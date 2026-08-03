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България »
Огромно куче обезобрази 6-годишно дете в Казанлъшко

Огромно куче обезобрази 6-годишно дете в Казанлъшко

3 Август, 2026 20:45 1 655 88

  • кане корсо-
  • кънчево-
  • стара загора

Детето е откарано по спешност към болницата в Стара Загора

Огромно куче обезобрази 6-годишно дете в Казанлъшко - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кървава драма се разиграва днес в късния след обяд в казанлъшкото село Кънчево. Огромно куче от породата Кане Корсо е нападнало и жестоко нахапало 6-годишно дете, съобщи БНТ.

Атаката е била толкова свирепа, че лицето на детето е обезобразено от зверските захапки. Детето е откарано по спешност към болницата в Стара Загора, цялото обляно в кръв, като състоянието му е много тежко. Лекарите там в момента се опитват да обработят жестоките разкъсвания.

На мястото има полиция, за да разбере чие е животното и как се е стигнало до тази трагедия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Имеあ

    54 0 Отговор
    Собственикът да захапе стълбите и със крак отгоре,капачките да му се счупят и пръстите на ръцете да му се отрежат,ей тъй за кеф!
    А кучето има нужда да бъде приспано

    Коментиран от #57

    20:59 03.08.2026

  • 2 Кой

    35 8 Отговор
    Разпореди тези безобразия?! Да се дава такава информация на населението!?

    Веднага пуснете статии:

    Набиха куче
    Изядоха котка
    Отвлечени са две костенурки в Рила
    Мигрант опозори коза

    Коментиран от #4, #6, #30, #71

    20:59 03.08.2026

  • 3 Дур

    44 0 Отговор
    В България човешкия живот не струва и пет пари. А ако си възрастен се чудят как да те унищожат по бързо.

    21:00 03.08.2026

  • 4 Дзак

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кой":

    Има ли обяснение?

    Коментиран от #10

    21:02 03.08.2026

  • 5 Край

    18 5 Отговор
    Е ми като ви се свудят 5 евра за антифриз така ще е.

    21:02 03.08.2026

  • 6 Правиш се на интересен?!

    19 7 Отговор

    До коментар #2 от "Кой":

    На фона на жестоката детска трагедия!
    Е не си!!!
    Жалък си!!!

    Коментиран от #14, #15

    21:03 03.08.2026

  • 7 гост

    36 0 Отговор
    На кучето и на собственика по един 9 милиметров...централно заключване...на момента

    Коментиран от #16

    21:03 03.08.2026

  • 8 Къънпево е с мнооого

    10 13 Отговор
    МУРГАВИ.СЯКО КУЧЕ ГИ МРАЗИ

    21:03 03.08.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    28 7 Отговор
    Къде ги кучелюбците! То животното пак не е виновно?!! Що не идете да си поиграете с тигър?

    А за нормалните...
    Колко за да разберете, че само и единствено евтаназия помага?!!!
    Колко още, за да се въведат 4 цифрени данъци за кучета и 5 цифрени за няколкото най-опасни породи?!
    Колко още, за да почнат общините да си вършат работата и всяко животно да има паспорт и чип?!!! Колко още тия трътляци на държавна издръжка да си размърдат малко мозъците и краката и да свършат работата, която закона ги задължава?!
    И колко още за вас, да спрете с овчето търпение щото били сладки кученцата?! 99% днк на вълк и 100% от инстинкта му!!!

    Коментиран от #35

    21:03 03.08.2026

  • 10 То е

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дзак":

    Елементарно.

