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"Вие не сте моят президент": младите руснаци срещу Путин

"Вие не сте моят президент": младите руснаци срещу Путин

3 Август, 2026 17:45 1 565 114

  • русия-
  • кремъл-
  • владимир путин-
  • украйна

Властта има административен ресурс, пропагандни канали, силови структури, има възможност да забранява, да ограничава, да завежда дела и да пренаписва учебниците

"Вие не сте моят президент": младите руснаци срещу Путин - 1
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Тревожността сред младите хора в Русия расте. А това може да се превърне в проблем за Путин. Защото властта трудно ще се справи с поколение, което не разбира дали има бъдеще в Русия, пише Татяна Фелгенхауер.

Неотдавна 26-годишният руски актьор Алексей Ярмущик излезе с обръщение към президента Владимир Путин, в което директно заяви: "Вие не сте моят президент!". Резонансът в социалните мрежи бе огромен, гледанията бяха милиони, коментарите - десетки хиляди.

В едно от последвалите многобройни интервюта Ярмущик признава, че негов основен мотив да запише видеото е била тревогата. У мен също се създаде впечатлението, че основното чувство тук не е протест, а по-скоро разочарование.

Как всичко бързо може да се промени

Руските власти от години възпитават младежи, които не задават въпроси, но се стигна до поколение, на което му се наложи да пита твърде рано.

Тези 20-годишни млади хора не са заварили Съветския съюз. За тях двойнствеността не е естествен начин на съществуване. Те не могат едновременно да говорят едно, да мислят друго, а да живеят по трети начин. Родителите им са били научени на това, бабите и дядовците им са го владеели още по-добре, но днешните младежи са израснали в съвсем друга Русия.

Те успяха да свикнат с интернет като естествена среда на свобода. Успяха да се почувстват част от глобалния свят. Те усвоиха възможността да могат да прочетат всеки текст, да гледат всеки филм, да контактуват с хора от други страни и да избират собствената си идентичност не като привилегия, а като базов елемент от съвременния свят. След това обаче стана ясно, че всичко това бързо може да бъде отменено. И никой така и не обясни защо.

Тревожността расте

Дори официалните кремълски социолози установяват, че младите възрастови групи говорят за тревога по-често от другите: 41 процента спрямо средния общ показател от 25 на сто. Проучванията установяват и, че сред младите хора между 18 и 24 години един от основните източници на стрес остава войната в Украйна - много по-често, отколкото при останалите групи.

26-годишният руски актьор Алексей Ярмущик излезе с обръщение към Путин, в което директно заяви: "Вие не сте моят президент!". Резонансът в социалните мрежи бе огромен.Снимка: Screenshot Instagram/@alexey_yarmushchik

Това не означава автоматически политически протест. А и тревогата рядко започва от политиката - тя започва от усещането, че губиш хоризонта си на планиране. Младите хора не могат да разберат къде ще живеят след пет години, ще могат ли да работят по специалността си (и дали изобщо ще имат работа), ще могат ли да излизат от страната, ще могат ли да се върнат, ще могат ли да казват това, което мислят, и дали изобщо ще могат да изградят живота си, без постоянно да се тревожат.

Алтернатива няма

Сега държавата предлага на младите изключително беден избор. Има наследници на правилните семейства, деца на чиновници, на хора от силовите структури, на богаташи, основните кланове вече имат династии. На тях системата винаги им е предоставяла специални възможности, докато мнозинството има само два други варианта.

То или трябва да демонстрира лоялност: да участва в държавните младежки проекти, да поддържа публично властта, да е готово да стане част от държавната машина или от щурмовите отряди. Или пък да води съществуване под постоянна заплаха: от наказателно дело, донос, мобилизация, професионални ограничения и ограничения на свободата.

Пространството за нормален живот между тези два полюса се стеснява все повече. Именно поради това думите "Вие не сте моят президент" предизвикаха такава реакция - мнозина разпознаха собственото си чувство. Чувството на липса на бъдеще.

И ако властта би могла да се справи с отделен блогър, ще ѝ бъде много по-трудно да се справи с цяло едно поколение, което не може да разбере дали има бъдеще.

Властта има административен ресурс, пропагандни канали, силови структури, има възможност да забранява, да ограничава, да завежда дела и да пренаписва учебниците. Но времето е ресурс, с който не разполага. Времето днес не работи за тези, които се опитват да консервират настоящето. То работи за тези млади хора, които едва сега се учат да задават въпроси.

