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САЩ пред геополитически трусове: Иран, Куба и Русия

САЩ пред геополитически трусове: Иран, Куба и Русия

6 Август, 2026 06:32, обновена 6 Август, 2026 06:37 1 044 11

  • сащ-
  • политика-
  • русия-
  • куба-
  • тъкър карлсън-
  • иран

Вашингтон пренарежда външната си политика под натиск от скандали, тайни операции и нови санкции.

САЩ пред геополитически трусове: Иран, Куба и Русия - 1
Тъкър Карлсън, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните часове на 6 август 2026 г. американската столица се оказа в центъра на три мащабни международни сюжета, които пренаписват глобалния баланс на силите.

Военният конфликт в Близкия изток, засиленият шпионаж в Карибите и икономическите битки с Москва провокираха безпрецедентна динамика по оста Белият дом – Капитолия.

Тъкър Карлсън: Лидерите ни лъжат за войната в Иран

Популяризираният американски журналист Тъкър Карлсън отправи остри обвинения към военно-политическото ръководство на САЩ. Той заяви, че администрацията умишлено подвежда обществото относно реалните мащаби и цели на военните операции срещу Иран.

Според коментара му, Вашингтон е въвлякъл страната в конфликт, който подкопава сигурността на САЩ в полза на външни интереси, визирайки натиск от страна на Израел. Карлсън нарече официалните аргументи за "предотвратяване на ядрена заплаха" параван за принудителна смяна на режима в Техеран.

Шефът на Пентагона Пит Хегсет реагира остро, отхвърляйки думите му като ирелевантни за американската стратегия. Междувременно проучвания на общественото мнение на агенция AP-NORC показват, че 64% от американците вече смятат конфликта в Иран за неоправдан.

NYT: ЦРУ задейства секретна група за натиск над Куба

Разследване на престижното издание The New York Times разкри, че Централното разузнавателно управление (ЦРУ) е създало строго секретна работна група за Куба. Целта на операцията е радикално засилване на икономическия шпионаж и кибер-операциите на острова.

Агенцията цели да предизвика вътрешни разделения сред политическия елит в Хавана и да подкопае влиянието на Русия и Китай в региона. Администрацията на президента Доналд Тръмп вече е повишила разузнавателния статус на Куба до най-високата степен "Приоритет 1".

Зам.-министърът на външните работи на Куба, Карлос Фернандес де Косио, реагира официално пред медията:

"Тези намерения не са изненада. Куба отдавна е мишена на ЦРУ за шпионаж, диверсии и дестабилизация".

Punchbowl News: Спешни преговори в Сената за санкциите срещу Русия

На Капитолийския хълм законодателите бързат да приемат мащабен законопроект за санкции преди лятната ваканция на Конгреса. Изданието Punchbowl News съобщи, че лидерът на мнозинството в Сената Джон Тюн преговаря за ускорен процедурен преглед на двупартийния закон, иницииран първоначално от покойния сенатор Линдзи Греъм.

Текстовете предвиждат налагането на тежки мита до 100% за държави, които продължават купуването на руски петрол. Планът се усложнява допълнително, тъй като Белият дом настоява към руския пакет да бъдат прибавени и постоянни нови санкции срещу Иран. Процедурата изисква съгласието на всички 100 сенатори, което прави дебатите изключително напрегнати.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 2 Отговор
    МАЛКО ХОРА ОСЪЗНАВАТ ЧЕ КОГАТО ЕДИН СУПЕРТАНКЕР КАТАСТРОФИРА
    ТОЙ СЕ ДВИЖИ ПО ИНЕРЦИЯ ПОНЕ ОЩЕ 3-4 КИЛОМЕТРА :)

    06:41 06.08.2026

  • 2 тъкъртъкър

    3 7 Отговор
    катар(сон

    06:42 06.08.2026

  • 3 Стадо

    6 3 Отговор
    Неочаквано космическо събитие мобилизира научната общност, след като част от ракета Falcon 9 на SpaceX се разби в Луната, близо до кратерите Айнщайн и Бел, от светлата страна на нашия естествен спътник.

    06:43 06.08.2026

  • 4 Хайо

    12 3 Отговор
    Каквото и да прави Сащ ,не може да спаси хегемонията си .Обира ще се раздели на малки фермички.

    Коментиран от #5, #10

    06:43 06.08.2026

  • 5 а ивицата ти Гаza

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Хайо":

    на две

    06:49 06.08.2026

  • 6 Айляк

    9 0 Отговор
    Да пренареждат, уе. Що да не пренареждат?!Докато някой не ги тресне чобаните.
    Щото всяко нещо си има начало и край.
    И тогава толкова ще са умрели краварите, че няма да имат време да си спомнят и за "Проклятието на Текумзе".

    Фалит, фалит и пак фалит, що е то?
    ФАЩ, разбира се. Лесно е
    Тази гатанка е за тригодишно току-що проговорило угандийче.

    06:50 06.08.2026

  • 7 Иначе казано

    9 0 Отговор
    Цивилизацията, дала на света алгебрата, нанесе стратегическо поражение на нацията на хамбургерите.

    Коментиран от #9

    06:56 06.08.2026

  • 8 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 0 Отговор
    Бомбя си Путин, бомбя си и Иран.
    Ша почвам и Куба....вервайте ми.

    07:09 06.08.2026

  • 9 историк

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Иначе казано":

    Индия е дала на света най старата цивилизация. Реално не са САЩ срещу Иран, а световни финансови групировки си разместват позициите. Иранските военни са пионки.

    07:10 06.08.2026

  • 10 Бомбят Путин...

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хайо":

    Бомбя и Иран
    И никой не мой ма спре.

    07:10 06.08.2026

  • 11 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 0 Отговор
    Путин ми е клиент
    Моджтабата също
    И Кимчо са натиска да ми стане.

    07:11 06.08.2026