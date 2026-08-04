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Калоян Методиев: Тръгнаха напоителни слухове, че Румен Радев търгува резила си с "Боташ" за сметка на държавни активи

Калоян Методиев: Тръгнаха напоителни слухове, че Румен Радев търгува резила си с "Боташ" за сметка на държавни активи

4 Август, 2026 08:05 1 601 44

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  • хан тервел-
  • газ-
  • нефт

Натискът за разсекретяване на протокола с "Боташ" от страна на цялото общество трябва да продължи с пълна сила

Калоян Методиев: Тръгнаха напоителни слухове, че Румен Радев търгува резила си с "Боташ" за сметка на държавни активи - 1
Снимка: Фейсбук
Калоян Методиев Калоян Методиев политолог
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Премиерът Радев е прокарал решение на Министерски съвет на 29.07 турската компания Turkish Petroleum Overseas да получи 33% от проучванията на газ и нефт в находището "Хан Тервел".

Пак скришом. Очевидно не разбира, че държавата не му е частна собственост. Нито сме халифат, та да не дължи отчет и да няма прозрачност на управлението.

Тръгнаха напоителни слухове, че търгува резила си с "Боташ" за сметка на държавни активи. Той сам ги подхрани!

Още не е публикувал протокола за "замразяването" на договора с Боташ след срещата си с Ердоган в Анкара. Какво пише вътре? С този документ не си продава наследствена нива. Държавен е!

По невероятно успешния, според прогресистите, договор вече дължим 370 млн. долара. Засега! И сме в дългова спирала. А премиерът още не е казал, защо си го самозамрази и то точно за 15 месеца.

Колко трябва да си нагъл и затънал, за да те призовават парламентарни партии, граждани, публични лица, експерти и ти да се правиш на глух и ням. И да се криеш толкова недостойно!

Натискът за разсекретяване на протокола от страна на цялото общество трябва да продължи с пълна сила. Това са общите пари на всички граждани.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    28 26 Отговор
    Сус бе мишок

    08:08 04.08.2026

  • 2 честен ционист

    29 22 Отговор
    Ганчо си мисли, че позивна Моше лавирал и балансирал между полюсите в негов интерес. Алоо, Льотчикът бърза да се разкеши, докато е време, че на есен с песен по площадите.

    Коментиран от #12

    08:09 04.08.2026

  • 3 да излезе гълаба

    35 19 Отговор
    да каже по колко разделиха с муньо за боташ и кога почват да борят мафията и олигархията и да спират кражбите както мазно обещаваха и ривяха преди изборите?

    08:09 04.08.2026

  • 4 Госあ

    27 9 Отговор
    Аве, къде е баце, ве ? 😆

    Коментиран от #10

    08:09 04.08.2026

  • 5 Гласове от зайчарника в Банкя

    29 5 Отговор
    Он Бацо си е голям интригант, а в комбина с неговите приятелки от ППДБ и брат му Шишо са направо неудържими, филма "Gossip", пасти да яде😉

    08:11 04.08.2026

  • 6 Къде отидоха

    26 3 Отговор
    80 милиарда лева от направление емисионно? Това са няколко магистрали, погасяване на държавни външни заеми и изграждане на нова АЕЦ и водна инфраструктура за земеделие?
    Къде са машините и матриците за печатане на левове?
    Скъпо и дефицитно оборудване, много държави не разполагат с подобно.
    Къде е Референдумът на Дойран?
    Кога ще бъде внесен в НС Референдумът, предвид признанието на Евростат на страница на ЕС, че Територията е приела ойрото с фалшифицирани данни за дефицит, а също вероятно и инфлация и ценова нестабилност неспазени критерии Маастрихт..

    08:11 04.08.2026

  • 7 Окооо

    23 29 Отговор
    Хайде стига вече с това плюене, хранене и грачене срещу новото управление! Кой ли не се изреди да плюе, защото се слага край на дългото статукво с изцяло нов начин на управление! Вече има нов съдебен закон, следва нов ВСС, нов главен прокурор и нови висши съдии! Идва справедливост и възмездие, защото досегашната съдебна система е гнила ябълка на Шиши и Боко!

    08:12 04.08.2026

  • 8 кастроли

    12 14 Отговор
    Г-н Методиев,сложете си вратовръзка!Не ходете така!

    08:12 04.08.2026

  • 9 престъпника бою

    21 8 Отговор
    в панделата до живот

    08:12 04.08.2026

  • 10 честен ционист

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Госあ":

    Южно от Малибу, 33 паралел.

    08:12 04.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Евроатлантик

    31 11 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    На есен по площадите ще се плаща яко, за да се спаси кожата на Шиши и Боко, защото се сменя съдебната система и те отиват на топло, гарантирано !

    Коментиран от #17, #26, #32, #34

    08:13 04.08.2026

  • 13 Той толкова

    19 4 Отговор
    мизерии сътвори , толкова много лъжи изтропа , че всичко е допустимо от него !

    08:15 04.08.2026

  • 14 Даа

    15 10 Отговор

    До коментар #11 от "мунчо":

    Тука още един трол на сглобката плюе срещу новото управление, но няма да ви се получи да си върнете сглобката на власт, вече сте в канала, вие сте просто едно крещящо малцинство!

    08:16 04.08.2026

  • 15 Това злобно и

    13 8 Отговор
    /то си знае от кого /ощетено плужече пак се изхрачи значи

    08:16 04.08.2026

  • 16 лесно е

    17 6 Отговор
    България живее в условията на военна диктатура. Военния Президент си е Министър председател и има мнозинство в Парламента.

