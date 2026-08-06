Отново напрежение в Ормузкия проток. Капитан на танкер съобщил за взривове в района

От танкер, преминаващ през Ормузкия пролив, е постъпило съобщение за звуци от експлозии, съобщи Британската служба за морски търговски операции (UKMTO), цитирана от АП.

"Капитанът на танкера съобщи, че е чул две експлозии по време на преминаването през Ормузкия пролив. (...) Екипажът и корабът са в безопасност. Не е регистрирано екологично замърсяване", се посочва в съобщението.

Името на танкера и принадлежността му не се уточняват.

От UKMTO препоръчват на корабите да проявяват предпазливост и да сигнализират за всяка подозрителна дейност.