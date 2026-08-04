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Мирчев обяви: Няма да има обща партийна кандидатура за президент с ГЕРБ

Мирчев обяви: Няма да има обща партийна кандидатура за президент с ГЕРБ

4 Август, 2026 17:04 738 30

  • ивайло мирчев-
  • партийна кандидатура-
  • герб-
  • президент

ДБ, ПП и Форумът за демократично действие гледаме в една посока за президентските избори, подчерта той. Работим активно по този процес и сега има организационни срещи. Надявам се скоро да има новини, добави съпредседателят на „Да, България“.

Мирчев обяви: Няма да има обща партийна кандидатура за президент с ГЕРБ - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Няма да има обща партийна кандидатура за президент с ГЕРБ. Никога не сме обсъждали партийна кандидатура, заяви на брифинг в централата на партията съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, предават от БТА.

По думите му бъдещият кандидат за президент трябва да обедини много широка част от българското общество, което в момента е силно разделено. Поради тази причина, според Мирчев, партийна кандидатура изобщо не е вариант и затова са песимисти, че заедно с ГЕРБ могат да имат обща партийна двойка за президент и вицепрезидент.

„Демократична България“ (ДБ) с „Продължаваме промяната“ (ПП) сме на една страница, отговори Мирчев на въпрос дали с бившия си коалиционен партньор ще имат обща президентска номинация. ДБ, ПП и Форумът за демократично действие гледаме в една посока за президентските избори, подчерта той. Работим активно по този процес и сега има организационни срещи. Надявам се скоро да има новини, добави съпредседателят на „Да, България“.

Бъдещият кандидат сам ще обяви, когато реши, отговори Мирчев на въпрос дали това ще е Андрей Гюров.

„Не виждам включването на „Търкиш петролиум“ в проучванията за газ и нефт в Черно море да е обвързано със замразяването на договора с „Боташ“, отговори той на въпрос. Това е процес, който се движи доста преди правителството на Радев да дойде на власт“, отбеляза той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Селяндур

    19 0 Отговор
    Който се пидсъригва като мутра от 90-те!
    И акъла му е толкова!
    Но пък от тъпотията му всички умни хора могат да си извадят заключение!

    17:12 04.08.2026

  • 2 Лозан

    9 0 Отговор
    А вие няма да подкрепите вашата,а Йотова!

    17:12 04.08.2026

  • 3 Верно ли

    18 0 Отговор
    Тоя що още е в ефир? Хванете го скрийте накрая бияча на доставчици!

    17:13 04.08.2026

  • 4 ЕДГАР КЕЙСИ

    11 0 Отговор
    ЦЕЛТА НА ПЕТРОХАНЦИ Е ......................... ДА СПЕЧЕЛИ ПИГИ ЙОТОВА ...................... ФАКТ !

    17:14 04.08.2026

  • 5 пфф

    9 0 Отговор
    A, мирчо, що на стъкмите пак една сглобчица, ей тъй за доброто надържавата? хи хи хи

    Коментиран от #13

    17:14 04.08.2026

  • 6 ВРЪЩАЙ СЕ В КРАВАРНИКА

    9 0 Отговор
    СВЪРШИ РАБОТА В БЪЛГАРИЯ 0.00% ЗА НАРОДА И ДЪРЖАВАТА .

    17:14 04.08.2026

  • 7 Робот

    8 0 Отговор
    Офффф децата като не слушат и ги плаша с тоз Торбалан..АМАН.

    17:14 04.08.2026

  • 8 Лопата Орешник

    9 2 Отговор
    Мирчев, веднага да пуснеш сигнал за неправомерно паркирани руски танкове в Донбас, на мига! Сезирай там, урсулът, каята и всьо!

    17:14 04.08.2026

  • 9 хехе

    10 1 Отговор
    Избирателите ви прочетоха страницата и на парламентарните избори ви писаха среден три, а на президентските ще е слаб две.

    17:15 04.08.2026

  • 10 Бравос!

    6 2 Отговор
    Само такива лидери като Мирчев са нужни на демократите - стъпили здраво и високо в облаците.
    Така беше преди 4 години, когато техния кандидат за президент Лозан Панов също отсаза подкрепа на балотажа, за да бъде избран най-достойният Румен Радев. Сега така най-достойна се явявя Илияна Йотова.

    17:17 04.08.2026

  • 11 тези могат да губат избори

    5 0 Отговор
    Време е Радев да си вземе вересиите!
    Ами честито на Йотова!

    17:19 04.08.2026

  • 12 Има десни непартийни кандидати!

    4 3 Отговор
    Това са Николай Ненчев и Цвета Кирилова.

    Радню се изприщва само като им чуе имената!
    Навремето Радню бе в основата на разследването срещу Ненчев за полската връзка с МИГ 29.
    Сега самият Радню пее същата песен, без всякакъв срам.
    Ненчев има да му връща!
    А Цвета е кошмарът на комуняците!

    Гюров да се оттегля сам, да не разпилява десния вот!

    Коментиран от #16

    17:20 04.08.2026

  • 13 Хмм

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "пфф":

    тези които стъкмиха сглобката и хвалеха пеевски по телевизиите денонощно изчезнаха яко дим Христо Иванов сдаде поста и се изнесе в Брюксел, Петков също не се обажда, вече не е никакъв фактор в собствената си партия, която сам създаде

    Коментиран от #30

    17:26 04.08.2026

  • 14 я пак помислете

    3 0 Отговор
    Сигурен съм че христо шехерезадата ще се съгласи!

