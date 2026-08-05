Христо Янев: Почнахме да се нагаждаме към този цикъл от мачове

Треньорът на ЦСКА Христо Янев говори на пресконференция преди първия мач от трети квалификационен кръг на Лига Европа между неговия тим и Макаби Тел Авив.

„Имаме планове за това, което ни предстои. Не плануваме какъвто и да е резултат.

Както всеки път тук пред вас – аз съм открит и честен. Колкото и да ми се иска да ви кажа как ще играем, няма как, защото и противникът ще разбере. Подготвили сме се за тях като отбор. Надявам се планът, който имаме в главите си, да бъде осъществен на терена“, каза наставникът.

„Самото ни присъствие тук е нещо много специално. Мотивирани сме да показваме онова, което можем – без значение дали ще има 20 хиляди. Искаме да изиграем добър мач и да постигнем добър резултат. Нашата мотивация е утре да бъдем добри, да изиграем добър мач и да вземем добър резултат.

Много по-различен от Карабах. Директен отбор, физически силни, разполагат с много скорост, обичат да играят на преход. Възползват се от всяко пространство, което им бъде оставено. Оттам трябва да размишляваме какво ще правим ние. Два коренно различни противника. Карабах обича да играе с топката, а утре е отбор, който обича много празните пространства“, добави Янев.

„Тами е в София, защото има проблем, не е готов на 100%. Трябва да е добре по възможно най-бързия начин – каза Янев за контузения Тамиму Уору и продължи. – Подхождаме към всеки съперник по различен начин - преценяваме силни и слаби качества. Чисто в исторически план знам къде можем да бъдем. За нас е важно да изходим, че сме тук, и ще срещнем много силен отбор, без значение какво казва историята и дали сме срещали съперник от Израел. Трябва да се представим по най-добрия начин.

Почнахме да се нагаждаме към този цикъл от мачове. Мисля, че понякога думите ми са тълкувани погрешно. Разбираме важността на мачовете, когато играем в Европа и на домашната сцена. Искаме да влизаме по най-добрия начин. Започваме да се нагаждаме към този цикъл и какво трябва да правим.

Срещат се два много добри отбора. Имаме шансове срещу толкова силния отбор на Макаби. Искаме да направим онова, в което сме силни, без да се превъзнасяме. Да се покажем на терена“, завърши треньорът на "червените".

Първият мач между Макаби Тел Авив и ЦСКА е на 6 август, четвъртък от 20:00 часа.