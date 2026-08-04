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Шокиращо видео показва как руски дрон преследва цивилен в Херсон. Украйна обяви, че това е "варварско военно престъпление"
  Тема: Украйна

Шокиращо видео показва как руски дрон преследва цивилен в Херсон. Украйна обяви, че това е "варварско военно престъпление"

4 Август, 2026 18:06 3 140 126

  • украйна-
  • херсон-
  • русия-
  • дрон-
  • видео-
  • война

Руските сили, които сега се намират от другата страна на река Днепър, минаваща покрай града, го обстрелват редовно, главно с дронове

Шокиращо видео показва как руски дрон преследва цивилен в Херсон. Украйна обяви, че това е "варварско военно престъпление" - 1
Снимка: Національна поліція України
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинските власти изразиха днес възмущение от видеоклип, разпространен от полицията, на който се вижда как цивилен украинец е преследван от дрон в Херсон, в южната част на страната, като осъдиха това като "умишлена руска стратегия", предаде Франс прес, съобщи БТА.

На тези кадри, чиято автентичност не е потвърдена от АФП, мъж в тъмни дрехи тича около автомобил насред улицата, опитвайки се да избяга от дрон FPV (First Person View - управляван дистанционно дрон), който го следва бавно, преди да взриви експлозивния си заряд.

Според полицията 52-годишният мъж е с наранявания и мозъчно сътресение.

Украинският външен министър Андрий Сибига осъди "варварското военно престъпление, извършено от Русия" и заяви, че "хиляди подобни престъпления никога не стават достояние на обществеността".

"Става дума за умишлена и системна руска стратегия. Те знаят точно какво правят", заяви министърът в Екс.

Според украинския омбудсман Дмитро Лубинец човекът, който се вижда на видеото, е "невъоръжен продавач на пазара". Лубинец обвини руската армия, че "преследва цивилни".

Град Херсон, който преди войната имаше около 280 000 жители, беше под руски контрол от март до ноември 2022 г. Руските сили, които сега се намират от другата страна на река Днепър, минаваща покрай града, го обстрелват редовно, главно с дронове, отбелязва АФП.

Повече от четири години след началото на руската инвазия в Украйна ударите се засилиха и от двете страни на фронта, като броят на цивилните жертви нараства.

Руските власти също така редовно обвиняват украинската армия, че умишлено напада цивилни с дронове, особено в граничещата с Украйна Белгородска област.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кое

    43 65 Отговор
    Е шокиращо,война е!

    Коментиран от #35, #52, #88, #90

    18:08 04.08.2026

  • 2 Московските BAPBAPИ !

    54 96 Отговор
    Е какви да са наследниците на монголската Златна орда ? - Варвари !

    Коментиран от #28

    18:09 04.08.2026

  • 3 Жица

    108 52 Отговор
    Тези наглеци убиха плаживащи, пък това било шокиращо военно престъпление

    Коментиран от #36, #92

    18:10 04.08.2026

  • 4 Софето

    39 97 Отговор
    РуССки боклуци

    Коментиран от #26

    18:10 04.08.2026

  • 5 златен кенеф

    89 45 Отговор
    Що бе това в Геленджик какво е ? Не е ли престъпление да убиваш деца.

    Коментиран от #25

    18:11 04.08.2026

  • 6 pycoфил

    26 28 Отговор
    това е б ..тска любов!

    18:12 04.08.2026

  • 7 Кина

    77 44 Отговор
    Съжалявам за украинците , те не са виновни че един луд наркоман ги лъже че победата им е сигурна , по лошото е че и медиите подкрепят тази илюзия..!

    Коментиран от #95

    18:12 04.08.2026

  • 8 Хохо Бохо

    83 40 Отговор
    Зеления вече избива своите с пропагандна ел. Иначе да дигнеш дрон, да го закараш до пчйовци и да гониш цивилен е безсмислено. Има смисъл само с пропагандна цел

    18:12 04.08.2026

  • 9 Лопата Орешник

    74 37 Отговор
    Винаги е тъжно когато загиват хора! Обаче нито знаем дали дрона е руски, нито знаем кой преследва!!

