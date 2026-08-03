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Русия съобщи за удари по кораби с военни товари в Черно море
  Тема: Украйна

Русия съобщи за удари по кораби с военни товари в Черно море

3 Август, 2026 08:46, обновена 3 Август, 2026 09:02 1 868 113

  • военни кораби-
  • черно море-
  • русия-
  • удари

Москва твърди, че са атакувани плавателни съдове, свързани с доставките за украинската армия, и съобщава за свалени 131 украински дрона

Русия съобщи за удари по кораби с военни товари в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руското министерство на отбраната заяви, че руските сили са нанесли удари през нощта с дронове по четири плавателни съда, свързани с доставките за украинската армия, съобщават Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

Според ведомството три кораба с военен товар са били атакувани в Черно море, а още един товарен кораб с доставки за украинските сили - в пристанището на град Николаев.

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„През изминалата нощ въоръжените сили на Руската федерация нанесоха удари по транспортна инфраструктура, обслужваща украинските въоръжени сили“, се посочва в съобщението на Руското министерство.

Информацията за атаките не е потвърдена независимо.

Междувременно руската компания за онлайн търговия „Уайлдберис“ съобщи, че в неин логистичен център във Владимирска област е избухнал пожар след предполагаема украинска атака. От компанията уточниха, че служителите са били евакуирани и няма данни за пострадали.

Руското министерство на отбраната допълни, че през нощта руските сили са свалили 131 украински безпилотни летателни апарата над руска територия. Подробности за местата на поражение на дроновете не бяха предоставени.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 МНОГО ДЕЛИКАТНО РУСИЯ

    46 5 Отговор
    Трябва по- хард да се атакуват военните доставки !!

    Коментиран от #11, #12, #16

    09:04 03.08.2026

  • 4 МАЧКАНЕТО НА

    32 6 Отговор
    УКРОПИ Е БОГОУГОДНО ДЕЛО

    Коментиран от #10

    09:04 03.08.2026

  • 5 Трол

    10 33 Отговор
    Това са граждански кораби, превозващи най-обикновени неща.

    Коментиран от #6

    09:04 03.08.2026

  • 6 Боруна Лом

    28 3 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    НАЛИ СЕ МАЙТАПИШ?

    09:05 03.08.2026

  • 7 Пак са се изфукали излишно

    4 32 Отговор
    Корабите разтовариха и се връщат.

    09:06 03.08.2026

  • 8 Хубавите новини се трупат

    28 3 Отговор
    Урки празнуват ли?

    09:09 03.08.2026

  • 9 Путин

    3 26 Отговор
    Сорос ми заповяда да се евг и казвам на мал0 ум ните копейки че съм "многоходов"

    09:09 03.08.2026

  • 10 Да ти се върне многократно

    4 28 Отговор

    До коментар #4 от "МАЧКАНЕТО НА":

    по Божия угода. Господ е майтапчия, но си прави най-готините шеги с бг копейките. Особено откак ги чипираха с въртолети. ,🎉🎉🎉

    09:09 03.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ми като не го може

    4 10 Отговор

    До коментар #3 от "МНОГО ДЕЛИКАТНО РУСИЯ":

    Ко праим ся?!

    09:11 03.08.2026

  • 13 Онзи

    31 4 Отговор
    От две седмици нито една гемия не може да приближи урко пристанище! Малобританците са в прединфарктно състояние! Толкова за великата ви пропаганда урко нацистка!

    Коментиран от #18, #47

    09:11 03.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Робот

    26 5 Отговор
    Нищо не се казва за космическите военни сили на Русия..!! Като гръмне ще разберем..! Европейските парцали си вкараха такъв таралеж в гащите чеееее няма думи..!

    09:11 03.08.2026

  • 16 ФАКТ

    3 24 Отговор

    До коментар #3 от "МНОГО ДЕЛИКАТНО РУСИЯ":

    Защо чак сега страхливия милиционер започна да цели кораби с военни товари за Украйна? Сорос ли му беше забранил преди това че изгори 1 млн руски вати като кибритени клечки?

    Коментиран от #19

    09:11 03.08.2026

  • 17 В следващите 100 дни

    28 7 Отговор
    С Украйна ще бъде приключено кардинално

    Коментиран от #26, #34, #44

    09:12 03.08.2026

  • 18 Костантин

    6 18 Отговор

    До коментар #13 от "Онзи":

    От две седмици, от две седмици хахахаха

    Защо чак сега хипер страхливия милиционер започна да цели кораби с военни товари за Украйна? Сорос ли му беше забранил преди това че изгори 1 млн руски вати като кибритени клечки?

