 04.08.2026

  • 57 Сандо

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "Специалист":

    Ами като сравняваме България през 1986 и България през 2026 години явно не е едно и също и въобще не е в полза на сегашните началници от посолствата.

    Коментиран от #62

    09:33 04.08.2026

  • 58 Искам да кажа, че

    15 3 Отговор
    По принцип, твърденията на Костадинов, винаги почиватьна проверени данни!
    Разголената е абсолютно неадекватна!
    И ако не беше « посадена» от чужда държава, на която Радев е коленичил, нямаше да си вее рамото по Киев и да подписва декларации.
    След всеки неин акт се налага, да има тълковник, че да ни обяснява какво е направила и защо!
    Показателно е, че след явеликобритания, България и Украйна разговаряха с Иран, да се обясняват! Това е! По указание на Великобритания, тая жофра и украинеца подскачаха на Иран!
    Прав е Костадинов!

    Коментиран от #67

    09:33 04.08.2026

  • 59 Бих го бутнал на министърката

    3 1 Отговор
    в калника

    09:33 04.08.2026

  • 60 Дърт Вейдър

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "майстор":

    Синко , какво ще кажеш за израза "Госпожо Президент" ? Стига сте се месили в граматиката с тази ваши джендърски корекности ! Как ще произнасеш "Господ Бог" в женски род когато няма такъв ?
    А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави!

    09:35 04.08.2026

  • 61 У0400

    5 8 Отговор
    Ако питате копейката всички в тази държава(освен руските тролове) са назначени от лошият запад.

    Коментиран от #65

    09:36 04.08.2026

  • 62 Ха ХаХа

    11 3 Отговор

    До коментар #57 от "Сандо":

    България тогава бе на 28 място в света по икономика армия,медицина, образование и пр.по Всеобщия показател на ООН.
    Костов въведе единственият в човешката цивилизация Закон за ликвидацията.
    Народът си траеше и така се ликвидира България.
    Сега няма право да се оплаква.

    09:36 04.08.2026

  • 63 Вика дръжте крадеца

    3 5 Отговор
    Коцката е назначен от руските!

    09:36 04.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Мислите ли

    9 1 Отговор
    Че на тази със стъкления поглед и пука за България

    Коментиран от #128

    09:37 04.08.2026

  • 67 Велчов

    1 6 Отговор

    До коментар #58 от "Искам да кажа, че":

    На КК никога не вярвам, така са и повечето образовани хора.

    09:38 04.08.2026

  • 68 Али Гатор

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Окооо":

    Ти от ИТН ли си та си запознат с темата за патерици те?

    09:38 04.08.2026

  • 69 ццц

    11 2 Отговор
    Момата е работила за Бил Гейтс в GAVI, същите дето искат да "ваксинират" целия свят. Какво повече да говорим за нея...

    Коментиран от #73, #82

    09:38 04.08.2026

  • 70 Ако си стока

    9 1 Отговор
    Подай си оставката и си заминвай от кадето си дошла

    09:38 04.08.2026

  • 71 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "честен ционист":

    Не пиши глупости , даже и град има в Турция Чамлъ/Боров.
    Много фамилии има подобни.
    Прочети повече.

    09:39 04.08.2026

  • 72 Абе, колеги!

    5 3 Отговор
    Вие виждате ли нещо, сикоето категорично да е опроверган Костадинов?
    Освен твърдението на Мара!

    Коментиран от #76, #86

    09:39 04.08.2026

  • 73 Ха ХаХа

    2 2 Отговор

    До коментар #69 от "ццц":

    Като ти платят, пръв ще се ваксинираш

    09:40 04.08.2026

  • 74 Костадин Костадинов и Възраждане

    4 2 Отговор
    Повече не ходете в предателски телевизии. Имате достатъчно други възможности и изяви. Ми те така правят кучетата разкъсват човек посред бял ден после по болниците върви се оправяй ако нямаш друга работа. Там вече довършват човека. Следва подпис и погребална агенция.

