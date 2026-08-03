"Вие не сте моят президент": младите руснаци срещу Путин

Тревожността сред младите хора в Русия расте. А това може да се превърне в проблем за Путин. Защото властта трудно ще се справи с поколение, което не разбира дали има бъдеще в Русия, пише Татяна Фелгенхауер.
Неотдавна 26-годишният руски актьор Алексей Ярмущик излезе с обръщение към президента Владимир Путин, в което директно заяви: "Вие не сте моят президент!". Резонансът в социалните мрежи бе огромен, гледанията бяха милиони, коментарите - десетки хиляди.
В едно от последвалите многобройни интервюта Ярмущик признава, че негов основен мотив да запише видеото е била тревогата. У мен също се създаде впечатлението, че основното чувство тук не е протест, а по-скоро разочарование.
Как всичко бързо може да се промени
Руските власти от години възпитават младежи, които не задават въпроси, но се стигна до поколение, на което му се наложи да пита твърде рано.
Тези 20-годишни млади хора не са заварили Съветския съюз. За тях двойнствеността не е естествен начин на съществуване. Те не могат едновременно да говорят едно, да мислят друго, а да живеят по трети начин. Родителите им са били научени на това, бабите и дядовците им са го владеели още по-добре, но днешните младежи са израснали в съвсем друга Русия.
Те успяха да свикнат с интернет като естествена среда на свобода. Успяха да се почувстват част от глобалния свят. Те усвоиха възможността да могат да прочетат всеки текст, да гледат всеки филм, да контактуват с хора от други страни и да избират собствената си идентичност не като привилегия, а като базов елемент от съвременния свят. След това обаче стана ясно, че всичко това бързо може да бъде отменено. И никой така и не обясни защо.
Тревожността расте
Дори официалните кремълски социолози установяват, че младите възрастови групи говорят за тревога по-често от другите: 41 процента спрямо средния общ показател от 25 на сто. Проучванията установяват и, че сред младите хора между 18 и 24 години един от основните източници на стрес остава войната в Украйна - много по-често, отколкото при останалите групи.
26-годишният руски актьор Алексей Ярмущик излезе с обръщение към Путин, в което директно заяви: "Вие не сте моят президент!". Резонансът в социалните мрежи бе огромен.Снимка: Screenshot Instagram/@alexey_yarmushchik
Това не означава автоматически политически протест. А и тревогата рядко започва от политиката - тя започва от усещането, че губиш хоризонта си на планиране. Младите хора не могат да разберат къде ще живеят след пет години, ще могат ли да работят по специалността си (и дали изобщо ще имат работа), ще могат ли да излизат от страната, ще могат ли да се върнат, ще могат ли да казват това, което мислят, и дали изобщо ще могат да изградят живота си, без постоянно да се тревожат.
Алтернатива няма
Сега държавата предлага на младите изключително беден избор. Има наследници на правилните семейства, деца на чиновници, на хора от силовите структури, на богаташи, основните кланове вече имат династии. На тях системата винаги им е предоставяла специални възможности, докато мнозинството има само два други варианта.
То или трябва да демонстрира лоялност: да участва в държавните младежки проекти, да поддържа публично властта, да е готово да стане част от държавната машина или от щурмовите отряди. Или пък да води съществуване под постоянна заплаха: от наказателно дело, донос, мобилизация, професионални ограничения и ограничения на свободата.
Пространството за нормален живот между тези два полюса се стеснява все повече. Именно поради това думите "Вие не сте моят президент" предизвикаха такава реакция - мнозина разпознаха собственото си чувство. Чувството на липса на бъдеще.
И ако властта би могла да се справи с отделен блогър, ще ѝ бъде много по-трудно да се справи с цяло едно поколение, което не може да разбере дали има бъдеще.
Властта има административен ресурс, пропагандни канали, силови структури, има възможност да забранява, да ограничава, да завежда дела и да пренаписва учебниците. Но времето е ресурс, с който не разполага. Времето днес не работи за тези, които се опитват да консервират настоящето. То работи за тези млади хора, които едва сега се учат да задават въпроси.
