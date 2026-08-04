Велислава Петрова категорично опровергава твърдения на Костадин Костадинов

Право на отговор. Министърът на външните работи Велислава Петрова категорично опровергава разпространените от Костадин Костадинов в ефира на bTV твърдения.
Правото на отговор е поискано от Министерството на външните работи след участие на председателя на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов в „Тази сутрин“ на 31 юли.
„Велислава Петрова не е имала бивш съпруг, поради което твърдението за съществуването на такова лице и приписваните му връзки с британските специални служби е фактически невярно.
Категорично невярно и без каквато и да е фактическа основа е и твърдението, че министър Петрова е „пряко назначена от английските специални служби“.
Подобни твърдения са неверни, не се основават на факти и създават подвеждащи внушения пред обществеността“, се посочва в правото на отговор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бушприт
Коментиран от #2, #102
08:50 04.08.2026
2 Престани
До коментар #1 от "бушприт":Формата „министър“ с мъжки род е традиционна за официалната и административна реч, а „министърка“ е допустима в разговорната реч.
Коментиран от #80
08:52 04.08.2026
3 1488
🧦 = 🎃
Коментиран от #26
08:53 04.08.2026
4 Трол
Коментиран от #21, #124
08:53 04.08.2026
5 Това са думи
08:53 04.08.2026
6 майстор
Коментиран от #60
08:54 04.08.2026
7 Незабавно
Коментиран от #11
08:55 04.08.2026
8 Даниел
08:55 04.08.2026
9 костя е клоун
Коментиран от #15
08:55 04.08.2026
10 във всяка лъжа има доза истина
Коментиран от #87
08:56 04.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 англия е далече . службите едва ли ще я
08:57 04.08.2026
13 Мнение
Коментиран от #16, #45
08:57 04.08.2026
14 Стриптизьорката
08:59 04.08.2026
15 явно е отроче
До коментар #9 от "костя е клоун":на някой голям червен вожд
08:59 04.08.2026
16 От къде
До коментар #13 от "Мнение":идва фамилията-Чамова?
Коментиран от #97
09:00 04.08.2026
17 честен ционист
09:02 04.08.2026
18 Кирил
09:02 04.08.2026
19 Краунейджънтс
09:02 04.08.2026
20 Парашутистка е, ясно
Коментиран от #85
09:03 04.08.2026
21 хмм
До коментар #4 от "Трол":Ако бракът е бил сключен и разтрогнат там, няма как тук някой да знае.
Коментиран от #33, #44, #110
09:03 04.08.2026
22 Глей ти
09:04 04.08.2026
23 Чамова вън
09:05 04.08.2026
24 Окооо
Коментиран от #68
09:05 04.08.2026
25 честен ционист
09:07 04.08.2026
26 Ахааа
До коментар #3 от "1488":Нощо общо между това , което наричаш чорап и тиква! Единият е истински генерал, завършва Максуел в САЩ и прочел един вагон книги... Другият е фалшив пожарникарски генерал, завършва Симеоново и чел недочел Винету !!!
Коментиран от #34, #43
09:08 04.08.2026
27 Специалист
Коментиран от #57, #78
09:08 04.08.2026
28 смях в залата
09:10 04.08.2026
29 Ехо муциии
09:12 04.08.2026
30 Аве г-н Радев
09:13 04.08.2026
31 Когато Един !
Започне ад се смята за Нещо !
Всичко Пропада !
09:14 04.08.2026
32 Стенли
09:14 04.08.2026
33 Пилотът Гошу
До коментар #21 от "хмм":Глупости...
09:14 04.08.2026
34 Проблема Е !
До коментар #26 от "Ахааа":Че Ефекта Е !
Едзин И Същ !
09:16 04.08.2026
35 Българският Водкаджия...-
Коментиран от #48
09:17 04.08.2026
36 Коко
09:17 04.08.2026
37 скъпата ни калинка
09:18 04.08.2026
38 щурецъ
Коментиран от #46
09:19 04.08.2026
39 Редно е!
Но я разбирам!
На умряло куче-нож да вади...?!
Няма смисъл!
Коментиран от #94
09:19 04.08.2026
40 пешо
09:19 04.08.2026
41 Хохо Бохо
09:19 04.08.2026
42 Някой вярва ли на тази дърта кифла
09:20 04.08.2026
43 Стенли
До коментар #26 от "Ахааа":Той човека говори за поведението му , все повече Радев лъжеца заприличва на ранния бою циганина, остава само само гълъба да излезе с постната пица ,а иначе също като бою циганина , днес каже едно утре друго🤯
Коментиран от #113
09:20 04.08.2026
44 Дори и прах в очите не е
До коментар #21 от "хмм":Толкова неадекватен отговор, отговаря на неадекватната политика на министърката, под ръководството на неадекватния Радун!
