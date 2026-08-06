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Отново напрежение в Ормузкия проток. Капитан на танкер съобщил за взривове в района

Отново напрежение в Ормузкия проток. Капитан на танкер съобщил за взривове в района

6 Август, 2026 07:33 1 164 7

  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • петрол-
  • доналд тръмп

От UKMTO препоръчват на корабите да проявяват предпазливост и да сигнализират за всяка подозрителна дейност

Отново напрежение в Ормузкия проток. Капитан на танкер съобщил за взривове в района - 1
AP AP

От танкер, преминаващ през Ормузкия пролив, е постъпило съобщение за звуци от експлозии, съобщи Британската служба за морски търговски операции (UKMTO), цитирана от АП.

"Капитанът на танкера съобщи, че е чул две експлозии по време на преминаването през Ормузкия пролив. (...) Екипажът и корабът са в безопасност. Не е регистрирано екологично замърсяване", се посочва в съобщението.

Името на танкера и принадлежността му не се уточняват.

От UKMTO препоръчват на корабите да проявяват предпазливост и да сигнализират за всяка подозрителна дейност.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    5 1 Отговор
    Явно някой наивен капитан пак е повярвал на САЩ, че ще му осигурят безопасно преминаване на протока. Сбъркал е адреса - иранците дават разрешенията и гарантират безопасността.

    08:07 06.08.2026

  • 2 Готов за бой

    0 2 Отговор
    Само мухльовците ги е шубе от война. Аз само чакам иранците и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с иранците 👊

    08:17 06.08.2026

  • 3 Леля Дрол

    6 0 Отговор
    Звуците са били от гръмналите бушони на рижата кукувица. Отделно е гръмнал и пълния му памперс. Голяма омазвация!

    Коментиран от #5

    08:26 06.08.2026

  • 4 Доналд Дък 🦆

    1 0 Отговор
    Айде цената пак нагоре, след обяд друго

    08:55 06.08.2026

  • 5 МНОГО ТОЧНО И

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Леля Дрол":

    ОСТРОУМНО. НО АЗ СИ МИСЛЯ ЧЕ ТРУМПАКА И МАМУНАТА НАТАН ПРОВОКИРАТ НЕЩАТА И НИ СЕ ПОДИГРАВАТ НА НЕЩАСТИЕТО

    Коментиран от #7

    09:00 06.08.2026

  • 6 Тръмп отчаяно се нуждае от някакъв мир,

    1 0 Отговор
    за да може да се оттегли с някакво достойнство от блатото, в което сам се намърда в Иран!

    Иран и Оман се договарят без него и ще сключат договор за Ормуз , който е изгоден за тях. Това означава, че ще наложат такси за преминаване през Протока, независимо как ще ги назоват. А Тръмп ще ги приеме, понеже няма друг изход! Ще измисли някаква дипломатическа врътка, с която да прикрие поражението си!

    Но... подозирам как точно по време на американските избори Иран отново ще изостри напрежението в Залива, цените нна горивата пак ще фръкнат нагоре и ако американците пак не се усетят какво чудо са си натресли за президент, значи си заслужават излагацията!

    09:02 06.08.2026

  • 7 Точно обратното е

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "МНОГО ТОЧНО И":

    на това , което си мислиш, ама ти продължавай да опитваш!

    09:04 06.08.2026