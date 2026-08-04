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След атаката по кораба „Надежда“: Турция предупреди, че войната между Русия и Украйна се разраства
  Тема: Украйна

След атаката по кораба „Надежда“: Турция предупреди, че войната между Русия и Украйна се разраства

4 Август, 2026 17:08 1 838 41

  • черно море-
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  • кораби-
  • надежда

Турция изрази безпокойство относно нападенията над граждански кораби в Черно море

След атаката по кораба „Надежда“: Турция предупреди, че войната между Русия и Украйна се разраства - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на външните работи на Турция изрази безпокойство относно атаките срещу турски граждански кораби, плаващи в Черно море, информира Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Изявлението на министерството идва, след като трима души от екипажа на турския товарен кораб „Надежда“ бяха сериозно ранени при нападение с дронове в Черно море снощи. Корабът е бил ударен на около 20 морски мили от руското пристанище Новоросийск, докато е плавал към турското пристанище Самсун, като не е ясно коя страна стои зад атаката.

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По информация на министерството, цитирано от Анадолската агенция, и друг граждански кораб – „Яшар“, е бил обект на атака от дронове след напускане на пристанището Новоросийск снощи.

От министерството подчертават, че безопасността на турските граждани е техен основен приоритет и тяхното състояние се следи внимателно.

„Изразява се сериозно безпокойство, че въпреки всички наши предупреждения, войната между Русия и Украйна се разпростира все повече в Черно море, засягайки и граждански кораби“, пише още в съобщението на турското външно министерство.

От министерството подчертават, че ако не бъдат взети превантивни мерки, ескалацията в Черно море ще има многоизмерни отрицателни последици, включително за продоволствената сигурност.

В заключение министерството отправи призив към всички засегнати страни, и най-вече към воюващите държави, за незабавно прилагане на конкретни мерки с цел осигуряване на безопасността на корабоплаването в Черно море.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да идва

    6 9 Отговор
    Байрактар !

    17:10 04.08.2026

  • 2 СЮЛЕЙМАН

    21 5 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #20, #25

    17:12 04.08.2026

  • 3 СЮЛЕЙМАН

    12 6 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк ки и яя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    17:12 04.08.2026

  • 4 СЮЛЕЙМАН

    9 5 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    17:12 04.08.2026

  • 5 Овчар

    20 5 Отговор
    Някой красив ум може ли да обясни. защо зеления беше принуден от своите съюзници да изтегли кредит и да си купи бомби пак от тях , а сега му казват че бомби НЯМА..!!

    Коментиран от #10, #17, #27

    17:13 04.08.2026

  • 6 СЮЛЕЙМАН

    12 6 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    17:13 04.08.2026

  • 7 Загрижен русофил

    4 5 Отговор
    Неприятна ситуация с Уайлдберис. Всичко отива по дяволите.

    Коментиран от #22

    17:13 04.08.2026

  • 8 оня с коня

    32 6 Отговор
    да бе не се знае кои стрелял?

    кораба е тръгнал от руско пристанище , защо да стрелят по него руснаците като той е бил на пристанището им?

    не е удобно да се каже че укрите или по точно англичаните стрелят по всичко което плава в черно море

    всичко е ясно , поне го назовете ние го знаем

    17:14 04.08.2026

  • 9 Сатана Z

    18 5 Отговор
    Днес Руснаците са ударили пристанището в Иличовск което е на мазало и сенчестия флот на Зеленски няма къде да стовари джепането

    Коментиран от #11

    17:15 04.08.2026

  • 10 а къде е борката джонсън?

    17 5 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    спокойно може да питаш къде е оная разплетена кошница борис джонсън които насъска зеления брадясал наркоман и после си подви опашката и сега им гледа сеира

    Коментиран от #16

    17:16 04.08.2026

  • 11 оня с коня

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    имало ли е фоерверки?

    17:17 04.08.2026

  • 12 Хамсал

    6 3 Отговор
    Когато укрите удариха кораб с турски екипаж, ни гъг от Султана! Сега, когато русите се заеха сериозно с това ((от вчера до сега 7 ударени украински кораба), Ердо провлака, що така?

