След атаката по кораба „Надежда“: Турция предупреди, че войната между Русия и Украйна се разраства

Министерството на външните работи на Турция изрази безпокойство относно атаките срещу турски граждански кораби, плаващи в Черно море, информира Анадолската агенция, цитирана от БТА.
Изявлението на министерството идва, след като трима души от екипажа на турския товарен кораб „Надежда“ бяха сериозно ранени при нападение с дронове в Черно море снощи. Корабът е бил ударен на около 20 морски мили от руското пристанище Новоросийск, докато е плавал към турското пристанище Самсун, като не е ясно коя страна стои зад атаката.
По информация на министерството, цитирано от Анадолската агенция, и друг граждански кораб – „Яшар“, е бил обект на атака от дронове след напускане на пристанището Новоросийск снощи.
От министерството подчертават, че безопасността на турските граждани е техен основен приоритет и тяхното състояние се следи внимателно.
„Изразява се сериозно безпокойство, че въпреки всички наши предупреждения, войната между Русия и Украйна се разпростира все повече в Черно море, засягайки и граждански кораби“, пише още в съобщението на турското външно министерство.
От министерството подчертават, че ако не бъдат взети превантивни мерки, ескалацията в Черно море ще има многоизмерни отрицателни последици, включително за продоволствената сигурност.
В заключение министерството отправи призив към всички засегнати страни, и най-вече към воюващите държави, за незабавно прилагане на конкретни мерки с цел осигуряване на безопасността на корабоплаването в Черно море.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да идва
17:10 04.08.2026
2 СЮЛЕЙМАН
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #20, #25
17:12 04.08.2026
3 СЮЛЕЙМАН
17:12 04.08.2026
4 СЮЛЕЙМАН
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
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17:12 04.08.2026
5 Овчар
Коментиран от #10, #17, #27
17:13 04.08.2026
6 СЮЛЕЙМАН
17:13 04.08.2026
7 Загрижен русофил
Коментиран от #22
17:13 04.08.2026
8 оня с коня
кораба е тръгнал от руско пристанище , защо да стрелят по него руснаците като той е бил на пристанището им?
не е удобно да се каже че укрите или по точно англичаните стрелят по всичко което плава в черно море
всичко е ясно , поне го назовете ние го знаем
17:14 04.08.2026
9 Сатана Z
Коментиран от #11
17:15 04.08.2026
10 а къде е борката джонсън?
До коментар #5 от "Овчар":спокойно може да питаш къде е оная разплетена кошница борис джонсън които насъска зеления брадясал наркоман и после си подви опашката и сега им гледа сеира
Коментиран от #16
17:16 04.08.2026
11 оня с коня
До коментар #9 от "Сатана Z":имало ли е фоерверки?
17:17 04.08.2026
12 Хамсал
17:18 04.08.2026
13 Хмм
17:18 04.08.2026
14 Щом са само
17:20 04.08.2026
15 Бяха
17:20 04.08.2026
16 веселяк
До коментар #10 от "а къде е борката джонсън?":Борката се е цанил за капитан на украински зърновоз. Сега кръстосва Черното море с лула в уста, като карибски пират!
17:21 04.08.2026
17 англосакс
До коментар #5 от "Овчар":язък,че зеления има еврейска кръв,а има ум,колкото пиле!
Коментиран от #18
17:22 04.08.2026
18 Клоуна пусин 🤡💩
До коментар #17 от "англосакс":Колко ли мозъчни клетки има Пусин, щом един комик с мозък на пиле го направи клоун, на който цял свят се присмива ? 😂😂😂
Коментиран от #31
17:30 04.08.2026
19 Хмм
17:33 04.08.2026
20 Путин многоходовия
До коментар #2 от "СЮЛЕЙМАН":На третия ден от тридневната Сорос ми се обади и ми нареди да станем многоходови.
