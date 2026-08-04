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Русия засилва използването на самолетите А-50У за контрол на въздушното пространство
  Тема: Украйна

Русия засилва използването на самолетите А-50У за контрол на въздушното пространство

4 Август, 2026 09:56, обновена 4 Август, 2026 09:56 1 671 16

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  • контрол-
  • въздушно пространство

Според анализ на РБК Украйна Москва е увеличила нощните патрули и е разположила самолетите на нови тилови летища с цел по-ефективно откриване на украински крилати ракети

Русия засилва използването на самолетите А-50У за контрол на въздушното пространство - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия значително е увеличила използването на самолетите за далечно радиолокационно откриване А-50У за контрол на въздушното пространство и противодействие на украински крилати ракети, съобщава РБК Украйна, предава Фокус.

Според анализа, след почти пълната липса на подобни операции през първата половина на юни, руските самолети са започнали редовно да изпълняват бойни дежурства и са били разположени на няколко тилови летища.

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От началото на юни самолетите А-50У практически не са използвани за патрулиране в посока Украйна. В периода от 4 до 22 юни са регистрирани само отделни полети, включително въвеждането в експлоатация на ремонтиран самолет с бордови номер „47 червен“ и полет по маршрута Воркута - Оленя.

Ситуацията се е променила след 23 юни, когато един от самолетите А-50У е започнал редовно да извършва нощни патрули над тиловите райони на Русия, основно във въздушното пространство на Уляновска и Самарска област.

Според анализа тази активност е продължила до края на разглеждания период и е включвала около 60 полета. На 4 юли руски самолет А-50У е изиграл ключова роля при отблъскването на украинска атака с крилати ракети, посочва РБК Украйна.

Преди това самолетите от този тип са излитали основно от летищата Иваново и Уляновск. По-късно руската армия е ограничила използването на тези бази и е преместила самолетите по-дълбоко във вътрешността на страната. По-конкретно, А-50У вече се използват от летищата „Большое Савино“ в Перм, Оренбург-2 и Челябинск.

На 7 юли Русия едновременно е вдигнала във въздуха четири самолета А-50У, които според анализаторите представляват почти целия боеспособен флот от този тип в страната. Според оценката Москва се стреми да засили контрола върху въздушното пространство и да повиши ефективността при откриването на украински ракетни оръжия.

А-50У е способен да открива въздушни цели на големи разстояния и да предава информация към системите за противовъздушна отбрана и бойната авиация, което го прави един от ключовите елементи на руската система за управление на въздушните операции, отбелязва РБК Украйна.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    10 7 Отговор
    Очаква ни тежка зима..! Руската прошка за България няма да е евтина..!

    Коментиран от #2

    10:00 04.08.2026

  • 2 Българин

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Раята винаги я бият! Ние поне с това сме свикнали!

    Коментиран от #7

    10:02 04.08.2026

  • 3 Тези с У

    9 6 Отговор
    някакси много им харесва да ни осведомяват по какъв начин братушките им трошат кокалите

    10:03 04.08.2026

  • 4 Стенли

    13 5 Отговор
    Мда на Путин взе търпението да се изчерпва

    Коментиран от #9

    10:03 04.08.2026

  • 5 гост

    6 17 Отговор
    Супер , така украинците ще ги разберат къде са и ще ги занулят на цяло ! Те и без това са останали 5 (пет) броя с почти изтекъл ресурс , ако летят ще три месеца така и са за основен ремонт , който в момента ще е 3-4 години , ако въобще намерят части !!!

    10:04 04.08.2026

  • 6 като им пуснат 300 дрона и трябва да ги

    0 4 Отговор
    прехванат . с 1 самолет и радар и го виждат на екрана . затвориха лукоила защото дава пари срещу сегашната украйна . после го отвориха . сега пак дава пари за разрушаването на военните складове и бази в украйна . един вид от пусто в празно . зелиски не е доволен . изгоряха бетеерите дето подарихме на киев преди 2 г . залежавали . спирането на парите за РФ не води автоматино до лщбов с новата украйна в дългове и подкрепяна от натото . значи ще се разшири арсенал . дава мини и бомби на киев . после в склада на киев изгарят . но парите носят нещо .

    10:08 04.08.2026

  • 7 Путин многоходовия

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Сорос ми забрани да целя логистикаъа на Украйна и ми каза да се евг и да казвам на копейките по строежите, че съм "многоходов".

    Коментиран от #11

    10:20 04.08.2026

  • 8 Дик диверсанта

    2 6 Отговор
    Скоро ще избомбят един два от тези.

    10:20 04.08.2026

  • 9 Путин

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Стенли":

    Оше съм многоходов. Сорос ме направи такъв

    Коментиран от #13, #14

    10:20 04.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мадяр

    2 2 Отговор
    Ох, котьооо

    10:27 04.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 гост

    5 7 Отговор

    До коментар #9 от "Путин":

    Изключително е смешна и жалка сляпата вяра и по-скоро мечта на копейките в някаква "силна" Русия , да не говорим за жалкия Путлер !! И двете ги бива да се дуят само срещу такива като Чечня и Грузия , дори срещу афганските овчари изядоха дървото , а срещу Украйна вече ще видят собствения си край ! !А за НАТО няма да доживеят тукашните копейки , макар че това им е голяма мечта !

    Коментиран от #15

    10:29 04.08.2026

  • 15 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "гост":

    Здравей Лизи,
    Днес здраво си се разпищолил! Като си толкоз ербап, що не скочиш да фанеш Путин самичък?

    11:00 04.08.2026

  • 16 Стига бе! Раша остана без флот, сега ще

    1 0 Отговор
    остане и без аеро флот. Не моце ли просто да се прибере вкъщи.
    И ще настъпи мир.

    11:00 04.08.2026

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