    09:41 04.08.2026

  • 75 Спец

    6 0 Отговор
    Британските тайни служби такива кухи лейки не пропускат.

    09:41 04.08.2026

  • 76 Мара ама не коя да е Мара

    4 0 Отговор

    До коментар #72 от "Абе, колеги!":

    Мара подробната !

    09:42 04.08.2026

  • 77 мдаа

    6 1 Отговор
    Не си позволявам да нападам жени, но този път ще го направя, защото тази ни вкарва във война. Трябва да нямаш никаква връзка с народа си и държавата си, за да можеш с такава лекота да го хвърлиш на вълците. Затова ще си позволя да бъда злобен - тази провинциална кариеристка с груби бутове и налети працси, чиито глезени не могат да бъдат открити дори под микроскоп, тази селяндурка, дето не знае на кой свят се намира, но става за всякакви постове, трябва незабавно да бъде освободена от поста външен министър. Без значение коя държава стои зад назначението й, важното е, че тази държава не е България, и че това дезориентирано същество не работи за български интереси. Смятам, че занапред ще трябва да настояваме кандидатите за премиери да ни дават списък на бъдещите си министри, за да имаме ясна представа за какво гласуваме.

    Коментиран от #109

    09:43 04.08.2026

  • 78 Луд Скайуокър

    6 2 Отговор

    До коментар #27 от "Специалист":

    А бе ръб кога Костадинов и Възраждане са били във власта та да направят каквото и да е било за България? Това е като да си футболист от резервите който не е стъпвал на терена да го обвинят че не е вкарал гол !

    09:43 04.08.2026

  • 79 Стенли

    0 3 Отговор

    До коментар #50 от "Пилотът Гошу":

    Много точно казано 👍

    09:43 04.08.2026

  • 80 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "Престани":

    ЧОРАПА И КОКОРЧО СА ЛИКА ПРИЛИКА С ПРИZИВА НА .................... КОКОРАН И ПРОСТО КИРО "ТОВА Е НАШИЯ (П)РЕZИДЕНТ" ...................... ФАКТ !

    09:43 04.08.2026

  • 81 ТИР

    7 1 Отговор
    Сто процента Костадинов е прав,,, всеки път някой е пращан без да е чувал някой за него - Милен Велчев, Николай Василев Кирчо и Кокорчо,,,, сега Тази,,

    09:43 04.08.2026

  • 82 ТВ вече

    3 0 Отговор

    До коментар #69 от "ццц":

    Ги ваксинираха отдавна. Щели да почват наред.

    09:45 04.08.2026

  • 83 Помните ли

    8 0 Отговор
    Зулуса номинира тая за министър на здравеопазването когато имаше възможност да състави правителство. Ако няма външни препоръки, няма как някой от чалгарската cбиpщина изведнъж да стане и кадър на рундьо

    09:45 04.08.2026

  • 84 Все тая, Петрова от кого е назначена

    12 1 Отговор
    Тъпа неграмотна калинка е, която и за чеп за зеле не става. Категорично Радев е направил услуга на някое чуждо разузнаване с назначението и ! Вероятно е точно свързана и има връзка с британските специални служби. Да припомня впрочем и случая с Митов който за министър беше назначен след като неопровержими доказателства имаше че жена му е щатен служител на британското разузнаване. Пълен позор и липса на всякаква държавност и суверинитет. Край няма тази гнусна пародия

    Коментиран от #89

    09:46 04.08.2026

  • 85 Радвай се че има ...

    3 3 Отговор

    До коментар #20 от "Парашутистка е, ясно":

    такива като "Надка" , че вкара България в ЕО!

    Иначе днес щяхме да правим снаряди за Путин и живеем , както живеят в Северна Корея!
    А тази министърка "Велислава", явно е прекарала "вълшебни" дни с някой "бял татуиран бекон"
    единственно за бъдеща политическа слава?
    Слабо е момичето, изглежда видимо объркана , когато я поразпитат" изпечени" журналя!!!

