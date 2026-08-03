Русия съобщи за удари по кораби с военни товари в Черно море

Руското министерство на отбраната заяви, че руските сили са нанесли удари през нощта с дронове по четири плавателни съда, свързани с доставките за украинската армия, съобщават Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.
Според ведомството три кораба с военен товар са били атакувани в Черно море, а още един товарен кораб с доставки за украинските сили - в пристанището на град Николаев.
„През изминалата нощ въоръжените сили на Руската федерация нанесоха удари по транспортна инфраструктура, обслужваща украинските въоръжени сили“, се посочва в съобщението на Руското министерство.
Информацията за атаките не е потвърдена независимо.
Междувременно руската компания за онлайн търговия „Уайлдберис“ съобщи, че в неин логистичен център във Владимирска област е избухнал пожар след предполагаема украинска атака. От компанията уточниха, че служителите са били евакуирани и няма данни за пострадали.
Руското министерство на отбраната допълни, че през нощта руските сили са свалили 131 украински безпилотни летателни апарата над руска територия. Подробности за местата на поражение на дроновете не бяха предоставени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 МНОГО ДЕЛИКАТНО РУСИЯ
Коментиран от #11, #12, #16
09:04 03.08.2026
4 МАЧКАНЕТО НА
Коментиран от #10
09:04 03.08.2026
5 Трол
Коментиран от #6
09:04 03.08.2026
6 Боруна Лом
До коментар #5 от "Трол":НАЛИ СЕ МАЙТАПИШ?
09:05 03.08.2026
7 Пак са се изфукали излишно
09:06 03.08.2026
8 Хубавите новини се трупат
09:09 03.08.2026
9 Путин
09:09 03.08.2026
10 Да ти се върне многократно
До коментар #4 от "МАЧКАНЕТО НА":по Божия угода. Господ е майтапчия, но си прави най-готините шеги с бг копейките. Особено откак ги чипираха с въртолети. ,🎉🎉🎉
09:09 03.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ми като не го може
До коментар #3 от "МНОГО ДЕЛИКАТНО РУСИЯ":Ко праим ся?!
09:11 03.08.2026
13 Онзи
Коментиран от #18, #47
09:11 03.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Робот
09:11 03.08.2026
16 ФАКТ
До коментар #3 от "МНОГО ДЕЛИКАТНО РУСИЯ":Защо чак сега страхливия милиционер започна да цели кораби с военни товари за Украйна? Сорос ли му беше забранил преди това че изгори 1 млн руски вати като кибритени клечки?
Коментиран от #19
09:11 03.08.2026
17 В следващите 100 дни
Коментиран от #26, #34, #44
09:12 03.08.2026
18 Костантин
До коментар #13 от "Онзи":От две седмици, от две седмици хахахаха
Защо чак сега хипер страхливия милиционер започна да цели кораби с военни товари за Украйна? Сорос ли му беше забранил преди това че изгори 1 млн руски вати като кибритени клечки?
Коментиран от #25
09:12 03.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Поправка !
Коментиран от #50
09:14 03.08.2026
21 ОБЕКТИВНИЯ
Черно море !
Ще предизвикат еко катастрофа !
Коментиран от #24, #37
09:15 03.08.2026
22 Очите на руския страх са големи
Пък и нали трябва да лъжат крепостните колко са велики. Они ще им искат отчет защо нямат гориво.
Мижи да те лажем, тяхната работа.
09:16 03.08.2026
23 Потрес
До коментар #19 от "Путин":Щом са те избрали, значи наистина си прав.
09:16 03.08.2026
24 И преди
До коментар #21 от "ОБЕКТИВНИЯ":войната руските кораби си изсипваха боклуците в Черно море. Нищо ново.
09:17 03.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ходи приключвай Украйна
До коментар #17 от "В следващите 100 дни":Интернет пос ерко.
09:18 03.08.2026
27 Поредната руска измишльотина
Коментиран от #105
09:19 03.08.2026
28 Когато
09:19 03.08.2026
29 Оня с парчето
До коментар #25 от "Онзи":Като ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата.
Коментиран от #33
09:19 03.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Раша периодично и по навик
Коментиран от #40
09:21 03.08.2026
33 Онзи
До коментар #29 от "Оня с парчето":Кое парче бе дето го търсиш един час и не можеш да го намериш щото е по-дребно от мравка ли?
09:22 03.08.2026
34 ОТ 3 ДНЯ
До коментар #17 от "В следващите 100 дни":НА 100 ДНЯ ЛИ СТАНАХА
БРЕ РУБЛО ИДИОТ?
НО ПРЕЗ 5 та ГОДИНА.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
Коментиран от #38
09:22 03.08.2026
35 Артилерист
09:22 03.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 си пън
До коментар #21 от "ОБЕКТИВНИЯ":обективен,а паленето на рафинерии не е ли екокатастрофа,а бомбите и ракетите дет загрижения уж за климата запад дава на осранците докат ни налагат въглеродни квоти и еко стандарти
Коментиран от #63
09:23 03.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Българите сме за Русия
Коментиран от #48
09:25 03.08.2026
40 центавос
До коментар #32 от "Раша периодично и по навик":а осранците редовно реват и одат да спинкат в метрото,че по просторно
09:26 03.08.2026
41 Най- мразим
Това не е журналистика, а стъкмистика!