Татяна Фелгенхауер е руска журналистка, водеща на Тhe Breakfast show и на YouTube-канала "Медиазона".


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    66 17 Отговор
    Щом Дойче зеле казва нещо, значи е точно обратното.

    Коментиран от #51

    17:46 03.08.2026

  • 2 пръц

    59 16 Отговор
    вкиснатото дойче зеле пак осмърдя сайта.

    17:47 03.08.2026

  • 3 Тука има един дебил, дето мрази DW

    20 48 Отговор
    но всеки ден го чете!

    Коментиран от #14, #15

    17:47 03.08.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    27 42 Отговор
    Не барайте путен!
    Той най добре утилизира руснята!

    17:48 03.08.2026

  • 5 Факти

    26 43 Отговор
    Всички руснаци са срещу Путин и се надяват Зеленски да ги освободи от него. Тия, дето подкрепят Путин, са тясно малцинство. Изборите са фарс. Путин не брои бюлетини.

    Коментиран от #31, #33, #100

    17:49 03.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 1234

    44 15 Отговор
    А пък Зеленски в Украйна го обожават, особено като ги могилизира си умират от кеф ;-)!

    Коментиран от #26

    17:50 03.08.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    33 8 Отговор
    Като гласуват 100% - не било демократично,
    когато 80% - нормално е другите 20% да обявят, че не са гласували за този президент,
    но искат или не, той е ТЕХЕН Президент❗

    Коментиран от #32

    17:50 03.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Само зърнах ,в движение заглавието!

    40 13 Отговор
    И веднага познах кой е автора...😀👍!

    17:51 03.08.2026

  • 11 Кой е този?

    3 10 Отговор
    Сенката в 4 филма играл крайпътно колче и вече актьор, че и със самочувствие.

    17:51 03.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Сатана Z

    30 14 Отговор
    Татяна Фелгенхауер е руска журналистка

    Минала покрай Руска и най-вече покрай журналистка.
    Но щом Гьобелс веле цвили на умряло ,значи Владимир Путин си върши работата добре.75% одобрение от народите на Руската федерация,за разлика от фашето Мерц

    17:52 03.08.2026

  • 14 А Ти,от кои дебили си...?!

    18 6 Отговор

    До коментар #3 от "Тука има един дебил, дето мрази DW":

    Дето обича DW и всеки ден го чете...!

    17:52 03.08.2026

  • 15 00014

    24 7 Отговор

    До коментар #3 от "Тука има един дебил, дето мрази DW":

    Всеки от нас има право да се посмее на глупостите им, които съм сигурен, че само такива като тебе ги четат. Аз прочитам заглавието и след това се кефя на коментарите.

    17:53 03.08.2026

  • 16 Путин е

    20 15 Отговор
    Най великият президент за всички времена

    Коментиран от #22

    17:53 03.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ба бааааа

    19 14 Отговор

    До коментар #12 от "Токущо по БНТ казаха:":

    Виж паленце Русия не губи войната а ти понаучи РУСКИ и се разгледай по другите сайтове какво се случва

    Коментиран от #42

    17:55 03.08.2026

  • 19 Вълк

    17 20 Отговор
    Путин е ясен ще падне от някоя тераса да му мислят младите руснаци

    Коментиран от #61

    17:55 03.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 койдазнай

    13 22 Отговор
    Когато вече Путин е обесен на червения площад, тука още ще има някакви русофили, които ще се кълнат в него! Просто нашите много бавно схващат. Така е било със Сталин, така беше с Брежнев и Горбачов. Така ще и сега!

    17:56 03.08.2026

  • 22 Да така е

    12 13 Отговор

    До коментар #16 от "Путин е":

    Само той ще унищожи раша та

    Коментиран от #27

    17:56 03.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Само

    9 10 Отговор
    Нашите копеи верват в руский мир

    17:57 03.08.2026

  • 25 Не се занимавайте с Путин,

    17 10 Отговор
    ами отворете очите си, защото Черно море е вече изцяло Руско. Потопяат се сички кораби отпреавил се към заворените Украински пристанища. Скоро Румънси и ългарски портове могат да бъдат затворени.

    Коментиран от #38

    17:57 03.08.2026

  • 26 Предният ден...

