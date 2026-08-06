МТС: По‑добрата свързаност ще превърне България в по-предпочитана туристическа дестинация

Работна среща, посветена на подобряването на транспортната достъпност и туристическата свързаност на България, се проведе в Министерството на туризма по инициатива на министъра на туризма Илин Димитров. В дискусията участваха министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, представители на черноморските общини, Столична община, община Пловдив, както и ръководствата на летищата в София, Варна, Бургас и Пловдив.
Министър Пеев представи основните приоритети за подобряване на транспортната достъпност на страната. „Транспортът и туризмът са взаимно зависими сектори. Държавата ще работи в тясно партньорство с общините и летищните оператори, за да превърнем България в по‑привлекателна и леснодостъпна туристическа дестинация“, заяви той. Министърът подчерта, че развитието на въздушната, железопътната и пътната инфраструктура е ключов фактор за устойчивия растеж на туризма.
По време на срещата министър Пеев обърна внимание на предизвикателствата пред летище София, което вече изпитва затруднения с капацитета на стоянките и обслужването на перона. Той съобщи, че до края на лятото се очаква откриването на нови директни въздушни линии до далечни дестинации, които ще разширят международната свързаност на България и ще стимулират развитието на вътрешните авиопревози.
По отношение на черноморските летища министърът отбеляза, че макар летище Бургас да разполага с възможност да приема по-големи самолети от летище Варна, държавната политика е насочена към сътрудничество и допълване между регионите, а не към противопоставянето им.
Като един от най‑важните фактори за развитието на транспортната система министър Пеев посочи модернизацията на железопътния транспорт. По думите му над 50% от подвижния състав е морално остарял и не отговаря на съвременните изисквания за комфорт. Затова пълната подмяна на влаковете с модерни, климатизирани мотрисни композиции остава сред водещите приоритети на министерството.
Като иновативна идея за популяризиране на вътрешния туризъм министърът предложи новите мотрисни влакове на Alstom и Škoda да бъдат кръстени на български върхове, природни забележителности и морски обекти. Чрез поставени във влаковете QR кодове пътниците ще могат да получават информация за туристическите атракции и възможностите за посещение в регионите, през които композициите преминават.
Министър Пеев подчерта, че завършването на автомагистрала „Хемус“ и подобряването на железопътните услуги ще улеснят достъпа до Северното Черноморие и ще насърчат вътрешния туризъм, който има значителен потенциал за развитие.
Министерството на транспорта и съобщенията ще продължи да оказва експертна подкрепа на общините чрез организиране на срещи с авиокомпании и летищни оператори, както и чрез съдействие за реализирането на инициативи, насочени към подобряване на транспортната свързаност и туристическата достъпност на България.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Какъв
07:36 06.08.2026
2 изключителна мръсотия навред
07:42 06.08.2026
3 По-вероятно
07:44 06.08.2026
4 Вие нямате железопътна инфраструктура
Къде са 80 милиарда лева от направление емисионно?
Къде са?
Подариха ви властта ГЕРБ, СДС, ДБ, ПП, БКП, избягаха, и вие продължавате да прахосвате милиарди за превъоръжаване и проекти обслужващи псевдо образувания, които след няколко години няма да ги има на картата.
Да плащате концесионни такси на Турция.
За Боташ не говорим.
Зимата хората ще са на площадите, заради непосилни сметки винетки, тех. прегледи, здравни, ток, студена и топла води, парно, СИ 30%, 40% услуги счетоводни фирми, цени лекарства и храни чудовищни. 400 лв. сметки ток, 2025 януари.
07:59 06.08.2026
5 Преди ойрото
Няма как да стане. Нито лев от мен и семейството ми.
08:01 06.08.2026
6 Никой
Коментиран от #9
08:01 06.08.2026
7 надарена кака
08:11 06.08.2026
8 Едва ли някой !
Да пътува С Километри !
За Да посети !
Българския !
Кен !
--
Еф !
08:25 06.08.2026
9 Усърдието Идва !
До коментар #6 от "Никой":С Достойното !
Заплащане !
Все пак Трябва да Знаеш !
За Какво Работиш !
08:27 06.08.2026
10 Транспортна несвързаност
09:11 06.08.2026