Да има нещо да си пишем, ПА кво излезе,това. После, ЧЕ пишеме друго!
Да има нещо да се превърта!
Коментиран от #45
09:26 03.08.2026
42 Българите сме и за Иран
Коментиран от #46
09:28 03.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Гориил
До коментар #17 от "В следващите 100 дни":Много са. Путин няма да дочака. Лекарите му дават най-много до септември.
09:29 03.08.2026
45 Потвърдено е !
До коментар #41 от "Най- мразим":На 100% ! И още един шлеп преди час е бил ударен в делтата на Дунав на път за Румъния
09:30 03.08.2026
46 А пита ли руските евреи,
До коментар #42 от "Българите сме и за Иран":които само в Раша са трети по численост в Европа? Май пак ще си от страната на булката.
Четете бре! Къпете се бре!
Коментиран от #60
09:31 03.08.2026
47 наблюдател
До коментар #13 от "Онзи":до 13 прочете ли за потопения руски сто хиляден кораб на росатом натоварен с машини до новоросийск и още два патрулни кораба преди два дни
09:32 03.08.2026
48 Объркал си се
До коментар #39 от "Българите сме за Русия":Копейките не сте българи. Пък и къде си хукнал с тия мижави 4%? Не говори от чуждо име, да не бъдеш занулен.
09:34 03.08.2026
49 Когато Вазов е писал "Под игото" в Одеса
Коментиран от #54, #57
09:38 03.08.2026
50 Очите на страха са големи
До коментар #20 от "Поправка !":След още пет ракии ще ти се видят четворно.
09:38 03.08.2026
51 Ревете не ревете украински тролчета
09:40 03.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Укротролюхата ще изпатка
09:41 03.08.2026
54 И още
До коментар #49 от "Когато Вазов е писал "Под игото" в Одеса":Той и други неща за руснаците е писал ,но това не го споменавате!
Коментиран от #64, #68
09:43 03.08.2026
55 НаРъБа
До коментар #52 от "Ретроспекция":Добре че се разпаднаха зедедно с сесесерето
09:43 03.08.2026
56 Ха ха ха
До коментар #52 от "Ретроспекция":Вдигна ли вече бялото знаме, укротролейка? Нека ти е зле!
09:43 03.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Другар капейка
Коментиран от #61
09:44 03.08.2026
59 Голяма мъка за укротролюхата
09:45 03.08.2026
60 Не ми се прави на интересен само младеж
До коментар #46 от "А пита ли руските евреи,":То за това сигурно в Биробиджан който беше административен център на Еврейската автономна област и в цялата област сега един евреин няма вече. Изчистиха се кардинално от тях. Сега там живеят щастливо заедно руснаци и китайци и произвеждат повече картофи от целият ЕС
Коментиран от #77
09:46 03.08.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 ру БЛАТА
До коментар #57 от "След Освобождението се е светнал,":Горките наивникопейки които си мислят че освобождението никога нямало да се случи по друг начин като например по най-лесния империята си се разпада 1920г . Мечешка услуга от мечката поробител на 80 народа! Не завяване Колко наивни хора има тука и си мисля че специално за нас дошли а не за Проливите Босфора
Коментиран от #73, #103
09:47 03.08.2026
63 ОБЕКТИВНИЯ
До коментар #37 от "си пън":Да замърсяването е огромно и няма
значение от какво е !
Замърсяването в Черно море е доста сериозно и ни засяга пряко .
Не разбирам защо защитавате
рушняците !Фактите са такива !
09:48 03.08.2026
64 Димяща ушанка 🤩💀
До коментар #54 от "И още":Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит
Коментиран от #67
09:49 03.08.2026
65 Украйна вече не е морска държава
Ежедневно в Одеса и Николаев са влизали до 5 кораба , а сега нито един.
Най голямата фирма за морски товари Майерск и Немската приустановиха работа в Украйна.
За да закара товари в Констанца Украйна използува порт Рени до където ж.п.линия няма .Карат с типове но това е много скъпо и продават жито без пари ,евтино.
От др.страна метали от Кривой рог не могат да товарят.
Доставките по море на оръжия свърши.
Коментиран от #74
09:49 03.08.2026
66 Голяма мъка за укротролюхата
09:49 03.08.2026
67 Къде си ве, луд укротрол?
До коментар #64 от "Димяща ушанка 🤩💀":Къде си ве, луд укротрол?
09:50 03.08.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Голяма мъка за укротролюхата
09:52 03.08.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Украйна вече не е държава
До коментар #65 от "Украйна вече не е морска държава":Скоро ще я разкъсат на парчета западните ѝ "приятели", които наливаха пари в нея.
Коментиран от #81, #102
09:54 03.08.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Язък ти за претенциите
До коментар #60 от "Не ми се прави на интересен само младеж":Говорим за европейската част на днешна Русия, предимно в най-големите градове. Бижутерският и парфюмериен бизнес е изцяло техен. И не само.