    18:13 04.08.2026

  • 10 маро

    49 33 Отговор
    Като пускаш видио защо не пуснеш едно видио от сайта "Скандално" да видят хората как едно 17 годишно хлапе преби ловците от ТЦК.

    Коментиран от #15, #73

    18:13 04.08.2026

  • 11 Лопата Орешник

    56 35 Отговор
    Ами ако дронът е Покрайнски, а жертвата е човек с руско самосъзнание?

    18:15 04.08.2026

  • 12 Пазар

    26 20 Отговор
    Какъв пазар, хората бяха евакуирани преди година.

    18:15 04.08.2026

  • 13 време е и тук

    12 7 Отговор
    а тука кога ще има такива дронове?

    Коментиран от #91

    18:15 04.08.2026

  • 14 Пич

    60 32 Отговор
    Това освен малоумно, е и некадърно внушение!!! Нито може да се разбере чий е дрона, нито чии са гражданите!!!

    Коментиран от #29

    18:16 04.08.2026

  • 15 оня с коня

    15 12 Отговор

    До коментар #10 от "маро":

    ами това е много хубаво дано повече такива видеа има за гледане

    18:16 04.08.2026

  • 16 Дали ?

    29 23 Отговор
    Дрона е руски?

    18:17 04.08.2026

  • 17 ДРОНА Е УКРАИНСКИ

    49 32 Отговор
    НО НАЛИ ТРЯБВА ДА ПЛЮЕМЕ РУСНАЦИТЕ.

    Коментиран от #100

    18:18 04.08.2026

  • 18 Хрис

    44 32 Отговор
    Това добре, но зашо пропуснахте случая в неделя, когато украински дрон се взриви на плажа.в Геленджик ( Крим) и уби 6 души и рави над 20 човека???

    Коментиран от #54

    18:18 04.08.2026

  • 19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 10 Отговор
    едно време гледах рамбо сега гледам тик тока

    Коментиран от #44

    18:18 04.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Гробар

    6 8 Отговор
    Случва се. Дронът е объркал целта. Представете си какво чудо ще стане, когато започнат да ги хакват. Няма да можем да излизаме на улицата

    18:19 04.08.2026

  • 22 Източна ромелия

    46 28 Отговор
    Как разбраха , че е руски дрона. Това прилича на укроипска провокация, които не малко е имало в миналото. А защо не покажете видия в които истински руски дрон заобикаля цивилни цели, не са малко в телеграм каналите и др. социални мрежи

    18:20 04.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Бесен - Язовец

    38 21 Отговор
    Къде го видяхте петоколонници сороски, че е руски дрона? Се шокирана третополовите сороси

    Коментиран от #49

    18:20 04.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Блок

    5 11 Отговор

    До коментар #2 от "Московските BAPBAPИ !":

    Придите к нам! От ужасов войны
    Придите в мирные обьятья!
    Пока не поздно - старый меч в ножны,
    Товарищи! Мы станем - братья!
    А если нет - нам нечего терять,
    И нам доступно вероломство!
    Века, века вас будет проклинать
    Больное позднее потомство!

    18:23 04.08.2026

  • 29 Дякон Унуфрий Араллампиев

    39 23 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    Поредната украинска пропаганда зле скълъпена и недогледана Взривът е толкова слаб Няма поражаващи елементи Снимано е предварително Ясно личи че е някакво депо за стари коли Какво прави прогнил ПАЗ на пазар за зеленчуци Научете се да лъжете

    Коментиран от #39

    18:23 04.08.2026

  • 30 В Ерата на ИИ...

    30 19 Отговор
    ...може да се покаже видео как Руски Дрон,преследва ...Тръмп...🤣🤣🤣!

    18:24 04.08.2026

  • 31 Саде да попитам!

    35 21 Отговор
    А как разбрахте,че дронът е...руски...?!?!

