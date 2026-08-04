Джокович предлага истинска революция в тениса

Новак Джокович предизвика нов дебат за бъдещето на тениса, след като предложи една от най-радикалните промени в точкуването, предлагани от активен играч.

24-кратният шампион от Големия шлем смята, че спортът трябва да се отдалечи от традиционните сетове от шест гейма и да въведе по-бърз формат, базиран на сетове от четири гейма, без предимство и прозорец за мач от два часа.

Сърбинът сподели идеите си по време на участие в подкастa Nick Knows Ball, където беше попитан за мнение за тениса, което би защитавал независимо от критиките. Вместо да се фокусира върху малка корекция, Джокович очерта цялостно преустройство на начина, по който са структурирани професионалните мачове.

На 39 години Джокович е преминал през множество поколения в тениса и е изживял някои от най-дългите мачове в историята на спорта, включително няколко финала от Големия шлем и петчасови битки.

„Трябва да променим формата на начина, по който се определя резултата“, каза Джокович.

„Да не се играе до шест гейма в сет, а да се играе до четири. Възможно е и без предимство, най-добър от пет сета, да запазим мачовете в рамките на двучасов прозорец. Това е най-добре за всички.“

Идеята на сърбина включва четири основни промени: по-къси сетове, премахване на предимството, запазване на мачове във формат най-добър от пет сета и цел за максимална продължителност от около два часа.

Джокович вярва, че промените ще бъдат от полза за всички части на спорта, от играчите, които се справят с натоварени графици, до феновете и телевизионните оператори, търсещи по-последователни продължителности на мачовете.

„Да запазим мачовете около два часа“, обясни Джокович.

„Във формат най-добър от пет сета, това би запазило продължителността на мачовете около два часа. Това би било по-добре за всички", сподели Новак.