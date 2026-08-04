Шокиращо видео показва как руски дрон преследва цивилен в Херсон. Украйна обяви, че това е "варварско военно престъпление"

Украинските власти изразиха днес възмущение от видеоклип, разпространен от полицията, на който се вижда как цивилен украинец е преследван от дрон в Херсон, в южната част на страната, като осъдиха това като "умишлена руска стратегия", предаде Франс прес, съобщи БТА.
На тези кадри, чиято автентичност не е потвърдена от АФП, мъж в тъмни дрехи тича около автомобил насред улицата, опитвайки се да избяга от дрон FPV (First Person View - управляван дистанционно дрон), който го следва бавно, преди да взриви експлозивния си заряд.
Според полицията 52-годишният мъж е с наранявания и мозъчно сътресение.
Украинският външен министър Андрий Сибига осъди "варварското военно престъпление, извършено от Русия" и заяви, че "хиляди подобни престъпления никога не стават достояние на обществеността".
"Става дума за умишлена и системна руска стратегия. Те знаят точно какво правят", заяви министърът в Екс.
Според украинския омбудсман Дмитро Лубинец човекът, който се вижда на видеото, е "невъоръжен продавач на пазара". Лубинец обвини руската армия, че "преследва цивилни".
Град Херсон, който преди войната имаше около 280 000 жители, беше под руски контрол от март до ноември 2022 г. Руските сили, които сега се намират от другата страна на река Днепър, минаваща покрай града, го обстрелват редовно, главно с дронове, отбелязва АФП.
Повече от четири години след началото на руската инвазия в Украйна ударите се засилиха и от двете страни на фронта, като броят на цивилните жертви нараства.
Руските власти също така редовно обвиняват украинската армия, че умишлено напада цивилни с дронове, особено в граничещата с Украйна Белгородска област.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кое
Коментиран от #35, #52, #88, #90
18:08 04.08.2026
2 Московските BAPBAPИ !
Коментиран от #28
18:09 04.08.2026
3 Жица
Коментиран от #36, #92
18:10 04.08.2026
4 Софето
Коментиран от #26
18:10 04.08.2026
5 златен кенеф
Коментиран от #25
18:11 04.08.2026
6 pycoфил
18:12 04.08.2026
7 Кина
Коментиран от #95
18:12 04.08.2026
8 Хохо Бохо
18:12 04.08.2026
9 Лопата Орешник
18:13 04.08.2026
10 маро
Коментиран от #15, #73
18:13 04.08.2026
11 Лопата Орешник
18:15 04.08.2026
12 Пазар
18:15 04.08.2026
13 време е и тук
Коментиран от #91
18:15 04.08.2026
14 Пич
Коментиран от #29
18:16 04.08.2026
15 оня с коня
До коментар #10 от "маро":ами това е много хубаво дано повече такива видеа има за гледане
18:16 04.08.2026
16 Дали ?
18:17 04.08.2026
17 ДРОНА Е УКРАИНСКИ
Коментиран от #100
18:18 04.08.2026
18 Хрис
Коментиран от #54
18:18 04.08.2026
19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #44
18:18 04.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Гробар
18:19 04.08.2026
22 Източна ромелия
18:20 04.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Бесен - Язовец
Коментиран от #49
18:20 04.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Блок
До коментар #2 от "Московските BAPBAPИ !":Придите к нам! От ужасов войны
Придите в мирные обьятья!
Пока не поздно - старый меч в ножны,
Товарищи! Мы станем - братья!
А если нет - нам нечего терять,
И нам доступно вероломство!
Века, века вас будет проклинать
Больное позднее потомство!
18:23 04.08.2026
29 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #14 от "Пич":Поредната украинска пропаганда зле скълъпена и недогледана Взривът е толкова слаб Няма поражаващи елементи Снимано е предварително Ясно личи че е някакво депо за стари коли Какво прави прогнил ПАЗ на пазар за зеленчуци Научете се да лъжете
Коментиран от #39
18:23 04.08.2026
30 В Ерата на ИИ...
18:24 04.08.2026
31 Саде да попитам!
Коментиран от #50
18:25 04.08.2026
32 Бай онзи
18:25 04.08.2026
33 Истината
Коментиран от #57
18:25 04.08.2026
34 Рашизъм
18:26 04.08.2026
35 Фйкгф
До коментар #1 от "Кое":Когато падна дрона на плажа е тероризъм, ама когато убиваш човек който продава домати е нормално нали е война.
