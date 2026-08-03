Хиновски за АЕЦ-а и пресъхването на Дунав: Проблемът при нас ще се отложи заради оригинални проектантски решения

Пресъхването на няколко от големите европейски реки вече затруднява корабоплаването и поставя под напрежение енергетиката. На този фон все по-голямо внимание се обръща на ситуацията с река Дунав и влиянието на ниските водни нива върху работата на АЕЦ „Козлодуй“. Въпросът е докога България ще остане незасегната от рекордно ниските води на реката. По темата пред бТВ говори д-р Иван Хиновски, председател на Българския енергиен форум.

„Възможно е и в България да се случи, но при нас нещата са отложени във времето поради, бих ги нарекъл, оригинални проектантски решения на института „Енергопроект“. Не знам колко хора си спомнят, че „Енергопроект“ беше главен проектант. Когато се правеше техническото водоснабдяване, „Енергопроект“ държеше и главния проектант, и директорът държеше да бъде обезпечен от три по 100%. Затова се забавиха доста неща“, обясни Хиновски.

По думите му при проектирането са били направени специални издълбавания и специален профил на каналите, което е една от причините проблемите да бъдат отложени във времето.

„Но не е лъжа, че и ние в крайна сметка използваме тази вода за охлаждане – не на самите ядрени мощности и реактори, но все пак част от централата се охлажда с вода от Дунав“, посочи той.

Хиновски обясни подробно как работи системата за охлаждане на атомната централа.

„Тази система, която водовзема от Дунав, е за третия контур, който охлажда кондензаторите на турбините. В тях парата от турбините влиза, кондензира се, след което се изпомпва с така наречените кондензни помпи и се връща отново в парогенераторите за производство на пара. Тоест това е един кръговрат – пара в парогенераторите, турбина за производство, кондензатор и обратно. Вода от Дунав се използва за охлаждане, за кондензиране на тази пара в кондензаторите. Това е третият контур.“

Защо атомните централи не са подготвени за екстремните горещини?

Според Хиновски фактът, че редица атомни централи в Европа вече са принудени да ограничават или спират мощности заради високите температури и ниските водни нива, поставя въпроса дали ядрената енергетика е достатъчно подготвена за климатичните промени.

„Това е принцип. Вижте, проектът на АЕЦ „Козлодуй“ и на АЕЦ „Пакш“, както ви прави впечатление и при другите централи, е съобразен с тези особености. Тази, която виждаме зад нас в момента, връща горещата вода в Дунав“, каза той.

Въпросът обаче е дали кризата в Западна и Централна Европа може да се отрази и на България, особено по отношение на цените на електроенергията.

Франция вече е ограничавала мощности заради високите температури, а страната е силно зависима от ядрената енергетика. Сериозни проблеми се наблюдават и в Унгария.

Ще поскъпне ли токът заради сушата?

„Неизбежно е такова отражение, защото виждате – вие изваждате един най-евтин производител на електроенергия и включвате други, по-скъпи. Естествено е, че това ще се отрази на цените на борсата. Аз съм сигурен, че пък и България ще го почувства“, заяви Хиновски.

По думите му при необходимост от компенсиране на отпаднали мощности ще се наложи включването на други производители.

„Защото вместо АЕЦ „Пакш“ и други мощности трябва да се включат в експлоатация топлоелектрически централи и други централи на газ. Ние нямаме, но в региона има газови централи, които ще вдигнат борсовите цени на електроенергията, неминуемо.“

Трудно е обаче да се прогнозира с колко точно би се увеличила цената на електроенергията.

„Много е трудно. Зависи колко дълго време ще продължи тази криза, сухото време. Защото, в крайна сметка, това е един процес, който се влияе от природни фактори“, посочи експертът.

Лятото носи и един положителен фактор за електроенергийната система – високото производство от фотоволтаичните централи. В определени моменти те осигуряват най-големия дял от електроенергията в България.

Според Хиновски обаче това не е достатъчно, за да компенсира потенциалните проблеми с ядрените мощности.

„Да, безспорно в момента. Вижте, това не ни спасява, защото ние вече стигнахме нашето развитие, стигна стандарта на живот на България и на индустрията. Лятното потребление на електроенергия става почти същото като зимното потребление.“

Той обясни, че през зимата основното натоварване идва от отоплението, докато през лятото потреблението се увеличава заради охлаждането.