    Коментиран от #99

    09:46 04.08.2026

  • 86 Ха ХаХа

    1 3 Отговор

    До коментар #72 от "Абе, колеги!":

    Как да го опровергае със списък от Ми 6 ли?
    Това Костадинов го знае че е невъзможно ,затова я обвинява за връзки с Ми 6

    09:47 04.08.2026

  • 87 и френското и германското

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "във всяка лъжа има доза истина":

    също даваха съвети и продължават.

    09:48 04.08.2026

  • 88 Велислава Петрова не е имала бивш съпруг

    4 2 Отговор
    а само бивши любовници който са и плащали по 50 евро за 30 мин.

    Коментиран от #93, #95, #119

    09:49 04.08.2026

  • 89 байлар

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "Все тая, Петрова от кого е назначена":

    Е що толкоз меко и деликатно за това "Миме", заслужаващо суперлативите си ?

    09:49 04.08.2026

  • 90 Риторично

    3 1 Отговор
    И какво като го е опровергала не може ли да излъже?

    09:51 04.08.2026

  • 91 Абе Коце на входа на ада пише с големи

    2 1 Отговор
    букви: Надежда всяка тука оставете. ... Ти защо влизаш вътре. Да си поиграеш с огъня. Ама той изпепелява човека жив бе нима не знаеш. Станалото станало. Казано е: Изгори за да светиш .

    09:52 04.08.2026

  • 92 Ганю- простия

    2 1 Отговор
    Костя Копейкин президент,президент!

    09:53 04.08.2026

  • 93 Ха ХаХа

    1 2 Отговор

    До коментар #88 от "Велислава Петрова не е имала бивш съпруг":

    Теб те оправят за 1 евро

    09:53 04.08.2026

  • 94 Редно е

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "Редно е!":

    България да осъди Чамова за национално предателство

    09:54 04.08.2026

  • 95 абе, да

    3 1 Отговор

    До коментар #88 от "Велислава Петрова не е имала бивш съпруг":

    плащали й били!? Като я гледам, тя им е плащала на тях.

    09:55 04.08.2026

  • 96 До един

    2 2 Отговор
    Всички българи които са били в съставите на официални делегации в Киев са били щатни или нещатни служители на чужди служби. До един!

    09:56 04.08.2026

  • 97 Да питаме "Деса" , съпругата

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "От къде":

    ... на "Бате Румен"... тя ги назначава такива , за да няма конкуренция в "Обора"
    и лична игра в двора!

    Коментиран от #104, #123

    09:56 04.08.2026

  • 98 бай Иван

    1 1 Отговор
    Вярно е ! Великобритания никога не се намесва пряко, а конствено, но категорично! Ха,Ха,ха

    09:57 04.08.2026

  • 99 натка патка

    2 0 Отговор

    До коментар #85 от "Радвай се че има ...":

    Ли имаш предвид ?

    Коментиран от #116

    09:58 04.08.2026

  • 100 Хора, помогнете!

    1 0 Отговор
    Не мога да различа от видео и снимковият материал по телевизиите, тва киборг ли е ( демек има човешки органи покрай машината-зомби, абе биоробот ) или си е директно терминатор ( демек само кожата и върху металният скелет е истинска ) , и ако е второто, то СиПиЮто за самообучение ли е настоено или в зомби режим, да прави каквото по програма му е зададено?! ПС: някой прилики с Мария Габриел вижда ли, жото аз мисля, че са си просто клонинги?!

    09:59 04.08.2026

  • 101 И хубаво деее

    4 0 Отговор
    Да каже тогава от коя дупка точно изпълзя и как я откри Радев? На някой светофар ли ?

    Коментиран от #114, #117

    09:59 04.08.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Тази снимка е яко фотошоп

    3 0 Отговор
    Тая мома е много по грозна на живо

    10:00 04.08.2026

  • 104 Ми тя е в Америка

    1 0 Отговор

    До коментар #97 от "Да питаме "Деса" , съпругата":

    Как да я питаме. По телефона ли.

