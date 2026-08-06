Радев посещава индустриалния парк в Доброславци

Министър-председателят Румен Радев ще посети днес в 09:00 часа бившето летище „Доброславци“, където предстои изграждането на мащабния проект „Високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център - Доброславци“.
Инспекцията на терена се провежда само часове след като Министерският съвет официално даде зелена светлина за реализацията на приоритетната икономическа зона.
В официалното посещение ще вземат участие и вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов. Проектът представлява първото по рода си публично-частно партньорство за настоящото правителство и има за цел да позиционира България като регионален лидер в сектора на високотехнологичните иновации.
Какво предвижда проектът в Доброславци?
Новият индустриален парк край София ще бъде развиван със специализиран фокус върху следните ключови направления:
- Космически технологии и научноизследователска дейност.
- Отбранителна индустрия и развойни центрове за сигурност.
- Технологичен трансфер и внедряване на иновации в бизнеса.
- Висококвалифицирани работни места за български специалисти.
Държавно партньорство със „Старбейс Юръп“
Основите на мащабната инвестиция бяха положени на 5 август 2026 г., когато Министерският съвет одобри проект за Меморандум за разбирателство между държавата и компанията „СТАРБЕЙС ЮРЪП“ ЕООД.
Според правителствената пресслужба, документът има рамков и правно необвързващ характер. Той определя бъдещото сътрудничество без да създава директни ангажименти за финансиране или разпореждане с държавни активи, като детайлите ще се уреждат с последващи договори.
Икономически ефект и очаквания
Очаква се изграждането на технологичния хъб сериозно да повиши конкурентоспособността на българската икономика и да привлече чуждестранен капитал. Според икономически анализи на Economic.bg, превръщането на летище „Доброславци“ в модерна икономическа зона ще даде силен тласък на космическия сектор у нас, подкрепяйки български компании и развойни центрове в бранша.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #7
06:57 06.08.2026
2 Държавата
06:58 06.08.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
МОЖЕХ ДА ДАМ 2-3 БЕЗПЛАТНИ ХАЙ ТЕК НЕЩА ВЪВ ВОЕННАТА СФЕРА :)
.....
06:58 06.08.2026
4 оня с коня
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Спокоооо
Ще има чували за крадепееее!
06:59 06.08.2026
5 Космическия
07:01 06.08.2026
6 да питам
07:03 06.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ето я промяната
07:12 06.08.2026
9 Българин
Сега и извънреден труд ли ще плащаме ?
07:15 06.08.2026