    16 8 Отговор

    До коментар #7 от "1234":

    ...един украинец простреля четирима от ,,Бусофикационните органи" - ТЦК...!
    Воден от... ,,народна любов" към тях...!

    Коментиран от #37

    17:57 03.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Русодебил

    13 17 Отговор
    Тези русодебили даже не фатат, че статията е написана от Татяна Фелгенхауер, а не от Дойче Веле!

    17:58 03.08.2026

  • 29 Аеееее

    18 4 Отговор
    Кресливата измет марш на фронта

    17:58 03.08.2026

  • 30 Млад лявобережен

    2 15 Отговор
    Мразя Путин, обичам Прайд!

    17:59 03.08.2026

  • 31 Съвет!

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Факти":

    Намали фантастичните филми...!

    17:59 03.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Мишел

    12 18 Отговор

    До коментар #5 от "Факти":

    Реалната подкрепа за Путин е 25%.Другото е ака бала.

    18:01 03.08.2026

  • 34 МнОооого руско!

    10 7 Отговор
    Това име Фелгенхауер... много руско бЕеее...! То и тия от Майдана от 1917г. все бяха п.сета на - бАуер и - щАйн?

    Коментиран от #64, #111

    18:01 03.08.2026

  • 35 Дойче веле 🚾

    8 11 Отговор
    Дойче веле 🚾🇺🇦🖕

    18:01 03.08.2026

  • 36 Кой ли?!

    10 3 Отговор

    До коментар #23 от "Мухахаха":

    Шматките,гледат БНТ...!

    18:02 03.08.2026

  • 37 1234

    10 6 Отговор

    До коментар #26 от "Предният ден...":

    Човекът е превъртял от кеф, а то в Украйна няма и избори, забранени са, Зеленски е самата демокрация, а Путин диктатор ;-)!

    18:03 03.08.2026

  • 38 Ко речи?

    4 5 Отговор

    До коментар #25 от "Не се занимавайте с Путин,":

    На какви вещества си?

    18:05 03.08.2026

  • 39 Ами ДА...!

    11 5 Отговор

    До коментар #32 от "Ей това да си копейка е Божие наказание":

    Стоплил си!
    Щото Донбас,си остава завинаги Руски...!

    Коментиран от #46, #58

    18:05 03.08.2026

  • 40 Колко процента от младите

    13 5 Отговор
    Във Франция казват: Макроне ти си моя президент или за Мерц, ти си моя канцлер ? хахахаха .....

    18:06 03.08.2026

  • 41 и ние така викахме навремето

    13 2 Отговор
    вие не сте моята Тиква
    ама човечеца си е жив здрав и си се радва на чекмеджетата

    18:07 03.08.2026

  • 42 Карбовски

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "Ба бааааа":

    По кои сайтове?

    Коментиран от #47

    18:07 03.08.2026

  • 43 Много е важно ши знаете

    10 6 Отговор
    Че някакво пишлеме, 26-годишен руски актьор Алексей Ярмущик бил казал за Путин "Вие не сте моят президент!"....

    Коментиран от #96

    18:08 03.08.2026

  • 44 Хомосъветикyc си отива, идва светлина

    7 7 Отговор
    Хомосъветикус е лесен за водене като добитък, с остена. Толкова са облъчени и програмирани от съветска пропаганда, че са изгубили човешкото в себе си. За хомосъветикус водещото е завистта, злобата и робската подчиненост на вожда. Виждаме го всеки ден в Родината ни, неграмотни съветски хора как злобеят и завиждат над всеки свободолюбив и предприемчив българин.

    18:08 03.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 При толкоз руска тор викаш

    4 5 Отговор

    До коментар #39 от "Ами ДА...!":

    😅😅😅😅
    Лично ти кво пИчелиш от това?🤣🤣🤣

    18:09 03.08.2026

  • 47 Питай

    5 1 Отговор

    До коментар #42 от "Карбовски":

    Дайнов той знае

    18:10 03.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Защо

    10 4 Отговор
    не напишете какво мислят малдите в ЕС за Макрон, Мерц, Мелони.. и целокупното ЕП начело с Урсула? Дали ги препознават като свои политически лидери? Всякакви такива статии са - виждам треските на другите, ама не виждам гредата в мен...

    18:12 03.08.2026

  • 50 Извода какъв е ?