    08:19 04.08.2026

  • 17 честен ционист

    15 2 Отговор

    До коментар #12 от "Евроатлантик":

    Бе теб май те хапе кучето? Цялата съдебна система е направена така, за да се разправя с бедния човек. Ти кога си чувал, за осъден милионер бре, няма и да чуеш, още повече и за бивш ръководител.

    08:20 04.08.2026

  • 18 Резултат

    5 4 Отговор
    Б + П = Р

    08:21 04.08.2026

  • 19 НОРМАЛНО И ЗА КАЛОЯНчо

    13 6 Отговор
    .....НАТИРЕНИТЕ КУЧЕТА НЕ СПИРАТ ДА ЛАЯТ

    08:21 04.08.2026

  • 20 Ха ха ха - Радев предател

    16 13 Отговор
    Никога повече не гласувайте за полицаи или военни които да ни бъдат президенти или министър-прецедатели.

    Коментиран от #23

    08:22 04.08.2026

  • 21 Исторически парк

    11 6 Отговор
    Първо им беше дал магистрала черно море сега нефта утре ще кажат и че белене им е дал🤣😂

    08:26 04.08.2026

  • 22 Недоволен

    8 11 Отговор
    Долу радеф и неговата неразбирачи
    Бунт....

    08:28 04.08.2026

  • 23 провинциалист

    6 2 Отговор

    До коментар #20 от "Ха ха ха - Радев предател":

    Прецедент е да се напише преЦедател с Ц, явно не и за теб.

    08:29 04.08.2026

  • 24 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩

    12 7 Отговор
    Методиев, изчезвай при Нинова и Станишев 👊

    Коментиран от #27, #28, #33

    08:29 04.08.2026

  • 25 Прогресивна България

    11 12 Отговор
    Не давайте трибуна на тоя паляк. 99,9% от истинските Българи знаят, че Генерал Румен Радев е най-честния и достоен човек в България

    08:32 04.08.2026

  • 26 Глупости на Тйркалета !

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Евроатлантик":

    Вземи да Четещ !

    Повече !

    08:33 04.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Прогресивна България

    10 9 Отговор

    До коментар #24 от "Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩":

    Къде забрави измамниците от ПП-ДБ? Генерал Румен Радев ги разкри отдавна, спиш

    08:33 04.08.2026

  • 29 Стършел

    7 6 Отговор
    Този Методиев, като президентски съветник яде кюфтета и не рева Радев, сега реве като незадоволена жена.

    08:34 04.08.2026

  • 30 уффф

    7 6 Отговор
    Калояне оправи КТБ,чувалите от Хемус, кражбите ,войната в украйна и сега вече имате стъргало г-н Радев че да ви четат статиите.

    08:34 04.08.2026

  • 31 Баба Гицка

    5 2 Отговор
    Ами съгласен съм да отиваме на пиацата да питаме,но народа още е по морета и планини.Като доде септември е точното време.

    08:37 04.08.2026

  • 32 Това Става Със Закон !

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Евроатлантик":

    Който задължава Съдията Да следва Закона !

    Иначе няма Да бъде Такъв !

    Понасяйки Всички последствия За Това !

    08:40 04.08.2026

  • 33 Тиквата +Шиши + Радев И Сие =ОПГ

    5 5 Отговор

    До коментар #24 от "Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩":

    ------------ !

    08:42 04.08.2026

  • 34 смях в залата

    11 4 Отговор

    До коментар #12 от "Евроатлантик":

    Ще сменят съдебната система не заради Борисов и Пеевски а за да си гарантират че няма да бъде разследвана новата власт. Крадат здраво а това е началото. А за БОТАШ кой ще отговаря. А за 33% процента .....

    08:43 04.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Шиши и Боко

    2 5 Отговор
    Грухтене от кочината...

    08:45 04.08.2026

  • 37 Колкото им казваш истината

    1 0 Отговор
    Толкова нищо не чуват и си развяват червените картони и жълтите картони.

    08:50 04.08.2026

  • 38 1111

    2 3 Отговор
    Заедно с нинова нещо много се разприказваха. А ги видяхме какво надробиха, поне малко срам имайте.

    08:51 04.08.2026

  • 39 гумен боташ крадев

    3 1 Отговор
    какво очаквате от едно самовлюбено същество дето цял живот се е хранило на държавна сметка по столове и почивни станции..то си мисли че е най-важното бонго на света

    08:53 04.08.2026

  • 40 Истината

    1 2 Отговор
    Една жена на Пазара каза.......Бла-Бла-Бла.Коато Новините се базират на слухове това означава,че журналистиката е в колапс.До там ли стигнахте?!

    08:53 04.08.2026

  • 41 евалата чалгопитеци

    1 1 Отговор
    Как е новото нормално? Свежичко ли ви е още? Новия Месия оправи ли ви, или още ви оправя?

    08:53 04.08.2026

  • 42 Кирил

    3 1 Отговор
    Радев е човекът на Турция и САЩ в България

    Коментиран от #43

    08:54 04.08.2026

  • 43 Аз съм паразит непотребен с-т Боташ

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Кирил":

    и съм слуга на англичаните и ционистите ..те ме докараха на власт с измислените интернет похвати ..те и ще ме свалят както кирчо и кокорчо скоро

    08:56 04.08.2026

  • 44 идиоти вън

    1 1 Отговор
    Какви са хората, които разпространяват слухове и се осланят на слухове(непотвърдена информация, клюка), клюкари, най-често мерзавци!!!!

    08:56 04.08.2026

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