    Коментиран от #25

    09:12 03.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Поправка !

    27 5 Отговор
    Не са четири плавателни съда а 6 ! Не че има някакво значение. 4 са само тези които са британска собстеност

    Коментиран от #50

    09:14 03.08.2026

  • 21 ОБЕКТИВНИЯ

    15 6 Отговор
    Явно никой не си дава сметка за сериозното замърсяване на
    Черно море !
    Ще предизвикат еко катастрофа !

    Коментиран от #24, #37

    09:15 03.08.2026

  • 22 Очите на руския страх са големи

    5 22 Отговор
    Всяка рибарска лодка им се привижда като оръжеен склад. ,🥳🥳🥳
    Пък и нали трябва да лъжат крепостните колко са велики. Они ще им искат отчет защо нямат гориво.
    Мижи да те лажем, тяхната работа.

    09:16 03.08.2026

  • 23 Потрес

    7 1 Отговор

    До коментар #19 от "Путин":

    Щом са те избрали, значи наистина си прав.

    09:16 03.08.2026

  • 24 И преди

    5 18 Отговор

    До коментар #21 от "ОБЕКТИВНИЯ":

    войната руските кораби си изсипваха боклуците в Черно море. Нищо ново.

    09:17 03.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ходи приключвай Украйна

    6 12 Отговор

    До коментар #17 от "В следващите 100 дни":

    Интернет пос ерко.

    09:18 03.08.2026

  • 27 Поредната руска измишльотина

    4 18 Отговор
    Никой не е потвърдил фейка и.

    Коментиран от #105

    09:19 03.08.2026

  • 28 Когато

    21 5 Отговор
    транспортната инфраструктура, обслужваща украинските въоръжени сили не е украинска това какво е? Не е ли пряко учасие във войната ? Логистиката е неразделна част от военните действия и няма как от НАТО и ЕК да кажат че участват пряко. Всичките западни наративи се оказаха лъжи.

    09:19 03.08.2026

  • 29 Оня с парчето

    6 3 Отговор

    До коментар #25 от "Онзи":

    Като ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата.

    Коментиран от #33

    09:19 03.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Раша периодично и по навик

    5 17 Отговор
    си съобщава разни работи, колкот да не заспи.

    Коментиран от #40

    09:21 03.08.2026

  • 33 Онзи

    2 4 Отговор

    До коментар #29 от "Оня с парчето":

    Кое парче бе дето го търсиш един час и не можеш да го намериш щото е по-дребно от мравка ли?

    09:22 03.08.2026

  • 34 ОТ 3 ДНЯ

    4 16 Отговор

    До коментар #17 от "В следващите 100 дни":

    НА 100 ДНЯ ЛИ СТАНАХА

    БРЕ РУБЛО ИДИОТ?

    НО ПРЕЗ 5 та ГОДИНА.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    Коментиран от #38

    09:22 03.08.2026

  • 35 Артилерист

    21 4 Отговор
    Статията представя много благо поредния нощен масиран руски удар. Руските сили за далечно поразяване са използвали над 120 различни ракети и 600 дрона. Атакувани са военни обекти почти по цялата територия на Украйна. Русия май превключи от "СВО" на "война" и читалищните хуморески на комичния артист Зеленски са пред приключване...

    09:22 03.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 си пън

    15 4 Отговор

    До коментар #21 от "ОБЕКТИВНИЯ":

    обективен,а паленето на рафинерии не е ли екокатастрофа,а бомбите и ракетите дет загрижения уж за климата запад дава на осранците докат ни налагат въглеродни квоти и еко стандарти

    Коментиран от #63

    09:23 03.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Българите сме за Русия

    19 5 Отговор
    И приветстваме братушките в справедливата им борба с международният нацизъм и атлантизъм

    Коментиран от #48

    09:25 03.08.2026

  • 40 центавос

    15 3 Отговор

    До коментар #32 от "Раша периодично и по навик":

    а осранците редовно реват и одат да спинкат в метрото,че по просторно

    09:26 03.08.2026

  • 41 Най- мразим

    9 6 Отговор
    Да четем, непотвърдена информация!
    Това не е журналистика, а стъкмистика!
    Да има нещо да си пишем, ПА кво излезе,това. После, ЧЕ пишеме друго!
    Да има нещо да се превърта!