Голяма излагация!
Коментиран от #47
09:22 04.08.2026
45 Ха ХаХа
До коментар #13 от "Мнение":Нали подобно съжителство е евроатлантическа ценност която въведохте.Защо сега плюете тази жена.
При комунизма това беше незаконно съжителство.
Демократични боклуци Сър Джон
09:23 04.08.2026
46 честен ционист
До коментар #38 от "щурецъ":Фамилията Чамов има татарски произход.
Коментиран от #49
09:24 04.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Стенли
До коментар #35 от "Българският Водкаджия...-":Много си е прав Костадинов , тази госпожа изобщо не тази длъжност , тя не знае на кой свят се намира , и като цяло цялото правителство се държи доста , неадекватно , цялата работа на Радев за борба с олигархията е да замрази МРЗ и да вдигнебцените на винетките браво , ашконсул🤯🤨👎
Коментиран от #50
09:25 04.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Пилотът Гошу
До коментар #48 от "Стенли":Никой от тях не знае на кой свят се намира, какво трябва да прави и въобще за какво е там, освен да си пълнят джобовете...
Коментиран от #51, #79
09:27 04.08.2026
51 Глупак
До коментар #50 от "Пилотът Гошу":110%
09:29 04.08.2026
52 Гресирана ватенка
09:29 04.08.2026
53 Сандо
09:29 04.08.2026
54 ДО фат ма ка Mr.БО(га)ТАШ!
И вУ€нният мин-$тър мит€то(твоята $€Х(к)р€тарка) ИМА СТРАНЕН ПОГЛЕД И БРЪМ БЪ РИ
В ТИК ВЪ ТЪ!
09:30 04.08.2026
55 непротестиращ
09:32 04.08.2026
56 Аве г-н Радев
09:32 04.08.2026
57 Сандо
До коментар #27 от "Специалист":Ами като сравняваме България през 1986 и България през 2026 години явно не е едно и също и въобще не е в полза на сегашните началници от посолствата.
Коментиран от #62
09:33 04.08.2026
58 Искам да кажа, че
Разголената е абсолютно неадекватна!
И ако не беше « посадена» от чужда държава, на която Радев е коленичил, нямаше да си вее рамото по Киев и да подписва декларации.
След всеки неин акт се налага, да има тълковник, че да ни обяснява какво е направила и защо!
Показателно е, че след явеликобритания, България и Украйна разговаряха с Иран, да се обясняват! Това е! По указание на Великобритания, тая жофра и украинеца подскачаха на Иран!
Прав е Костадинов!
Коментиран от #67
09:33 04.08.2026
59 Бих го бутнал на министърката
09:33 04.08.2026
60 Дърт Вейдър
До коментар #6 от "майстор":Синко , какво ще кажеш за израза "Госпожо Президент" ? Стига сте се месили в граматиката с тази ваши джендърски корекности ! Как ще произнасеш "Господ Бог" в женски род когато няма такъв ?
А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави!
09:35 04.08.2026
61 У0400
Коментиран от #65
09:36 04.08.2026
62 Ха ХаХа
До коментар #57 от "Сандо":България тогава бе на 28 място в света по икономика армия,медицина, образование и пр.по Всеобщия показател на ООН.
Костов въведе единственият в човешката цивилизация Закон за ликвидацията.
Народът си траеше и така се ликвидира България.
Сега няма право да се оплаква.
09:36 04.08.2026
63 Вика дръжте крадеца
09:36 04.08.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Мислите ли
Коментиран от #128
09:37 04.08.2026
67 Велчов
До коментар #58 от "Искам да кажа, че":На КК никога не вярвам, така са и повечето образовани хора.
09:38 04.08.2026
68 Али Гатор
До коментар #24 от "Окооо":Ти от ИТН ли си та си запознат с темата за патерици те?
09:38 04.08.2026
69 ццц
Коментиран от #73, #82
09:38 04.08.2026
70 Ако си стока
09:38 04.08.2026
71 Ха ХаХа
До коментар #64 от "честен ционист":Не пиши глупости , даже и град има в Турция Чамлъ/Боров.
Много фамилии има подобни.
Прочети повече.
09:39 04.08.2026
72 Абе, колеги!
Освен твърдението на Мара!
Коментиран от #76, #86
09:39 04.08.2026
73 Ха ХаХа
До коментар #69 от "ццц":Като ти платят, пръв ще се ваксинираш
09:40 04.08.2026
74 Костадин Костадинов и Възраждане
09:41 04.08.2026
75 Спец
09:41 04.08.2026
76 Мара ама не коя да е Мара
До коментар #72 от "Абе, колеги!":Мара подробната !