Татяна Фелгенхауер е руска журналистка, водеща на Тhe Breakfast show и на YouTube-канала "Медиазона".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
Коментиран от #51
17:46 03.08.2026
2 пръц
17:47 03.08.2026
3 Тука има един дебил, дето мрази DW
Коментиран от #14, #15
17:47 03.08.2026
4 Ганя Путинофила
Той най добре утилизира руснята!
17:48 03.08.2026
5 Факти
Коментиран от #31, #33, #100
17:49 03.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 1234
Коментиран от #26
17:50 03.08.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
когато 80% - нормално е другите 20% да обявят, че не са гласували за този президент,
но искат или не, той е ТЕХЕН Президент❗
Коментиран от #32
17:50 03.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Само зърнах ,в движение заглавието!
17:51 03.08.2026
11 Кой е този?
17:51 03.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Сатана Z
Минала покрай Руска и най-вече покрай журналистка.
Но щом Гьобелс веле цвили на умряло ,значи Владимир Путин си върши работата добре.75% одобрение от народите на Руската федерация,за разлика от фашето Мерц
17:52 03.08.2026
14 А Ти,от кои дебили си...?!
До коментар #3 от "Тука има един дебил, дето мрази DW":Дето обича DW и всеки ден го чете...!
17:52 03.08.2026
15 00014
До коментар #3 от "Тука има един дебил, дето мрази DW":Всеки от нас има право да се посмее на глупостите им, които съм сигурен, че само такива като тебе ги четат. Аз прочитам заглавието и след това се кефя на коментарите.
17:53 03.08.2026
16 Путин е
Коментиран от #22
17:53 03.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ба бааааа
До коментар #12 от "Токущо по БНТ казаха:":Виж паленце Русия не губи войната а ти понаучи РУСКИ и се разгледай по другите сайтове какво се случва
Коментиран от #42
17:55 03.08.2026
19 Вълк
Коментиран от #61
17:55 03.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 койдазнай
17:56 03.08.2026
22 Да така е
До коментар #16 от "Путин е":Само той ще унищожи раша та
Коментиран от #27
17:56 03.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Само
17:57 03.08.2026
25 Не се занимавайте с Путин,
Коментиран от #38
17:57 03.08.2026
26 Предният ден...
До коментар #7 от "1234":...един украинец простреля четирима от ,,Бусофикационните органи" - ТЦК...!
Воден от... ,,народна любов" към тях...!
Коментиран от #37
17:57 03.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Русодебил
17:58 03.08.2026
29 Аеееее
17:58 03.08.2026
30 Млад лявобережен
17:59 03.08.2026
31 Съвет!
До коментар #5 от "Факти":Намали фантастичните филми...!
17:59 03.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Мишел
До коментар #5 от "Факти":Реалната подкрепа за Путин е 25%.Другото е ака бала.
18:01 03.08.2026
34 МнОооого руско!
Коментиран от #64, #111
18:01 03.08.2026
35 Дойче веле 🚾
18:01 03.08.2026
36 Кой ли?!
До коментар #23 от "Мухахаха":Шматките,гледат БНТ...!
18:02 03.08.2026
37 1234
До коментар #26 от "Предният ден...":Човекът е превъртял от кеф, а то в Украйна няма и избори, забранени са, Зеленски е самата демокрация, а Путин диктатор ;-)!
18:03 03.08.2026
38 Ко речи?
До коментар #25 от "Не се занимавайте с Путин,":На какви вещества си?
18:05 03.08.2026
39 Ами ДА...!
До коментар #32 от "Ей това да си копейка е Божие наказание":Стоплил си!
Щото Донбас,си остава завинаги Руски...!
Коментиран от #46, #58
18:05 03.08.2026
40 Колко процента от младите
18:06 03.08.2026
41 и ние така викахме навремето
ама човечеца си е жив здрав и си се радва на чекмеджетата
18:07 03.08.2026
42 Карбовски
До коментар #18 от "Ба бааааа":По кои сайтове?