    Коментиран от #50

    18:25 04.08.2026

  • 32 Бай онзи

    37 21 Отговор
    100% операция под чужд флаг.Това е украинска,, уйдурма",както казва кап.Петко войвода!

    18:25 04.08.2026

  • 33 Истината

    7 37 Отговор
    Чист фашизъм и болшевизъм! Терористична Русия трябва да бъде разформирована и обезоръжена, и никога да не ѝ се позволява да има армия и оръжие.

    Коментиран от #57

    18:25 04.08.2026

  • 34 Рашизъм

    8 29 Отговор
    Рашисти...какво друго да направят...

    18:26 04.08.2026

  • 35 Фйкгф

    10 11 Отговор

    До коментар #1 от "Кое":

    Когато падна дрона на плажа е тероризъм, ама когато убиваш човек който продава домати е нормално нали е война.

    18:27 04.08.2026

  • 36 Соломон

    5 28 Отговор

    До коментар #3 от "Жица":

    Уби ги аналоговото руско ПВО и глупоста на руснаците плажуващи във зона на военни действия.Но преди всичко уби ги движухата на джуджето което им е цар вече 27г

    Коментиран от #67

    18:29 04.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Шокиращо е

    22 14 Отговор
    Да трепеш летуващи на плажа.ама укри кво да ги прайш.фашаги бандерски

    18:30 04.08.2026

  • 39 ,,Буча"-Втора серия...!

    19 12 Отговор

    До коментар #29 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    В Първа серия имаше почесващи се ,,трупове"...!
    Във втора серия-дрон,с ,,поразяваща сила" на...,,новогодишна пиратка"...😂!

    Коментиран от #62

    18:30 04.08.2026

  • 40 Бай онзи

    28 15 Отговор
    Виталий Кличко казва:,,Веднъж човек стане ли украинец,обратно не може да стане човек"

    18:30 04.08.2026

  • 41 Соломон

    4 28 Отговор

    До коментар #20 от "УКРОУРОДИТЕ":

    Тези дечица ги уби фашисткото им правителство което нападна Украйна и безаналоговото им ПВО

    Коментиран от #56

    18:30 04.08.2026

  • 42 Копейкотрошач

    1 9 Отговор

    До коментар #26 от "Боклук":

    Една тесла ти стига.

    Коментиран от #108

    18:31 04.08.2026

  • 43 Без име

    15 9 Отговор
    Пълни глупости. Дронът е на въоръжение в нато. Херсон е руски.

    18:32 04.08.2026

  • 44 Ооо ,бълхарник

    4 3 Отговор

    До коментар #19 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Закупи ли си препарат срещу бълхи?

    18:34 04.08.2026

  • 45 Азиатец

    25 16 Отговор
    А откъде Мара знае, че е цивилен ? Доверява се на укропропагандата ? Ами ако е бандеровец, облечен в цивилни дрехи ? Доста нацисти се измъкнаха от Мариупол, преоблечени като цивилни, в т.ч. и в женски дрехи.

    Коментиран от #58

    18:34 04.08.2026

  • 46 Град Козлодуй

    1 8 Отговор
    Чайка яви ли се на хоризонта?

    18:35 04.08.2026

  • 47 А50

    24 17 Отговор
    Киевската хунта се опитва да замаже вчерашното престъпление срещу плажуващи семеиства с деца. А от къде сте сигурни че дрона не е украйнски с цел злепоставяне на Русия, такива извращения вкл и Буча са украйнски специалитет с западни продуценти

    18:35 04.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 гост

    7 4 Отговор

    До коментар #24 от "Бесен - Язовец":

    А стига ...ти излекува ли се...явно не си, бесовете не са те напуснали...само ваксина за теб...9 милиметрова..

    18:37 04.08.2026

  • 50 Азиатец

    16 7 Отговор

    До коментар #31 от "Саде да попитам!":

    "А как разбрахте,че дронът е...руски...?!?! "

    На него пишело: "Сделано от Путин".