09:42 04.08.2026
77 мдаа
Коментиран от #109
09:43 04.08.2026
78 Луд Скайуокър
До коментар #27 от "Специалист":А бе ръб кога Костадинов и Възраждане са били във власта та да направят каквото и да е било за България? Това е като да си футболист от резервите който не е стъпвал на терена да го обвинят че не е вкарал гол !
09:43 04.08.2026
79 Стенли
До коментар #50 от "Пилотът Гошу":Много точно казано 👍
09:43 04.08.2026
80 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #2 от "Престани":ЧОРАПА И КОКОРЧО СА ЛИКА ПРИЛИКА С ПРИZИВА НА .................... КОКОРАН И ПРОСТО КИРО "ТОВА Е НАШИЯ (П)РЕZИДЕНТ" ...................... ФАКТ !
09:43 04.08.2026
81 ТИР
09:43 04.08.2026
82 ТВ вече
До коментар #69 от "ццц":Ги ваксинираха отдавна. Щели да почват наред.
09:45 04.08.2026
83 Помните ли
09:45 04.08.2026
84 Все тая, Петрова от кого е назначена
Коментиран от #89
09:46 04.08.2026
85 Радвай се че има ...
До коментар #20 от "Парашутистка е, ясно":такива като "Надка" , че вкара България в ЕО!
Иначе днес щяхме да правим снаряди за Путин и живеем , както живеят в Северна Корея!
А тази министърка "Велислава", явно е прекарала "вълшебни" дни с някой "бял татуиран бекон"
единственно за бъдеща политическа слава?
Слабо е момичето, изглежда видимо объркана , когато я поразпитат" изпечени" журналя!!!
Коментиран от #99
09:46 04.08.2026
86 Ха ХаХа
До коментар #72 от "Абе, колеги!":Как да го опровергае със списък от Ми 6 ли?
Това Костадинов го знае че е невъзможно ,затова я обвинява за връзки с Ми 6
09:47 04.08.2026
87 и френското и германското
До коментар #10 от "във всяка лъжа има доза истина":също даваха съвети и продължават.
09:48 04.08.2026
88 Велислава Петрова не е имала бивш съпруг
Коментиран от #93, #95, #119
09:49 04.08.2026
89 байлар
До коментар #84 от "Все тая, Петрова от кого е назначена":Е що толкоз меко и деликатно за това "Миме", заслужаващо суперлативите си ?
09:49 04.08.2026
90 Риторично
09:51 04.08.2026
91 Абе Коце на входа на ада пише с големи
09:52 04.08.2026
92 Ганю- простия
09:53 04.08.2026
93 Ха ХаХа
До коментар #88 от "Велислава Петрова не е имала бивш съпруг":Теб те оправят за 1 евро
09:53 04.08.2026
94 Редно е
До коментар #39 от "Редно е!":България да осъди Чамова за национално предателство
09:54 04.08.2026
95 абе, да
До коментар #88 от "Велислава Петрова не е имала бивш съпруг":плащали й били!? Като я гледам, тя им е плащала на тях.
09:55 04.08.2026
96 До един
09:56 04.08.2026
97 Да питаме "Деса" , съпругата
До коментар #16 от "От къде":... на "Бате Румен"... тя ги назначава такива , за да няма конкуренция в "Обора"
и лична игра в двора!
Коментиран от #104, #123
09:56 04.08.2026
98 бай Иван
09:57 04.08.2026
99 натка патка
До коментар #85 от "Радвай се че има ...":Ли имаш предвид ?
Коментиран от #116
09:58 04.08.2026
100 Хора, помогнете!
09:59 04.08.2026
101 И хубаво деее
Коментиран от #114, #117
09:59 04.08.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Тази снимка е яко фотошоп
10:00 04.08.2026
104 Ми тя е в Америка
До коментар #97 от "Да питаме "Деса" , съпругата":Как да я питаме. По телефона ли.
Коментиран от #118
10:00 04.08.2026
105 Общствена тайна е
10:01 04.08.2026
106 ШЕФА
10:10 04.08.2026
107 Олга
10:10 04.08.2026
108 Не е само тя
10:13 04.08.2026
109 Моряка
До коментар #77 от "мдаа":Колега,селяндурката не е виновна,а този,който я назначи,вкара ни във война,не денонсира договора с Украйна,излъга над един милион избиратели.Но най много са виновни измамените камили,които го избраха.Костадинов предупреждаваше,ама ....................