18:27 04.08.2026
36 Соломон
До коментар #3 от "Жица":Уби ги аналоговото руско ПВО и глупоста на руснаците плажуващи във зона на военни действия.Но преди всичко уби ги движухата на джуджето което им е цар вече 27г
Коментиран от #67
18:29 04.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Шокиращо е
18:30 04.08.2026
39 ,,Буча"-Втора серия...!
До коментар #29 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":В Първа серия имаше почесващи се ,,трупове"...!
Във втора серия-дрон,с ,,поразяваща сила" на...,,новогодишна пиратка"...😂!
Коментиран от #62
18:30 04.08.2026
40 Бай онзи
18:30 04.08.2026
41 Соломон
До коментар #20 от "УКРОУРОДИТЕ":Тези дечица ги уби фашисткото им правителство което нападна Украйна и безаналоговото им ПВО
Коментиран от #56
18:30 04.08.2026
42 Копейкотрошач
До коментар #26 от "Боклук":Една тесла ти стига.
Коментиран от #108
18:31 04.08.2026
43 Без име
18:32 04.08.2026
44 Ооо ,бълхарник
До коментар #19 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Закупи ли си препарат срещу бълхи?
18:34 04.08.2026
45 Азиатец
Коментиран от #58
18:34 04.08.2026
46 Град Козлодуй
18:35 04.08.2026
47 А50
18:35 04.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 гост
До коментар #24 от "Бесен - Язовец":А стига ...ти излекува ли се...явно не си, бесовете не са те напуснали...само ваксина за теб...9 милиметрова..
18:37 04.08.2026
50 Азиатец
До коментар #31 от "Саде да попитам!":"А как разбрахте,че дронът е...руски...?!?! "
На него пишело: "Сделано от Путин".
18:37 04.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 пешо
18:39 04.08.2026
54 Герги
До коментар #18 от "Хрис":не се знае дали не беше отклонен от руската ПВО...
18:39 04.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 зомбайо
До коментар #41 от "Соломон":бай зомби , май верно са те вкарали в матрицата и са ти хакнали софтуера .
18:40 04.08.2026
57 ,,Трябва"...?!
До коментар #33 от "Истината":Ами ,айде-рипай от дивана и на фронта да реализираш твоето кухо...- ,,трябва"...!
Или викаш...-
Да,ама шубето е голЕм страх...😉😆🤣😂!
Коментиран от #64
18:41 04.08.2026
58 Те женските
До коментар #45 от "Азиатец":дрехи са им цивилното облекло, така че си много прав.
18:41 04.08.2026
59 Ми точно BBC - 2024 !
. ама точно едно към едно на британските тъпотии дето ги плющяха постоянно
18:44 04.08.2026
60 Не върви номера
"хиляди подобни престъпления никога не стават достояние на обществеността".
18:46 04.08.2026
61 Защо ли
18:46 04.08.2026
62 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #39 от ",,Буча"-Втора серия...!":Да не пропускаме докторът с физиономия на рецидивист с окървавена дреха и перфектно чисти бели панталони Кратер два метра дълбок ветрини по десет квадрата здрави Как не ги е срам да лъжат
18:46 04.08.2026
63 Кое е
18:47 04.08.2026
64 Велчов
До коментар #57 от ",,Трябва"...?!":Ти що не заминаваш за Москва, нали там е по хубаво.
Коментиран от #75
18:49 04.08.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 А видеото
Коментиран от #71
18:51 04.08.2026
67 Жица
До коментар #36 от "Соломон":Ти си жълтопаветен М. Ало.... К
Коментиран от #74
18:51 04.08.2026
68 БАНДЕРАФИЛМ ПРОДЪКШЪН
18:51 04.08.2026
69 Абе вие не разбрахте ли, и
18:52 04.08.2026
70 Много хубаво
18:54 04.08.2026
71 Ти пък...?!
До коментар #66 от "А видеото":Това е ,,Тема-Табу",за нашите медии...!
18:57 04.08.2026
72 За нас българите
Коментиран от #112
18:58 04.08.2026
73 1111
До коментар #10 от "маро":За съжаление, изтрили са видеото... На някой не ми е харесало...
18:58 04.08.2026
74 Соломон
До коментар #67 от "Жица":Ти пък си ток и жица
18:59 04.08.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 шаа
19:00 04.08.2026
77 Сатана Z
— Оперираха ли ви вече?