„Зимното потребление е за отопление, лятното време е за охлаждане – климатици, кондиционери и така нататък. Така че летният връх при нас се измерва със зимния връх на електроенергийната система.“

Какво ще се случи, ако Дунав продължи да пресъхва?

Специализирана група следи отблизо ситуацията в АЕЦ „Козлодуй“, както и нивата на река Дунав. Въпросът е какви действия ще бъдат предприети, ако водното ниво продължи да пада.

„Има план. Работят големи професионалисти, работят в централата. Винаги са работили професионалисти. Аз не искам да се спирам на някои критици на АЕЦ „Козлодуй“ за това, че се управлява аматьорски, че се краде. В „Козлодуй“ работят изключителни професионалисти“, категоричен бе Хиновски.

По думите му в момента специалистите следят нивото на водата и разполагат с прогнози за движението му.

„Те следят в момента нивото, имат прогноза, знае се нивото в момента какво е. Следи се в страните преди нас как се движи нивото.“

По думите на експерта нивото на водата в момента е около 20,8 метра, като има резерв до 20,5 метра.

„При 20,5 метра ще започне извеждането от експлоатация на един от блоковете. Тоест намаляване на мощността. Намаляване на мощността, докато се прецени балансът между горещата и студената вода. Защото имайте предвид, че не може безкрайно да намалява потреблението на студена вода.“

На въпрос колко близо е България до момента, в който ще се наложи предприемането на подобни мерки, ако нивото на Дунав продължи да пада например с около сантиметър на ден, Хиновски посочи, че са правени изчисления.

„Има различни оценки. Днес правихме изчисления. Но според консервативните оценки на хората в „Козлодуй“ и на екипите са две седмици.“

Това означава, че ако сегашната тенденция се запази, в рамките на около две седмици може да започне поетапно извеждане от експлоатация на един от блоковете.

„До две седмици, ако така се запази, ще започне поетапното извеждане от експлоатация на един от блоковете“, заяви председателят на Българския енергиен форум.

Какво постигат румънците с взривяването на скална маса?

В последните дни внимание привлече и решението на румънските власти контролирано да взривяват скална маса, за да освободят пътя на водата и да гарантират достигането ѝ до атомната централа.

Според Хиновски действията на Румъния и Унгария са различни от предприетото в България.

„За разлика от това изтъквам изключително професионалната роля на нашите инженери, защото както проектът е гениален за охлаждането на АЕЦ „Козлодуй“, така и преди три години беше завършен проект за удълбяване на един участък пред реката, в който се водовзема водата за АЕЦ „Козлодуй“.“

По думите му е направено и допълнително техническо удълбяване, което е повишило сигурността на охлаждането.

„Беше направено и едно допълнително техническо удълбяване, което всъщност повиши сигурността на охлаждането. Тези неща преди нас нямат никакво отражение, тоест румънските действия и унгарските действия. Унгарският проект е образец на прибързан проект за хидротехническите действия.“

Кой ще плати сметката за подмяната на над 3 милиона електромера?

В края на разговора беше поставен и въпросът за предстоящата подмяна на над 3 милиона електромера в България и кой ще поеме разходите за това.

„Със сигурност такива. Това е нещо, което ще се случи в следващите три до пет години“, каза Хиновски.

На въпрос дали сметката ще бъде платена от абонатите, той посочи, че има възможност да бъдат използвани европейски средства.

„Вижте, има европейски фондове. Както Модернизационният фонд има средства в него, разбира се, че част от тези разходи ще ги поемем ние. Но те няма да бъдат решаващи.“

Според него подмяната на електромерите няма да бъде най-сериозният разход, който климатичните промени ще наложат.

„Аз мятам, че това няма да се отрази по-скоро. Климатичните промени и необходимостта от предприемане на по-строги мерки за инвестиции в екологосъобразни технологии ще се окажат по-скъпо струващи, отколкото нашите електромери.“

Разговорът завърши с благодарност към д-р Иван Хиновски за анализа по актуалните теми, свързани с рекордните горещини, ниските нива на Дунав, работата на АЕЦ „Козлодуй“ и отражението на климатичните промени върху енергийната система.