    18:37 04.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 пешо

    15 8 Отговор
    украйна изтрепа децата на плажа

    18:39 04.08.2026

  • 54 Герги

    2 10 Отговор

    До коментар #18 от "Хрис":

    не се знае дали не беше отклонен от руската ПВО...

    18:39 04.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 зомбайо

    7 3 Отговор

    До коментар #41 от "Соломон":

    бай зомби , май верно са те вкарали в матрицата и са ти хакнали софтуера .

    18:40 04.08.2026

  • 57 ,,Трябва"...?!

    9 2 Отговор

    До коментар #33 от "Истината":

    Ами ,айде-рипай от дивана и на фронта да реализираш твоето кухо...- ,,трябва"...!
    Или викаш...-
    Да,ама шубето е голЕм страх...😉😆🤣😂!

    Коментиран от #64

    18:41 04.08.2026

  • 58 Те женските

    7 1 Отговор

    До коментар #45 от "Азиатец":

    дрехи са им цивилното облекло, така че си много прав.

    18:41 04.08.2026

  • 59 Ми точно BBC - 2024 !

    18 8 Отговор
    Баба на 76 бяга от дрон FPV ..
    . ама точно едно към едно на британските тъпотии дето ги плющяха постоянно

    18:44 04.08.2026

  • 60 Не върви номера

    12 4 Отговор
    Вероятно мъж опитващ се да избяга от бусовизация.

    "хиляди подобни престъпления никога не стават достояние на обществеността".

    18:46 04.08.2026

  • 61 Защо ли

    10 5 Отговор
    не вярвам и на дума от написаното!? Истината е че лъжата не хваща дикиш а е поредната глупост родила се в иначе празна фашистка кратунка...

    18:46 04.08.2026

  • 62 Дякон Унуфрий Араллампиев

    9 2 Отговор

    До коментар #39 от ",,Буча"-Втора серия...!":

    Да не пропускаме докторът с физиономия на рецидивист с окървавена дреха и перфектно чисти бели панталони Кратер два метра дълбок ветрини по десет квадрата здрави Как не ги е срам да лъжат

    18:46 04.08.2026

  • 63 Кое е

    5 0 Отговор
    Шокиращото във видеото ? Кое ви шокира ?

    18:47 04.08.2026

  • 64 Велчов

    4 8 Отговор

    До коментар #57 от ",,Трябва"...?!":

    Ти що не заминаваш за Москва, нали там е по хубаво.

    Коментиран от #75

    18:49 04.08.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 А видеото

    14 3 Отговор
    Как украински дрон у.бива деца на плажа?!?

    Коментиран от #71

    18:51 04.08.2026

  • 67 Жица

    7 2 Отговор

    До коментар #36 от "Соломон":

    Ти си жълтопаветен М. Ало.... К

    Коментиран от #74

    18:51 04.08.2026

  • 68 БАНДЕРАФИЛМ ПРОДЪКШЪН

    14 7 Отговор
    Само дето дрона е окраински.

    18:51 04.08.2026

  • 69 Абе вие не разбрахте ли, и

    9 2 Отговор
    тъпи ли сте верно или със специални потребности, че българите сме на странара на Рудия? А? Защо се пъните бре ей?

    18:52 04.08.2026

  • 70 Много хубаво

    8 2 Отговор
    видео показва как руски дрон преследва нацист в Херсон.... прекрасно

    18:54 04.08.2026

  • 71 Ти пък...?!

    4 0 Отговор

    До коментар #66 от "А видеото":

    Това е ,,Тема-Табу",за нашите медии...!

    18:57 04.08.2026

  • 72 За нас българите

    6 1 Отговор
    НЕ е шокиращо а приятно за гледане. Гадни са тези, дето са от Палестина ! Относно израелските боклуци

    Коментиран от #112

    18:58 04.08.2026

  • 73 1111

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "маро":

    За съжаление, изтрили са видеото... На някой не ми е харесало...