    Коментиран от #45

    09:26 03.08.2026

  • 42 Българите сме и за Иран

    14 4 Отговор
    И им пожелаваме успех в справедливата им борба с американският агресор и израелският нацистки коптор

    Коментиран от #46

    09:28 03.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Гориил

    4 14 Отговор

    До коментар #17 от "В следващите 100 дни":

    Много са. Путин няма да дочака. Лекарите му дават най-много до септември.

    09:29 03.08.2026

  • 45 Потвърдено е !

    15 3 Отговор

    До коментар #41 от "Най- мразим":

    На 100% ! И още един шлеп преди час е бил ударен в делтата на Дунав на път за Румъния

    09:30 03.08.2026

  • 46 А пита ли руските евреи,

    5 9 Отговор

    До коментар #42 от "Българите сме и за Иран":

    които само в Раша са трети по численост в Европа? Май пак ще си от страната на булката.
    Четете бре! Къпете се бре!

    Коментиран от #60

    09:31 03.08.2026

  • 47 наблюдател

    3 13 Отговор

    До коментар #13 от "Онзи":

    до 13 прочете ли за потопения руски сто хиляден кораб на росатом натоварен с машини до новоросийск и още два патрулни кораба преди два дни

    09:32 03.08.2026

  • 48 Объркал си се

    4 14 Отговор

    До коментар #39 от "Българите сме за Русия":

    Копейките не сте българи. Пък и къде си хукнал с тия мижави 4%? Не говори от чуждо име, да не бъдеш занулен.

    09:34 03.08.2026

  • 49 Когато Вазов е писал "Под игото" в Одеса

    10 6 Отговор
    Вероятно не е знаел къде се намира и за това е писал "Руският народ" , "Руският дух" , "Руската култура" и т.н. ..... Нали? Никога думичката "украинец" не е споменал ! Никога и никъде...

    Коментиран от #54, #57

    09:38 03.08.2026

  • 50 Очите на страха са големи

    1 5 Отговор

    До коментар #20 от "Поправка !":

    След още пет ракии ще ти се видят четворно.

    09:38 03.08.2026

  • 51 Ревете не ревете украински тролчета

    11 1 Отговор
    Все тая. Пак на края Киев и Одеса ще са си руски

    09:40 03.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Укротролюхата ще изпатка

    5 1 Отговор
    Укротролюхата ще изпатка

    09:41 03.08.2026

  • 54 И още

    6 4 Отговор

    До коментар #49 от "Когато Вазов е писал "Под игото" в Одеса":

    Той и други неща за руснаците е писал ,но това не го споменавате!

    Коментиран от #64, #68

    09:43 03.08.2026

  • 55 НаРъБа

    2 7 Отговор

    До коментар #52 от "Ретроспекция":

    Добре че се разпаднаха зедедно с сесесерето

    09:43 03.08.2026

  • 56 Ха ха ха

    7 1 Отговор

    До коментар #52 от "Ретроспекция":

    Вдигна ли вече бялото знаме, укротролейка? Нека ти е зле!

    09:43 03.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Другар капейка

    3 5 Отговор
    Аз съм днес дежурен на дунава и имам особено чуство че ДНЕС ще дойдат БЛАТУШКИТЕ на дунава

    Коментиран от #61

    09:44 03.08.2026

  • 59 Голяма мъка за укротролюхата

    6 1 Отговор
    Неговите мъки край нямат.

    09:45 03.08.2026

  • 60 Не ми се прави на интересен само младеж

    4 1 Отговор

    До коментар #46 от "А пита ли руските евреи,":

    То за това сигурно в Биробиджан който беше административен център на Еврейската автономна област и в цялата област сега един евреин няма вече. Изчистиха се кардинално от тях. Сега там живеят щастливо заедно руснаци и китайци и произвеждат повече картофи от целият ЕС

    Коментиран от #77

    09:46 03.08.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 ру БЛАТА

    4 6 Отговор

    До коментар #57 от "След Освобождението се е светнал,":

    Горките наивникопейки които си мислят че освобождението никога нямало да се случи по друг начин като например по най-лесния империята си се разпада 1920г . Мечешка услуга от мечката поробител на 80 народа! Не завяване Колко наивни хора има тука и си мисля че специално за нас дошли а не за Проливите Босфора

    Коментиран от #73, #103

    09:47 03.08.2026

  • 63 ОБЕКТИВНИЯ

    2 6 Отговор

    До коментар #37 от "си пън":

    Да замърсяването е огромно и няма
    значение от какво е !
    Замърсяването в Черно море е доста сериозно и ни засяга пряко .
    Не разбирам защо защитавате
    рушняците !Фактите са такива !

