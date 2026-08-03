Русия съобщи за удари по кораби с военни товари в Черно море

Руското министерство на отбраната заяви, че руските сили са нанесли удари през нощта с дронове по четири плавателни съда, свързани с доставките за украинската армия, съобщават Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

Според ведомството три кораба с военен товар са били атакувани в Черно море, а още един товарен кораб с доставки за украинските сили - в пристанището на град Николаев.

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„През изминалата нощ въоръжените сили на Руската федерация нанесоха удари по транспортна инфраструктура, обслужваща украинските въоръжени сили“, се посочва в съобщението на Руското министерство.

Информацията за атаките не е потвърдена независимо.

Междувременно руската компания за онлайн търговия „Уайлдберис“ съобщи, че в неин логистичен център във Владимирска област е избухнал пожар след предполагаема украинска атака. От компанията уточниха, че служителите са били евакуирани и няма данни за пострадали.

Руското министерство на отбраната допълни, че през нощта руските сили са свалили 131 украински безпилотни летателни апарата над руска територия. Подробности за местата на поражение на дроновете не бяха предоставени.