    Коментиран от #54

    21:05 03.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Цвете

    18 0 Отговор
    О УЖАС И БЕЗУМИЕ. ТАКА ЛИ СИ ГЛЕДАТ ДИВИТЕ ЖИВОТНИ ДИВАЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ? ДАНО УЦЕЛЕЕ ХЛАПЕТО И ДА СЕ РАДВА НА СВОЕТО БЪДЕЩЕ. ДАНО. 🥹

    Коментиран от #18

    21:05 03.08.2026

  • 13 Айзомби

    33 2 Отговор
    Кучето е ясно ,че ще се застреля ,ами стопанина е важно какво да го правят.Доживотен за него и много по-високи санкции за всички издухани кучкари и за всяко куче огромен данък .Нерегистрираните да се умъртвяват.

    Коментиран от #26, #37

    21:05 03.08.2026

  • 14 Гробар

    24 1 Отговор

    До коментар #6 от "Правиш се на интересен?!":

    То е ясно. Кането е на местния феодал. Ше пият по едно кафе с местните ченгета, ще се посмеят и по живо по здраво.

    21:06 03.08.2026

  • 15 Правиш се на тъп кретен?!

    19 3 Отговор

    До коментар #6 от "Правиш се на интересен?!":

    Тази жестока детска трагедия е причинена от смахнати кучелюбци като тебе!

    21:06 03.08.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    20 0 Отговор

    До коментар #7 от "гост":

    ООО НЕЕЕ!!! човеко! Не е само на собственика и на кучето!
    И на кмета и на шефа на отдел екология в общината, които отговарят за тия неща, и на БАБХ мисля отговаряха! ВСИЧКИ ТИЯ ЛИЦА НОСЯТ СЪЩАТА ОТГОВОРНОСТ!!!

    21:06 03.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гробар

    17 0 Отговор

    До коментар #12 от "Цвете":

    То ще оцелее ако не развие тежка инфекция ама виждал ли си лице на човек след подобно нападение?

    21:07 03.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Факт

    24 1 Отговор
    Много е странно защо разхождат тия кучета из центъра,да ходят из горите където е позволено,на запад и в горите и планините е забранено без каиш да се пускат кучета

    21:09 03.08.2026

  • 21 И ЗА ТОВА ЛИ ДА ПРАВИМ ПЕТИЦИЯ?

    32 1 Отговор
    НЯМА ЛИ КОЙ ДА ЗАБРАНИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА АГРЕСИВНИ ПОРОДИ ПСЕТА В ТАЯ ДЪРЖАВА-КУЧКАРНИК?

    Коментиран от #32, #58

    21:10 03.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 1234

    13 5 Отговор
    Прави впечатление че повечето собственици на такива свирепи кучета са все мъже дето тежът 40 кила,все едни хилави

    Коментиран от #40, #87

    21:12 03.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 покажете

    24 0 Отговор

    До коментар #26 от "и стопанина":

    селската мутра на собственика?

    21:15 03.08.2026

  • 28 Скрий се някъде

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Джоooo пaaааaaaацyyууyyлaaa👋 💯 👈":

    И яяяяяяяж пацццццули!👈👈👈👈👈👋

    21:16 03.08.2026

  • 29 Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈

    10 4 Отговор
    Нещacтни пaааaaццyуyyлли, бедни гooлтaци и неcретни изтърccaaци гласували за Myнчо кayнoов Крaадев ботaaшов да ви зарадвам с прекрaсните за ваc новини! От 1 август влязоха в сила новите цени на винетните стикери с 30% увеличение ,нови цени на цигарите ( все още се продават на старите цени с бандероли ) ,от 1 юли увеличение на тoк,топлoенергия и гaз. В същото време депутатите си гласуваха 83 млн.и 700 хил.евро за допълнителни лакoмcтва като шоколадoви издeлия и хранителни добaвки а миналия ден от ПБ гласуваха "против"да се отпуснат 101 млн. за хеликоптери за гаceне на пожари и подпомагане на насeлението. Днес за директор на РДВР -Стара Загора беше назначен комисар Димитър Мaшoв който 11 години беше директор на РДВР -Велико Търнoво и уволнен от служебното правителство на Гюров защото 11 години разпъваше чадър над купyвачите на гласове на Пеевски и чaдър над криминaлния контингент. Днес беше реaбилитиран от Радев и кликaта му и назначен в по голям град. Друг факт - преди години общинcки съветник от ГЕРБ Ивaйло Здрaвков е назначен за шеф на НАП - Велико Търново. При правителството на Кирил Петков е увoлнен и отказа да напусне,бaрикадира се в кабинета си. След свалянето на правителството на Петков, е възстановен на поста от служебното на Радев а по време на кабинета "Желязков" назначен за областен управител. Сега при Радев пратен в бoрд на директорите на голяма държавна фирма със заплата 50 хиляди. Същия Здрaвков е кръстник на мyтри от Търново. Ето това е би

    Коментиран от #34, #82

    21:17 03.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ДрайвингПлежър

    6 2 Отговор

    До коментар #21 от "И ЗА ТОВА ЛИ ДА ПРАВИМ ПЕТИЦИЯ?":

    А ти за колко петиции си чул, че са свършили работа?!
    С петиции е ясно, че не става - въпросът е кога ще узреем, за да си решим проблема с тоягите!

    Коментиран от #59

    21:18 03.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Скрий се някъде

    2 5 Отговор

    До коментар #29 от "Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈":

    И яяяяяяяж пацццццули!👈👈👈👈👈👋

    21:19 03.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Джoоo пaааaaццyууллaa 😂🤣😅😆

    9 4 Отговор
    Ето това е битката с олигарxията на мунчo и кликaта му хаxxа. Пaааaццyyyулии нeсретниии гласували за Myнчо - cтанeетеe и се задушeетeе в изпражнeнията си!

    Коментиран от #45

    21:20 03.08.2026

  • 37 стопанина

    19 1 Отговор

    До коментар #13 от "Айзомби":

    и той да се зазстреля само най комплексираните селяни отглеждат кръвожадни породи и с горда селяния ги разхождат сред хората без намордник позволяват им да ближат обществените чешмички от които пият децата и ако им направиш забележка налитат на бой и насъскват кучето срещу хората такива индивиди трябва да бъдат изчегъртани от обществото!!!

    Коментиран от #41

    21:20 03.08.2026

  • 38 НИ СМЕ ЗА "ЗАЩИТАТА"

    9 2 Отговор
    На животните. ХОРАТА КУЧЕТА ГИ ЯЛИ. А СТОПАНИНА У КАУША.

    21:21 03.08.2026

  • 39 Дзак

    10 0 Отговор
    Къде е стопанина?

    21:22 03.08.2026

  • 40 Всички кучета

    10 1 Отговор

    До коментар #23 от "1234":

    в даден момент могат да освирепеят.

    21:22 03.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 родител

    22 0 Отговор
    Ако бащата търси пистолет , да се обади и ще му помогна ,защото съд и прокуратура ще го пуснат без наказание

    Коментиран от #60

    21:25 03.08.2026

  • 43 Непременно

    18 1 Отговор
    Ще влезна във фб да чета коментари на жени кучкарки как "купенцето не е виновно", "купетата нападат само лоши хора" и други подобни

    Коментиран от #47

    21:25 03.08.2026

  • 44 Щата Оклахома

    11 1 Отговор
    Повечето с такива зверове са слаби телесно наркомани дилърив щатите полицията или гражданите в комплект ги отсвирват с два изстрела,при самозащита

    21:26 03.08.2026

  • 45 Джо парцуцата.

    6 5 Отговор

    До коментар #36 от "Джoоo пaааaaццyууллaa 😂🤣😅😆":

    За всичко Радев ви виновен. Ще го направи това с олигарсите но трябва време. Така от раз не става. Събират се данни и се преглеждат ПРОКУРИ СЛУЖБАРИ КМЕТЧЕТА съдии. СЛАБА РАКИЯ СИ. ПАРЦУЦА. А собственикът у клетка със три кучета и да го излекуват.

    Коментиран от #49, #52

    21:26 03.08.2026

  • 46 Ооп

    0 0 Отговор
    Пппп

    21:29 03.08.2026

  • 47 Жена-кучкарка. 536 лапи

    1 7 Отговор

    До коментар #43 от "Непременно":

    Аз как се разхождам и никога не ме нападат, даже им се усмихвам и ставаме приятели.

    21:30 03.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Пaаацyууyллeeе гладен

    7 3 Отговор

    До коментар #45 от "Джо парцуцата.":

    Ето това е битката на кауна Крадев с олигархията като подарява Българска земя на турците -
    ПЛАТИХМЕ ПЪРВАТА ЧАСТ ОТ ОТКУПА ЗА "БОТАШ"

    Днес в Приморско лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов оповести информация, че на заседание в сряда най-прогресивното и човеколюбиво правителство в световната история - това на Негово Величество Муньо Първий, е харизало на турците 33% от правата на газовото находище "Хан Тервел".

    Ще кажете - ясно как сме платили за "Боташ"!

    Неее, уважаеми, включването на турците в газовата далавера е само началото, истинската гнусотия тепърва предстои!
    В концесионния договор е записано, че размерът на концесионната такса (до 35% от добива според бившия енергиен министър Жечо Станков), зависи от два фактора - добив и рентабилност.
    Добивът трудно може да се укрие, но рентабилността е друга работа!
    Малко стъкмистика и ще излезе, че находището работи на загуба и вместо 35% ще се дължат 3% такса...
    Очакваме около 2 милиард евро концесионна такса, но когато Муньо и муньоните определят сондажа като недоходоносен, тя може да падне до 300 милиона, че и отдолу!
    Вероятността това да се случи е огромна, тоест турците чакат директен подарък от около 600 милиона евро под формата на намалена концесионна такса!

    За такива пари и аз бих дал 15 месеца отсрочка по плащанията за "Боташ"!!!

    21:34 03.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Българин

    13 1 Отговор
    Задължително ефективна присъда за собственика на кучето, но всъщност проблемът е по-голям. Трябват законови промени касаещи отглеждането на кучета. Особено за по-едрите и опасни породи.

    21:34 03.08.2026

  • 52 Как е пaааaццyyуллee клет

    5 1 Отговор

    До коментар #45 от "Джо парцуцата.":

    За тебе един чепат за мунчо и олигархията му милиардите -
    Еми да честитя на матряла и за подарените от радев на Турция 33% акции от нефтеното находище Терес сега хан Тервел!Тайно решението е прокарано на заседанието на кабинета от 29.07.2026 год.

    Министерският съвет разрешил на Turkish Petroleum Overseas Company Ltd дa ce включи в проучванията за нефт и природен газ в площ "Блок 1-22 Хан Тервел" в българската изключителна икономическа зона в дълбоководната част на Черно море.
    Това е сигурно част от цената за да отложат с 15 месеца плащанията по Боташ ...другата част сигурно ще са магистралите които Турция ще получи на концесия и ще прибира пътните такси !
    Май по изгодно беше да им плащаме по 1 100 000 на ден за въздух !
    Да ти е честито Ердо !
    При такива управляващи врагове не ни трябват !

    21:36 03.08.2026

  • 53 НИЯ

    1 12 Отговор
    Аз отглеждам такова куче и мога да кажа,че никога не е проявявало някаква агресия,моята внучка която е на 4 години е непрекъсната с него-бърка му в устата,дърпа му ушите,хваща се за опашката и се пързаля,качва го на Конче и какво ли още.Грам агресия няма в него.

    Коментиран от #63, #65, #72, #85

    21:39 03.08.2026

  • 54 Постепенно

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "То е":

    Заменят човеколюбието с кучелюбие, мачколюбие и производни!

    21:40 03.08.2026

  • 55 Нямам думи

    8 1 Отговор
    Къса ми се сърцето …. Некадърните пенсионери доктори нямат умения за нищо трябва да се молим на Бог . Кучето евтаназия собственика доживотна

    Коментиран от #61, #81

    21:40 03.08.2026

  • 56 Бойкот на О.Л.Хлъц

    2 1 Отговор
    ИЗРОДИ кучкари...

    21:41 03.08.2026

  • 57 Георги

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Имеあ":

    всички собственици на големи породи кучета са големи мъже... докато не стане белята. После рЕзко изчезват.

    21:44 03.08.2026

  • 58 Коста

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "И ЗА ТОВА ЛИ ДА ПРАВИМ ПЕТИЦИЯ?":

    Не, повечето политици са такива породи.

    Коментиран от #62

    21:44 03.08.2026

  • 59 ПЕТИЦИИТЕ ВЪРШАТ РАБОТА!

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "ДрайвингПлежър":

    Забраната за развъждане на норки в България се случи след петиция на две граждански сдружения!

    21:45 03.08.2026

  • 60 Пушек от лулата на Шамана

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "родител":

    Еми,да,ако детето беше котка ,веднага щеше да има наказание,но детето се оказа дете и сега ще се чудят и маят цял месец какво да правят.
    А униформените,с многохилядните заплати? Колко човека в едно село може да притежават Кане корсо?Най-много двама,по всяка вероятност един.Но ще им отнеме ,,технологично " време да изяснят собственика.

    21:46 03.08.2026

  • 61 Георги

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Нямам думи":

    "некадърните" доктори да тези, които ще спасят живота и лицето на детето, а ти на каква сила ще припишеш техните умения и знания си е твоя работа. До сега не съм видял пострадал да бяга към църквата.

    Коментиран от #64

    21:47 03.08.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Герги,

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Георги":

    Какво пак хейтиш църквата бе, злобар тулупест? Като гушнеш чимшира някой ден, ще видиш, че където и да си бягал приживе, накрая се озоваваш пак пред Шефа горе!

    Коментиран от #66

    21:51 03.08.2026

  • 65 Георги

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "НИЯ":

    какво общо има вашето куче със случая? Нали не то е нападнало детето? Все едно да кажа "имам тинейджър в къщи, значи не може ония лумпени по новините да са тинейджъри"!

    21:54 03.08.2026

  • 66 Георги

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Герги,":

    нещо се бъркаш. Прочети пак. Една дума срещу църквата не съм казал. Напротив, изобщо не разбирам защо на 112 има само полиция, пожарна и бърза помощ. Трябва и поп да сложат.

    Коментиран от #68

    21:56 03.08.2026

  • 67 Това е умишлено убийство

    4 0 Отговор
    В страната цари огромно напрежение злоба омраза и потресаващо нахалство. Особено в последните месеци и години от както беше ковид и после войната в украйна и в близкия изток и постоянното насъскване на хората от страна на медиите. Нещо ужасно.

    Коментиран от #74

    21:59 03.08.2026

  • 68 Битие 3:17

    0 1 Отговор

    До коментар #66 от "Георги":

    Само в Божието царство всичко става без усилия!

    Коментиран от #83

    22:00 03.08.2026

  • 69 и милиционера в селото не знае нищо

    3 0 Отговор
    Айде по сериозно.
    Това е по гадно от това - тротинетка да ти премаже детето.
    Поне се свършва.
    А сега обезобразено за цял живот и кмета и милицията не знаят на кой е кучето

    Жокер
    Ми на татуиран батка

    Коментиран от #75

    22:03 03.08.2026

  • 70 ффл

    4 1 Отговор
    Айде сега да видим колко ще протестират срещу кучкаря. Обзалагам се че народното възмущение няма достигне дори и 10% от това което беше предизвикано от оня дето убивал и драл котки. Обзалагам се новината за пострадалото дете ще изчезне от новините до утре вечерта.

    22:04 03.08.2026

  • 71 има един удушвач на котки

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кой":

    и е лидер на столетна партия

    22:04 03.08.2026

  • 72 това е щото

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "НИЯ":

    не си му поднасял сурово месо на манара

    22:05 03.08.2026

  • 73 Роза

    2 1 Отговор
    От мен ако зависеше,щяха да разстрелят и кучето, и собственика!

    Коментиран от #76

    22:05 03.08.2026

  • 74 напрежението и злобата

    3 1 Отговор

    До коментар #67 от "Това е умишлено убийство":

    са от тъпотията на българетата които всичките до едно се мислят за нещо а са едно голямо НИЩО и доказателствата са на всяка крачка...

    22:06 03.08.2026

  • 75 вЕрваме им

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "и милиционера в селото не знае нищо":

    Тези псета изискват специални грижи и в никакъв случай не са не са бездомни.
    Забрана на бойните породи кучета за България и чипиране на всички кучета със стопани!

    Коментиран от #77

    22:06 03.08.2026

  • 76 даже

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "Роза":

    само собственика

    22:07 03.08.2026

  • 77 и ТРИЧАНЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "вЕрваме им":

    на стопаните!!

    22:07 03.08.2026

  • 78 Масово хората се следят един други

    1 1 Отговор
    Създават клики и ако не си в кликата лошо ти се пише. Готови са да те разкъсат. Нищо не си им направил , но чисто и просто обичат да доминират да бият да лъжат да крадат и да убиват. ....

    Коментиран от #79

    22:12 03.08.2026

  • 79 това не се отнася за хората

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Масово хората се следят един други":

    а само за българските глоупаци

    22:13 03.08.2026

  • 80 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Собствениците на такива кучета, особено пък на приучените да са агресивни, имат проблеми със социалното си поведение, дефицит на самочувствие, комплекси, едно едро куче, което може да нападне и разкъса човек, за тях е като патерица за това, което им липсва. Донякъде подобни на ония примитиви, които размахваха бухалки и пистолети през 90-те, преди да се саморазчистят.

    22:13 03.08.2026

  • 81 Къде ви копат такива охлювофрени

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Нямам думи":

    Ти като се разболееш с молитви ли се лекуваш

    22:16 03.08.2026

  • 82 И какво му харесахте на тоя луд?

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈":

    Или сам си е натряскал плюсовете?

    22:16 03.08.2026

  • 83 Георги

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "Битие 3:17":

    тук пък всичко става или с връзки или с неимоверни усилия. Явно Той не е наоколо. Че има висша сила съм склонен да повярвам и без доказателства, но нищо не може да ме убеди, че църквата има нещо общо с нея.

    Коментиран от #88

    22:18 03.08.2026

  • 84 Соросоидните медии

    1 0 Отговор
    Развалиха абсолютно всичко което беше сътворено в тази страна и създадоха злоба и омраза между хората. А хората са податливи на внушения. Медиите правят абсолютно погрешни внушения напълно съзнателно и умишлено манипулират хората и ги объркват.

    22:19 03.08.2026

  • 85 Ама тука не става дума

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "НИЯ":

    За твоята внучка. Сигурно това куче също не проявява агресия към внучката на стопанина си

    22:19 03.08.2026

  • 86 От известно време постоянно

    1 0 Отговор
    За щяло и нещяло фъркат новите медицински хеликоптери. Хайде да видим за това нещастно дете дали ще пратят хеликоптер щото болницата в Стара Загора все пак е в провинцията.

    22:22 03.08.2026

  • 87 хмм

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "1234":

    В нормалните държави отглеждането на свирепи кучета или е забранено или е ограничено и подложено на строг контрол и се облага с по-големи данъци.
    В България, както в много други неща, контролът е занемарен, а законът - ЛАБАВ!

    22:22 03.08.2026

  • 88 Не ми следиш мисълта

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Георги":

    ТАМ се отговаря за всичко - и за връзките, и за развръзките, и за всичко останало. И да знаеш, че когато си преминал от другата страна, няма време да поправиш нищо!

    22:25 03.08.2026

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