    09:48 03.08.2026

  • 64 Димяща ушанка 🤩💀

    2 6 Отговор

    До коментар #54 от "И още":

    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    Коментиран от #67

    09:49 03.08.2026

  • 65 Украйна вече не е морска държава

    10 1 Отговор
    Няма нито един собствен кораб.
    Ежедневно в Одеса и Николаев са влизали до 5 кораба , а сега нито един.
    Най голямата фирма за морски товари Майерск и Немската приустановиха работа в Украйна.
    За да закара товари в Констанца Украйна използува порт Рени до където ж.п.линия няма .Карат с типове но това е много скъпо и продават жито без пари ,евтино.
    От др.страна метали от Кривой рог не могат да товарят.
    Доставките по море на оръжия свърши.

    Коментиран от #74

    09:49 03.08.2026

  • 66 Голяма мъка за укротролюхата

    6 1 Отговор
    Неговите мъки край нямат.

    09:49 03.08.2026

  • 67 Къде си ве, луд укротрол?

    5 1 Отговор

    До коментар #64 от "Димяща ушанка 🤩💀":

    Къде си ве, луд укротрол?

    09:50 03.08.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Голяма мъка за укротролюхата

    5 0 Отговор
    Нека. Да страда животното в мъки.

    09:52 03.08.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Украйна вече не е държава

    4 2 Отговор

    До коментар #65 от "Украйна вече не е морска държава":

    Скоро ще я разкъсат на парчета западните ѝ "приятели", които наливаха пари в нея.

    Коментиран от #81, #102

    09:54 03.08.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Язък ти за претенциите

    3 5 Отговор

    До коментар #60 от "Не ми се прави на интересен само младеж":

    Говорим за европейската част на днешна Русия, предимно в най-големите градове. Бижутерският и парфюмериен бизнес е изцяло техен. И не само.
    Самият Путин е половин евреин.
    Внимавай да не станеш от страната на булката.

    Учи бре! Къпи се бре!

    Коментиран от #80, #90, #98

    09:55 03.08.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Десен Баровец

    4 3 Отговор

    До коментар #73 от "Ха ХаХа":

    Като по естествени причини нафталиновите куфейки с памперси намалеят България ще почне да се оправя

    09:56 03.08.2026

  • 80 Къде си ве, луд укротрол?

    3 3 Отговор

    До коментар #77 от "Язък ти за претенциите":

    Къде си ве, луд укротрол?

    09:56 03.08.2026

  • 81 ЩЕКА 🤡🤩

    5 5 Отговор

    До коментар #74 от "Украйна вече не е държава":

    Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌🍌

    Коментиран от #83

    09:57 03.08.2026

  • 82 Българите сме и за Венецуела

    6 3 Отговор
    И им пожелаваме успех в справедливата им борба с американският агресор, терорист и окупатор !

    Коментиран от #84, #85

    09:57 03.08.2026

  • 83 Хубаво е, че го потвърждаваш

    3 3 Отговор

    До коментар #81 от "ЩЕКА 🤡🤩":

    Ха ха ха

    Коментиран от #89

    09:57 03.08.2026

  • 84 Къде си ве, луд укротрол?

    3 3 Отговор

    До коментар #82 от "Българите сме и за Венецуела":

    80 Къде си ве, луд укротрол?

    Коментиран от #91

    09:58 03.08.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Куба

    4 3 Отговор
    Еее дригар къде забрави БЛАТУШКИТЕ от куба които почти победиха капитализма даже и без ток😀💡

    09:59 03.08.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Тодор Живков

    3 3 Отговор

    До коментар #77 от "Язък ти за претенциите":

    Хо хо хо! Путин е половин евреин, да.

    Таз година половин евреин, догодина – цял.

    10:02 03.08.2026

  • 91 На бул. ЛЕНИН в София съм

    2 4 Отговор

    До коментар #84 от "Къде си ве, луд укротрол?":

    Защо питаш? После ще ходя на Дондуков, после на площад Александър Невски и после до Пирогов

    Коментиран от #92, #95, #108

    10:03 03.08.2026

  • 92 И после към у Крайна

    2 4 Отговор

    До коментар #91 от "На бул. ЛЕНИН в София съм":

    В ромската махала

    10:07 03.08.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 И какви заслуги има Путин

    3 1 Отговор

    До коментар #91 от "На бул. ЛЕНИН в София съм":

    за делата им. Сигур се обръщат в гроба заради улавия си сънародник, пардон, и половин евреин.