    Коментиран от #118

    10:00 04.08.2026

  • 105 Общствена тайна е

    5 0 Отговор
    че опитният Иво христов бе гласен за вън. Министър, но от английското посолство с тотален натиск бе към Радев за английската марионетка чамова

    10:01 04.08.2026

  • 106 ШЕФА

    4 1 Отговор
    Коцето както винаги е прав,ВИРОСоложката е вредна за България точно толкова колкото българоубиеца Р.Безродников Боташоглу !

    10:10 04.08.2026

  • 107 Олга

    2 0 Отговор
    Тя има ли някакво понятие от протокол и етикет на публичный политик на госслужба? Дълга пусната коса се асоциира с неформална, романтична обстанвка,но никак не с деловия стил на чиновник от висок ранг и подсъзнателно се възприема не сериозно. Тя има ли фризер,който да я докара до подходящ вид за статута й ?Изглежда като студентка по вирусология от пърди курс вэв ваканция.

    10:10 04.08.2026

  • 108 Не е само тя

    2 0 Отговор
    От доста време Краваристан е отдал на концесия управлението на нашата територия на британските си партньори. Те от своя страна ще ни отдадат отново на братските ни османци за ново пет вековно присъствие. Нашия "елит" с радост ще обуе отново шалвара и ще нахлупи феса. Все пак пра пра бабите им са ги въргаляли любовно в османските хареми.

    10:13 04.08.2026

  • 109 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "мдаа":

    Колега,селяндурката не е виновна,а този,който я назначи,вкара ни във война,не денонсира договора с Украйна,излъга над един милион избиратели.Но най много са виновни измамените камили,които го избраха.Костадинов предупреждаваше,ама ....................

    10:13 04.08.2026

  • 110 От чужбина

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "хмм":

    Ако говориш за Великобритания, тук брак не се зачита особено. Гледа се дали има съжителство. За това се съди по общото плащане на сметките. Абе имат ...по-различни разбирания...

    10:16 04.08.2026

  • 111 тъпаН

    2 4 Отговор
    Костадинов, с това поведение отиваш към 0,1%. Още не си разбрал защо се стопи групата ти от 25 на 10 депутати. Защото смяташ избирателите си за слабоумници. Ти самия вярваш ли в това, с което се опитваш да плашиш хората. Ако си малко по умен , ще разбереш , че ефекта е обратен.

    10:18 04.08.2026

  • 112 КОЛЬО ПАРЪМА

    2 0 Отговор
    Ей само се Плюйте и Храчите по цел ден Нещастници всичките 240

    10:21 04.08.2026

  • 113 кажи

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "Стенли":

    Дай 1 пример кога е говорил днес 1 а утре друго. Не ми мляскай коализията на желаещите. Позицията на Радев е една и съща от първия ден на войната. А ако ти си желаещ хващай влака и заминавай. Българският парод не желае да воюва срещу Русия. Точка.

    10:24 04.08.2026

  • 114 Хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #101 от "И хубаво деее":

    била е зам.министър, кадър на кукувците, избрана на кастинг за политици, затова и се държи като в "Шоуто на Слави", външната политика се води изцяло от президента, тя върши това, което ь нареди той, иначе какво ще прави на сбирката в Киев, където бяха само президенти

    10:24 04.08.2026

  • 115 Моряка

    0 0 Отговор
    Карикатура на Джеймс Бонд.Колкото пъти си отвори устата,толкова пъти ни о/ сира.Свикнали сме.На някои даже им е приятно.

    10:25 04.08.2026

  • 116 Има само едно "Наде"!!

    1 0 Отговор

    До коментар #99 от "натка патка":

    Да е жива и здрава!!!
    И не хич .."патка"!!!

    10:28 04.08.2026

  • 117 Моряка

    2 0 Отговор

    До коментар #101 от "И хубаво деее":

    Може да я е открил на светофар,ама пред английското посолство.

    10:33 04.08.2026

  • 118 Тази медия се чете...

    1 0 Отговор

    До коментар #104 от "Ми тя е в Америка":

    от цял свят,
    няма проблем нито с "Америките" нито с "Австралията"!