    17:18 04.08.2026

  • 13 Хмм

    13 1 Отговор
    вече и турците взеха да крият, щом излиза от руско пристанище ясно кой е

    17:18 04.08.2026

  • 14 Щом са само

    10 1 Отговор
    на 20 мили от Новоросийск, е ясно, че дроновете са украински.

    17:20 04.08.2026

  • 15 Бяха

    15 2 Отговор
    Първите, които дадоха дронове на Украйна, а сега се оплакват. Късно е вече за ...

    17:20 04.08.2026

  • 16 веселяк

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "а къде е борката джонсън?":

    Борката се е цанил за капитан на украински зърновоз. Сега кръстосва Черното море с лула в уста, като карибски пират!

    17:21 04.08.2026

  • 17 англосакс

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    язък,че зеления има еврейска кръв,а има ум,колкото пиле!

    Коментиран от #18

    17:22 04.08.2026

  • 18 Клоуна пусин 🤡💩

    4 6 Отговор

    До коментар #17 от "англосакс":

    Колко ли мозъчни клетки има Пусин, щом един комик с мозък на пиле го направи клоун, на който цял свят се присмива ? 😂😂😂

    Коментиран от #31

    17:30 04.08.2026

  • 19 Хмм

    2 2 Отговор
    дали не са байрактар

    17:33 04.08.2026

  • 20 Путин многоходовия

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "СЮЛЕЙМАН":

    На третия ден от тридневната Сорос ми се обади и ми нареди да станем многоходови.

    17:34 04.08.2026

  • 21 Хаген Дас

    7 3 Отговор
    Ясно е кой стои зад атака в руско пристанище! Но на евро джендитата ще им се изкълчи езика ако го кажат!

    17:34 04.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Така е

    4 5 Отговор
    Русия пропадна

    17:38 04.08.2026

  • 25 Хахахаха

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "СЮЛЕЙМАН":

    . Сливане на държава и корпорации (Икономика)Контролиран капитализъм: Частната собственост съществува, но бизнесът е длъжен да служи единствено на държавните и военните цели.Корпоративизъм: Профсъюзите (синдикатите) са забранени. Работниците и собствениците са обединени в държавни браншови организации под пълен контрол на властта.Бенито Мусолини описва това най-точно: „Всичко в държавата, нищо извън държавата, нищо срещу държавата“.2. Култ към вожда и анти-интелектуализъм (Идеология)Безгрешният лидер: Вождът (Дуче, Фюрер) е представян като жив символ на нацията, който никога не греши.Подчинение вместо мислене: Критичното мислене и науката се заменят със сляпа вяра, митове за древното величие и емоционални лозунги.3. Милитаризъм и социален дарвинизъм (Политика)Постоянна война: Мирът се разглежда като слабост, а войната – като начин за доказване на силата на нацията и нейното „пречистване“.Оцеляване на най-силния: Обществата се делят на „силни“ (които имат право да управляват) и „слаби“ (които трябва да бъдат подчинени или унищожени).4. Психология на масата (Общество)Търсене на изкупителна жертва: Пропагандата винаги посочва вътрешен или външен враг (малцинства, комунисти, либерали, чужденци), който е „виновен“ за всички икономически и социални кризи.Масова мобилизация: Хората са организирани в задължителни партийни структури, младежки организации и паравоенни групи, за да се изкорени всякакъв личен живот.

    Коментиран от #26

    17:39 04.08.2026

  • 26 Хахахаха

    4 8 Отговор

    До коментар #25 от "Хахахаха":

    На кои от тези критерии за фашистка държава, рашата не отговаря на критериите? Рашата отговаря на всички критерии за фашистка държава! Прочетете го добре и го разберете.

    Коментиран от #30

    17:40 04.08.2026

  • 27 Да не си

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    Трол?