    18:58 04.08.2026

  • 74 Соломон

    0 3 Отговор

    До коментар #67 от "Жица":

    Ти пък си ток и жица

    18:59 04.08.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 шаа

    10 1 Отговор
    един ден зеленият комик ще бяга така ... преследван от украински дрон

    19:00 04.08.2026

  • 77 Сатана Z

    5 0 Отговор
    При лекаря:
    — Оперираха ли ви вече?
    — Да.
    — И как мина?
    — Три хиляди Euro...
    — Искам да кажа, какъв беше проблемът?
    — Имах само хиляда...
    — Все още не разбирате. Питам, какви са оплакванията ви?
    — Скъпо е.

    19:00 04.08.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Това е

    6 1 Отговор
    запазена марка на бандерите! Само те убиват цивилни!Поредния режисиран клип в стил холивуд!

    19:02 04.08.2026

  • 81 ВВП

    4 1 Отговор
    Видеото е забавно..развлекателно..Гадно е за палестинците ,както е написал колегата по долу..Там е отчаянието .

    19:03 04.08.2026

  • 82 Абе пичове

    9 1 Отговор
    Защо всички украинци са в женски дрехи?

    19:03 04.08.2026

  • 83 ВТОРА СЕРИЯ ОТ РЕЖИСЬОРА НА БУЧА

    11 1 Отговор
    Същия нескопосан сценарий. Бандерите и в пропагандата са гола вода.

    Коментиран от #86

    19:04 04.08.2026

  • 84 Мдаа

    4 1 Отговор
    Ако беше по-слаб и пъргав, можеше да му бяга на осморка между двете каравани.

    19:07 04.08.2026

  • 85 КОЛКО УДОБНО

    6 2 Отговор
    Точно в този момент да има наблизо човек който да снима и да обяснява че дрона е руски. 😃

    19:08 04.08.2026

  • 86 А ве тоя дето тича от дрона...

    6 1 Отговор

    До коментар #83 от "ВТОРА СЕРИЯ ОТ РЕЖИСЬОРА НА БУЧА":

    ...много ми мяза на ония дебеланковци и шкембаланковци от Украинското ТЦК...!
    Да не би някой син на ,,Бусофициран" баща,да си отмъщава...😉🤣😂?!

    19:10 04.08.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Антирашист 2091

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Кое":

    Защо не прочетеш за правилата на войната и женевската конвенция ? Те определят рашистите за варвари !

    Коментиран от #94, #103

    19:11 04.08.2026

  • 91 56788

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "време е и тук":

    За една тиква ли питаш ?

    19:12 04.08.2026

  • 92 Антирашист 2092

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Жица":

    А дали е така,кой щети каже ?

    19:12 04.08.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Медицинските протоколи те описват

    5 1 Отговор

    До коментар #90 от "Антирашист 2091":

    като тежко болен.

    19:15 04.08.2026

  • 95 Антирашист 2094

    1 6 Отговор

    До коментар #7 от "Кина":

    Пусин и рашистите са агресора, те са отговорни за всички жертви и разрушения !

    19:16 04.08.2026

  • 96 Хи их хи

    5 1 Отговор
    На този дрон да му бяха вързали съветското знаме...за по-достоверно!

    19:17 04.08.2026

  • 97 Наритай руснак

    1 6 Отговор
    Наритай руснак, предоврати убийство, грабеж или изнасилване!

    Коментиран от #106

    19:18 04.08.2026

  • 98 Теслатъ

    4 1 Отговор
    Туй прилича на квадро ФПВ дронче с радиус 20-30 км и батерийка за 20-на минути, такива обикновенно се ползват пряко на ЛБС, а укрите имат Баба Яга - носител на ФПВ-та, които се разполагат в ЗАСАДА по пътища именно поради малкия радиус и краткия полет. Най-вероятно укро сланинката не е искал да плати на рекетьорчето и са го гръмнали демонстративно, та другите да си плащат!!!!

    19:19 04.08.2026

  • 99 Хаген Дас

    3 0 Отговор
    Варварство е да взривиш ученическо общежитие!

