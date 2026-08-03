Огромно куче обезобрази 6-годишно дете в Казанлъшко

Кървава драма се разиграва днес в късния след обяд в казанлъшкото село Кънчево. Огромно куче от породата Кане Корсо е нападнало и жестоко нахапало 6-годишно дете, съобщи БНТ.
Атаката е била толкова свирепа, че лицето на детето е обезобразено от зверските захапки. Детето е откарано по спешност към болницата в Стара Загора, цялото обляно в кръв, като състоянието му е много тежко. Лекарите там в момента се опитват да обработят жестоките разкъсвания.
На мястото има полиция, за да разбере чие е животното и как се е стигнало до тази трагедия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Имеあ
А кучето има нужда да бъде приспано
Коментиран от #57
20:59 03.08.2026
2 Кой
Веднага пуснете статии:
Набиха куче
Изядоха котка
Отвлечени са две костенурки в Рила
Мигрант опозори коза
Коментиран от #4, #6, #30, #71
20:59 03.08.2026
3 Дур
21:00 03.08.2026
4 Дзак
До коментар #2 от "Кой":Има ли обяснение?
Коментиран от #10
21:02 03.08.2026
5 Край
21:02 03.08.2026
6 Правиш се на интересен?!
До коментар #2 от "Кой":На фона на жестоката детска трагедия!
Е не си!!!
Жалък си!!!
Коментиран от #14, #15
21:03 03.08.2026
7 гост
Коментиран от #16
21:03 03.08.2026
8 Къънпево е с мнооого
21:03 03.08.2026
9 ДрайвингПлежър
А за нормалните...
Колко за да разберете, че само и единствено евтаназия помага?!!!
Колко още, за да се въведат 4 цифрени данъци за кучета и 5 цифрени за няколкото най-опасни породи?!
Колко още, за да почнат общините да си вършат работата и всяко животно да има паспорт и чип?!!! Колко още тия трътляци на държавна издръжка да си размърдат малко мозъците и краката и да свършат работата, която закона ги задължава?!
И колко още за вас, да спрете с овчето търпение щото били сладки кученцата?! 99% днк на вълк и 100% от инстинкта му!!!
Коментиран от #35
21:03 03.08.2026
10 То е
До коментар #4 от "Дзак":Елементарно.
Коментиран от #54
21:05 03.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Цвете
Коментиран от #18
21:05 03.08.2026
13 Айзомби
Коментиран от #26, #37
21:05 03.08.2026
14 Гробар
До коментар #6 от "Правиш се на интересен?!":То е ясно. Кането е на местния феодал. Ше пият по едно кафе с местните ченгета, ще се посмеят и по живо по здраво.
21:06 03.08.2026
15 Правиш се на тъп кретен?!
До коментар #6 от "Правиш се на интересен?!":Тази жестока детска трагедия е причинена от смахнати кучелюбци като тебе!
21:06 03.08.2026
16 ДрайвингПлежър
До коментар #7 от "гост":ООО НЕЕЕ!!! човеко! Не е само на собственика и на кучето!
И на кмета и на шефа на отдел екология в общината, които отговарят за тия неща, и на БАБХ мисля отговаряха! ВСИЧКИ ТИЯ ЛИЦА НОСЯТ СЪЩАТА ОТГОВОРНОСТ!!!
21:06 03.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Гробар
До коментар #12 от "Цвете":То ще оцелее ако не развие тежка инфекция ама виждал ли си лице на човек след подобно нападение?
21:07 03.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Факт
21:09 03.08.2026
21 И ЗА ТОВА ЛИ ДА ПРАВИМ ПЕТИЦИЯ?
Коментиран от #32, #58
21:10 03.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 1234
Коментиран от #40, #87
21:12 03.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 покажете
До коментар #26 от "и стопанина":селската мутра на собственика?
21:15 03.08.2026
28 Скрий се някъде
До коментар #22 от "Джоooo пaaааaaaацyyууyyлaaa👋 💯 👈":И яяяяяяяж пацццццули!👈👈👈👈👈👋
21:16 03.08.2026
29 Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈
Коментиран от #34, #82
21:17 03.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ДрайвингПлежър
До коментар #21 от "И ЗА ТОВА ЛИ ДА ПРАВИМ ПЕТИЦИЯ?":А ти за колко петиции си чул, че са свършили работа?!
С петиции е ясно, че не става - въпросът е кога ще узреем, за да си решим проблема с тоягите!
Коментиран от #59
21:18 03.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Скрий се някъде
До коментар #29 от "Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈":И яяяяяяяж пацццццули!👈👈👈👈👈👋
21:19 03.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Джoоo пaааaaццyууллaa 😂🤣😅😆
Коментиран от #45
21:20 03.08.2026
37 стопанина
До коментар #13 от "Айзомби":и той да се зазстреля само най комплексираните селяни отглеждат кръвожадни породи и с горда селяния ги разхождат сред хората без намордник позволяват им да ближат обществените чешмички от които пият децата и ако им направиш забележка налитат на бой и насъскват кучето срещу хората такива индивиди трябва да бъдат изчегъртани от обществото!!!
