Интер не гони резултати в контролите – Киву залага на развитие и подготовка

След като Интер и Милан завършиха наравно 1:1 в приятелския мач, изигран в Пърт, Австралия, наставникът на „нерадзурите“ Кристиан Киву даде ясно да се разбере, че резултатите в контролите не са водещи за неговия тим. Вместо това, треньорът акцентира върху усърдната работа и прогреса на своите футболисти.

„Виждам как момчетата се раздават на терена и влагат сърце и душа във всяка тренировка. За нас в момента не е от значение какъв е резултатът на таблото. По-важно е да изграждаме добра основа, да подобряваме физическата си подготовка и да усвояваме новите принципи, които въвеждаме“, сподели Киву след последния съдийски сигнал.

Треньорът на Интер подчерта, че най-важното в този етап е футболистите да бъдат здрави и да се адаптират към изискванията на щаба. „Доволен съм, че някои от играчите получиха повече игрови минути и показаха качества, въпреки че все още не са в оптимална форма. Краката им тежат, но това е нормално за този период от подготовката“, допълни Киву.

В заключение, Кристиан Киву заяви, че целият екип работи за това да надгради постигнатото през последните години. „Нашата мисия е да добавим още стойност към отбора, да развием потенциала на всеки един и да изградим сплотен колектив. Резултатите в контролите са просто статистика – истинската битка предстои“, завърши наставникът на Интер.