    19:21 04.08.2026

  • 100 Ония от горе

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "ДРОНА Е УКРАИНСКИ":

    Нито аз нито звездите са ти го казали !

    19:24 04.08.2026

  • 101 Дрън дрън

    2 0 Отговор
    Шокиращо на баба ви дръндера. Чудите се какви заглавия да слагате за да си увеличите гледаемостта и от там постъпленията ог реклами.

    19:25 04.08.2026

  • 102 САМО ТРИМАТА КАНАЛНИ БАНДЕРТРОЛА

    5 0 Отговор
    Вярват на лъжите написани тука.

    19:25 04.08.2026

  • 103 Бай Дън

    2 0 Отговор

    До коментар #90 от "Антирашист 2091":

    Да прочети, но ги прочети внимателно! От 2014 година Украйна масово ги погазва, а и това не е война а СВО, прочистват нацистите!

    Коментиран от #115

    19:25 04.08.2026

  • 104 точка

    3 0 Отговор
    Добър филм, добра режисура, добро озвучаване— направо за оскар, добър оператор, идеална позиция за снимане!!!! Вероятно оператора на дрона го е правил , от полицейската кола.

    19:26 04.08.2026

  • 105 Аксиома

    0 1 Отговор
    Укри гърмят укри - сериал без край!!!! -)))))

    19:27 04.08.2026

  • 106 Казал

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "Наритай руснак":

    Укропомакът

    19:29 04.08.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Голям кеф

    0 1 Отговор
    Оха един фашист по малко

    19:35 04.08.2026

  • 112 Антирашист 2095

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "За нас българите":

    Нямаш право да говориш от името на българите,това е манипулация ! Изключения са садистите .

    19:35 04.08.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 бг възраждане

    1 0 Отговор
    незнам защо като го прави русия или друга държава и веднага става новина израел го прави това постоянно впалестина и защо никой не го вижда или говори ха сега де

    19:36 04.08.2026

  • 115 Антирашист 2094

    1 1 Отговор

    До коментар #103 от "Бай Дън":

    Нацизмът е в просия тя отговаря на критериите за нацистка държава . Не спори а чети за нацистките държави !

    19:38 04.08.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Софиянец

    1 0 Отговор
    Ще се разплача! Да не си фашист тия дни, гадните руснаци само ги избиват! Ццц

    19:44 04.08.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Писна ни от пропаганда бе хора

    0 0 Отговор
    Спрете се!

    19:45 04.08.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор
    Прилича на спешен антикризисен PR от страна на Киев, с оглед на увеличаващия се брой на цивилните жертви след украинския удар на плажа в Геленджик от вчера.

    Да удари по жиеилен и след това да го представи за действия на руснаците е напълно в стила на Киев!

    19:47 04.08.2026

  • 122 Лошото е че сте нещастници

    1 0 Отговор

    До коментар #116 от "Така ще изтрепим мутрите в българия":

    дето само говорите и за нищо не ставате

    19:48 04.08.2026

  • 123 ПРОЩАЙ уКРАЙна!

    1 0 Отговор
    Д€ Б€ ЛИ ЯТ ПР€ КУП ВАЧ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ ПОЛУЧИ КАКВОТО ЗА $ЛУ ЖА ВА!
    ДАЙ БОЖЕ И У НАС, ДА НЕ ОСТАНЕ ЖИВ П€ Д€ Р . $Т!
    ПРОЩАЙ уКРАЙна, П . Т К А ви М . Й Н А!
    ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ!

    19:48 04.08.2026

  • 124 Дали не е нацист

    0 0 Отговор
    Ако е нацист то дрона си върши добре работата

    19:49 04.08.2026

  • 125 Почвай кво чакаш ?

    0 0 Отговор

    До коментар #116 от "Така ще изтрепим мутрите в българия":

    само приказките са ви големи гейййчо

    19:50 04.08.2026

  • 126 Как

    0 0 Отговор
    разбрахте че дрона е руски? По рестрационния номер ли? Как украинския дрон познава сои са руснаци?

    19:50 04.08.2026

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