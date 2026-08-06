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Радев посещава индустриалния парк в Доброславци

Радев посещава индустриалния парк в Доброславци

6 Август, 2026 06:50, обновена 6 Август, 2026 06:54 402 9

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Премиерът и министри инспектират терена на бъдещия космически и отбранителен развоен център край София

Радев посещава индустриалния парк в Доброславци - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министър-председателят Румен Радев ще посети днес в 09:00 часа бившето летище „Доброславци“, където предстои изграждането на мащабния проект „Високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център - Доброславци“.

Инспекцията на терена се провежда само часове след като Министерският съвет официално даде зелена светлина за реализацията на приоритетната икономическа зона.

В официалното посещение ще вземат участие и вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов. Проектът представлява първото по рода си публично-частно партньорство за настоящото правителство и има за цел да позиционира България като регионален лидер в сектора на високотехнологичните иновации.

Какво предвижда проектът в Доброславци?

Новият индустриален парк край София ще бъде развиван със специализиран фокус върху следните ключови направления:

  • Космически технологии и научноизследователска дейност.
  • Отбранителна индустрия и развойни центрове за сигурност.
  • Технологичен трансфер и внедряване на иновации в бизнеса.
  • Висококвалифицирани работни места за български специалисти.

Държавно партньорство със „Старбейс Юръп“

Основите на мащабната инвестиция бяха положени на 5 август 2026 г., когато Министерският съвет одобри проект за Меморандум за разбирателство между държавата и компанията „СТАРБЕЙС ЮРЪП“ ЕООД.

Според правителствената пресслужба, документът има рамков и правно необвързващ характер. Той определя бъдещото сътрудничество без да създава директни ангажименти за финансиране или разпореждане с държавни активи, като детайлите ще се уреждат с последващи договори.

Икономически ефект и очаквания

Очаква се изграждането на технологичния хъб сериозно да повиши конкурентоспособността на българската икономика и да привлече чуждестранен капитал. Според икономически анализи на Economic.bg, превръщането на летище „Доброславци“ в модерна икономическа зона ще даде силен тласък на космическия сектор у нас, подкрепяйки български компании и развойни центрове в бранша.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Старбейс Юръп е еднолична фирма с 25 000 евро капитал.Смешни са.Къде са тръгнали?

    Коментиран от #4, #7

    06:57 06.08.2026

  • 2 Държавата

    3 1 Отговор
    пътя не види , те "компетентите" милиарди ще пилеят ?! Грозна игра с народа !

    06:58 06.08.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    АКО БЪЛГАРИЯ НЕ БЕШЕ В НАТО,
    МОЖЕХ ДА ДАМ 2-3 БЕЗПЛАТНИ ХАЙ ТЕК НЕЩА ВЪВ ВОЕННАТА СФЕРА :)
    .....

    06:58 06.08.2026

  • 4 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Спокоооо
    Ще има чували за крадепееее!

    06:59 06.08.2026

  • 5 Космическия

    1 1 Отговор
    сектор ще оправяли.....

    07:01 06.08.2026

  • 6 да питам

    1 1 Отговор
    Македонскиот космонафт коги ще гу истрелваме в Космосот?

    07:03 06.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ето я промяната

    1 0 Отговор
    Който има очи, нека види !

    07:12 06.08.2026

  • 9 Българин

    0 0 Отговор
    Нали е отпуска ?
    Сега и извънреден труд ли ще плащаме ?

    07:15 06.08.2026

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