МТС: По‑добрата свързаност ще превърне България в по-предпочитана туристическа дестинация

Работна среща, посветена на подобряването на транспортната достъпност и туристическата свързаност на България, се проведе в Министерството на туризма по инициатива на министъра на туризма Илин Димитров. В дискусията участваха министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, представители на черноморските общини, Столична община, община Пловдив, както и ръководствата на летищата в София, Варна, Бургас и Пловдив.

Министър Пеев представи основните приоритети за подобряване на транспортната достъпност на страната. „Транспортът и туризмът са взаимно зависими сектори. Държавата ще работи в тясно партньорство с общините и летищните оператори, за да превърнем България в по‑привлекателна и леснодостъпна туристическа дестинация“, заяви той. Министърът подчерта, че развитието на въздушната, железопътната и пътната инфраструктура е ключов фактор за устойчивия растеж на туризма.

По време на срещата министър Пеев обърна внимание на предизвикателствата пред летище София, което вече изпитва затруднения с капацитета на стоянките и обслужването на перона. Той съобщи, че до края на лятото се очаква откриването на нови директни въздушни линии до далечни дестинации, които ще разширят международната свързаност на България и ще стимулират развитието на вътрешните авиопревози.

По отношение на черноморските летища министърът отбеляза, че макар летище Бургас да разполага с възможност да приема по-големи самолети от летище Варна, държавната политика е насочена към сътрудничество и допълване между регионите, а не към противопоставянето им.

Като един от най‑важните фактори за развитието на транспортната система министър Пеев посочи модернизацията на железопътния транспорт. По думите му над 50% от подвижния състав е морално остарял и не отговаря на съвременните изисквания за комфорт. Затова пълната подмяна на влаковете с модерни, климатизирани мотрисни композиции остава сред водещите приоритети на министерството.

Като иновативна идея за популяризиране на вътрешния туризъм министърът предложи новите мотрисни влакове на Alstom и Škoda да бъдат кръстени на български върхове, природни забележителности и морски обекти. Чрез поставени във влаковете QR кодове пътниците ще могат да получават информация за туристическите атракции и възможностите за посещение в регионите, през които композициите преминават.

Министър Пеев подчерта, че завършването на автомагистрала „Хемус“ и подобряването на железопътните услуги ще улеснят достъпа до Северното Черноморие и ще насърчат вътрешния туризъм, който има значителен потенциал за развитие.

Министерството на транспорта и съобщенията ще продължи да оказва експертна подкрепа на общините чрез организиране на срещи с авиокомпании и летищни оператори, както и чрез съдействие за реализирането на инициативи, насочени към подобряване на транспортната свързаност и туристическата достъпност на България.