    10:10 03.08.2026

  • 96 последната укра

    5 3 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 4та седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    10:13 03.08.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Има я ....

    2 3 Отговор

    До коментар #77 от "Язък ти за претенциите":

    Но друго не осъзнаваш ми се струва. Че щом са в Русия тези евреи, очевидно не са ционисти! Иначе щяха в Израел да са а не в Русия. ..... Четете факти и цифрички младежи но нещо анализа ви куца на цялото поколение ...

    Коментиран от #101

    10:15 03.08.2026

  • 99 последната укра

    4 3 Отговор
    Кво става в еврастия ве, зимъска нямат газ и студуват па лятоска нямат вода и ток и жадуват на тъмно, па в останалото време пари нямат и само заеми теглят, нещо от гат рипнаха на Русия все беди ги сполетявт, не че съм суеверен ама що така стана.

    10:17 03.08.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Ама, разбира се,

    2 4 Отговор

    До коментар #98 от "Има я ....":

    вероятно са мутирали еврейски копейки.
    Спри се, че ставаш за смях. По покажи дълбоките си познания по литература, преразказана и адаптирана от Коцето Копейкин за партийни нужди ,😂😂😂😂

    10:21 03.08.2026

  • 102 Копеец

    3 2 Отговор

    До коментар #74 от "Украйна вече не е държава":

    Извинете, Митрофанова строго ни забрани да ползваме думичката "скоро", защото никога не сме я изпълнявали и сме излагали тьотя пред чужденците.

    10:26 03.08.2026

  • 103 абе льольо

    1 2 Отговор

    До коментар #62 от "ру БЛАТА":

    "...по друг начин като например по най-лесния империята си се разпада 1920г." и хоп Кюрдска държава! Или пък не, те останаха без държава! Що така бе Миме? Щял да чака да се разпадне империята, толкова ти е акъла!

    10:27 03.08.2026

  • 104 Путинец на фейк се радва

    2 1 Отговор
    Като няма на какво.

    10:28 03.08.2026

  • 105 Напротив!

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Поредната руска измишльотина":

    Еленски вече се похвали-ожали!

    Коментиран от #107

    10:29 03.08.2026

  • 106 Русия спря вноса на стоки от Армения

    3 2 Отговор
    Пашинян плаче. Путин му вика: продавай си ги у ЕС ....хахахаха

    10:30 03.08.2026

  • 107 Може ли заглавието на статията с

    2 1 Отговор

    До коментар #105 от "Напротив!":

    изказването на Зеленски, източник и брой?
    И внимавай, Зеленски не се изказва в руски медии.
    Да не сгазиш пак фейкавия лук.

    Коментиран от #109, #112

    10:33 03.08.2026

  • 108 Така е !

    2 1 Отговор

    До коментар #91 от "На бул. ЛЕНИН в София съм":

    Пропит е народа с любов към братска Русия. Факт

    Коментиран от #111

    10:33 03.08.2026

  • 109 Кво умуваш бре

    3 1 Отговор

    До коментар #107 от "Може ли заглавието на статията с":

    Само ти ли не разбра че братушките помляха украинската хунта и 6 кораба и един шлеп са потопени

    Коментиран от #113

    10:35 03.08.2026

  • 110 Браво на Русия 🇷🇺👏🇷🇺👏🇷🇺

    2 1 Отговор
    Да продължават да бомбят уср@йна докато не падне терористичния киевски режим,подкрепян от нацистите в ес

    10:36 03.08.2026

  • 111 Към нягошната в отдавна отминали времена

    1 2 Отговор

    До коментар #108 от "Така е !":

    ХА на бас, че даже в Русия никой няма да кръсти нищо на Путин. Освен мавзолея му.

    10:38 03.08.2026

  • 112 Върни новините на БНТ, ЛГБТВ и НОва

    0 1 Отговор

    До коментар #107 от "Може ли заглавието на статията с":

    Там ще го видиш!

    10:39 03.08.2026

  • 113 Ти не се бъркай с фейка си

    1 0 Отговор

    До коментар #109 от "Кво умуваш бре":

    Чакам от колегатата ти източник за измисленото изказване на Зеленски.

    10:40 03.08.2026

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