Калоян Методиев: Тръгнаха напоителни слухове, че Румен Радев търгува резила си с "Боташ" за сметка на държавни активи

Премиерът Радев е прокарал решение на Министерски съвет на 29.07 турската компания Turkish Petroleum Overseas да получи 33% от проучванията на газ и нефт в находището "Хан Тервел".

Пак скришом. Очевидно не разбира, че държавата не му е частна собственост. Нито сме халифат, та да не дължи отчет и да няма прозрачност на управлението.

Тръгнаха напоителни слухове, че търгува резила си с "Боташ" за сметка на държавни активи. Той сам ги подхрани!

Още не е публикувал протокола за "замразяването" на договора с Боташ след срещата си с Ердоган в Анкара. Какво пише вътре? С този документ не си продава наследствена нива. Държавен е!

По невероятно успешния, според прогресистите, договор вече дължим 370 млн. долара. Засега! И сме в дългова спирала. А премиерът още не е казал, защо си го самозамрази и то точно за 15 месеца.

Колко трябва да си нагъл и затънал, за да те призовават парламентарни партии, граждани, публични лица, експерти и ти да се правиш на глух и ням. И да се криеш толкова недостойно!

Натискът за разсекретяване на протокола от страна на цялото общество трябва да продължи с пълна сила. Това са общите пари на всички граждани.