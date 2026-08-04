Мирчев обяви: Няма да има обща партийна кандидатура за президент с ГЕРБ

Няма да има обща партийна кандидатура за президент с ГЕРБ. Никога не сме обсъждали партийна кандидатура, заяви на брифинг в централата на партията съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, предават от БТА.
По думите му бъдещият кандидат за президент трябва да обедини много широка част от българското общество, което в момента е силно разделено. Поради тази причина, според Мирчев, партийна кандидатура изобщо не е вариант и затова са песимисти, че заедно с ГЕРБ могат да имат обща партийна двойка за президент и вицепрезидент.
„Демократична България“ (ДБ) с „Продължаваме промяната“ (ПП) сме на една страница, отговори Мирчев на въпрос дали с бившия си коалиционен партньор ще имат обща президентска номинация. ДБ, ПП и Форумът за демократично действие гледаме в една посока за президентските избори, подчерта той. Работим активно по този процес и сега има организационни срещи. Надявам се скоро да има новини, добави съпредседателят на „Да, България“.
Бъдещият кандидат сам ще обяви, когато реши, отговори Мирчев на въпрос дали това ще е Андрей Гюров.
„Не виждам включването на „Търкиш петролиум“ в проучванията за газ и нефт в Черно море да е обвързано със замразяването на договора с „Боташ“, отговори той на въпрос. Това е процес, който се движи доста преди правителството на Радев да дойде на власт“, отбеляза той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Селяндур
И акъла му е толкова!
Но пък от тъпотията му всички умни хора могат да си извадят заключение!
17:12 04.08.2026
2 Лозан
17:12 04.08.2026
3 Верно ли
17:13 04.08.2026
4 ЕДГАР КЕЙСИ
17:14 04.08.2026
5 пфф
Коментиран от #13
17:14 04.08.2026
6 ВРЪЩАЙ СЕ В КРАВАРНИКА
17:14 04.08.2026
7 Робот
17:14 04.08.2026
8 Лопата Орешник
17:14 04.08.2026
9 хехе
17:15 04.08.2026
10 Бравос!
Така беше преди 4 години, когато техния кандидат за президент Лозан Панов също отсаза подкрепа на балотажа, за да бъде избран най-достойният Румен Радев. Сега така най-достойна се явявя Илияна Йотова.
17:17 04.08.2026
11 тези могат да губат избори
Ами честито на Йотова!
17:19 04.08.2026
12 Има десни непартийни кандидати!
Радню се изприщва само като им чуе имената!
Навремето Радню бе в основата на разследването срещу Ненчев за полската връзка с МИГ 29.
Сега самият Радню пее същата песен, без всякакъв срам.
Ненчев има да му връща!
А Цвета е кошмарът на комуняците!
Гюров да се оттегля сам, да не разпилява десния вот!
Коментиран от #16
17:20 04.08.2026
13 Хмм
До коментар #5 от "пфф":тези които стъкмиха сглобката и хвалеха пеевски по телевизиите денонощно изчезнаха яко дим Христо Иванов сдаде поста и се изнесе в Брюксел, Петков също не се обажда, вече не е никакъв фактор в собствената си партия, която сам създаде
Коментиран от #30
17:26 04.08.2026
14 я пак помислете
17:29 04.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Хмм
До коментар #12 от "Има десни непартийни кандидати!":много ояден този ненчев, че и с боядисана коса, а тя изрусена като всяка комплексарка
17:36 04.08.2026
17 дядото
17:37 04.08.2026
18 До Мирчев
17:37 04.08.2026
19 Да ви кажа
17:39 04.08.2026
20 Мирчо
17:45 04.08.2026
21 Николай Василев
Йотова и Гюров намат никакви шансове срещу теб! ЮНАК!
17:47 04.08.2026
22 погребален агент
17:53 04.08.2026
23 Горски
Уж да се борят срещу мутрите, а той самия се изживява и проявява като мутра. Такива синове на дърти комунисти обикновено осребряват своето политическо положение. В тази посока са моите предположения, пък всеки сам да си решава дали този начин на мислене може да се съотнесе към такова поведение на Мирчев. За мен си е направо очебийно.
17:53 04.08.2026
24 Разкрития
Ето го тук целия документ публикуван от колегите от медиапул. Съмняваме се Борисов да има лингвистичните познания да го прочете в оригинал, но пък може да му го преведат, прочетат и тогава да коментира.
От паникьосания герберски щаб са спуснати опорките, че OFAC цитира само твърденията на Васил Божков - Черепа. Може би разчитат на слабия и липсващ английски на 80% от населението, но за останалите 20% губене в превода не е възможно. "OFAC found" означава ясно, че службата е установила деянието подкуп, а отделно от това Божков го е признал.
Как го е установила не пише, но тези данни не са публични, както видяхме от зачернените страници за Пеевски в отговор на същия въпрос.
Съдията, обаче, има достъп до цялата информация, която публиката не може да прочете заради секретния гриф.
17:54 04.08.2026
25 Гресирана ватенка
17:55 04.08.2026
26 Ний ша Ва упрайм
17:57 04.08.2026
27 Биби
18:01 04.08.2026
28 Петър
18:02 04.08.2026
29 Виж сега,
18:04 04.08.2026
30 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #13 от "Хмм":НИТО ПРОСТАКА КИРО, НИТО КОКОРАН ...................... СЪZДАДОХА "ПОДМЯНАТА" ................... ПАРТИЯ "ПЕТРОХАН" Е РОЖБА НА ЧОРАПА И (ДС) ....................... ФАКТ !
18:08 04.08.2026