    17:40 04.08.2026

  • 28 Турция

    3 3 Отговор
    Да не пише глупости а да посочи че украинци нападат кораби около Новоросийск

    17:40 04.08.2026

  • 29 Ами Ко стои

    6 2 Отговор
    Укрите са атакували турския кораб

    Коментиран от #32

    17:40 04.08.2026

  • 30 Ха ХаХа

    4 3 Отговор

    До коментар #26 от "Хахахаха":

    Когато направи пещи за горене на хора и изгори боклуците като теб ще стане нацистка
    държава

    Коментиран от #33

    17:43 04.08.2026

  • 31 Не е така!

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Наркоманът е лице. Управляват англичаните. Същите водят и войната: тактика, целеуказване, техни ракети и дронове, които водят, китове за дронове, космическо наблюдение. И го охраняват от МИ6. И ще го премахнат когато му дойде времето. Разбира се под руски флаг. Та как си представяте, че милиардите в пари и техника ще се даде на този наркоман за управление? И престижът на НАТО, ЕС, Англия?

    Коментиран от #35

    17:44 04.08.2026

  • 32 Хахахаха

    4 4 Отговор

    До коментар #29 от "Ами Ко стои":

    Даже и да са го атакували! Какво? Както вие пишете - война е! Това само показва, колко е бвззащитна рашата. Не може да осигури никаква сигурност на никой.

    17:44 04.08.2026

  • 33 Хахахаха

    4 4 Отговор

    До коментар #30 от "Ха ХаХа":

    Рашата е и нацистка и фашистка държава. Тя гори хора, руснаците които са против тупин. Да не ги изброявам, че са много.

    Коментиран от #34

    17:45 04.08.2026

  • 34 Ъхъ ъхъ

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "Хахахаха":

    Простак 110%

    17:48 04.08.2026

  • 35 Хахахаха

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "Не е така!":

    Англичаните не е нужно да водят войната, а и не могат да я водят. Украинците знаят мноооого по-добре рашите от колкото англичаните ги познават. Украинците знаят всичката руска военна техника, знаят как да си намерят информация, говорят един език. Все пак бяха една държава. Военните са учили от едни учебници. Та никой не познава по-добре руската армия от ВСУ, копейка
    Англичаните няма кого да учат там и каква война да водят.

    Коментиран от #36

    17:48 04.08.2026

  • 36 Пробитият ръждясал цент

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "Хахахаха":

    Анализира очевадното

    17:50 04.08.2026

  • 37 Не е ясно коя страна

    5 3 Отговор
    Стига лъгахте, турците ясно заявиха, че е украински. Бяха благодарни на руснаците, че са спасили ранените.

    17:53 04.08.2026

  • 38 Укротрола да хване скоротечен рак!

    2 1 Отговор
    Укротрола да хване скоротечен рак!

    17:58 04.08.2026

  • 39 Цензура

    2 0 Отговор
    "Корабът е бил ударен на около 20 морски мили от руското пристанище Новоросийск, докато е плавал към турското пристанище Самсун, като НЕ Е ЯСНО КОЯ СТРАНА СТОИ ЗАД АТАКАТА."

    А, ма - пaчa, ти сериозно ли го пишеш това? Може би руснаците са ударили кораб, излязъл от тяхно пристанище, или турците са ударили своя си кораб? Но в никой случай не са укpoпските тeрористи, неееее !!! По-скоро са папуасите, нали? Или извънземните?
    Не можа ли да си останеш обикновена yличницa, та близките ти да се срамуват по-малко от тебе?

    18:01 04.08.2026

  • 40 Троянец

    1 0 Отговор
    Във вестник "Хюриет" черно на бяло е написано,че дрона е УКРАИНСКИ! Стига с тези лъжи и фейк новини-без да посочвате ИСТИНАТА!Разбирам,че сте на хранилка-ама поне малко себеуважение имайте!

    Коментиран от #41

    18:07 04.08.2026

  • 41 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Троянец":

    Украински е, и какво? Рашата не може да защити нищо на своя територия.

    18:10 04.08.2026

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