    6 3 Отговор
    Че на 20-годишните "млади хора" им е нужно да бъдат правилно възпитавани а не като нашите килеши

    18:13 03.08.2026

  • 51 Мнение

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    ТОЧНО ТАКА ЗА ДВ!

    ТОВА Е ЕДНА ОТ НАЙ-ПРОДАЖНИТЕ, ЛЪЖЛИВИ, МАНИПУЛАТИВНИ И ДОЛНИ МЕДИИ В СВЕТА!
    НЕ ПРОСТО НЕ ТРЯБВА ДА Й СЕ ВЯРВА, А МОМЕНТАЛНО ДА СЕ БЛОКИРА!!!

    КОЙТО РАЗПРОСТРАНЯВА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ ОТ ОВЛАДЕНИ МЕДИИ КАТО ДВ, СЕ ПРЕВРЪЩА В СЪУЧАСТНИК НА ЛЪЖАТА И НА ЗЛОТО!

    Коментиран от #91

    18:13 03.08.2026

  • 52 това са думи на дойчовците

    9 4 Отговор
    а не на руснаците , те дойчовците казват че оня не е техен канцлер , изобщо неолибералните дойчовци са страшно объркани напоследък , да се надяваме АЛТЕРНАТИВА ЗА ГЕРМАНИЯ която е единствената германска партия да спечели и ГЕРМАНИЯ да стане държава на ГЕРМАНЦИТЕ , тя сега е на мигрантите и на украинците

    18:14 03.08.2026

  • 53 Народа казва

    4 4 Отговор
    Няма стадо без мърша, няма държава без продажници и родоостъпници....

    18:14 03.08.2026

  • 54 Истината

    10 4 Отговор
    Вижда се ,че наслениците на Гьобелс са по-големи нацисти.
    Начело е DW.

    18:14 03.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 И да не забравяме

    3 3 Отговор
    Дезинформацията и хибридията НИ западната е много по яка от хибридията МУ на Путин!!!

    18:15 03.08.2026

  • 57 То е нормално младите да са

    5 4 Отговор
    Неопитни, неграмотни и неориентирани. Точно за това са старите да им набиват мозък в кратуните

    18:16 03.08.2026

  • 58 койдазнай

    4 5 Отговор

    До коментар #39 от "Ами ДА...!":

    Бе то Херсон беше завинаги руски, имаше и плакати с такива надписи! Дори закараха някакви руснаци да гласуват на “референдум”, с който въпросът беше окончателно решен, а регионът вписан тържествено в Конституцията на Русия. След това генерал Армагедон реши да бяга от единственият областен град, дето руснаците успяха да завземат, докато не са го направили на запеканка. По случая Путин обясни, че било жест на добра воля.

    18:17 03.08.2026

  • 59 нормален човек няма да чете тоя пасквил

    8 4 Отговор
    айде пак лъжи от дойче зелето

    ама кои ви вярва бе?

    18:20 03.08.2026

  • 60 И нас тва

    2 2 Отговор
    кво ни интересува ? "Младите хора" си имат родители. Те да ги превъзпитават.

    18:29 03.08.2026

  • 61 Азиатец

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "Вълк":

    "Путин е ясен ще падне от някоя тераса да му мислят младите руснаци"

    Може и да падне, когато паднат на коча мъдeтe.

    Коментиран от #69

    18:29 03.08.2026

  • 62 Факт

    2 3 Отговор
    Кви руснаци,няма такива,русия е територия украинска,населявана от над 100 диви племена,хазари,печенеги татари,буряти и др.

    Коментиран от #76

    18:30 03.08.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Хаген Дас

    2 3 Отговор
    Фелгенхауер, още като прочетеш името и разбираш пропагандата на Дойче теле! От 70- 80 милиона младежи един да не го харесват е нищо, руснаците са патриоти и за тях Русия да е сила е нещо повече!

    18:31 03.08.2026

  • 66 ДВ плаща

    3 2 Отговор
    Факти..публикува

    18:31 03.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Аде ся

    2 2 Отговор

    До коментар #61 от "Азиатец":

    Пазете Путин че слрдващия няма да ви жали и войната много бързо ще преключи

    18:34 03.08.2026

  • 70 Азиатец

    4 1 Отговор
    А какво мислят младите германци за канцлера си Мерц ? И не само младите.
    Путин е на светлинни години по одобрение.
    Сумата от процентите на одобрение в собствените им страни на Тръмп, Мерц, Макрон, Страмър /или който е сега/, Урсула, Калас и т.н. е по-малък от процента на одобрение на Путин в Русия.

