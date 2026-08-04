След атаката по кораба „Надежда“: Турция предупреди, че войната между Русия и Украйна се разраства

Министерството на външните работи на Турция изрази безпокойство относно атаките срещу турски граждански кораби, плаващи в Черно море, информира Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Изявлението на министерството идва, след като трима души от екипажа на турския товарен кораб „Надежда“ бяха сериозно ранени при нападение с дронове в Черно море снощи. Корабът е бил ударен на около 20 морски мили от руското пристанище Новоросийск, докато е плавал към турското пристанище Самсун, като не е ясно коя страна стои зад атаката.

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По информация на министерството, цитирано от Анадолската агенция, и друг граждански кораб – „Яшар“, е бил обект на атака от дронове след напускане на пристанището Новоросийск снощи.

От министерството подчертават, че безопасността на турските граждани е техен основен приоритет и тяхното състояние се следи внимателно.

„Изразява се сериозно безпокойство, че въпреки всички наши предупреждения, войната между Русия и Украйна се разпростира все повече в Черно море, засягайки и граждански кораби“, пише още в съобщението на турското външно министерство.

От министерството подчертават, че ако не бъдат взети превантивни мерки, ескалацията в Черно море ще има многоизмерни отрицателни последици, включително за продоволствената сигурност.

В заключение министерството отправи призив към всички засегнати страни, и най-вече към воюващите държави, за незабавно прилагане на конкретни мерки с цел осигуряване на безопасността на корабоплаването в Черно море.