    Да не би, да е на тайна "специализация" при Доналд Тръмп???

    Коментиран от #125

    10:35 04.08.2026

  • 119 И кой е тоя

    2 0 Отговор

    До коментар #88 от "Велислава Петрова не е имала бивш съпруг":

    мъжът, чиято фамилия носи и дето бил българин, който бил учил в Швейцария и се занимавал уж в сферата на ИТ технологиите ? И как тая мома стигна на времето до Глобалния алианс за ваксини (GAVI) финансирана от фондацията на „Гейтс“

    10:40 04.08.2026

  • 120 Славчо трафа най знае щот

    4 0 Отговор
    Имунологът Велислава Петрова беше номинацията на ПП „Има такъв народ“ 

    10:42 04.08.2026

  • 121 грийн сок

    3 4 Отговор
    За тази не знам кой я е назнчил,
    мо прекият и ръководител е назначен
    лично от Решетников.
    Направо от КГБ.

    10:43 04.08.2026

  • 122 Ама от всякъде е набутана в киреча

    0 0 Отговор
    даже и през технологичният предприемач Стивън Шурман и социалният предприемач Лорънс де Грут...

    10:44 04.08.2026

  • 123 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #97 от "Да питаме "Деса" , съпругата":

    Колега,отвори ми очите.Те французите от кога са казали- "търси жената".Ама тази жена е първа приятелка на семейство Паси.Чустваш ли тънкия ми намек?

    10:44 04.08.2026

  • 124 не може да бъде

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    И не е пряко назначена а непряко!?

    10:46 04.08.2026

  • 125 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #118 от "Тази медия се чете...":

    Подозрението ти отпада.Тръмп е свикнал само с красиви жени.......

    10:47 04.08.2026

  • 126 Туй моме деца имали бре ?

    2 0 Отговор
    На тез години ако нема, има нещо сбъркано у чипа ши знаете. Или ши е британски чипа или ши е брюкселски

    10:47 04.08.2026

  • 127 Тити на Кака

    0 1 Отговор
    Да напомня фактите.
    След НПМГ тази дама изучава микробиология в Англия. После следва специализация и работа по различни проекти. Този период обхваща годините между 2009 и 2020. Единадесет години обучение и професионална кариера на едно много добро ниво. В областта на микробиологията. Всичко това в Англия , в британски научни проекти по света, проекти на ООН и Световната банка. През 2020 започва редовно да се мярка в България по конференции и всякакви ПиАр мероприятия. Дава интервю в студиото на националния мислител Слави.
    И се започва...
    Слави на два пъти я промотира за министър / на здравеопазване и здраве/ в две от кухите си правителства. Когато Слави бе пометен от политическата сцена, следва истинският скок в политиката.
    Геният Киро Тъпото назначава нашата микроскопична биоложка за....зам. министър на външните работи през 2022. Клекопикаещо лице на 33, без нито един ден дипломатически опит е назначено директно за втория пост в българската дипломация. За по-малко от 5 години - четири номинации за високи политически постове от три различни, враждуващи помежду си политически формации.
    За някои хора това може да е чудо.
    За други - плод на случайност.
    А трети ще се сетят, че чудодейната дама е 100% британски продукт. И май този лъвски скок не е бил точно парапетен / както обикновено го правят нормалните жени с приятна външност, възраст и поведение/. А друг.
    Неслучайно Льотчика я изстреля на върха. Въпреки че в МВнР дамата се занимавала няколко го

    10:51 04.08.2026

  • 128 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Мислите ли":

    Стъклен поглед?Как не се сетих до сега.Ами това е погледа на надзирателките в концлагерите.

    10:52 04.08.2026

  • 129 Кво пък толкова

    2 0 Отговор
    като от вирусолог и станала външен министър. Оня пък Гйорг ГЕЙргиев и вирусолог не е бил даже. В тва министерство от 35 години дипломат не е влизал. Като филиал на Карлуково са там

    10:54 04.08.2026

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