Коментиран от #41
21:20 03.08.2026
38 НИ СМЕ ЗА "ЗАЩИТАТА"
21:21 03.08.2026
39 Дзак
21:22 03.08.2026
40 Всички кучета
До коментар #23 от "1234":в даден момент могат да освирепеят.
21:22 03.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 родител
Коментиран от #60
21:25 03.08.2026
43 Непременно
Коментиран от #47
21:25 03.08.2026
44 Щата Оклахома
21:26 03.08.2026
45 Джо парцуцата.
До коментар #36 от "Джoоo пaааaaццyууллaa 😂🤣😅😆":За всичко Радев ви виновен. Ще го направи това с олигарсите но трябва време. Така от раз не става. Събират се данни и се преглеждат ПРОКУРИ СЛУЖБАРИ КМЕТЧЕТА съдии. СЛАБА РАКИЯ СИ. ПАРЦУЦА. А собственикът у клетка със три кучета и да го излекуват.
Коментиран от #49, #52
21:26 03.08.2026
46 Ооп
21:29 03.08.2026
47 Жена-кучкарка. 536 лапи
До коментар #43 от "Непременно":Аз как се разхождам и никога не ме нападат, даже им се усмихвам и ставаме приятели.
21:30 03.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Пaаацyууyллeeе гладен
До коментар #45 от "Джо парцуцата.":Ето това е битката на кауна Крадев с олигархията като подарява Българска земя на турците -
ПЛАТИХМЕ ПЪРВАТА ЧАСТ ОТ ОТКУПА ЗА "БОТАШ"
Днес в Приморско лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов оповести информация, че на заседание в сряда най-прогресивното и човеколюбиво правителство в световната история - това на Негово Величество Муньо Първий, е харизало на турците 33% от правата на газовото находище "Хан Тервел".
Ще кажете - ясно как сме платили за "Боташ"!
Неее, уважаеми, включването на турците в газовата далавера е само началото, истинската гнусотия тепърва предстои!
В концесионния договор е записано, че размерът на концесионната такса (до 35% от добива според бившия енергиен министър Жечо Станков), зависи от два фактора - добив и рентабилност.
Добивът трудно може да се укрие, но рентабилността е друга работа!
Малко стъкмистика и ще излезе, че находището работи на загуба и вместо 35% ще се дължат 3% такса...
Очакваме около 2 милиард евро концесионна такса, но когато Муньо и муньоните определят сондажа като недоходоносен, тя може да падне до 300 милиона, че и отдолу!
Вероятността това да се случи е огромна, тоест турците чакат директен подарък от около 600 милиона евро под формата на намалена концесионна такса!
За такива пари и аз бих дал 15 месеца отсрочка по плащанията за "Боташ"!!!
21:34 03.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Българин
21:34 03.08.2026
52 Как е пaааaццyyуллee клет
До коментар #45 от "Джо парцуцата.":За тебе един чепат за мунчо и олигархията му милиардите -
Еми да честитя на матряла и за подарените от радев на Турция 33% акции от нефтеното находище Терес сега хан Тервел!Тайно решението е прокарано на заседанието на кабинета от 29.07.2026 год.
Министерският съвет разрешил на Turkish Petroleum Overseas Company Ltd дa ce включи в проучванията за нефт и природен газ в площ "Блок 1-22 Хан Тервел" в българската изключителна икономическа зона в дълбоководната част на Черно море.
Това е сигурно част от цената за да отложат с 15 месеца плащанията по Боташ ...другата част сигурно ще са магистралите които Турция ще получи на концесия и ще прибира пътните такси !
Май по изгодно беше да им плащаме по 1 100 000 на ден за въздух !
Да ти е честито Ердо !
При такива управляващи врагове не ни трябват !
21:36 03.08.2026
53 НИЯ
Коментиран от #63, #65, #72, #85
21:39 03.08.2026
54 Постепенно
До коментар #10 от "То е":Заменят човеколюбието с кучелюбие, мачколюбие и производни!
21:40 03.08.2026
55 Нямам думи
Коментиран от #61, #81
21:40 03.08.2026
56 Бойкот на О.Л.Хлъц
21:41 03.08.2026
57 Георги
До коментар #1 от "Имеあ":всички собственици на големи породи кучета са големи мъже... докато не стане белята. После рЕзко изчезват.
21:44 03.08.2026
58 Коста
До коментар #21 от "И ЗА ТОВА ЛИ ДА ПРАВИМ ПЕТИЦИЯ?":Не, повечето политици са такива породи.
Коментиран от #62
21:44 03.08.2026
59 ПЕТИЦИИТЕ ВЪРШАТ РАБОТА!
До коментар #32 от "ДрайвингПлежър":Забраната за развъждане на норки в България се случи след петиция на две граждански сдружения!
