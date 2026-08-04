Мирчев обяви: Няма да има обща партийна кандидатура за президент с ГЕРБ

Няма да има обща партийна кандидатура за президент с ГЕРБ. Никога не сме обсъждали партийна кандидатура, заяви на брифинг в централата на партията съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, предават от БТА.

По думите му бъдещият кандидат за президент трябва да обедини много широка част от българското общество, което в момента е силно разделено. Поради тази причина, според Мирчев, партийна кандидатура изобщо не е вариант и затова са песимисти, че заедно с ГЕРБ могат да имат обща партийна двойка за президент и вицепрезидент.

„Демократична България“ (ДБ) с „Продължаваме промяната“ (ПП) сме на една страница, отговори Мирчев на въпрос дали с бившия си коалиционен партньор ще имат обща президентска номинация. ДБ, ПП и Форумът за демократично действие гледаме в една посока за президентските избори, подчерта той. Работим активно по този процес и сега има организационни срещи. Надявам се скоро да има новини, добави съпредседателят на „Да, България“.

Бъдещият кандидат сам ще обяви, когато реши, отговори Мирчев на въпрос дали това ще е Андрей Гюров.

„Не виждам включването на „Търкиш петролиум“ в проучванията за газ и нефт в Черно море да е обвързано със замразяването на договора с „Боташ“, отговори той на въпрос. Това е процес, който се движи доста преди правителството на Радев да дойде на власт“, отбеляза той.