    17:29 04.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хмм

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Има десни непартийни кандидати!":

    много ояден този ненчев, че и с боядисана коса, а тя изрусена като всяка комплексарка

    17:36 04.08.2026

  • 17 дядото

    4 0 Отговор
    все повече се убеждавам,че кандидатите за депутати ,партийни лидери и министри трябва да доказват психично здраве

    17:37 04.08.2026

  • 18 До Мирчев

    3 0 Отговор
    Ако 20 пъти кажеш "демократ", "демократична общост", не си демократ. Трябва да си промениш мисленето, а то не става лесно, затова стой си, където си.

    17:37 04.08.2026

  • 19 Да ви кажа

    1 1 Отговор
    Няма смисъл да пилеем пари за избори! Направо Йотова да си продължава, и без това няма кой да и излезе! Поне засега, за ужас на ПП, ДБ и всичката евросбирщина... И без това догодина в Европата ще е по-различно!

    17:39 04.08.2026

  • 20 Мирчо

    3 1 Отговор
    Недей така бе!!! Иначе президент нема да видите нито вие нито Гербавите! Ако си мислите че Гюров и Кандев са печеливш тандем сте се объркали, в България не харесват украински кандидати!

    17:45 04.08.2026

  • 21 Николай Василев

    2 0 Отговор
    Давай Иво! Давай Мирчев! Ти си човека! Виждам те как печелиш на първи тур!
    Йотова и Гюров намат никакви шансове срещу теб! ЮНАК!

    17:47 04.08.2026

  • 22 погребален агент

    2 0 Отговор
    така или иначе сте мъртъвци както и герберопитеците, на какво разчитате вие, йофтините манипулоатори и лъжци, не знам!?

    17:53 04.08.2026

  • 23 Горски

    2 0 Отговор
    Сега Мирчев ще отиде в стаята на ГЕРБ и ще ошамари Бойко Борисов. Както опита да направи с Делян Пеевски и за малко не го преби пред депутатите от ДПС. А наскоро пък скочи срещу доставчика на храни и за малко се размина на последния един як пердах от Мирчев и евентуално постъпване в интензивното отделение в Пирогов на снабдителя. Който щеше да бъде закаран там с линейка и целият посинен и потрошен от монстера Мирчев. Този Мирчев не осъзнава, че с присъствието си прогони много от избирателите на партията си.
    Уж да се борят срещу мутрите, а той самия се изживява и проявява като мутра. Такива синове на дърти комунисти обикновено осребряват своето политическо положение. В тази посока са моите предположения, пък всеки сам да си решава дали този начин на мислене може да се съотнесе към такова поведение на Мирчев. За мен си е направо очебийно.

    17:53 04.08.2026

  • 24 Разкрития

    1 1 Отговор
    "Аз части от документ не коментирам" - каза Бойко Борисов за твърдението на Службата за контрол на чуждестранни активи на САЩ /OFAC/, че е установила същият да е получил подкуп от Васил Божков.
    Ето го тук целия документ публикуван от колегите от медиапул. Съмняваме се Борисов да има лингвистичните познания да го прочете в оригинал, но пък може да му го преведат, прочетат и тогава да коментира.
    От паникьосания герберски щаб са спуснати опорките, че OFAC цитира само твърденията на Васил Божков - Черепа. Може би разчитат на слабия и липсващ английски на 80% от населението, но за останалите 20% губене в превода не е възможно. "OFAC found" означава ясно, че службата е установила деянието подкуп, а отделно от това Божков го е признал.
    Как го е установила не пише, но тези данни не са публични, както видяхме от зачернените страници за Пеевски в отговор на същия въпрос.
    Съдията, обаче, има достъп до цялата информация, която публиката не може да прочете заради секретния гриф.

    17:54 04.08.2026

  • 25 Гресирана ватенка

    2 0 Отговор
    Само Баце! 😁😁😁

    17:55 04.08.2026

  • 26 Ний ша Ва упрайм

    1 0 Отговор
    кой ли балък ша гласува за тия???

    17:57 04.08.2026

  • 27 Биби

    1 0 Отговор
    Нискочелото селянче е казало каде Идиотова е нихнио кандедад

    18:01 04.08.2026

  • 28 Петър

    1 0 Отговор
    Тоя пъпеш колко пъти ще го повтаря това, че няма да имат нищо общо с ГЕРБ на президентските избори наесен! Разбрахме го, но аз пак не виждам как Гюров ще може да победи на тези избори?!

    18:02 04.08.2026

  • 29 Виж сега,

    1 0 Отговор
    Петроханците сами ще се затрият. Великите партии с 6 % подкрепа.

    18:04 04.08.2026

  • 30 ЕДГАР КЕЙСИ

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хмм":

    НИТО ПРОСТАКА КИРО, НИТО КОКОРАН ...................... СЪZДАДОХА "ПОДМЯНАТА" ................... ПАРТИЯ "ПЕТРОХАН" Е РОЖБА НА ЧОРАПА И (ДС) ....................... ФАКТ !

    18:08 04.08.2026

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