17:34 04.08.2026
21 Хаген Дас
17:34 04.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Така е
17:38 04.08.2026
25 Хахахаха
До коментар #2 от "СЮЛЕЙМАН":. Сливане на държава и корпорации (Икономика)Контролиран капитализъм: Частната собственост съществува, но бизнесът е длъжен да служи единствено на държавните и военните цели.Корпоративизъм: Профсъюзите (синдикатите) са забранени. Работниците и собствениците са обединени в държавни браншови организации под пълен контрол на властта.Бенито Мусолини описва това най-точно: „Всичко в държавата, нищо извън държавата, нищо срещу държавата“.2. Култ към вожда и анти-интелектуализъм (Идеология)Безгрешният лидер: Вождът (Дуче, Фюрер) е представян като жив символ на нацията, който никога не греши.Подчинение вместо мислене: Критичното мислене и науката се заменят със сляпа вяра, митове за древното величие и емоционални лозунги.3. Милитаризъм и социален дарвинизъм (Политика)Постоянна война: Мирът се разглежда като слабост, а войната – като начин за доказване на силата на нацията и нейното „пречистване“.Оцеляване на най-силния: Обществата се делят на „силни“ (които имат право да управляват) и „слаби“ (които трябва да бъдат подчинени или унищожени).4. Психология на масата (Общество)Търсене на изкупителна жертва: Пропагандата винаги посочва вътрешен или външен враг (малцинства, комунисти, либерали, чужденци), който е „виновен“ за всички икономически и социални кризи.Масова мобилизация: Хората са организирани в задължителни партийни структури, младежки организации и паравоенни групи, за да се изкорени всякакъв личен живот.
Коментиран от #26
17:39 04.08.2026
26 Хахахаха
До коментар #25 от "Хахахаха":На кои от тези критерии за фашистка държава, рашата не отговаря на критериите? Рашата отговаря на всички критерии за фашистка държава! Прочетете го добре и го разберете.
Коментиран от #30
17:40 04.08.2026
27 Да не си
До коментар #5 от "Овчар":Трол?
17:40 04.08.2026
28 Турция
17:40 04.08.2026
29 Ами Ко стои
Коментиран от #32
17:40 04.08.2026
30 Ха ХаХа
До коментар #26 от "Хахахаха":Когато направи пещи за горене на хора и изгори боклуците като теб ще стане нацистка
държава
Коментиран от #33
17:43 04.08.2026
31 Не е така!
До коментар #18 от "Клоуна пусин 🤡💩":Наркоманът е лице. Управляват англичаните. Същите водят и войната: тактика, целеуказване, техни ракети и дронове, които водят, китове за дронове, космическо наблюдение. И го охраняват от МИ6. И ще го премахнат когато му дойде времето. Разбира се под руски флаг. Та как си представяте, че милиардите в пари и техника ще се даде на този наркоман за управление? И престижът на НАТО, ЕС, Англия?
Коментиран от #35
17:44 04.08.2026
32 Хахахаха
До коментар #29 от "Ами Ко стои":Даже и да са го атакували! Какво? Както вие пишете - война е! Това само показва, колко е бвззащитна рашата. Не може да осигури никаква сигурност на никой.
17:44 04.08.2026
33 Хахахаха
До коментар #30 от "Ха ХаХа":Рашата е и нацистка и фашистка държава. Тя гори хора, руснаците които са против тупин. Да не ги изброявам, че са много.
Коментиран от #34
17:45 04.08.2026
34 Ъхъ ъхъ
До коментар #33 от "Хахахаха":Простак 110%
17:48 04.08.2026
35 Хахахаха
До коментар #31 от "Не е така!":Англичаните не е нужно да водят войната, а и не могат да я водят. Украинците знаят мноооого по-добре рашите от колкото англичаните ги познават. Украинците знаят всичката руска военна техника, знаят как да си намерят информация, говорят един език. Все пак бяха една държава. Военните са учили от едни учебници. Та никой не познава по-добре руската армия от ВСУ, копейка
Англичаните няма кого да учат там и каква война да водят.
Коментиран от #36
17:48 04.08.2026
36 Пробитият ръждясал цент
До коментар #35 от "Хахахаха":Анализира очевадното
17:50 04.08.2026
37 Не е ясно коя страна
17:53 04.08.2026
38 Укротрола да хване скоротечен рак!
17:58 04.08.2026
39 Цензура
А, ма - пaчa, ти сериозно ли го пишеш това? Може би руснаците са ударили кораб, излязъл от тяхно пристанище, или турците са ударили своя си кораб? Но в никой случай не са укpoпските тeрористи, неееее !!! По-скоро са папуасите, нали? Или извънземните?
Не можа ли да си останеш обикновена yличницa, та близките ти да се срамуват по-малко от тебе?
18:01 04.08.2026
40 Троянец
Коментиран от #41
18:07 04.08.2026
41 Хахахаха
До коментар #40 от "Троянец":Украински е, и какво? Рашата не може да защити нищо на своя територия.
18:10 04.08.2026