    18:35 03.08.2026

  • 71 Бреййййй

    4 1 Отговор
    "Младите хора" вика не могат да разберат къде ще живеят след пет години, ще могат ли да работят по специалността си... Не са вика като българите дето всичко им е ясно и 6

    18:35 03.08.2026

  • 72 DW кога ще

    4 1 Отговор
    напишете два реда за протестите срещу Зеленски?? От 150 милиона е нормално да има десетина мразещи Путин...

    Коментиран от #79

    18:35 03.08.2026

  • 73 Изпрюй

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Само питам":

    Полюциите на Путин.
    Удави се лакомнико.

    18:35 03.08.2026

  • 74 интересно

    3 1 Отговор
    Ако аз заявя в официално обръщение на урсула, че тя не е моят председател на ек, дойчето и тази татяна ще го отразят ли така помпозно?!?

    Коментиран от #78

    18:36 03.08.2026

  • 75 Само да кажа

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Само питам":

    Тебе у сички дупки са те насилвали

    18:36 03.08.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 И почват

    0 0 Отговор
    Маъросовците и встенкарире да плюят това е дойче веле и прочие.Семчицата ви Нед о кла те на в ауспуха да е........... б. а.

    18:38 03.08.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Тихо бре

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "DW кога ще":

    Руската су Ка.

    18:40 03.08.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 В България

    2 1 Отговор
    Не е като в лошата Русия . Не трябва младежите да поддържат и да подкрепят властта и не трябва да стават в никакъв случай част от държавната машина ! Нееее ! А пък в армията или полицията да влязат, това в никакъв случай не трябва да се прави ! Само Пщпреврати, майдани и атентати трябва да правят нали?

    18:46 03.08.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 така, де

    4 0 Отговор
    И аз заявявам, че йотовица не е моят Президент, но никой не ме отразява.

    Коментиран от #88

    18:48 03.08.2026

  • 86 свободна русия

    0 2 Отговор
    Хайде сега Дойче зеле?Кое не е вярна бе ,другар.?Като не ви изнася нещо залочвате да обиждате.
    Ами това е .В свободен свят диктатори не виреят.

    Коментиран от #92

    18:50 03.08.2026

  • 87 Хмм

    1 0 Отговор
    фелгенхауер, типична руска фамилия, затова си има избори, тези млади хора са гласували против Путин, естествен процес, но са малцинство и какво предлага журналистката с неруска фамилия?

    18:50 03.08.2026

  • 88 ДВ плаща

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "така, де":

    и го отразяват.
    Плащай , ще те публикуват и Йотова няма да стане президент

    18:51 03.08.2026

  • 89 Абе има верно

    1 0 Отговор
    психиатрични деформации при младите руснаци но са стотици пъти по малко от тези в ЕС. Като гледат ние в България до къде се докарахме с тоя ЕС и много бързо изтрезняват

    18:53 03.08.2026

  • 90 Да бе ,да ! 🤔

    1 0 Отговор
    Урсула и Кая бе са ми никакви ! Някой да знае кой ги е избирал ?!

    18:53 03.08.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "свободна русия":

    За Тръмп ли говориш?

    18:54 03.08.2026

  • 93 ТИР

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "Ха ХаХа":

    Доста изчерпателно обяснение, което с малко думи ще бъдеш поставен на място,,,!

    18:56 03.08.2026

  • 94 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Еврейското зеле пак се опитва с гол г@@ таралеж да мачка

    18:57 03.08.2026

  • 95 Из падмасковие

    0 0 Отговор
    Все едно и също,тръгваме като аслани и се връщаме абасралис,и винагбглад и мизерия в русия

    19:03 03.08.2026

  • 96 актьорчетата, псевдокултурниците

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Много е важно ши знаете":

    безделниците както и една голяма част от свободните професии винаги са били болшинствито от предателите и приоритетна целева група на чужди разузнавания и служби. Психологичният им профил е подходящ. Колкото повече псевдокултурници и интелектуалци има в една държава толкова по слаба и уязвима е тя. На този принцип беше създадено на времето и СДС, така се разби и обществото в Украйна.Това са и кадрите основно в НПО-тата с чуждестранно финансиране. ....

    19:03 03.08.2026

  • 97 Доказано

    1 0 Отговор
    ДВ винаги лъже за Русия!

