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САЩ и Украйна възстановиха обмена на информация
  Тема: Украйна

САЩ и Украйна възстановиха обмена на информация

6 Август, 2026 06:20, обновена 6 Август, 2026 06:24 674 7

  • сащ-
  • украйна-
  • разузнаване-
  • данни-
  • пентагон-
  • оръжия

Пентагонът скри 25-годишен оръжеен архив заради ИИ

САЩ и Украйна възстановиха обмена на информация - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сътрудничеството в сферата на сигурността между Вашингтон и Киев отбелязва нов обрат, след като стана ясно, че споделянето на разузнавателна информация между САЩ и Украйна се е върнало на предишните си високи нива.

В същия момент Министерството на отбраната на САЩ предприе безпрецедентна стъпка, свързана с киберсигурността, като засекрети и премахна от публичен достъп 25-годишни доклади за оръжейни тестове, обвинявайки за решението възможностите на съвременния изкуствен интелект (ИИ).

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Пълен рестарт на разузнавателния обмен

Според разследване на Politico, тайните служби на двете държави са възстановили изцяло прекъснатия преди време оперативен обмен. Анализатори посочват, че този ход е от ключово значение за ефективността на украинската отбрана и координацията на стратегическите действия на терен. Пълният капацитет на споделяне на данни отново дава възможност за детайлно планиране на операциите в реално време.

Пентагонът срещу заплахата от изкуствен интелект

Паралелно с новината за разузнавателния рестарт, американската отбранителна общност беше разтърсена от мащабно ограничаване на прозрачността. Директорът на службата за оръжейни изпитания към Пентагона, д-р Ейми Хенингър, тихомълком е разпоредила свалянето на десетилетия публична информация от официалния уебсайт на ведомството, съобщи агенция Bloomberg.

Аргументът на Министерството на отбраната е, че чуждестранни субекти и враждебни държави могат да използват модерни ИИ системи, за да анализират и съпоставят огромни масиви от некласифицирани данни. Чрез алгоритми за машинно обучение съществува реален риск да бъдат извлечени детайлни профили и критични уязвимости в американските оръжейни системи, които иначе би трябвало да останат строго секретни.

Реакции и критики в САЩ

Скриването на докладите, обхващащи периода от последните 25 години, вече среща сериозна политическа съпротива във Вашингтон. Критици и сенатори алармират, че този ход рязко намалява прозрачността в разходването на военния бюджет и ограничава цивилния контрол над сигурността, застрашавайки информираността на обществото относно дефекти в боеприпасите и техниката. Оттук нататък достъпът до тези архиви ще изисква специални военни сертификати и преминаване през проверки от страна на ФБР.


САЩ
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