САЩ пред геополитически трусове: Иран, Куба и Русия

В ранните часове на 6 август 2026 г. американската столица се оказа в центъра на три мащабни международни сюжета, които пренаписват глобалния баланс на силите.

Военният конфликт в Близкия изток, засиленият шпионаж в Карибите и икономическите битки с Москва провокираха безпрецедентна динамика по оста Белият дом – Капитолия.

Тъкър Карлсън: Лидерите ни лъжат за войната в Иран

Популяризираният американски журналист Тъкър Карлсън отправи остри обвинения към военно-политическото ръководство на САЩ. Той заяви, че администрацията умишлено подвежда обществото относно реалните мащаби и цели на военните операции срещу Иран.

Според коментара му, Вашингтон е въвлякъл страната в конфликт, който подкопава сигурността на САЩ в полза на външни интереси, визирайки натиск от страна на Израел. Карлсън нарече официалните аргументи за "предотвратяване на ядрена заплаха" параван за принудителна смяна на режима в Техеран.

Шефът на Пентагона Пит Хегсет реагира остро, отхвърляйки думите му като ирелевантни за американската стратегия. Междувременно проучвания на общественото мнение на агенция AP-NORC показват, че 64% от американците вече смятат конфликта в Иран за неоправдан.

NYT: ЦРУ задейства секретна група за натиск над Куба

Разследване на престижното издание The New York Times разкри, че Централното разузнавателно управление (ЦРУ) е създало строго секретна работна група за Куба. Целта на операцията е радикално засилване на икономическия шпионаж и кибер-операциите на острова.

Агенцията цели да предизвика вътрешни разделения сред политическия елит в Хавана и да подкопае влиянието на Русия и Китай в региона. Администрацията на президента Доналд Тръмп вече е повишила разузнавателния статус на Куба до най-високата степен "Приоритет 1".

Зам.-министърът на външните работи на Куба, Карлос Фернандес де Косио, реагира официално пред медията:

"Тези намерения не са изненада. Куба отдавна е мишена на ЦРУ за шпионаж, диверсии и дестабилизация".

Punchbowl News: Спешни преговори в Сената за санкциите срещу Русия

На Капитолийския хълм законодателите бързат да приемат мащабен законопроект за санкции преди лятната ваканция на Конгреса. Изданието Punchbowl News съобщи, че лидерът на мнозинството в Сената Джон Тюн преговаря за ускорен процедурен преглед на двупартийния закон, иницииран първоначално от покойния сенатор Линдзи Греъм.

Текстовете предвиждат налагането на тежки мита до 100% за държави, които продължават купуването на руски петрол. Планът се усложнява допълнително, тъй като Белият дом настоява към руския пакет да бъдат прибавени и постоянни нови санкции срещу Иран. Процедурата изисква съгласието на всички 100 сенатори, което прави дебатите изключително напрегнати.