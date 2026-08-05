ЦСКА 1948 с добър резултат срещу Панатинайкос в Атина

ЦСКА 1948 се изправи срещу гръцкия гранд Панатинайкос в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Двубоят на стадион "Спирос Луис" в Атина предложи истински спектакъл, изпълнен с напрежение, динамика и красиви изпълнения, завършвайки при резултат 1:1.

В19-ата минута Жул Майер от домакините разтърси защитата на ЦСКА 1948 с остър пробив и опасен удар, който обаче профуча покрай вратата.

Само две минути по-късно Панатинайкос откри резултата – Сантино Андино центрира прецизно, а Адриано Ягушич се възползва от неразбирателство в отбраната и с глава реализира за 1:0.

Българският тим не се стъписа и бързо намери сили за отговор. В 31-ата минута Фредерик Масиел изведе Ектор Куеяр, който с елегантен финт преодоля защитник и подаде към Георги Русев. Русев не сгреши и от близка дистанция възстанови равенството – 1:1, връщайки интригата в мача.

След почивката двата отбора продължиха да търсят победата.

В 58-ата минута Атанас Илиев изведе Георги Русев сам срещу вратаря Иняки Пеня, но стражът на Панатинайкос показа класа и спаси удара.

В 82-ата минута Огнйен Гашевич опита късмета си с мощен шут от дистанция, но Пеня отново се намеси решително, а топката срещна външната страна на гредата.

В крайна сметка ЦСКА 1948 показа характер, борбеност и тактическа дисциплина, които му донесоха заслужено равенство на тежкия гръцки терен. С този резултат българският представител запазва отлични шансове за продължаване напред в турнира.

Реваншът в София е на 11 август - вторник от 20:30 часа, на националния стадион "Васил Левски".