Самият Путин е половин евреин.
Внимавай да не станеш от страната на булката.
Учи бре! Къпи се бре!
Коментиран от #80, #90, #98
09:55 03.08.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Десен Баровец
До коментар #73 от "Ха ХаХа":Като по естествени причини нафталиновите куфейки с памперси намалеят България ще почне да се оправя
09:56 03.08.2026
80 Къде си ве, луд укротрол?
До коментар #77 от "Язък ти за претенциите":Къде си ве, луд укротрол?
09:56 03.08.2026
81 ЩЕКА 🤡🤩
До коментар #74 от "Украйна вече не е държава":Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌🍌
Коментиран от #83
09:57 03.08.2026
82 Българите сме и за Венецуела
Коментиран от #84, #85
09:57 03.08.2026
83 Хубаво е, че го потвърждаваш
До коментар #81 от "ЩЕКА 🤡🤩":Ха ха ха
Коментиран от #89
09:57 03.08.2026
84 Къде си ве, луд укротрол?
До коментар #82 от "Българите сме и за Венецуела":80 Къде си ве, луд укротрол?
Коментиран от #91
09:58 03.08.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Куба
09:59 03.08.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Тодор Живков
До коментар #77 от "Язък ти за претенциите":Хо хо хо! Путин е половин евреин, да.
Таз година половин евреин, догодина – цял.
10:02 03.08.2026
91 На бул. ЛЕНИН в София съм
До коментар #84 от "Къде си ве, луд укротрол?":Защо питаш? После ще ходя на Дондуков, после на площад Александър Невски и после до Пирогов
Коментиран от #92, #95, #108
10:03 03.08.2026
92 И после към у Крайна
До коментар #91 от "На бул. ЛЕНИН в София съм":В ромската махала
10:07 03.08.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 И какви заслуги има Путин
До коментар #91 от "На бул. ЛЕНИН в София съм":за делата им. Сигур се обръщат в гроба заради улавия си сънародник, пардон, и половин евреин.
10:10 03.08.2026
96 последната укра
10:13 03.08.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Има я ....
До коментар #77 от "Язък ти за претенциите":Но друго не осъзнаваш ми се струва. Че щом са в Русия тези евреи, очевидно не са ционисти! Иначе щяха в Израел да са а не в Русия. ..... Четете факти и цифрички младежи но нещо анализа ви куца на цялото поколение ...
Коментиран от #101
10:15 03.08.2026
99 последната укра
10:17 03.08.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Ама, разбира се,
До коментар #98 от "Има я ....":вероятно са мутирали еврейски копейки.
Спри се, че ставаш за смях. По покажи дълбоките си познания по литература, преразказана и адаптирана от Коцето Копейкин за партийни нужди ,😂😂😂😂
10:21 03.08.2026
102 Копеец
До коментар #74 от "Украйна вече не е държава":Извинете, Митрофанова строго ни забрани да ползваме думичката "скоро", защото никога не сме я изпълнявали и сме излагали тьотя пред чужденците.
10:26 03.08.2026
103 абе льольо
До коментар #62 от "ру БЛАТА":"...по друг начин като например по най-лесния империята си се разпада 1920г." и хоп Кюрдска държава! Или пък не, те останаха без държава! Що така бе Миме? Щял да чака да се разпадне империята, толкова ти е акъла!
10:27 03.08.2026
104 Путинец на фейк се радва
10:28 03.08.2026
105 Напротив!
До коментар #27 от "Поредната руска измишльотина":Еленски вече се похвали-ожали!
Коментиран от #107
10:29 03.08.2026
106 Русия спря вноса на стоки от Армения
10:30 03.08.2026
107 Може ли заглавието на статията с
До коментар #105 от "Напротив!":изказването на Зеленски, източник и брой?
И внимавай, Зеленски не се изказва в руски медии.
Да не сгазиш пак фейкавия лук.
Коментиран от #109, #112
10:33 03.08.2026
108 Така е !
До коментар #91 от "На бул. ЛЕНИН в София съм":Пропит е народа с любов към братска Русия. Факт
Коментиран от #111
10:33 03.08.2026
109 Кво умуваш бре
До коментар #107 от "Може ли заглавието на статията с":Само ти ли не разбра че братушките помляха украинската хунта и 6 кораба и един шлеп са потопени
Коментиран от #113
10:35 03.08.2026
110 Браво на Русия 🇷🇺👏🇷🇺👏🇷🇺
10:36 03.08.2026
111 Към нягошната в отдавна отминали времена
До коментар #108 от "Така е !":ХА на бас, че даже в Русия никой няма да кръсти нищо на Путин. Освен мавзолея му.
10:38 03.08.2026
112 Върни новините на БНТ, ЛГБТВ и НОва
До коментар #107 от "Може ли заглавието на статията с":Там ще го видиш!
10:39 03.08.2026
113 Ти не се бъркай с фейка си
До коментар #109 от "Кво умуваш бре":Чакам от колегатата ти източник за измисленото изказване на Зеленски.
10:40 03.08.2026