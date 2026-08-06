Радев посещава индустриалния парк в Доброславци

Министър-председателят Румен Радев ще посети днес в 09:00 часа бившето летище „Доброславци“, където предстои изграждането на мащабния проект „Високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център - Доброславци“.

Инспекцията на терена се провежда само часове след като Министерският съвет официално даде зелена светлина за реализацията на приоритетната икономическа зона.

В официалното посещение ще вземат участие и вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов. Проектът представлява първото по рода си публично-частно партньорство за настоящото правителство и има за цел да позиционира България като регионален лидер в сектора на високотехнологичните иновации.

Какво предвижда проектът в Доброславци?

Новият индустриален парк край София ще бъде развиван със специализиран фокус върху следните ключови направления:

Космически технологии и научноизследователска дейност.

и научноизследователска дейност. Отбранителна индустрия и развойни центрове за сигурност.

и развойни центрове за сигурност. Технологичен трансфер и внедряване на иновации в бизнеса.

и внедряване на иновации в бизнеса. Висококвалифицирани работни места за български специалисти.

Държавно партньорство със „Старбейс Юръп“

Основите на мащабната инвестиция бяха положени на 5 август 2026 г., когато Министерският съвет одобри проект за Меморандум за разбирателство между държавата и компанията „СТАРБЕЙС ЮРЪП“ ЕООД.

Според правителствената пресслужба, документът има рамков и правно необвързващ характер. Той определя бъдещото сътрудничество без да създава директни ангажименти за финансиране или разпореждане с държавни активи, като детайлите ще се уреждат с последващи договори.

Икономически ефект и очаквания

Очаква се изграждането на технологичния хъб сериозно да повиши конкурентоспособността на българската икономика и да привлече чуждестранен капитал. Според икономически анализи на Economic.bg, превръщането на летище „Доброславци“ в модерна икономическа зона ще даде силен тласък на космическия сектор у нас, подкрепяйки български компании и развойни центрове в бранша.