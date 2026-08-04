Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Тенис »
Джокович предлага истинска революция в тениса

Джокович предлага истинска революция в тениса

4 Август, 2026 15:15 1 105 4

  • новак джокович-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт

24-кратният шампион от Големия шлем смята, че спортът трябва да се отдалечи от традиционните сетове от шест гейма и да въведе по-бърз формат, базиран на сетове от четири гейма, без предимство и прозорец за мач от два часа

Джокович предлага истинска революция в тениса - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Новак Джокович предизвика нов дебат за бъдещето на тениса, след като предложи една от най-радикалните промени в точкуването, предлагани от активен играч.

24-кратният шампион от Големия шлем смята, че спортът трябва да се отдалечи от традиционните сетове от шест гейма и да въведе по-бърз формат, базиран на сетове от четири гейма, без предимство и прозорец за мач от два часа.

Сърбинът сподели идеите си по време на участие в подкастa Nick Knows Ball, където беше попитан за мнение за тениса, което би защитавал независимо от критиките. Вместо да се фокусира върху малка корекция, Джокович очерта цялостно преустройство на начина, по който са структурирани професионалните мачове.

На 39 години Джокович е преминал през множество поколения в тениса и е изживял някои от най-дългите мачове в историята на спорта, включително няколко финала от Големия шлем и петчасови битки.

„Трябва да променим формата на начина, по който се определя резултата“, каза Джокович.

„Да не се играе до шест гейма в сет, а да се играе до четири. Възможно е и без предимство, най-добър от пет сета, да запазим мачовете в рамките на двучасов прозорец. Това е най-добре за всички.“

Идеята на сърбина включва четири основни промени: по-къси сетове, премахване на предимството, запазване на мачове във формат най-добър от пет сета и цел за максимална продължителност от около два часа.

Джокович вярва, че промените ще бъдат от полза за всички части на спорта, от играчите, които се справят с натоварени графици, до феновете и телевизионните оператори, търсещи по-последователни продължителности на мачовете.

„Да запазим мачовете около два часа“, обясни Джокович.

„Във формат най-добър от пет сета, това би запазило продължителността на мачовете около два часа. Това би било по-добре за всички", сподели Новак.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор
    И ето така ще се роди бъдещото поколение разглезени тенесисти!
    Ми то красотата му е точно в тия 5 часови битки, където влагаш абсолютно всичко на което си способен!!! Когато психиката започва да влияе на физиката и изтискваш всичко!

    Щом няма да играеш 6 сета и няма да играще повече от 2 часа предлагам да намалим и наградните фондове... или там май искахте увеличение?!
    Току що ми падна в очите!

    15:47 04.08.2026

  • 2 Mарк

    2 0 Отговор
    Мъдро и разумно е, но няма да мине, защото е прекалено кардинално.

    15:49 04.08.2026

  • 3 Вярно

    2 0 Отговор
    Правилно. Тениса е толкова скучен с 6 гейма, че просто не го гледам.

    16:00 04.08.2026

  • 4 СССс

    1 0 Отговор
    Да премахнат втори сервис , мача е дълъг и омръзва.

    16:11 04.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове