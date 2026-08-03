Огромно куче обезобрази 6-годишно дете в Казанлъшко

Кървава драма се разиграва днес в късния след обяд в казанлъшкото село Кънчево. Огромно куче от породата Кане Корсо е нападнало и жестоко нахапало 6-годишно дете, съобщи БНТ.

Атаката е била толкова свирепа, че лицето на детето е обезобразено от зверските захапки. Детето е откарано по спешност към болницата в Стара Загора, цялото обляно в кръв, като състоянието му е много тежко. Лекарите там в момента се опитват да обработят жестоките разкъсвания.

На мястото има полиция, за да разбере чие е животното и как се е стигнало до тази трагедия.