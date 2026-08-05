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ЦСКА 1948 с добър резултат срещу Панатинайкос в Атина

ЦСКА 1948 с добър резултат срещу Панатинайкос в Атина

5 Август, 2026 23:25 382 5

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Българският тим демонстрира характер и си тръгна с равенство от "Спирос Луис"

ЦСКА 1948 с добър резултат срещу Панатинайкос в Атина - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 се изправи срещу гръцкия гранд Панатинайкос в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Двубоят на стадион "Спирос Луис" в Атина предложи истински спектакъл, изпълнен с напрежение, динамика и красиви изпълнения, завършвайки при резултат 1:1.

В19-ата минута Жул Майер от домакините разтърси защитата на ЦСКА 1948 с остър пробив и опасен удар, който обаче профуча покрай вратата.

Само две минути по-късно Панатинайкос откри резултата – Сантино Андино центрира прецизно, а Адриано Ягушич се възползва от неразбирателство в отбраната и с глава реализира за 1:0.

Българският тим не се стъписа и бързо намери сили за отговор. В 31-ата минута Фредерик Масиел изведе Ектор Куеяр, който с елегантен финт преодоля защитник и подаде към Георги Русев. Русев не сгреши и от близка дистанция възстанови равенството – 1:1, връщайки интригата в мача.

След почивката двата отбора продължиха да търсят победата.

В 58-ата минута Атанас Илиев изведе Георги Русев сам срещу вратаря Иняки Пеня, но стражът на Панатинайкос показа класа и спаси удара.

В 82-ата минута Огнйен Гашевич опита късмета си с мощен шут от дистанция, но Пеня отново се намеси решително, а топката срещна външната страна на гредата.

В крайна сметка ЦСКА 1948 показа характер, борбеност и тактическа дисциплина, които му донесоха заслужено равенство на тежкия гръцки терен. С този резултат българският представител запазва отлични шансове за продължаване напред в турнира.

Реваншът в София е на 11 август - вторник от 20:30 часа, на националния стадион "Васил Левски".


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добър

    6 0 Отговор
    резултат и добра игра. Браво!

    23:33 05.08.2026

  • 2 Левскар

    4 2 Отговор
    Браво на момчетата

    23:37 05.08.2026

  • 3 Хахаха

    3 1 Отговор
    За първи път от много години българските отбори играят добре в Европа.Въпреки,че няма много българи!хахаха

    23:38 05.08.2026

  • 4 Кочо

    1 0 Отговор
    Гледах последните 30 мин. Доста прилично играха и даже и греда удариха. В Панатинайкос - този 2 милиона, онзи 5 милиона, този 2 милиона, онзи 5 милиона..... Накрая 1:1 Браво!

    23:41 05.08.2026

  • 5 Някой

    0 0 Отговор
    Доста добър мач. Малко началото на полувремената бяха натиснати, но реално въпреки владеенето повече на топката от гърците, повечето положения бяха за ЦСКА 1948. Имаше и грешки. Преди мача Панатинайкос бе огромният фаворит, както и на коефициенти на букмейкърите. Хвърлили от зимата към 50 милиона евро, докато в ЦСКА 1948 са предимно на свободни трансфери. Все пак трябва да внимават вторият мач, че като са играли с Ботев Пловдив са били у дома 2:1, но в България са били 4:0. Преди мача коментирах, че ще е добре ЦСКА 1948 да постигне дори равенство за коефициент. Сега вече може да се мисли и за повече.

    23:43 05.08.2026

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