— Да.
— И как мина?
— Три хиляди Euro...
— Искам да кажа, какъв беше проблемът?
— Имах само хиляда...
— Все още не разбирате. Питам, какви са оплакванията ви?
— Скъпо е.
19:00 04.08.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Това е
19:02 04.08.2026
81 ВВП
19:03 04.08.2026
82 Абе пичове
19:03 04.08.2026
83 ВТОРА СЕРИЯ ОТ РЕЖИСЬОРА НА БУЧА
Коментиран от #86
19:04 04.08.2026
84 Мдаа
19:07 04.08.2026
85 КОЛКО УДОБНО
19:08 04.08.2026
86 А ве тоя дето тича от дрона...
До коментар #83 от "ВТОРА СЕРИЯ ОТ РЕЖИСЬОРА НА БУЧА":...много ми мяза на ония дебеланковци и шкембаланковци от Украинското ТЦК...!
Да не би някой син на ,,Бусофициран" баща,да си отмъщава...😉🤣😂?!
19:10 04.08.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Антирашист 2091
До коментар #1 от "Кое":Защо не прочетеш за правилата на войната и женевската конвенция ? Те определят рашистите за варвари !
Коментиран от #94, #103
19:11 04.08.2026
91 56788
До коментар #13 от "време е и тук":За една тиква ли питаш ?
19:12 04.08.2026
92 Антирашист 2092
До коментар #3 от "Жица":А дали е така,кой щети каже ?
19:12 04.08.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Медицинските протоколи те описват
До коментар #90 от "Антирашист 2091":като тежко болен.
19:15 04.08.2026
95 Антирашист 2094
До коментар #7 от "Кина":Пусин и рашистите са агресора, те са отговорни за всички жертви и разрушения !
19:16 04.08.2026
96 Хи их хи
19:17 04.08.2026
97 Наритай руснак
Коментиран от #106
19:18 04.08.2026
98 Теслатъ
19:19 04.08.2026
99 Хаген Дас
19:21 04.08.2026
100 Ония от горе
До коментар #17 от "ДРОНА Е УКРАИНСКИ":Нито аз нито звездите са ти го казали !
19:24 04.08.2026
101 Дрън дрън
19:25 04.08.2026
102 САМО ТРИМАТА КАНАЛНИ БАНДЕРТРОЛА
19:25 04.08.2026
103 Бай Дън
До коментар #90 от "Антирашист 2091":Да прочети, но ги прочети внимателно! От 2014 година Украйна масово ги погазва, а и това не е война а СВО, прочистват нацистите!
Коментиран от #115
19:25 04.08.2026
104 точка
19:26 04.08.2026
105 Аксиома
19:27 04.08.2026
106 Казал
До коментар #97 от "Наритай руснак":Укропомакът
19:29 04.08.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Голям кеф
19:35 04.08.2026
112 Антирашист 2095
До коментар #72 от "За нас българите":Нямаш право да говориш от името на българите,това е манипулация ! Изключения са садистите .
19:35 04.08.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 бг възраждане
19:36 04.08.2026
115 Антирашист 2094
До коментар #103 от "Бай Дън":Нацизмът е в просия тя отговаря на критериите за нацистка държава . Не спори а чети за нацистките държави !
19:38 04.08.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Софиянец
19:44 04.08.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Писна ни от пропаганда бе хора
19:45 04.08.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 az СВО Победа 81
Да удари по жиеилен и след това да го представи за действия на руснаците е напълно в стила на Киев!
19:47 04.08.2026
122 Лошото е че сте нещастници
До коментар #116 от "Така ще изтрепим мутрите в българия":дето само говорите и за нищо не ставате
19:48 04.08.2026
123 ПРОЩАЙ уКРАЙна!
ДАЙ БОЖЕ И У НАС, ДА НЕ ОСТАНЕ ЖИВ П€ Д€ Р . $Т!
ПРОЩАЙ уКРАЙна, П . Т К А ви М . Й Н А!
ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ!
19:48 04.08.2026
124 Дали не е нацист
19:49 04.08.2026
125 Почвай кво чакаш ?
До коментар #116 от "Така ще изтрепим мутрите в българия":само приказките са ви големи гейййчо
19:50 04.08.2026
126 Как
19:50 04.08.2026