Коментиран от #47
18:07 03.08.2026
43 Много е важно ши знаете
Коментиран от #96
18:08 03.08.2026
44 Хомосъветикyc си отива, идва светлина
18:08 03.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 При толкоз руска тор викаш
До коментар #39 от "Ами ДА...!":😅😅😅😅
Лично ти кво пИчелиш от това?🤣🤣🤣
18:09 03.08.2026
47 Питай
До коментар #42 от "Карбовски":Дайнов той знае
18:10 03.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Защо
18:12 03.08.2026
50 Извода какъв е ?
18:13 03.08.2026
51 Мнение
До коментар #1 от "Хаха":ТОЧНО ТАКА ЗА ДВ!
ТОВА Е ЕДНА ОТ НАЙ-ПРОДАЖНИТЕ, ЛЪЖЛИВИ, МАНИПУЛАТИВНИ И ДОЛНИ МЕДИИ В СВЕТА!
НЕ ПРОСТО НЕ ТРЯБВА ДА Й СЕ ВЯРВА, А МОМЕНТАЛНО ДА СЕ БЛОКИРА!!!
КОЙТО РАЗПРОСТРАНЯВА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ ОТ ОВЛАДЕНИ МЕДИИ КАТО ДВ, СЕ ПРЕВРЪЩА В СЪУЧАСТНИК НА ЛЪЖАТА И НА ЗЛОТО!
Коментиран от #91
18:13 03.08.2026
52 това са думи на дойчовците
18:14 03.08.2026
53 Народа казва
18:14 03.08.2026
54 Истината
Начело е DW.
18:14 03.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 И да не забравяме
18:15 03.08.2026
57 То е нормално младите да са
18:16 03.08.2026
58 койдазнай
До коментар #39 от "Ами ДА...!":Бе то Херсон беше завинаги руски, имаше и плакати с такива надписи! Дори закараха някакви руснаци да гласуват на “референдум”, с който въпросът беше окончателно решен, а регионът вписан тържествено в Конституцията на Русия. След това генерал Армагедон реши да бяга от единственият областен град, дето руснаците успяха да завземат, докато не са го направили на запеканка. По случая Путин обясни, че било жест на добра воля.
18:17 03.08.2026
59 нормален човек няма да чете тоя пасквил
ама кои ви вярва бе?
18:20 03.08.2026
60 И нас тва
18:29 03.08.2026
61 Азиатец
До коментар #19 от "Вълк":"Путин е ясен ще падне от някоя тераса да му мислят младите руснаци"
Може и да падне, когато паднат на коча мъдeтe.
Коментиран от #69
18:29 03.08.2026
62 Факт
Коментиран от #76
18:30 03.08.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Хаген Дас
18:31 03.08.2026
66 ДВ плаща
18:31 03.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Аде ся
До коментар #61 от "Азиатец":Пазете Путин че слрдващия няма да ви жали и войната много бързо ще преключи
18:34 03.08.2026
70 Азиатец
Путин е на светлинни години по одобрение.
Сумата от процентите на одобрение в собствените им страни на Тръмп, Мерц, Макрон, Страмър /или който е сега/, Урсула, Калас и т.н. е по-малък от процента на одобрение на Путин в Русия.
18:35 03.08.2026
71 Бреййййй
18:35 03.08.2026
72 DW кога ще
Коментиран от #79
18:35 03.08.2026
73 Изпрюй
До коментар #68 от "Само питам":Полюциите на Путин.
Удави се лакомнико.
18:35 03.08.2026
74 интересно
Коментиран от #78
18:36 03.08.2026
75 Само да кажа
До коментар #68 от "Само питам":Тебе у сички дупки са те насилвали
18:36 03.08.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 И почват
18:38 03.08.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Тихо бре
До коментар #72 от "DW кога ще":Руската су Ка.
18:40 03.08.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 В България
18:46 03.08.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 така, де
Коментиран от #88
18:48 03.08.2026
86 свободна русия
Ами това е .В свободен свят диктатори не виреят.
Коментиран от #92
18:50 03.08.2026
87 Хмм
18:50 03.08.2026
88 ДВ плаща
До коментар #85 от "така, де":и го отразяват.
