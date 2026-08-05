Нюкасъл има нов мениджър: Матиас Яйсле пое „свраките“

Нюкасъл Юнайтед официално обяви назначаването на Матиас Яйсле за нов мениджър на отбора. След раздялата с Еди Хау, ръководството на „свраките“ се спря на германския треньор, който подписа договор за четири години. За да осигурят услугите му, англичаните платиха внушителна компенсация от 11 милиона евро на досегашния му клуб – саудитския Ал Ахли.

Яйсле не е непознато име за футболните среди. Само за две години той изведе Ал Ахли до две последователни титли в Азиатската Шампионска лига – постижение, което го нареди сред най-обещаващите млади треньори на континента. Преди това, в Австрия, той остави ярка следа начело на Ред Бул Залцбург, където спечели две шампионски титли и националната купа, а също така класира тима за елиминационната фаза на Шампионската лига на УЕФА – исторически успех за клуба.

Матиас Яйсле вече се присъедини към новия си отбор и ще дебютира начело на Нюкасъл в приятелски мач срещу Валенсия на легендарния стадион „Местая“ тази събота. Очакванията към него са огромни, а феновете тръпнат в очакване да видят как ще преобрази играта на „свраките“.

„Когато Нюкасъл Юнайтед се свърза с теб, няма как да останеш безразличен. Амбициозният проект, ясната визия за бъдещето и възможностите, които се откриват, правят клуба изключително привлекателен“, сподели Яйсле при представянето си. Той подчерта, че вярва безрезервно в посоката, по която се движи Нюкасъл, и е впечатлен от стабилното ръководство и солидната основа, върху която ще гради.