10:13 04.08.2026
110 От чужбина
До коментар #21 от "хмм":Ако говориш за Великобритания, тук брак не се зачита особено. Гледа се дали има съжителство. За това се съди по общото плащане на сметките. Абе имат ...по-различни разбирания...
10:16 04.08.2026
111 тъпаН
10:18 04.08.2026
112 КОЛЬО ПАРЪМА
10:21 04.08.2026
113 кажи
До коментар #43 от "Стенли":Дай 1 пример кога е говорил днес 1 а утре друго. Не ми мляскай коализията на желаещите. Позицията на Радев е една и съща от първия ден на войната. А ако ти си желаещ хващай влака и заминавай. Българският парод не желае да воюва срещу Русия. Точка.
10:24 04.08.2026
114 Хмм
До коментар #101 от "И хубаво деее":била е зам.министър, кадър на кукувците, избрана на кастинг за политици, затова и се държи като в "Шоуто на Слави", външната политика се води изцяло от президента, тя върши това, което ь нареди той, иначе какво ще прави на сбирката в Киев, където бяха само президенти
10:24 04.08.2026
115 Моряка
10:25 04.08.2026
116 Има само едно "Наде"!!
До коментар #99 от "натка патка":Да е жива и здрава!!!
И не хич .."патка"!!!
10:28 04.08.2026
117 Моряка
До коментар #101 от "И хубаво деее":Може да я е открил на светофар,ама пред английското посолство.
10:33 04.08.2026
118 Тази медия се чете...
До коментар #104 от "Ми тя е в Америка":от цял свят,
няма проблем нито с "Америките" нито с "Австралията"!
Да не би, да е на тайна "специализация" при Доналд Тръмп???
Коментиран от #125
10:35 04.08.2026
119 И кой е тоя
До коментар #88 от "Велислава Петрова не е имала бивш съпруг":мъжът, чиято фамилия носи и дето бил българин, който бил учил в Швейцария и се занимавал уж в сферата на ИТ технологиите ? И как тая мома стигна на времето до Глобалния алианс за ваксини (GAVI) финансирана от фондацията на „Гейтс“
10:40 04.08.2026
120 Славчо трафа най знае щот
10:42 04.08.2026
121 грийн сок
мо прекият и ръководител е назначен
лично от Решетников.
Направо от КГБ.
10:43 04.08.2026
122 Ама от всякъде е набутана в киреча
10:44 04.08.2026
123 Моряка
До коментар #97 от "Да питаме "Деса" , съпругата":Колега,отвори ми очите.Те французите от кога са казали- "търси жената".Ама тази жена е първа приятелка на семейство Паси.Чустваш ли тънкия ми намек?
10:44 04.08.2026
124 не може да бъде
До коментар #4 от "Трол":И не е пряко назначена а непряко!?
10:46 04.08.2026
125 Моряка
До коментар #118 от "Тази медия се чете...":Подозрението ти отпада.Тръмп е свикнал само с красиви жени.......
10:47 04.08.2026
126 Туй моме деца имали бре ?
10:47 04.08.2026
127 Тити на Кака
След НПМГ тази дама изучава микробиология в Англия. После следва специализация и работа по различни проекти. Този период обхваща годините между 2009 и 2020. Единадесет години обучение и професионална кариера на едно много добро ниво. В областта на микробиологията. Всичко това в Англия , в британски научни проекти по света, проекти на ООН и Световната банка. През 2020 започва редовно да се мярка в България по конференции и всякакви ПиАр мероприятия. Дава интервю в студиото на националния мислител Слави.
И се започва...
Слави на два пъти я промотира за министър / на здравеопазване и здраве/ в две от кухите си правителства. Когато Слави бе пометен от политическата сцена, следва истинският скок в политиката.
Геният Киро Тъпото назначава нашата микроскопична биоложка за....зам. министър на външните работи през 2022. Клекопикаещо лице на 33, без нито един ден дипломатически опит е назначено директно за втория пост в българската дипломация. За по-малко от 5 години - четири номинации за високи политически постове от три различни, враждуващи помежду си политически формации.
За някои хора това може да е чудо.
За други - плод на случайност.
А трети ще се сетят, че чудодейната дама е 100% британски продукт. И май този лъвски скок не е бил точно парапетен / както обикновено го правят нормалните жени с приятна външност, възраст и поведение/. А друг.
Неслучайно Льотчика я изстреля на върха. Въпреки че в МВнР дамата се занимавала няколко го
10:51 04.08.2026
128 Моряка
До коментар #66 от "Мислите ли":Стъклен поглед?Как не се сетих до сега.Ами това е погледа на надзирателките в концлагерите.
10:52 04.08.2026
129 Кво пък толкова
10:54 04.08.2026