Плащай , ще те публикуват и Йотова няма да стане президент
18:51 03.08.2026
89 Абе има верно
18:53 03.08.2026
90 Да бе ,да ! 🤔
18:53 03.08.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Ха ХаХа
До коментар #86 от "свободна русия":За Тръмп ли говориш?
18:54 03.08.2026
93 ТИР
До коментар #84 от "Ха ХаХа":Доста изчерпателно обяснение, което с малко думи ще бъдеш поставен на място,,,!
18:56 03.08.2026
94 Kaлпазанин
18:57 03.08.2026
95 Из падмасковие
19:03 03.08.2026
96 актьорчетата, псевдокултурниците
До коментар #43 от "Много е важно ши знаете":безделниците както и една голяма част от свободните професии винаги са били болшинствито от предателите и приоритетна целева група на чужди разузнавания и служби. Психологичният им профил е подходящ. Колкото повече псевдокултурници и интелектуалци има в една държава толкова по слаба и уязвима е тя. На този принцип беше създадено на времето и СДС, така се разби и обществото в Украйна.Това са и кадрите основно в НПО-тата с чуждестранно финансиране. ....
19:03 03.08.2026
97 Доказано
ДВ подкрепя войните и геноцидите на Запада!
ДВ насажда русофобия и фашизъм!
19:03 03.08.2026
98 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Нека да напомним пpoтеста на германците, който накара некaдърницата
Ангeла Меркел да се пенсионира.
Тогава германците скандираха - "Меркел в Cибиp, Пyтин в Беpлин".
Тази новина на времето се беше промъкнала защото тогава нямаше тотална цeнзура на запад, както е сега.
19:03 03.08.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 4567
До коментар #5 от "Факти":Тези, които подкрепят Путин в Русия, са по-малко от подкрепящите го в БГ.
Коментиран от #105
19:05 03.08.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Кирилчо
Изглежда българия не съществува и никога не е била. Затова толкова много млади българи са по-руснаци от руснаците.
Коментиран от #108
19:07 03.08.2026
103 Алоооо..двелето !
19:07 03.08.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Тези, които подкрепят Ивайло Мирчев
До коментар #100 от "4567":може да се съберат в един Москвич.
19:08 03.08.2026
106 Прави са
Путин е техен господар-робовладелец. Неизбран, а от Бога е цар.
19:08 03.08.2026
107 Е да де,
А кои да се стресират повече, тези над 70, които не подлежат на мобилизация ли? Съжалявам, че попадам точно в тази категория и би трябвало да не се стресирам толкова, но за мен по важна е справедливостта, а не емоциите. Според мен е неразумно да поддържаш на най високия пост човек действащмпредимно емоционално а не рционално в полза на целия народ, но ва се слу1ва вече над 35 години и у нас. Ако Моисей е бил предводител на народа си 40 години преди да се заселят на обетована земя и това се тълкува като достатъчен период от време за да се смени мисленето, то ние понеже не можахме да изберем своя Моисей у нас вече на финала сме точно като в началото и май ще трябват 80.
Коментиран от #114
19:09 03.08.2026
108 Ти се опитваш да правиш по примитивна
До коментар #102 от "Кирилчо":русофобия дори от Дoйче Beле.
19:10 03.08.2026
109 Перо
19:10 03.08.2026
110 младите руснаци:
19:11 03.08.2026
111 Руснак
До коментар #34 от "МнОооого руско!":И кое име е руско? Ето ти името на руския цар:
Николай Александрович фон Холщайн-Готорп-Романов
19:13 03.08.2026
112 Хахахахаха
19:14 03.08.2026
113 Така де
19:14 03.08.2026
114 Мобилизация в Русия няма
До коментар #107 от "Е да де,":Всеки мъж в мобилизационна възраст може да напусне Русия когато си пожелае без никакви ограничения, за разлика от Украйна.
Продължавате да пускате примитивните си лъжи, но едва ли някой ви се връзва повече.
19:14 03.08.2026