21:45 03.08.2026
60 Пушек от лулата на Шамана
До коментар #42 от "родител":Еми,да,ако детето беше котка ,веднага щеше да има наказание,но детето се оказа дете и сега ще се чудят и маят цял месец какво да правят.
А униформените,с многохилядните заплати? Колко човека в едно село може да притежават Кане корсо?Най-много двама,по всяка вероятност един.Но ще им отнеме ,,технологично " време да изяснят собственика.
21:46 03.08.2026
61 Георги
До коментар #55 от "Нямам думи":"некадърните" доктори да тези, които ще спасят живота и лицето на детето, а ти на каква сила ще припишеш техните умения и знания си е твоя работа. До сега не съм видял пострадал да бяга към църквата.
Коментиран от #64
21:47 03.08.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Герги,
До коментар #61 от "Георги":Какво пак хейтиш църквата бе, злобар тулупест? Като гушнеш чимшира някой ден, ще видиш, че където и да си бягал приживе, накрая се озоваваш пак пред Шефа горе!
Коментиран от #66
21:51 03.08.2026
65 Георги
До коментар #53 от "НИЯ":какво общо има вашето куче със случая? Нали не то е нападнало детето? Все едно да кажа "имам тинейджър в къщи, значи не може ония лумпени по новините да са тинейджъри"!
21:54 03.08.2026
66 Георги
До коментар #64 от "Герги,":нещо се бъркаш. Прочети пак. Една дума срещу църквата не съм казал. Напротив, изобщо не разбирам защо на 112 има само полиция, пожарна и бърза помощ. Трябва и поп да сложат.
Коментиран от #68
21:56 03.08.2026
67 Това е умишлено убийство
Коментиран от #74
21:59 03.08.2026
68 Битие 3:17
До коментар #66 от "Георги":Само в Божието царство всичко става без усилия!
Коментиран от #83
22:00 03.08.2026
69 и милиционера в селото не знае нищо
Това е по гадно от това - тротинетка да ти премаже детето.
Поне се свършва.
А сега обезобразено за цял живот и кмета и милицията не знаят на кой е кучето
Жокер
Ми на татуиран батка
Коментиран от #75
22:03 03.08.2026
70 ффл
22:04 03.08.2026
71 има един удушвач на котки
До коментар #2 от "Кой":и е лидер на столетна партия
22:04 03.08.2026
72 това е щото
До коментар #53 от "НИЯ":не си му поднасял сурово месо на манара
22:05 03.08.2026
73 Роза
Коментиран от #76
22:05 03.08.2026
74 напрежението и злобата
До коментар #67 от "Това е умишлено убийство":са от тъпотията на българетата които всичките до едно се мислят за нещо а са едно голямо НИЩО и доказателствата са на всяка крачка...
22:06 03.08.2026
75 вЕрваме им
До коментар #69 от "и милиционера в селото не знае нищо":Тези псета изискват специални грижи и в никакъв случай не са не са бездомни.
Забрана на бойните породи кучета за България и чипиране на всички кучета със стопани!
Коментиран от #77
22:06 03.08.2026
76 даже
До коментар #73 от "Роза":само собственика
22:07 03.08.2026
77 и ТРИЧАНЕ
До коментар #75 от "вЕрваме им":на стопаните!!
22:07 03.08.2026
78 Масово хората се следят един други
Коментиран от #79
22:12 03.08.2026
79 това не се отнася за хората
До коментар #78 от "Масово хората се следят един други":а само за българските глоупаци
22:13 03.08.2026
80 Наблюдател
22:13 03.08.2026
81 Къде ви копат такива охлювофрени
До коментар #55 от "Нямам думи":Ти като се разболееш с молитви ли се лекуваш
22:16 03.08.2026
82 И какво му харесахте на тоя луд?
До коментар #29 от "Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈":Или сам си е натряскал плюсовете?
22:16 03.08.2026
83 Георги
До коментар #68 от "Битие 3:17":тук пък всичко става или с връзки или с неимоверни усилия. Явно Той не е наоколо. Че има висша сила съм склонен да повярвам и без доказателства, но нищо не може да ме убеди, че църквата има нещо общо с нея.
Коментиран от #88
22:18 03.08.2026
84 Соросоидните медии
22:19 03.08.2026
85 Ама тука не става дума
До коментар #53 от "НИЯ":За твоята внучка. Сигурно това куче също не проявява агресия към внучката на стопанина си
22:19 03.08.2026
86 От известно време постоянно
22:22 03.08.2026
87 хмм
До коментар #23 от "1234":В нормалните държави отглеждането на свирепи кучета или е забранено или е ограничено и подложено на строг контрол и се облага с по-големи данъци.
В България, както в много други неща, контролът е занемарен, а законът - ЛАБАВ!
22:22 03.08.2026
88 Не ми следиш мисълта
До коментар #83 от "Георги":ТАМ се отговаря за всичко - и за връзките, и за развръзките, и за всичко останало. И да знаеш, че когато си преминал от другата страна, няма време да поправиш нищо!
22:25 03.08.2026