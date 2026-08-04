Русия засилва използването на самолетите А-50У за контрол на въздушното пространство

Русия значително е увеличила използването на самолетите за далечно радиолокационно откриване А-50У за контрол на въздушното пространство и противодействие на украински крилати ракети, съобщава РБК Украйна, предава Фокус.

Според анализа, след почти пълната липса на подобни операции през първата половина на юни, руските самолети са започнали редовно да изпълняват бойни дежурства и са били разположени на няколко тилови летища.

Още новини от Украйна

От началото на юни самолетите А-50У практически не са използвани за патрулиране в посока Украйна. В периода от 4 до 22 юни са регистрирани само отделни полети, включително въвеждането в експлоатация на ремонтиран самолет с бордови номер „47 червен“ и полет по маршрута Воркута - Оленя.

Ситуацията се е променила след 23 юни, когато един от самолетите А-50У е започнал редовно да извършва нощни патрули над тиловите райони на Русия, основно във въздушното пространство на Уляновска и Самарска област.

Според анализа тази активност е продължила до края на разглеждания период и е включвала около 60 полета. На 4 юли руски самолет А-50У е изиграл ключова роля при отблъскването на украинска атака с крилати ракети, посочва РБК Украйна.

Преди това самолетите от този тип са излитали основно от летищата Иваново и Уляновск. По-късно руската армия е ограничила използването на тези бази и е преместила самолетите по-дълбоко във вътрешността на страната. По-конкретно, А-50У вече се използват от летищата „Большое Савино“ в Перм, Оренбург-2 и Челябинск.

На 7 юли Русия едновременно е вдигнала във въздуха четири самолета А-50У, които според анализаторите представляват почти целия боеспособен флот от този тип в страната. Според оценката Москва се стреми да засили контрола върху въздушното пространство и да повиши ефективността при откриването на украински ракетни оръжия.

А-50У е способен да открива въздушни цели на големи разстояния и да предава информация към системите за противовъздушна отбрана и бойната авиация, което го прави един от ключовите елементи на руската система за управление на въздушните операции, отбелязва РБК Украйна.