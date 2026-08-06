Отново напрежение в Ормузкия проток. Капитан на танкер съобщил за взривове в района

От танкер, преминаващ през Ормузкия пролив, е постъпило съобщение за звуци от експлозии, съобщи Британската служба за морски търговски операции (UKMTO), цитирана от АП.
"Капитанът на танкера съобщи, че е чул две експлозии по време на преминаването през Ормузкия пролив. (...) Екипажът и корабът са в безопасност. Не е регистрирано екологично замърсяване", се посочва в съобщението.
Името на танкера и принадлежността му не се уточняват.
От UKMTO препоръчват на корабите да проявяват предпазливост и да сигнализират за всяка подозрителна дейност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
08:07 06.08.2026
2 Готов за бой
08:17 06.08.2026
3 Леля Дрол
Коментиран от #5
08:26 06.08.2026
4 Доналд Дък 🦆
08:55 06.08.2026
5 МНОГО ТОЧНО И
До коментар #3 от "Леля Дрол":ОСТРОУМНО. НО АЗ СИ МИСЛЯ ЧЕ ТРУМПАКА И МАМУНАТА НАТАН ПРОВОКИРАТ НЕЩАТА И НИ СЕ ПОДИГРАВАТ НА НЕЩАСТИЕТО
Коментиран от #7
09:00 06.08.2026
6 Тръмп отчаяно се нуждае от някакъв мир,
Иран и Оман се договарят без него и ще сключат договор за Ормуз , който е изгоден за тях. Това означава, че ще наложат такси за преминаване през Протока, независимо как ще ги назоват. А Тръмп ще ги приеме, понеже няма друг изход! Ще измисли някаква дипломатическа врътка, с която да прикрие поражението си!
Но... подозирам как точно по време на американските избори Иран отново ще изостри напрежението в Залива, цените нна горивата пак ще фръкнат нагоре и ако американците пак не се усетят какво чудо са си натресли за президент, значи си заслужават излагацията!
09:02 06.08.2026
7 Точно обратното е
До коментар #5 от "МНОГО ТОЧНО И":на това , което си мислиш, ама ти продължавай да опитваш!
09:04 06.08.2026