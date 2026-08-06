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Трафик, пожари и катастрофи у нас към 7.00 часа на 6 август

Трафик, пожари и катастрофи у нас към 7.00 часа на 6 август

6 Август, 2026 06:56, обновена 6 Август, 2026 07:01 1 082 4

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АПИ с мерки срещу жегите, ПСС с добри новини за планините, КАТ отчита черна статистика за денонощието

Трафик, пожари и катастрофи у нас към 7.00 часа на 6 август - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията по пътищата, границите и планинските масиви в страната остава динамична, но под контрол в ранните часове на деня. Институциите апелират за повишено внимание поради екстремните летни температури.

АПИ спира камионите заради жегите, ремонти на „Тракия“ и „Хемус“

Поради очакваните високи температури над 35°C, Агенция „Пътна инфраструктура“ въвежда временна забрана за движение на тежкотоварни автомобили над 20 тона. Ограничението ще бъде в сила между 13:00 и 21:00 часа за ключови първокласни пътища и магистрални участъци с цел предотвратяване на деформации по асфалта.

Днес от 7:00 до 13:00 часа се затваря за кратко една лента на АМ „Тракия“ край София за почистване на растителност. Шофьорите трябва да бъдат внимателни и през предстоящата нощ, когато в тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ движението ще бъде частично ограничено за почистване на пътни знаци.

Гранична полиция: Натоварен трафик със Сърбия и Турция

Трафикът по българските гранични контролно-пропускателни пунктове в началото на деня е интензивен главно за леки автомобили на изход и вход на ГКПП „Калотина“ и ГКПП „Капитан Андреево“.

По границата с Румъния преминаването през Дунав мост при Русе се осъществява нормално в двете платна. Важно напомняне за пътуващите е, че фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават временно преустановени заради критично ниското ниво на река Дунав.

КАТ и Пожарната: Сводка с конкретни цифри за денонощието

Черната статистика на Министерството на вътрешните работи и Пътна полиция отчита сериозен интензитет на инцидентите в страната.

  • Пътни произшествия: През изминалото денонощие са регистрирани 22 тежки катастрофи.
  • Загинали и ранени: При инцидентите на пътя няма загинали, но общо 24 души са ранени с различна степен на наранявания.
  • Обща статистика: От началото на 2026 г. у нас са станали 3872 тежки катастрофи, при които са загинали 276 души, а 4811 са ранени.
  • Пожарна безопасност: Звената на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ са реагирали на стотици сигнали, като са потушени общо 159 пожара на територията на страната за последните 24 часа. При огнените инциденти е пострадал 1 човек, информират от пресцентъра на пожарната.

ПСС: Перфектни условия за планински туризъм

Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст съобщава за отлични условия за планински преходи. Времето в планините в момента е ясно и слънчево, със слаб до умерен вятър по високите била.

Температурите на височина около 1200 метра са изключително приятни – между 15 и 20 градуса. Лифтовите съоръжения в големите ни планински курорти работят по график. За щастие, през изминалото денонощие няма регистрирани инциденти с туристи в планините. Спасителите напомнят на планинарите да носят достатъчно вода, да се предпазват от силното слънце и да не подценяват маршрутите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така и посла си

    7 3 Отговор
    Тиквата да стават поразии като окраде парите и нищо не сътвори
    Та сега да готви алтернативна власт
    И тоя не е прибран овреме

    Коментиран от #3

    07:06 06.08.2026

  • 2 какви ремонти на Хемус и Тракия

    2 1 Отговор
    Нали се бихме в гърдите, че ремонти няма да правим докато е летния трафик? Зомби.

    07:13 06.08.2026

  • 3 така е

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Така и посла си":

    Точно така. Всеки ден използваш това, което тон не сътвори.Което ме навежда на мисълта, къде е сътвореното от Радев, Кирил Петков, Асен Василев, Христо мравояда, Нинова, Сидеров, Костадинов, Трифонов?

    07:15 06.08.2026

  • 4 Боруна Лом

    5 2 Отговор
    ТОВА Е КАТО ВОЕННА СВОДКА, ОБАЧЕ ТУК ЖЕРТВИТЕ СА ПОВЕЧЕ ОТ УКРИЯ КОЯТО ВОДИ СВО!😠

    07:24 06.08.2026

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