    ДВ подкрепя войните и геноцидите на Запада!

    ДВ насажда русофобия и фашизъм!

    19:03 03.08.2026

  • 98 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    1 1 Отговор
    Копaете дънoто с пpимитивната рycофобия на Дoйче Beле.

    Нека да напомним пpoтеста на германците, който накара некaдърницата
    Ангeла Меркел да се пенсионира.
    Тогава германците скандираха - "Меркел в Cибиp, Пyтин в Беpлин".
    Тази новина на времето се беше промъкнала защото тогава нямаше тотална цeнзура на запад, както е сега.

    19:03 03.08.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 4567

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Факти":

    Тези, които подкрепят Путин в Русия, са по-малко от подкрепящите го в БГ.

    Коментиран от #105

    19:05 03.08.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Кирилчо

    0 0 Отговор
    Току що гледа филмче на млади руски филолози за Кирилицата. Цял час говориха без нито веднъж да споменат България.


    Изглежда българия не съществува и никога не е била. Затова толкова много млади българи са по-руснаци от руснаците.

    Коментиран от #108

    19:07 03.08.2026

  • 103 Алоооо..двелето !

    1 0 Отговор
    А още по младите на 8-10 години как са?

    19:07 03.08.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Тези, които подкрепят Ивайло Мирчев

    2 0 Отговор

    До коментар #100 от "4567":

    може да се съберат в един Москвич.

    19:08 03.08.2026

  • 106 Прави са

    0 0 Отговор
    Презедент се избира.

    Путин е техен господар-робовладелец. Неизбран, а от Бога е цар.

    19:08 03.08.2026

  • 107 Е да де,

    1 1 Отговор
    "Проучванията установяват и, че сред младите хора между 18 и 24 години един от основните източници на стрес остава войната в Украйна - много по-често, отколкото при останалите групи."

    А кои да се стресират повече, тези над 70, които не подлежат на мобилизация ли? Съжалявам, че попадам точно в тази категория и би трябвало да не се стресирам толкова, но за мен по важна е справедливостта, а не емоциите. Според мен е неразумно да поддържаш на най високия пост човек действащмпредимно емоционално а не рционално в полза на целия народ, но ва се слу1ва вече над 35 години и у нас. Ако Моисей е бил предводител на народа си 40 години преди да се заселят на обетована земя и това се тълкува като достатъчен период от време за да се смени мисленето, то ние понеже не можахме да изберем своя Моисей у нас вече на финала сме точно като в началото и май ще трябват 80.

    Коментиран от #114

    19:09 03.08.2026

  • 108 Ти се опитваш да правиш по примитивна

    0 0 Отговор

    До коментар #102 от "Кирилчо":

    русофобия дори от Дoйче Beле.

    19:10 03.08.2026

  • 109 Перо

    2 0 Отговор
    Българи, живеещи в Русия от години, казват съвсем други неща, коренно различни от тези на БГ екипа на DW!

    19:10 03.08.2026

  • 110 младите руснаци:

    1 0 Отговор
    Настъплението продължава, освободихме още две села в Харковска област и изключихме ДВ

    19:11 03.08.2026

  • 111 Руснак

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "МнОооого руско!":

    И кое име е руско? Ето ти името на руския цар:

    Николай Александрович фон Холщайн-Готорп-Романов

    19:13 03.08.2026

  • 112 Хахахахаха

    0 0 Отговор
    Интересно хаха, не го обичат а защо факти не качих видеото от Санкт Петербург как Путин се разхожда сред хората и те му се радват, както укрите Зеленски кога така ще се разходи да усети украинската любов хахахахах, пропагандата не минава, Путин 77 процента го подкрепят, а наркомана колко хахахах

    19:14 03.08.2026

  • 113 Така де

    1 0 Отговор
    Прави са. Такова мракобесие нямаше дори и в СССР. И за какво, 1 млн. жертви, безсмислени лишения и бедност. Е няма да стане. Ще има печален край за диктатора.

    19:14 03.08.2026

  • 114 Мобилизация в Русия няма

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "Е да де,":

    Всеки мъж в мобилизационна възраст може да напусне Русия когато си пожелае без никакви ограничения, за разлика от Украйна.

    Продължавате да пускате примитивните си лъжи, но едва ли някой ви се връзва повече.

    19:14 03.08.2026