САЩ пред геополитически трусове: Иран, Куба и Русия

В ранните часове на 6 август 2026 г. американската столица се оказа в центъра на три мащабни международни сюжета, които пренаписват глобалния баланс на силите.
Военният конфликт в Близкия изток, засиленият шпионаж в Карибите и икономическите битки с Москва провокираха безпрецедентна динамика по оста Белият дом – Капитолия.
Тъкър Карлсън: Лидерите ни лъжат за войната в Иран
Популяризираният американски журналист Тъкър Карлсън отправи остри обвинения към военно-политическото ръководство на САЩ. Той заяви, че администрацията умишлено подвежда обществото относно реалните мащаби и цели на военните операции срещу Иран.
Според коментара му, Вашингтон е въвлякъл страната в конфликт, който подкопава сигурността на САЩ в полза на външни интереси, визирайки натиск от страна на Израел. Карлсън нарече официалните аргументи за "предотвратяване на ядрена заплаха" параван за принудителна смяна на режима в Техеран.
Шефът на Пентагона Пит Хегсет реагира остро, отхвърляйки думите му като ирелевантни за американската стратегия. Междувременно проучвания на общественото мнение на агенция AP-NORC показват, че 64% от американците вече смятат конфликта в Иран за неоправдан.
NYT: ЦРУ задейства секретна група за натиск над Куба
Разследване на престижното издание The New York Times разкри, че Централното разузнавателно управление (ЦРУ) е създало строго секретна работна група за Куба. Целта на операцията е радикално засилване на икономическия шпионаж и кибер-операциите на острова.
Агенцията цели да предизвика вътрешни разделения сред политическия елит в Хавана и да подкопае влиянието на Русия и Китай в региона. Администрацията на президента Доналд Тръмп вече е повишила разузнавателния статус на Куба до най-високата степен "Приоритет 1".
Зам.-министърът на външните работи на Куба, Карлос Фернандес де Косио, реагира официално пред медията:
"Тези намерения не са изненада. Куба отдавна е мишена на ЦРУ за шпионаж, диверсии и дестабилизация".
Punchbowl News: Спешни преговори в Сената за санкциите срещу Русия
На Капитолийския хълм законодателите бързат да приемат мащабен законопроект за санкции преди лятната ваканция на Конгреса. Изданието Punchbowl News съобщи, че лидерът на мнозинството в Сената Джон Тюн преговаря за ускорен процедурен преглед на двупартийния закон, иницииран първоначално от покойния сенатор Линдзи Греъм.
Текстовете предвиждат налагането на тежки мита до 100% за държави, които продължават купуването на руски петрол. Планът се усложнява допълнително, тъй като Белият дом настоява към руския пакет да бъдат прибавени и постоянни нови санкции срещу Иран. Процедурата изисква съгласието на всички 100 сенатори, което прави дебатите изключително напрегнати.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ТОЙ СЕ ДВИЖИ ПО ИНЕРЦИЯ ПОНЕ ОЩЕ 3-4 КИЛОМЕТРА :)
06:41 06.08.2026
2 тъкъртъкър
06:42 06.08.2026
3 Стадо
06:43 06.08.2026
4 Хайо
Коментиран от #5, #10
06:43 06.08.2026
5 а ивицата ти Гаza
До коментар #4 от "Хайо":на две
06:49 06.08.2026
6 Айляк
Щото всяко нещо си има начало и край.
И тогава толкова ще са умрели краварите, че няма да имат време да си спомнят и за "Проклятието на Текумзе".
Фалит, фалит и пак фалит, що е то?
ФАЩ, разбира се. Лесно е
Тази гатанка е за тригодишно току-що проговорило угандийче.
06:50 06.08.2026
7 Иначе казано
Коментиран от #9
06:56 06.08.2026
8 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Ша почвам и Куба....вервайте ми.
07:09 06.08.2026
9 историк
До коментар #7 от "Иначе казано":Индия е дала на света най старата цивилизация. Реално не са САЩ срещу Иран, а световни финансови групировки си разместват позициите. Иранските военни са пионки.
07:10 06.08.2026
10 Бомбят Путин...
До коментар #4 от "Хайо":Бомбя и Иран
И никой не мой ма спре.
07:10 06.08.2026
11 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Моджтабата също
И Кимчо са натиска да ми стане.
07:11 06.08.2026