Калоян Методиев: Тръгнаха напоителни слухове, че Румен Радев търгува резила си с "Боташ" за сметка на държавни активи

Премиерът Радев е прокарал решение на Министерски съвет на 29.07 турската компания Turkish Petroleum Overseas да получи 33% от проучванията на газ и нефт в находището "Хан Тервел".
Пак скришом. Очевидно не разбира, че държавата не му е частна собственост. Нито сме халифат, та да не дължи отчет и да няма прозрачност на управлението.
Тръгнаха напоителни слухове, че търгува резила си с "Боташ" за сметка на държавни активи. Той сам ги подхрани!
Още не е публикувал протокола за "замразяването" на договора с Боташ след срещата си с Ердоган в Анкара. Какво пише вътре? С този документ не си продава наследствена нива. Държавен е!
По невероятно успешния, според прогресистите, договор вече дължим 370 млн. долара. Засега! И сме в дългова спирала. А премиерът още не е казал, защо си го самозамрази и то точно за 15 месеца.
Колко трябва да си нагъл и затънал, за да те призовават парламентарни партии, граждани, публични лица, експерти и ти да се правиш на глух и ням. И да се криеш толкова недостойно!
Натискът за разсекретяване на протокола от страна на цялото общество трябва да продължи с пълна сила. Това са общите пари на всички граждани.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Госあ
08:08 04.08.2026
2 честен ционист
Коментиран от #12
08:09 04.08.2026
3 да излезе гълаба
08:09 04.08.2026
4 Госあ
Коментиран от #10
08:09 04.08.2026
5 Гласове от зайчарника в Банкя
08:11 04.08.2026
6 Къде отидоха
Къде са машините и матриците за печатане на левове?
Скъпо и дефицитно оборудване, много държави не разполагат с подобно.
Къде е Референдумът на Дойран?
Кога ще бъде внесен в НС Референдумът, предвид признанието на Евростат на страница на ЕС, че Територията е приела ойрото с фалшифицирани данни за дефицит, а също вероятно и инфлация и ценова нестабилност неспазени критерии Маастрихт..
08:11 04.08.2026
7 Окооо
08:12 04.08.2026
8 кастроли
08:12 04.08.2026
9 престъпника бою
08:12 04.08.2026
10 честен ционист
До коментар #4 от "Госあ":Южно от Малибу, 33 паралел.
08:12 04.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Евроатлантик
До коментар #2 от "честен ционист":На есен по площадите ще се плаща яко, за да се спаси кожата на Шиши и Боко, защото се сменя съдебната система и те отиват на топло, гарантирано !
Коментиран от #17, #26, #32, #34
08:13 04.08.2026
13 Той толкова
08:15 04.08.2026
14 Даа
До коментар #11 от "мунчо":Тука още един трол на сглобката плюе срещу новото управление, но няма да ви се получи да си върнете сглобката на власт, вече сте в канала, вие сте просто едно крещящо малцинство!
08:16 04.08.2026
15 Това злобно и
08:16 04.08.2026
16 лесно е
08:19 04.08.2026
17 честен ционист
До коментар #12 от "Евроатлантик":Бе теб май те хапе кучето? Цялата съдебна система е направена така, за да се разправя с бедния човек. Ти кога си чувал, за осъден милионер бре, няма и да чуеш, още повече и за бивш ръководител.
08:20 04.08.2026
18 Резултат
08:21 04.08.2026
19 НОРМАЛНО И ЗА КАЛОЯНчо
08:21 04.08.2026
20 Ха ха ха - Радев предател
Коментиран от #23
08:22 04.08.2026
21 Исторически парк
08:26 04.08.2026
22 Недоволен
Бунт....
08:28 04.08.2026
23 провинциалист
До коментар #20 от "Ха ха ха - Радев предател":Прецедент е да се напише преЦедател с Ц, явно не и за теб.
08:29 04.08.2026
24 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩
Коментиран от #27, #28, #33
08:29 04.08.2026
25 Прогресивна България
08:32 04.08.2026
26 Глупости на Тйркалета !
До коментар #12 от "Евроатлантик":Вземи да Четещ !
Повече !
08:33 04.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Прогресивна България
До коментар #24 от "Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩":Къде забрави измамниците от ПП-ДБ? Генерал Румен Радев ги разкри отдавна, спиш
08:33 04.08.2026
29 Стършел
08:34 04.08.2026
30 уффф
08:34 04.08.2026
31 Баба Гицка
08:37 04.08.2026
32 Това Става Със Закон !
До коментар #12 от "Евроатлантик":Който задължава Съдията Да следва Закона !
Иначе няма Да бъде Такъв !
Понасяйки Всички последствия За Това !
08:40 04.08.2026
33 Тиквата +Шиши + Радев И Сие =ОПГ
До коментар #24 от "Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩":------------ !
08:42 04.08.2026
34 смях в залата
До коментар #12 от "Евроатлантик":Ще сменят съдебната система не заради Борисов и Пеевски а за да си гарантират че няма да бъде разследвана новата власт. Крадат здраво а това е началото. А за БОТАШ кой ще отговаря. А за 33% процента .....
08:43 04.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Шиши и Боко
08:45 04.08.2026
37 Колкото им казваш истината
08:50 04.08.2026
38 1111
08:51 04.08.2026
39 гумен боташ крадев
08:53 04.08.2026
40 Истината
08:53 04.08.2026
41 евалата чалгопитеци
08:53 04.08.2026
42 Кирил
Коментиран от #43
08:54 04.08.2026
43 Аз съм паразит непотребен с-т Боташ
До коментар #42 от "Кирил":и съм слуга на англичаните и ционистите ..те ме докараха на власт с измислените интернет похвати ..те и ще ме свалят както кирчо и кокорчо скоро
08:56 04.08.2026
44 идиоти вън
08:56 04.08.2026